Consiliul Concurenței anunță că a autorizat condiționat preluarea Telekom Romania Mobile Communications de către Vodafone și a unor active ale companiei de către Digi România

13:30

Grupurile de hackeri Silent Crow şi Cyberpartisans BY, pro-ucrainene, au revendicat luni un atac asupra sistemului informatic al […] The post Rusia/Două grupuri de hackeri revendică un atac informatic asupra companiei aeriene ruse Aeroflot; Kremlinul se declară îngrijorat appeared first on Financial Intelligence.