Istvan Kovacs şi George Vidican, arbitrii partidelor de duminică, din Superliga

17:00

Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, a vorbit, într-o emisiune de televiziune, despre relaţia pe care o are cu premierul Ilie Bolojan, Ivan susţinând că nu are a face niciun reproş primului ministru în ceea ce priveşte colaborarea din punct de vedere profesional. Bogdan Ivan a vorbit şi despre ”înţepăturile” dintre membrii Guvernului, arătând că în noua coaliţie are colegi „care nu şi-au dat seama că au plecat de la tribuna Parlamentului din opoziţie şi sunt acum la putere”.