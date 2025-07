Accident mortal în Ciurea: un tânăr de 17 ani, lovit de o mașină și abandonat pe carosabil. Șoferul avea permisul suspendat

04:20

Elevii capabili de performanțe înalte pot promova doi ani școlari într-unul singur, conform unei metodologii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Deși această opțiune este puțin cunoscută și rar aplicată, ea este legală și accesibilă în orice unitate de învățământ din România. În județul Iași, un singur elev de la Școala Gimnazială „Montessori School of Iași” a reușit în acest an școlar să finalizeze clasele a III-a și a IV-a simultan. Articolul Iașul are un singur elev care a făcut doi ani într-un an. A promovat clasele a III-a și a IV-a în același an școlar. Ce spune metodologia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.