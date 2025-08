Guvernul a decretat zi de doliu național, joi 7 august, în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Funeraliile de stat vor avea loc miercuri și joi (6 și 7 august).

14:50

BREAKING: Massive flooding in Khir Ganga in Dharali village of Uttarakhand following incessant heavy rain in the region, many feared trapped#Uttarakhand #UttarakhandRain pic.twitter.com/3j8lkxEOcH — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) August 5, 2025 Inundațiile s-au produs după o furtună neașteptată, de scurtă durată, dar în urma căreia a căzut o cantitate mare de precipitații. Cea mai afectată zonă […]