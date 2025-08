Depășire periculoasă și accident pe strada Ion Creangă din Târgu Neamț – un bărbat a ajuns la spital

18:20

Oficialii CSM Ceahlăul anunţă că va fi dat startul antrenamentelor pentru formarea noii grupe U11 (copii născuți în 2015 și mai mici). Antrenorul acestei generații va fi Andrei Viţelaru. „Acest club este acasă pentru mine. Aici am început drumul meu în fotbal, am trecut prin toate etapele, am învățat de la antrenori care mi-au format […]