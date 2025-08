Trump: Submarinele nucleare sunt and #8222;mai aproape de Rusia and #8221; după ameninţările lui Medvedev

14:30

Preşedintele american Donald Trump a transmis un ultimatum dur pentru 17 dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, solicitând and #8222;angajamente obligatorii and #8221; pentru reducerea preţurilor la medicamente în Statele Unite, potrivit CNBC, care afirmă cele ce urmează. Scrisorile transmise joi vizează alinierea tarifelor la nivelul celor mai favorizate naţiuni ( and #8222;Most Favored Nation and #8221;, MFN) până cel târziu pe 29 septembrie. În caz contrar, Casa Albă ameninţă că va utiliza and #8222;toate instrumentele din arsenal and #8221; pentru a proteja consumatorii americani, fără a detalia ce măsuri concrete ar fi luate.