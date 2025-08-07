Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Ce cotații vor avea euro și dolarul american
Fanatik, 7 august 2025 03:40
Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13:00, datele privind evoluția principalelor monede
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
03:40
Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13:00, datele privind evoluția principalelor monede
Acum 4 ore
00:30
Gigi Becali a pus tunurile pe Gino Iorgulescu pentru că nu poate folosi un jucător la FCSB: „Ca să vezi ce nebunie în România noastră” # Fanatik
Gigi Becali a criticat dur activitatea lui Gino Iorgulescu în funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România. Ce l-a deranjat atât de tare pe patronul FCSB
00:20
Victor Angelescu s-a arătat încântat de transferul făcut de Rapid! Acționarul minoritar crede că fotbalistul va ajuta foarte mult în acest sezon
Acum 6 ore
00:00
Pleacă Denis Alibec de la FCSB încă din această vară?! „Nu e un jucător care să accepte să fie rezervă!” # Fanatik
Denis Alibec, la un pas de o despărțire de FCSB?! Dezvăluiri și critici pentru atacantul campioanei României. Detalii de ultimă oră.
00:00
Un ministru din Serbia se află în stare critică la spital după ce a făcut un AVC. Momentul s-a petrecut în direct la o emisiune TV.
6 august 2025
23:40
Victor Angelescu, o nouă replică în scandalul cu Leo Grozavu: „N-au ajuns în careu! Am dreptul să îmi dau cu părerea oricând” # Fanatik
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a avut o reacție dură la adresa lui Leo Grozavu, care a contestat puternic arbitrajul după eșecul suferit de FC Botoșani în Giulești.
23:30
Întâlnire Donald Trump – Vladimir Putin, posibilă săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski, implicat în eveniment # Fanatik
Se fac pași importanți pentru un armistițiu în Ucraina. Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski, săptămâna viitoare.
23:20
Pontul zilei de joi, 7 august, în SuperLiga. Bilet de cotă 12 cu cele mai tari meciuri din runda a patra # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 7 august, din SuperLiga puteți da o adevărată lovitură la Superbet, dacă mizați pe un bilet compus din cele mai tari evenimente ale rundei a patra.
23:10
Gigi Becali a dezvăluit de ce Dennis Politic nu joacă mai mult la FCSB: „Păi, până când? El nu e accidentat” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre situația în care se află Dennis Politic, fotbalist pentru care FCSB a plătit o sumă uriașă rivalei Dinamo.
23:00
Adrian Mutu a analizat situaţia disperată în care se află FCSB în acest start de sezon. "Briliantul" susţine că o decizie privind banca tehnică poate fi luată doar dacă criza va dura câteva luni.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 7 august 2025, poate aduce un câștig de 434 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile UEFA Europa League
22:40
Video. După inundațiile devastatoare, Broșteni a fost lovit de un alt fenomen extrem: ”Doamne ferește de așa nenorocire!” # Fanatik
Orașul Broșteni, devastat de inundații fără precedent la final de iulie, a fost lovit, miercuri, de un alt fenomen meteorologic extrem. Oamenii sunt disperați.
22:40
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Braga: „Nu ne putem compara în niciun fel, dar s-au mai întâmplat minuni”. Mesajul transmis după moartea lui Jorge Costa. Video # Fanatik
În mod tradițional deja, Dan Petrescu și-a lăudat adversarii înaintea meciului tur dintre CFR Cluj și Braga. Ce a spus antrenorul despre echipa din Portugalia
22:20
Profețiile lui Don Mitică pentru etapa din week-end. S-a blocat transmisia după pronosticul la FCSB – Slobozia! # Fanatik
Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronosticul la FCSB - Slobozia a „blocat” transmisia.
22:20
A fost la un pas de moarte din cauza unei pastile banale. O femeie de 27 de ani a rămas fără piele pe corp. Este des folosită și în România # Fanatik
O femeie de doar 27 de ani a fost la un pas de moarte după ce a luat o pastilă de care și românii abuzează. Ce a pățit Aleshia Rogers.
Acum 8 ore
22:00
Povestea sfâșietoare a lui Katie. Boala rară de care suferă micuța de doar trei anișori. Nu va apuca adolescența # Fanatik
Katie, o fetiță de doar trei ani, se zbate între viață și moarte după ce a fost diagnosticată cu demență. Inițial, medicii i-au dat paracetamol pentru febră.
22:00
Antrenorul de la Craiova lui Mititelu, declarații halucinante după eliminarea rușinoasă din Cupa României Betano: „Scorul nu este important, a fost un test trecut cu brio”. Video # Fanatik
Craiova lui Adrian Mititelu a fost eliminată rușinos din Cupa României Betano încă din turul doi, dar antrenorul echipei nu a părut prea afectat
21:40
Sorin Cârțu, mesaj pentru fanii Universității Craiova înainte de prima manșă cu Spartak Trnava: „Să înțeleagă că UEFA nu permite!” # Fanatik
Sorin Cârțu a avut un mesaj extrem de important pentru suporterii Universității Craiova. Rugămintea lui pentru fani înainte de meciul cu Spartak Trnava.
21:20
Donald Trump, anunț major privind războiul din Ucraina, după ultimele negocieri cu Vladimir Putin: ”S-au făcut mari progrese!” # Fanatik
Miercuri, după ultimele negocieri dintre trimisul său și Vladimir Putin, Donald Trump a făcut un anunț important privind războiul din Ucraina.
21:00
Când revine Denis Alibec pe teren la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: „Am primit o veste bună astăzi” # Fanatik
Gigi Becali a făcut un anunț de ultimă oră vizavi de situația medicală a lui Denis Alibec. Când revine pe teren atacantul de la FCSB
21:00
Un accident grav s-a produs în județul Bistrița-Năsăud, după ce un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. Victima nu a mai putut fi salvată
20:40
Țara din Europa unde peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața din cauza caniculei, în iulie. Datele sunt îngrijorătoare # Fanatik
Peste 1.000 de peroane au decedat din cauza caniculei, într-o țară din Europa, doar în iulie. Temperaturile record au făcut ravagii
20:40
Cum l-a numit fostul secund al lui Pep Guardiola pe Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga: „Și-au permis să facă asta” # Fanatik
Carlos Vicens, antrenorul celor de la SC Braga, a prefațat meciul cu CFR Cluj din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.
20:30
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a întâmpinat o problemă în timp ce încerca să plece din București cu avionul. Ce s-a întâmplat la aeroport.
20:20
Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB pentru meciul cu Drita. Cine intră în locul lui Ngezana + surpriză în flancul stâng: „Parcă e mai viu” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat în direct la TV cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru duelul cu Drita din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
Acum 12 ore
20:10
Incredibil! Ce au scandat fanii lui Poli Timișoara la meciul din Cupa României, în timpul momentului de reculegere în memoria lui Ion Iliescu. Video # Fanatik
Mai multe echipe implicate în meciurile din turul 2 al Cupei României au decis să nu respecte momentul de reculegere impus de FRF după decesul lui Ion Iliescu.
20:00
Cine este criminalul din Arad. Și-a răpit fosta iubită, a târât-o agățată de mașină, apoi i-a aruncat trupul într-un șanț # Fanatik
Apar informații noi legate de cazul șocant din Arad, soldat cu moartea unei femei de 28 de ani. Cine este criminalul și cum a acționat.
19:50
A condus cu o alcoolemie uriașă și a refuzat prelevarea de probe biologice. Șoferul a fost reținut imediat de polițiștii din Cluj # Fanatik
Un șofer a condus cu o alcoolemie uriașă, în Cluj, dar a refuzat prelevarea de probe biologice. Bărbatul s-a ales cu dosar penal
19:50
Ecaterina Andronescu, despre haosul din învățământ și decizia ministrului educației, Daniel David, cu privire la bursele elevilor: „Efectiv, n-ai cum!” # Fanatik
Cum vede Ecaterina Andronescu haosul din învățământ care se plâng profesorii și studenții? Află ce spune fostul ministru despre bursele elevilor.
19:40
Au apărut imaginile! Cum arată noua achiziție spectaculoasă a Simonei Halep. Investiție de 600.000 de euro. Foto # Fanatik
Simona Halep a achiziționat o casă într-un complex exclusivist din apropierea Capitalei. Cum arată vila fostului lider mondial.
19:40
Echipele FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova se află, joi seara, în fața unui nou examen european. Eliminată din Liga Campionilor, FCSB continuă aventura în turul 3 preliminar din Europa League, acolo unde CFR Cluj […]
19:30
Mirel Rădoi nu știa că Ion Iliescu a murit! Antrenorul Universității Craiova, declarație surprinzătoare la conferința de presă # Fanatik
Mirel Rădoi, cu gândul doar la fotbal. Ce a spus antrenorul Universității Craiovei despre decesul lui Ion Iliescu, fostul președinte al României.
19:10
Summer Well 2025 începe vineri, 8 august. Care este programul detaliat pe zile, ore și scene. Festivalul are loc lângă Capitală.
19:10
O nouă absență importantă la FCSB pentru meciul cu Drita! Elias Charalambous a făcut bilanțul: „Vedem dacă se operează sau nu” # Fanatik
FCSB a mai pierdut un fotbalist important înaintea turului cu Drita de joi seară! Anunțul făcut de Elias Charalambous și ultimele detalii despre situația lui Denis Alibec
19:00
Primarul care a decis să nu scumpească pâinea de la brutăria din comună, după majorarea TVA: “Nu e un produs de lux, e o necesitate” # Fanatik
El este primarul care a hotărât, după majorarea TVA, să nu scumpească pâinea de la brutăria din comună. Află de ce a luat această decizie
18:50
Jandarm român, erou pe aeroportul din Barcelona. Gestul pe care l-a făcut, deși se afla în timpul său liber # Fanatik
Un jandarm român a devenit erou pe aeroportul din Barcelona. Deși se afla în vacanță, nu a ezitat nicio secundă. Gestul care i-a impresionat pe polițiștii spanioli
18:50
Marian Iancu, dialog încins cu Robert Niţă pe tema transferurilor de la Rapid: “E în zona zero, mă interesează părerea lui” / “Încă se caută soluţii” # Fanatik
Mai vin jucători la Rapid? Robert Niță și Marian Iancu au discutat pe tema transferurilor în Giulești: „Așteptăm finalul perioadei de mercato” / „Mă liniștește să aud asta”
18:40
UTA și U Cluj negociază cu FCSB pentru transferul lui Gheorghiță! Ce se întâmplă cu jucătorul dat ca și plecat la Petrolul # Fanatik
UTA și U Cluj au intrat pe fir pentru transferul lui Andrei Gheorghiță de la FCSB! Ultimele detalii despre situația fotbalistului dorit și de Petrolul
18:40
”Fiica mea însărcinată a adormit 30 de minute și nu s-a mai trezit!” Mărturia cutremurătoare a unei mame despre o dramă greu de descris în cuvinte # Fanatik
Mărturie terifiantă făcută de o mamă. Fiica ei însărcinată a adormit pentru 30 de minute și nu s-a mai trezit niciodată. Alese deja numele pentru fetița care urma să vină pe lume.
18:20
Mirel Rădoi a răbufnit înainte de U Craiova – Spartak Trnava: „Nu știu cine le face. Nu au nicio treabă cu realitatea”. Ce l-a scos din sărite # Fanatik
Mirel Rădoi este de părere că Universitatea Craiova va întâlni un adversar mult mai puternic decât o arată „hârtia”. Tehnicianul oltenilor a răbufnit în timpul conferinței: „Sunt curios cine face aceste cote”
18:20
Video. Influenceriță româncă, amenințată cu moartea de propriul ei tată! Decizia luată de Poliție, după ce tânăra a acuzat că nu e băgată în seamă # Fanatik
O influenceriță din România susține că a fost amenințată cu moartea chiar de tatăl ei. Tânăra acuză autoritățile că au ignorat plângerile inițiale. Află ce decizie a luat Poliția.
18:10
Categoriile de pacienți care nu mai au nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie. Ei se pot prezenta direct la specialist # Fanatik
Anumite categorii de pacienți nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine sunt cei care vor ajunge mai ușor la consultații
18:00
Gigi Becali a povestit singura amintire pe care o are cu Iliescu, după ce a ieșit de la funeraliile fostului președinte: „Am venit la un om care a murit, că și-așa raiul nu-l vede” # Fanatik
Ce a declarat Gigi Becali despre Ion Iliescu. Patronul de la FCSB a participat la funerariile fostului președinte al României.
17:50
Gestul făcut de Gigi Becali în fața catafalcului la funeraliile lui Ion Iliescu. Patronul FCSB a surprins pe toată lumea. Foto # Fanatik
Gigi Becali s-a prezentat miercuri la funeraliile lui Ion Iliescu și a surprins pe toată lumea prin modul în care s-a manifestat. Ce a făcut patronul de la FCSB
17:30
O echipă de tradiție din România a intrat, oficial, în insolvență! Datorii de 4 milioane de euro: „Un pas dificil, dar necesar” # Fanatik
Club cu istorie în fotbalul românesc, retrogradat recent din SuperLiga, a fost nevoit să intre în insolvență din cauza unor datorii uriașe
17:20
Scandalul monstruos în care a fost implicat regretatul Jorge Costa la CFR Cluj: acuzat de soție că a bătut-o după o noapte în club. Cum a comentat atunci Arpad Paszkany # Fanatik
Regretatul Jorge Costa a fost implicat într-un moment extrem de controversat în perioada în care era antrenor la CFR Cluj. Cum a reacționat atunci clubul din Gruia
17:20
De anul viitor, impozitele și taxele locale vor crește cu până la 70%. Acesta este planul pe care premierul Bolojan l-a dezvăluit recent la o întâlnire cu primarii.
17:20
Dezvăluiri incredibile despre asasinul din Peretu! Vecinul lui Florin ”Bufică” rupe tăcerea: ”Era doar o chestiune de timp” # Fanatik
Vecinul lui Florin Oneață, zis ”Bufică”, face dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK despre criminalul din Peretu. Ce a ieșit la iveală?
17:20
O femeie s-a trezit din comă pe masa de operație, în timp ce medicii se pregăteau să-i recolteze organele. Povestea uluitoare care a făcut înconjurul lumii # Fanatik
O femeie s-a trezit din comă, chiar pe masa de operație, în timp ce chirurgii se pregăteau să-i preleveze organele. Medicii au fost îndemnați să continue procedura
17:10
Horoscop zilnic pentru joi, 7 august 2025. Ziua aduce planuri în domeniul profesional, călătorii și relații interesante.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.