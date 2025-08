Capitala europeană cu zero decese în accidente auto într-un an

03:20

În filmul F1, marele succes al verii, pilotul Sonny Hayes, interpretat de celebrul actor Brad Pitt, povestește că în momentul în care treci primul linia de sosire într-un mare premiu de Formula 1 simți cu tot trupul că ești cel mai rapid muritor, cel puțin până la următoarea cursă. Replica respectivă a fost primul gând … The post David Popovici are un plan pentru România. S-o salveze! appeared first on spotmedia.ro.