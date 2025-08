Ce se întâmplă cu Dacia Spring? (vânzările au scăzut constant în ultimele luni, în luna iulie fiind înmatriculată doar o maşină)

21:20

Nu ştiu dacă există această denumire de entry-level killer, însă am preluat ideea de la flagship killer şi am transformat-o. Xiaomi Redmi 15 5G merită acest mic joc de cuvinte, mai ales că se anunţă o frumuseţe pentru acest segment de preţ. Smartphone-ul este gata de lansare, acesta primind deja materiale tip teaser în mai […]