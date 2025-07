Radu Marinescu: Ministerul Justiției nu are un proiect de lege pentru pensiile magistraților, premierul a prezentat „o bază de idei”

08:10

Principalii aliați europeni ai Ucrainei se pregătesc să solicite zeci de miliarde de euro sub formă de împrumuturi din partea Uniunii Europene, pentru a cumpăra arme destinate Kievului și a-și consolida propriile capacități de apărare. Statele membre pot aplica, până marți, pentru împrumuturi în cadrul noii inițiative „Facilitatea de Asistență pentru Securitate în Europa" (SAFE), …