Inspecţia Muncii, campanie naţională de control în sectorul HORECA: Au fost descoperite 161 de persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. S-au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 4 milioane de lei

Anul acesta se împlinesc 40 de ani de existenţă a Studio Ghibli, compania japoneză de animaţie care a produs succesele „My Neighbour Totoro”, „Tomb of the Fireflies”, „The Voyage of Chihiro” şi „The Moving Castle”. Aceste studiouri, care sunt în contradicţie cu Disney şi cu cultura pop americană, nu sunt singurele care îşi sărbătoresc în 2025. Reporteri fără frontiere (RSF), organizaţia internaţională neguvernamentală care apără libertatea, independenţa şi pluralismul presei, suflă şi ea în 40 de lumânări.