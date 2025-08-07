Păstrezi ciocolata corect? Majoritatea oamenilor fac cel puțin o greșeală majoră în depozitarea acestui desert

16:00

Un iepure la modă! Isabella Ewens, o influenceriță din Los Angeles, a investit peste 10.000 de dolari în haine și accesorii de lux pentru iepurașul său, Reesy, pe care îl consideră mai mult decât un simplu animal de companie. Ea spune că este un membru al familiei sale și partenerul său de călătorii