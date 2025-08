Conducerea de la CFR Cluj a confirmat negocierile: „Se rezolvă azi, mâine”

22:30

Asociația Americană de Tenis (USTA) a luat decizia de a acorda niște premii financiare uriașe la ediția din acest an a US Open. Mai exact, câștigătorii competițiilor de simplu vor merge acasă cu câte un cec de 5 milioane de dolari, cu 39% mai mult decât în 2024.Ultimul turneu de Grand Slam al anului se va desfășura în perioada 24 august - 7 septembrie, la Centrul Național de Tenis din New York. ...