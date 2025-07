Vești bune pentru turiștii care și-au planificat vacanțe în Poiana Brașov: Tarifele la cazare nu cresc în august

11:40

O ciută cu vițelul ei au fost surprinși recent de rangerii din Parcul Natural Bucegi într-o pădure din administrarea Romsilva. Cerbul comun (Cervus elaphus): Masculul se numeşte cerb sau taur, femela ciută sau cerboaică, puiul sub un an viţel sau viţea, cerbul sub 2 ani cerbulean sau coldan, iar femela de aceeaşi vârstă, junincă. Masculul mai este numit bou, [...]