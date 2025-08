Persoanele optimiste au modele similare de activitate cerebrală. Cum stau lucrurile în cazul pesimiștilor – studiu

12:00

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova își vor afla astăzi posibilele adversare din play-off-ul Europa League și Conference League. UEFA a anunțat deja grupele preliminare din care se va face tragerea la sorți. FCSB Dacă va trece de FC Drita în turul 3 al Europa League, FCSB ar putea întâlni una dintre următoarele formații în … The post FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova își află adversarele din Europa League și Conference League: Listele scurte stabilite de UEFA appeared first on spotmedia.ro.