Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A
Antena Sport, 31 august 2025 16:40
1 septembrie este ultima zi de mercato din 2025, în campionatele de top. În ultimele ore ale perioadei, cluburile importante din Europa luptă, pe ultima sută de metri, pentru a-și completa loturile. Perioada de transferuri din această vară a fost una plină de suspans. Florian Writz, Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Tren Alexander-Arnold și Luis Diaz […]
Acum 15 minute
16:50
Dezastru pentru Lewis Hamilton, în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. OUT din cursă după un accident stupid
The post Dezastru pentru Lewis Hamilton, în Marele Premiu al Ţărilor de Jos. OUT din cursă după un accident stupid appeared first on Antena Sport.
16:50
Nicolas Jackson, întors din drum de Chelsea după accidentarea lui Delap! Atacantul era ca și împrumutat la Bayern
Împrumutul atacantului senegalez Nicolas Jackson la Bayern Munchen, dat ca sigur după un acord între Chelsea şi clubul munchenez de fotbal, a eşuat în cele din urmă, sâmbătă, după ce clubul englez a anunţat că doreşte să-l păstreze pe Jackson după accidentarea proaspătului său recrut Liam Delap, citat de AFP. "Chelsea ne-a informat că ei […]
Acum 30 minute
16:40
1 septembrie este ultima zi de mercato din 2025, în campionatele de top. În ultimele ore ale perioadei, cluburile importante din Europa luptă, pe ultima sută de metri, pentru a-și completa loturile. Perioada de transferuri din această vară a fost una plină de suspans. Florian Writz, Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Tren Alexander-Arnold și Luis Diaz […] The post Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:30
31 august este ultima zi de mercato din 2025, în campionatele de top. Cluburile importante din Europa luptă, pe ultima sută de metri, pentru a-și completa loturile. Perioada de transferuri din această vară a fost una plină de suspans. Florian Writz, Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Tren Alexander-Arnold și Luis Diaz se numără printre starurile care […]
16:30
Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj – FCSB. Cum a descris confruntarea din Gruia
Florin Tănase a transmis un mesaj ironic, înaintea duelului dintre CFR Cluj şi FCSB. Partida din etapa a opta a Ligii 1 se va disputa azi, de la ora 21:30 şi va fi în format live text, pe AS.ro. Titularul campioanei a descris confruntarea dintre CFR Cluj şi FCSB ca fiind "derby-ul răniţilor" din Liga […]
Acum 2 ore
16:00
Cristi Pustai, demis din liga a doua. Anunțul clubului: "Am scris împreună un capitol important"
Cristi Pustai a fost demis de Gloria Bistrița după cinci etape disputate în Liga 2. Antrenorul de 57 de ani i-a promovat pe ardeleni în eșalonul al doilea și i-a calificat în grupele Cupei României, însă nu a câștigat până acum niciun meci în campionat. Anunțul a fost făcut în mod oficial de clubul bistrițean […]
15:40
Alex Dobre a dezvăluit pe cine a sunat prima dată după convocarea la națională: "Sper să fac o impresie bună"
Alex Dobre a primit o veste bună chiar în ziua în care Rapid a întâlnit-o pe UTA Arad în etapa a opta dni Liga 1. Românul a aflat că a fost convocat de Mircea Lucescu pentru cele două meciuri din luna septembrie, după care a contribuit la victoria giuleștenilor contra echipei lui Adrian Mihalcea. Amicalul […]
15:40
Botoşani – Universitatea Craiova, 18:30, LIVE SCORE. Oltenii vor să se distanţeze în fruntea clasamentului
Meciul FC Botoşani – Universitatea Craiova e în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Echipa antrenată de Mirel Rădoi e lider în Liga 1, cu 19 puncte după 7 etape disputate. Craiova a avut o singură sincopă, chiar în debutul în acest campionat. Atunci, echipa antrenată de Mirel Rădoi a făcut 3-3, […]
15:10
Alex Mitriţă, mesaj de luptă înainte de România – Canada: "Trebuie să câştigăm, e un meci important"
Alex Mitriţă le-a transmis un mesaj de luptă colegilor săi de la naţională înaintea amicalului cu Canada. România – Canada este în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Alex Mitriţă a spus că de-abia aştepta să revină la echipa naţională. El este nerăbdător să dea totul pentru […]
Acum 4 ore
14:50
Gică Hagi s-a întors în locul unde a învățat să joace fotbal. "Regele" a dat autografe și lovitura de start
Gică Hagi a participat astăzi, 31 august, la un meci al echipei de amatori a celor de la A.S. Tricolorul Săcele. Formația este stabilită chiar în comuna în care s-a născut cel mai mare jucător din istoria fotbalului românesc. Hagi a avut ocazia să dea lovitura de start la partida dobrogenilor, să facă poze, dar […]
14:50
Imagini cu primii tricolori care au sosit în cantonamentul de la Mogoşoaia, pentru meciurile cu Canada şi Cipru
Rapidiştii Alex Dobre şi Andrei Borza şi Alex Mitriţă sunt primii tricolori care au sosit la Mogoşoaia. România va juca pe 5 septembrie, de la ora 21:00, un amical "de lux", cu Canada. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Partida se dispută […]
14:30
Gigi Becali a anunţat că, în cazul în care se va scoate la licitaţie marca "Steaua", doreşte să o achiziţioneze. FCSB se judecă în instanţă cu CSA Steaua, clubul reclamând un presupus prejudiciu pe care i l-a produs formaţia patronată de Gigi Becali. Becali a spus că ar achita 500.000 de euro dacă ar putea […]
14:10
FCSB va da în Europa League peste jucătorul care a refuzat naționala României. Transfer pe final de mercato
FCSB și-a aflat vineri adversarele pe care le va avea în grupa Europa League, iar sâmbătă a fost publicat și programul celor opt etape din cea de-a doua competiție a celor de la UEFA. Cu puțin timp înainte de finalul perioadei de mercato, una dintre echipele peste care va da campioana României a făcut un […]
13:50
CS Dinamo a făcut 1-1 cu FC Bacău, echipa finanţată de fraţii Pavăl. Corvinul, meci cu 5 goluri!
Formaţia CS Dinamo a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei FC Bacău, în etapa a cincea a Ligii a II-a. Pentru Dinamo a marcat Kiricenko (38), iar pentru FC Bacău a înscris Aftanache, în minutul 83. Nou-promovată în Liga a 2-a, FC Bacău este finanţată de fraţii […]
13:20
Ruptură în zona de vârf a ierarhiei ATP. Daniil Medvedev și antrenorul său s-au despărțit după 8 ani
Daniil Medvedev nu se află într-o perioadă bună a carierei sale, în condițiile în care nu a mai câștigat un titlu din 2023, iar la toate turneele de Grand Slam din acest an a evoluat sub așteptări. La US Open, rusul a părăsit scena din New York la capătul unei partide în care a provocat […]
13:20
Un nou coleg pentru Nicolae Stanciu la Genoa! Un jucător de naţională se alătură echipei lui Dan Şucu
Genoa a obţinut împrumutul unui jucător de naţională. Întors la Beşiktaş, echipă cu care are contract până în vara lui 2027, mijlocaşul Jean Onana (25 de ani) va evolua şi în acest sezon la Genoa. El se întorsese la Beşiktaş, club de care aparţine, la finalul sezonului trecut. Jurnalistul italian Nicolo Schira a anunţat că […]
Acum 6 ore
12:30
Reacţia lui Virgil Ghiţă după ce a marcat şi a fost declarat omul meciului în Germania!
Virgil Ghiţă a reacţionat, pe reţelele sociale, după ce a înscris în partida Kiel – Hannover 1-2. Jucătorul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partidele cu Canada şi Cipru a fost ales şi omul meciului în victoria, din deplasare, a lui Hannover cu Kiel. Formaţia lui e lider în 2.Bundesliga, după 4 etape. Hannover a […]
12:30
"Dați-vă jos tricourile". Olimpiu Moruțan, martor într-un scandal imens după eșecul echipei sale din Grecia
Olimpiu Moruțan a fost unul dintre stranierii care a bifat minute sâmbătă, însă mijlocașul nu a putut să își ajute echipa pentru a obține o victorie în campionatul Greciei. Aris Salonic a fost învinsă cu 2-0 de Panetolikos, iar prestația fotbaliștilor din echipa românului a generat tensiuni imense în rândul fanilor. Suporterii galben-negrilor și-au fluierat […]
11:50
Cristi Chivu, discurs de clasă înainte de Inter – Udinese. Românul a dezvăluit pactul făcut cu jucătorii săi
Cristi Chivu și elevii săi de la Inter se pregătesc pentru cel de-al doilea mei din Serie A, după debutul de vis contra celor de la Torino, scor 5-0. Înainte de partida pe care "nerazzurrii" o vor disputa contra celor de la Udinse, antrenorul român a vorbit la conferința de presă despre un pact la […]
11:30
Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
David Popovici e asaltat de fani oriunde merge. Oprit la o benzinărie, la întoarcerea din Sibiu, campionul olimpic şi multiplul campion mondial a fost văzut de juniorii formaţiei Petrolul, care mergeau spre Arad, pentru un meci de campionat. Ca şi atunci când a fost văzut în restaurant în Sibiu, David Popovici a fost foarte amabil […]
11:20
Ruben Amorim a explicat de ce n-a putut privi penalty-ul care a adus prima victorie a lui United din noul sezon
Manchester United a obținut prima ei victorie din noul sezon, după ce a învins-o pe nou-promovata Burnley cu 3-2. Meciul "diavolilor" nu a fost deloc ușor și a fost decis în ultimele momente de Bruno Fernandes, care a transformat în minutul 90+7 o lovitură de la 11 metri. Penalty-ul executat de căpitanul de pe Old […]
Acum 8 ore
11:00
McLaren îşi schimbă numele! Parteneriatul care îi aduce 100 de milioane de dolari pe an liderului din Formula 1
Echipa McLaren îşi va schimba numele din sezonul următor! Parteneriatul îi va aduce 100 de milioane de dolari pe an. Parteneriatul cu Mastercard este deja în vigoare, dar din următorul sezon McLaren îşi va schimba şi denumirea, în „McLaren Mastercard Formula 1 Team". Este pentru prima oară din 2013, de când s-a încheiat colaborarea cu […]
10:50
Gigi Becali are probleme cu primul 11 la FCSB. Jucătorii care îi dau bătăi de cap: "Ambii sunt cerc"
FCSB se pregătește pentru cel mai interesant meci al rundei cu numărul 8 din Liga 1, cel pe care urmează să îl dispute contra celor de la CFR Cluj. Înainte de partida din Gruia, Gigi Becali a avut o intervenție în cadrul căreia a vorbit despre problemele pe care le are în alcătuirea primului 11. […] The post Gigi Becali are probleme cu primul 11 la FCSB. Jucătorii care îi dau bătăi de cap: “Ambii sunt cerc” appeared first on Antena Sport.
10:30
Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York! Apelul româncei după ce a rămas fără un obiect foarte important # Antena Sport
Sorana Cîrstea a părăsit atât turneul de simplu, cât şi cel de dublu de la US Open. La New York, românca a mai avut parte de o surpriză extrem de neplăcută. Trofeul de la Cleveland i-a fost sustras din camera de hotel, iar românca a făcut apel, pe reţelele sociale, să îi fie înapoiat. Ea […] The post Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York! Apelul româncei după ce a rămas fără un obiect foarte important appeared first on Antena Sport.
10:20
Moment controversat la EuroBasket 2025. Luka Doncic, păcălit după un gest lipsit de respect # Antena Sport
Lumea baschetului este marcată în această perioadă de Campionatul European care are loc în Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia. Într-un meci din Grupa D dintre Franța și Slovenia, meciul s-a încheiat cu un clinci între jucătorii celor două naționale din cauza unui gest lipsit de respect al unui baschetbalist din naționala “les bleus”. Din trupa […] The post Moment controversat la EuroBasket 2025. Luka Doncic, păcălit după un gest lipsit de respect appeared first on Antena Sport.
10:00
Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: “De multe ori îşi epuizează energia” # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu a dezvăluit că vrea să îi schimbe postul la echipa naţională căpitanului Nicolae Stanciu (32 de ani). În partida Genoa – Lecce 0-0, Stanciu a evoluat în spatele vârfului. Este poziţia pe care ar putea să o aibă şi la naţională Nicolae Stanciu. Pentru Stanciu urmează meciul cu Juventus, care se va […] The post Mircea Lucescu îi schimbă postul la naţională lui Nicolae Stanciu: “De multe ori îşi epuizează energia” appeared first on Antena Sport.
09:40
Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva # Antena Sport
PSV Eindhoven a pierdut în fața celor de la Telstar în etapa cu numărul patru din Eredivisie, la capătul unui meci în care Dennis Man a fost titular și schimbat după prima repriză. Eșecul campioanei Olandei în fața nou-promovatei a setat o bornă pe care Peter Bosz cu siguranță nu și-o dorea, dar care care […] The post Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva appeared first on Antena Sport.
09:20
Numărul 1 mondial Jannik Sinner a acces, sâmbătă, în optimi la US Open, învingându-l pe canadianul Denis Shapovalov (nr. 27), scor 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. „A fost un meci foarte, foarte greu”, a explicat câştigătorul după întâlnire. „Ştiam că trebuie să joc la un nivel foarte înalt”, a explicat el. Jannik Sinner – Denis Shapovalov […] The post Jannik Sinner a pierdut un set, dar a reuşit calificarea în optimi la US Open appeared first on Antena Sport.
09:10
Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025. Românca va avea cea mai bună clasare din carieră # Antena Sport
Jaqueline Cristian a fost eliminată în turul al treilea de la US Open, după ce a cedat în trei seturi în fața Amandei Anisimova, scor 4-6, 6-4, 2-6. Deși își încheie parcursul la Flushing Meadows, românca are și motive de bucurie atât pe plan sportiv, cât și financiar. Jucătoarea de 27 de ani va obține […] The post Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025. Românca va avea cea mai bună clasare din carieră appeared first on Antena Sport.
09:10
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut # Antena Sport
Alex Musi, transferat în această vară de la FCSB la Dinamo, a fost în tribune la partida campioanei României cu Aberdeen, de pe Arena Naţională. Imaginile au apărut pe reţelele sociale. Musi a avut un scurt dialog cu Gigi Becali. Becali i-a întins mâna, Musi i-a spus ceva, iar mai apoi patronul FCSB-ului i-a făcut […] The post Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:50
Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” # Antena Sport
Dinamo a obținut a patra victorie din campionat, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 pe Arena Națională. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, sibienii fiind superiori în anumite momente, însă “câinii” au ieșit mai bine de la vestiare și au marcat prin Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng. După duelul […] The post Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” appeared first on Antena Sport.
08:50
Fostul numărul 1 mondial Venus Williams s-a calificat, sâmbătă, alături de partenera sa Leylah Fernandez, în optimile de finală ale turneului de dublu feminin de la US Open. Americanca în vârstă de 45 de ani şi partenera sa canadiană în vârstă de 22 de ani au învins cu 7-6 (7/1), 6-1 perechea formată din norvegianca […] The post Venus Williams a reuşit o performanţă impresionantă la US Open, la 45 de ani! appeared first on Antena Sport.
08:40
Presa olandeză nu l-a menajat pe Dennis Man după ce românul a fost schimbat iar la pauză! Concluzia dură # Antena Sport
Cunoscuta publicaţie olandeză De Telegraaf a tras o concluzie dură, după ce Dennis Man a fost schimbat din nou la pauză de antrenorul Peter Bosz. Olandezii au remarcat că atât Dennis Man, cât şi cealaltă extremă a lui PSV Eindhoven, Ruben van Bommel, nu s-au văzut deloc. Eindhoven a suferit o înfrângere surprinzătoare, pe teren […] The post Presa olandeză nu l-a menajat pe Dennis Man după ce românul a fost schimbat iar la pauză! Concluzia dură appeared first on Antena Sport.
08:20
Real Madrid, 3/3 în campionat. Jucătorii lui Xabi Alonso au întors rezultatul și au învins Mallorca # Antena Sport
Real Madrid a câştigat sâmbătă seara, pe teren propriu, meciul cu formaţia Mallorca, scor 2-1, în etapa a treia din La Liga. Grație acestei victorii, echipa lui Xabi Alonso își menține poziția din topul ierarhiei spaniole. Real Madrid, a treia victorie din trei posibile în La Liga Vedat Muriqi a deschis scorul pe Santiago Bernabeu, […] The post Real Madrid, 3/3 în campionat. Jucătorii lui Xabi Alonso au întors rezultatul și au învins Mallorca appeared first on Antena Sport.
08:10
Jaqueline Cristian, eliminată în turul al treilea la US Open. Drumul româncei, oprit de favorita 8 # Antena Sport
Jaqueline Cristian a fost eliminată în cel de-al treilea tur de la US Open, după ce a fost învinsă în set decisiv de Amanda Anisimova. Americanca s-a impus în fața primei rachete a României după 2 ore și 11 minute, scor 6-4, 4-6, 6-2. Cel mai bun parcurs al lui Cristian la Flushing Meadows se […] The post Jaqueline Cristian, eliminată în turul al treilea la US Open. Drumul româncei, oprit de favorita 8 appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:20
Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție după victoria lui Dinamo cu Hermannstadt. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre Adrian Mazilu, după victoria cu 2-0, din etapa a 8-a. La interviul de la finalul partidei, Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de victoria echipei sale. Întrebat despre Adrian Mazilu, Kopic a dat de înțeles că va vorbi […] The post Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0. Ce a spus despre Adrian Mazilu appeared first on Antena Sport.
00:10
The post William Gomes, gol superb în Sporting – FC Porto appeared first on Antena Sport.
00:00
CFR Cluj – FCSB LIVE TEXT (duminică, 21:30). Derby-ul echipelor în criză! Luptă „de foc” pentru puncte, în Liga 1 # Antena Sport
Derby-ul CFR Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, duminică, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, CFR Cluj și FCSB se află în zona de baraj a Ligii 1, după rezultate modeste obținute în startul sezonului. Ardelenii ocupă […] The post CFR Cluj – FCSB LIVE TEXT (duminică, 21:30). Derby-ul echipelor în criză! Luptă „de foc” pentru puncte, în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
00:00
Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: “În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor” # Antena Sport
Dinamo a obținut a patra victorie din campionat, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 pe Arena Națională. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, sibienii fiind superiori în amumite momente, însă “câinii” au ieșit mai bine de la vestiare și au făcut un joc foarte bun. După meci, Marius Măldărășanu, […] The post Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: “În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor” appeared first on Antena Sport.
30 august 2025
23:30
Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position # Antena Sport
Formula 1 a revenit în acest weekend, iar Marele Premiu al Țărilor de Jos este pe cale să își dispute cel mai important moment, și anume cursa. Pe Zandvoort, Oscar Piastri va pleca din pole-position după ce l-a devansat pe Lando Norris cu 12 miimi în sesiunea de calificări. Cursa din Marele Premiu al Țărilor […] The post Cursa Marelui Premiu al Țărilor de Jos (15:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole-position appeared first on Antena Sport.
22:50
Atmosferă de senzație la Sporting Lisabona – FC Porto. Scenografia afișată de fanii gazdelor # Antena Sport
The post Atmosferă de senzație la Sporting Lisabona – FC Porto. Scenografia afișată de fanii gazdelor appeared first on Antena Sport.
22:40
Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: “Să nu uităm asta” # Antena Sport
CFR Cluj și FCSB se pregătesc pentru meciul care se anunța derby-ul etapei a opta din Liga 1, iar cele două tabere au organizat conferințe de presă premergătoare duelului. În Gruia, Andrea Mandorlini a vorbit despre forma slabă prin care trec ardelenii, dar și despre calificarea în grupele europene ale celor de la FCSB și […] The post Andrea Mandorlini le atrage atenția celor de la FCSB și Universitatea Craiova: “Să nu uităm asta” appeared first on Antena Sport.
22:30
CFR Cluj – FCSB LIVE TEXT (duminică, 21:30). Luptă „de foc” pentru puncte în Liga 1. Echipele probabile # Antena Sport
Derby-ul CFR Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, duminică, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, CFR Cluj și FCSB se află în zona de baraj a Ligii 1, după rezultate modeste obținute în startul sezonului. Ardelenii ocupă […] The post CFR Cluj – FCSB LIVE TEXT (duminică, 21:30). Luptă „de foc” pentru puncte în Liga 1. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
22:00
Manchester United și-a vândut puștiul crescut în academie. Alejandro Garnacho, transferat de Chelsea # Antena Sport
Chelsea l-a transferat pe argentinianul Alejandro Garnacho de la Manchester United, jucătorul semnând un contract pe şapte ani, a anunţat sâmbătă gruparea din Premier League. Transferul ar fi în valoare de 40 de milioane de lire sterline. Alejandro Garnacho pleacă de la Manchester United după 5 ani Valoarea de transfer a lui Garnacho, în vârstă […] The post Manchester United și-a vândut puștiul crescut în academie. Alejandro Garnacho, transferat de Chelsea appeared first on Antena Sport.
21:10
Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor # Antena Sport
Universitatea Craiova și-a aflat vineri după-amiază adversarele din grupa Conference League, după ce oltenii au reușit să treacă de trei tururi preliminare ale competiției UEFA. În seara de sâmbătă, alb-albaștrii și-au aflat și programul exact, respectiv ce echipe va întâlni în fiecare etapă, la ce zi și la ce oră. Oltenii debutează în cea de-a […] The post Universitatea Craiova și-a aflat programul din grupa Conference League. Când au loc duelurile oltenilor appeared first on Antena Sport.
21:10
Oficialii UEFA au publicat programul meciurilor din noul sezon de Europa League. FCSB a aflat astfel când își va disputa prima partidă din grupa principală. FCSB s-a calificat în Europa League după ce a trecut de Aberdeen, în play-off, cu scorul general de 5-2. Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), […] The post FCSB a aflat programul meciurilor din Europa League! Primul duel, cu Go Ahead Eagles appeared first on Antena Sport.
20:50
Echipa U Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a opta din Liga 1. În prima repriză a meciului de la Clinceni ocaziile de poartă au lipsit, Dragu şutând pe lângă în minutele 25 şi 41, în timp ce Simion a dat replica pentru oaspeţi, în minutul 42. […] The post Unirea Slobozia – U Cluj 0-1. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
20:40
Naționala Portugaliei, tribut emoționant în memoria lui Diogo Jota. Decizia luată la nivel de echipă # Antena Sport
Naționala Portugaliei va disputa în luna septembrie primele meciuri după moartea tragică a lui Diogo Jota și a fratelui său, Andre Silva. Înainte de partidele cu Armenia și Ungaria din preliminariile pentru Cupa Mondială, selecționerul Roberto Martinez a făcut un anunț cu privire la un tribut al lusitanilor pentru fostul fostbalist al lui Liverpool. Portugalia […] The post Naționala Portugaliei, tribut emoționant în memoria lui Diogo Jota. Decizia luată la nivel de echipă appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Campioni și la convocări appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Gata de următoarea bătălie appeared first on Antena Sport.
