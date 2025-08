Horia Constantinescu, CJPC, scrisoare deschisă: „Dacă nu începem curățenia acum, mâine nu va mai rămâne nimic de reformat. Doar de plâns”

18:40

Aeroportul Internațional „Delta Dunării" din Tulcea, modernizat cu 180 de milioane de lei din fonduri europene, rămâne un paradox al infrastructurii românești: nu are niciun zbor regulat, dar continuă să își extindă schema de personal. La mai bine de un an de la recepția lucrărilor de modernizare, traficul aerian este […]