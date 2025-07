O veche dilemă legată de Stonehenge a fost în sfârșit rezolvată

11:50

Rusia recurge la mii de fete africane, unele minore, ademenite cu promisiuni false, pentru a le folosi ca muncitoare necalificate în fabricarea dronelor Shahed 136. Informația a fost făcută publică de Robert Zubrin, inginer aerospațial american, într-un articol de opinie publicat de Kyiv Independent. Potrivit acestuia, recrutarea se face sub aparența unor programe educaționale, dar … The post Rusia folosește fete africane pentru producția de drone Shahed, sub pretexte înșelătoare appeared first on spotmedia.ro.