Madama cu Scaraoțchi în pungă de Kaufland se dă lovită. Doi la mână: ceva și despre o madamă cu prioritate de dreapta de la liberali

Steve Vai are 65 de ani, la 5 ani a înțeles că la un pian notele înalte sunt la dreapta, iar cele joase la stânga, la 6 ani a știut că va cânta la chitară odată, ceea ce s-a și întâmplat atunci când avea 12 ani, când a audiat piesa Heartbreaker, cu solo-ul lui Jimmy Page de la Led Zeppelin, urmând ca la 13 ani să devină elevul lui Joe Satriani, care era cu doar patru ani mai mare el. A urmat studii liceale la Carle Place High School, în New York, ca și Joe Satriani. Apoi a învățat la Berklee College of Music din Boston, până în semestrul IV, când a plecat în California, pentru a cânta cu un alt mare chitarist, Frank Zappa. În lista absolvenților acestei universități Vai apare ca membru al promoției 1979, când avea 19 ani. Oricum, în 2003, Berklee College of Music i-a decernat lui Vai un Doctorat Onorific în Muzică.