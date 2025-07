EXCLUSIV Grupul ITG, format în jurul IT Genetics, va veni la bursă. "Vrem să atragem două milioane de euro."

Grupul de firme ITG, format în jurul companiei IT Genetics – fondatorul și pilonul principal al grupului – are ca obiectiv ca acțiunile să fie tranzacționabile până la finele acetui an, suma atrasă fiind preconizată la aproximativ 2 milioane de euro, a declarat pentru Profit.ro Liviu Sima, cofondator IT Genetics. Capitalul obținut va fi direcționat către proiectele strategice care susțin creșterea sustenabilă a grupului de firme ITG.

