Nodul gordian al masteratului didactic

Citeam recent un articol din The New York Times despre începutul verii și a valurilor de căldură aferente, când am dat peste o declarație a climatologei și autoarei Kate Marvel: „There is no weather that’s happening outside of climate,” adică Nu există niciun eveniment meteo care să se producă în afara climei. Wow! Păi, folosind […] Articolul A venit vara! Șapte narațiuni climatice de top în mass-media apare prima dată în Contributors.