Cinci avioane de luptă ale Germaniei au aterizat la Baza Mihail Kogălniceanu și vor asigura misiuni de poliție aeriană NATO în România și la Marea Neagră

Nu este momentul potrivit, acum, în timp ce războiul din Gaza face ravagii, pentru recunoașterea statului Palestina, a declarat premierul italian Giorgia Meloni pentru ziarul La Repubblica, citat de Reuters, preluat de Agerpres. „Am spus-o de mai multe ori, inclusiv în Parlament. Am spus-o autorităților palestiniene și i-am spus-o și lui Macron: cred că recunoașterea […]