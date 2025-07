CFR Cluj – Braga, în turul 3 preliminar al Europa League! Duel de “foc” pentru vicecampioana României

11:50

Cele mai tari echipe din Europa își continuă zilele acestea aventura în turneul de amicale din Asia. Barcelona va da peste cei de la FC Seoul în Coreea de Sud, în timp ce Tottenham și Arsenal promit să facă spectacol în Hong Kong. La meciul de pregătire al catalanilor, Lamine Yamal așteaptă să aibă ocazia […] The post Barcelona – Seoul (14:00) și Arsenal – Tottenham (14:30) LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Yamal vrea primul gol în “10” appeared first on Antena Sport.