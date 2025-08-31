Ultimele ore de mercato din vara lui 2025! Jamie Vardy a semnat în Serie A

10:50

FCSB se pregătește pentru cel mai interesant meci al rundei cu numărul 8 din Liga 1, cel pe care urmează să îl dispute contra celor de la CFR Cluj. Înainte de partida din Gruia, Gigi Becali a avut o intervenție în cadrul căreia a vorbit despre problemele pe care le are în alcătuirea primului 11. […] The post Gigi Becali are probleme cu primul 11 la FCSB. Jucătorii care îi dau bătăi de cap: “Ambii sunt cerc” appeared first on Antena Sport.