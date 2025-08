Microplasticele au ajuns în sângele, oasele și creierul oamenilor. Ce spun cercetătorii despre cum afectează sănătatea

07:10

Relația dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu n-a fost niciodata una perfectă, dar, în ultima vreme, criza din Gaza, cauzată de războiul prelungit al Israelului contra Hamas, a crescut nivelul de frustrare a liderului american în ceea ce-l privește pe premierul israelian, în contextul în care Trump se luptă cu probleme de imagine în interior, mai ales în baza sa de susținători MAGA, cărora trebuie să le livreze reușitele promise în campanie. Potrivit The Atlantic, eșecului privind pacea din Ucraina și scandalului Epstein li se adaugă foametea din Gaza și lipsa unui armistițiu între Israel și Hamas, în timp ce susținătorii cei mai conservatori ai liderului american se arată nemulțumiți de politica lui Netanyahu în Orientul Mijlociu. Trump are nevoie de un succes cu care să se laude în fața bazei sale electorale, iar strategia lui Netanyahu în Gaza nu e deloc în favoarea imaginii de care are nevoie Casa Albă.