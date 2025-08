Curtea de Conturi recomandă Ministerului Culturii să accelereze procesul de evaluare şi clasare a bunurilor culturale/ Ce „neconformităţi semnificative şi generalizate” au fost constatate în urma unui audit privind gestionarea patrimoniului statului

10:40

"The Fantastic Four: Primii paşi" şi-a pierdut avansul în cel de-al doilea weekend de la lansare. După un debut de 117,6 milioane de dolari, filmul a suferit o scădere de 66% în al doilea weekend, cu încasări de 40 de milioane de dolari din 4.125 de săli de cinema, potrivit The Variety.