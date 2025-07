OUT OF THE BOX II – Vocea din spatele zidurilor: artă, reflecție și o a doua șansă

Sâmbătă, 2 august 2025, de la ora 18:00, la Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara (str. Vasile Alecsandri nr. 1), are loc vernisajul expoziției OUT OF THE BOX II, un proiect artistic cu puternic impact social, realizat de 34 de persoane aflate în detenție.

