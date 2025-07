Romsilva, în pericol să intre pe mâna ecologiștilor radicali

20:10

Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine pentru al patrulea an consecutiv la Timișoara. În perioada 9 – 12 octombrie 2025 vor fi proiectate filme din selecția ediției a 18-a, sub tema M-auzi?!, la Cinema Studio, și vor avea loc atelierul pentru adolescenți Meet, Point & Shoot și programul de educație cinematografică și media Juriul Liceenilor.