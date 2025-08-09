Cazurile de COVID-19 la copii au crescut de șase ori într-o lună. În Capitală, zeci de pacienți zilnic
Click.ro, 9 august 2025 14:10
Cazurile de COVID-19 în rândul copiilor au crescut alarmant în luna iulie, de șase ori față de iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani. Spitalele de pediatrie din Capitală înregistrează acum zeci de pacienți zilnic,
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
14:10
Cazurile de COVID-19 la copii au crescut de șase ori într-o lună. În Capitală, zeci de pacienți zilnic # Click.ro
Cazurile de COVID-19 în rândul copiilor au crescut alarmant în luna iulie, de șase ori față de iunie, la grupa de vârstă 0-9 ani. Spitalele de pediatrie din Capitală înregistrează acum zeci de pacienți zilnic,
Acum 10 minute
14:00
Formația cu care s-ar putea duela FCSB e liniștită în privința românilor.
Acum 30 minute
13:50
Canicula revine în București. Temperaturi spre 40 de grade, aer irespirabil, nopți tropicale # Click.ro
Bucureştiul se pregăteşte pentru un nou val de caniculă, cu temperaturi ce pot urca spre 40 de grade în acest weekend. Meteorologii avertizează că disconfortul termic va depăşi pragul critic. Nopţile vor fi tropicale.
13:40
Mihai Albu și Elena Nechifor au ales destinația pentru luna de miere. Unde vor pleca și cine îi va însoți # Click.ro
Mihai Albu și aleasa inimii sale, Elena, se pregătesc să plece în luna de miere. La aproape trei luni de când au spus „DA”, cei doi soți au ales, în final, destinația unde se vor relaxa timp de 10 zile, alături de două persoane foarte importante din viața lor.
Acum o oră
13:20
„Cartierul Zeilor”, distrus de lăcomie. O istorie acoperită de tarabe și cafenele „își pierde sufletul” # Click.ro
Unul dintre cele mai admirate și încărcate de istorie locuri din Europa își pierde încet, dar sigur, farmecul și autenticitatea. Cel mai vechi cartier locuit continuu din Antichitate, supranumit „cartierul zeilor”,
Acum 2 ore
12:50
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu # Click.ro
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu.
12:40
Atacantul român este pe punctul de a face pasul în fotbalul olandez.
12:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă dimineață în curtea firmei Astra Vagoane din Arad, provocând moartea a două persoane. Victimele, doi bărbați de 45 și 47 de ani, au suferit leziuni incompatibile cu viața.
12:20
Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident grav la Super Rally Timișoara. Marco se afla la volanul mașinii de curse a tatălui său # Click.ro
Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident sâmbătă, 9 august, la Super Rally Timișoara. El se afla la volanul mașinii de curse a tatălui său, care a fost avariată grav în urma unui impact puternic.
12:20
Tot mai mulți oameni înlocuiesc cafeaua clasică de dimineață cu o variantă neobișnuită: cafea cu unt. Departe de a fi doar un moft, această combinație are efecte surprinzătoare asupra organismului.
Acum 4 ore
11:50
Arde una dintre cele frumoase catedrale din Europa. Incendiul a pornit după ce mașina de spălat pardoseala a luat foc. VIDEO # Click.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seara, în jurul orei locale 21:00, în interiorul celebrei catedrale romano-catolice din Córdoba, Spania – monument aflat pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
11:30
Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot. În câte zile a parcurs 4.448 km, fără costum de neopren # Click.ro
Avram Iancu, cunoscut pentru performanțele sale în înotul în ape deschise, a finalizat traversarea Europei pe ruta Rin–Main–Dunăre. În 40 de zile, el a parcurs înot 4.448 de kilometri, fără costum de neopren.
10:50
Dan Negru, despre trădarea care a dus la moartea lui Mihai Viteazul: „Să fie dimineața asta amintirea unui adevăr despre noi” # Click.ro
Pe 9 august 1601, conducătorul Mihai Viteazul a fost asasinat la Câmpia Turzii, într-un atac neașteptat, trădat de oamenii săi și de soldații generalului Gheorghe Basta. Dan Negru a readus în atenție acest moment și a vorbit despre...
10:40
Cel mai mare secret al lui Kate Middleton a fost dezvăluit. Ce face Prințesa de Wales pentru a-și menține sănătatea # Click.ro
Cât timp lucrează în interiorul Palatului, angajații regali devin martori privilegiați ai stilului de viață al familiei regale britanice. Iar uneori, aceștia aleg să vorbească public despre ceea ce au văzut, imediat după ce părăsesc serviciul regal.
Acum 6 ore
10:00
Mădălina Ghenea, apariție incendiară la piscină. Actrița a împlinit 38 de ani și s-a pozat fără sutien # Click.ro
Mădălina Ghenea știe cum să-și surprindă fanii! Actrița, considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, a împlinit pe 8 august 38 de ani și a ales să marcheze momentul cu o apariție extrem de provocatoare.
09:40
Zodia care o să își surprindă plăcut toți apropiații, de Sfânta Maria! Reușitele își vor face apariția în viața acestui nativ după evenimentul cosmic al verii # Click.ro
Universul are felul lui misterios de a lucra, iar uneori, reușitele apar exact atunci când nimeni nu le mai așteaptă.
09:40
Furie la Roma după ce britanicii au pus smântână într-o rețetă sacră. Italienii nu-și revin din șoc # Click.ro
Italia nu trebuie amenințată sau invadată pentru a-i simți furia. Uneori, e suficient să încurci o rețetă veche de secole. Pentru un italian, tradiția culinară e mai mult decât mâncare – e identitate, mândrie și patrimoniu național.
09:10
Cum curăță turcoaicele grăsimea întărită de pe fundul oalelor. Secretul pe care româncele trebuie să-l știe # Click.ro
Turcoaicele, cunoscute pentru priceperea lor în bucătărie și pentru metodele tradiționale de curățenie, folosesc trucuri simple, naturale și foarte eficiente pentru a curăța grăsimea arsă sau întărită de pe fundul oalelor și tigăilor.
08:50
Vacanța românilor în 2025: top destinații, bugete tot mai mici și ce preferințe de plată au în concediu # Click.ro
Românii își aleg destinațiile de vacanță în funcție de buget, distanță și mijlocul de transport disponibil. Studiile recente arată că preferințele se îndreaptă atât către destinații externe populare, cât și către locuri mai accesibile,
08:40
Adolescența este o perioadă de transformări rapide — fizice, emoționale și hormonale. Una dintre cele mai vizibile schimbări este creșterea transpirației, adesea însoțită de un miros corporal neplăcut.
08:30
După aproape 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie, autoritățile din New York au identificat rămășițele a trei victime, grație progreselor tehnologice în analiza ADN. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani și doua femei.
08:10
Rețeta bunicilor noastre pentru ardei murat la soare. E gata în 3 zile și are un gust delicios # Click.ro
În vremurile de altădată, când bucătăriile erau pline de arome de legume proaspete și borcane așezate la soare, bunicile noastre pregăteau ardei murați după o rețetă simplă și naturală. Fără oțet, fără conservanți, doar cu sare, apă și căldura blândă a soarelui, acești ardei prindeau, în doar câteva
Acum 8 ore
08:00
Trump și Putin au stabilit ziua și locul de întâlnire. Liderul rus calcă din nou pe pământ american # Click.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august pentru a negocia o încheiere a războiului din Ucraina. Potrivit Reuters, Kremlinul a confirmat întrevederea,
07:40
Cine a fost ultima iubită a lui Ștefan cel Mare. Avea doar 16 ani când domnitorul s-a îndrăgostit de ea # Click.ro
Povestea de dragoste dintre Ștefan cel Mare și Maria Voichița este una dintre cele mai fascinante și controversate episoade din viața marelui domnitor al Moldovei.
07:10
Băutura simplă care elimină stresul mai repede decât yoga. O rețetă gata în 2 minute care îți calmează corpul și mintea # Click.ro
Te trezești dimineața și ai senzația că ziua te copleșește încă dinainte să înceapă? Simți nevoia să respiri, dar parcă nu mai știi cum?
06:10
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe # Click.ro
Zodiile horoscopului european trebuie să se pregătească pentru mai multe schimbări în perioada următoare. Dacă până acum s-au simțit de parcă au fost prinse într-un carusel emoțional, există și o explicație astrologică: pe 9 august va apărea Luna Plină în zodia Vărsătorului.
Acum 12 ore
01:10
Simți o atracție inexplicabilă față de o anumită floare? Sau poate observi că același număr reapare constant în viața ta, în cele mai neașteptate momente?
Acum 24 ore
00:00
Toner făcut în casă pentru un „ten de porțelan”. Ai nevoie de doar două ingrediente ca să-l prepari # Click.ro
Uită de rutina în 10 pași, serurile cu peptide și ambalajele cu holograme. Uneori, secretul pentru o piele impecabilă se ascunde într-un borcan și vine direct din cămara bunicii.
8 august 2025
23:40
Satul fantomă din România de care nu a auzit nimeni. Ce se ascunde în pădurile străbătute de „Autostrada cu tuneluri” # Click.ro
La granița tăcută dintre județele Timiș, Hunedoara și Arad, acolo unde hărțile devin neclare, iar pădurile înghit drumuri, se ascunde Bulza — un sat-fantomă despre care puțini au auzit.
23:20
Andreea Marin, apariție răvășitoare într-o pereche de pantaloni scurți: „Ai picioare de model!” Foto # Click.ro
În ciuda vârstei de 50 de ani, Andreea Marin reușește să surprindă plăcut publicul prin fiecare apariție publică pe care o are. Recent, fosta „Zână a Surprizelor” a apărut într-o ipostază în care rareori o vezi.
23:10
Care sunt orele la care trebuie să mâncăm dacă vrem să slăbim? Mulți români fac o greșeala uriașă # Click.ro
Orele ideale la care trebuie să mâncăm pentru a slăbi au fost mereu o controversă. Ei bine, un studiu realizat de oamenii de știință de la Universitatea Complutense din Madrid arată că mesele luate mai devreme în timpul zilei pot reduce riscul de îngrășare asociat cu o predispoziție genetică ridicat
22:40
Exorcism la palatul regal: Adevărul despre ritualul la care a fost prezentă Regina Elisabeta a II-a # Click.ro
Poveștile stranii și neobișnuite nu lipsesc din istoria reședințelor regale britanice. Printre ele, una se detașează prin atmosfera ei tulburătoare: exorcismul discret desfășurat la reședința Sandringham, în prezența Reginei Elisabeta a II-a.
22:40
Insula „secretă” care se află la doar 3 ore de București. A cucerit inima unei vedete din România, în august 2025 # Click.ro
În momentul de față, printre cele mai vestite destinații de vacanță din afara țării noastre se numără Grecia, Bulgaria sau Turcia, acestea fiind printre cele mai frecventate anual, în perioada concediilor. Totuși, există și alte atracții de-a dreptul minunate de care mulți oameni fie nu au auzit.
22:20
Adelina Pestrițu, apariție răvășitoare alături de Jennifer Lopez. Detaliul care le-a atras atenția fanilor: „E fake!” # Click.ro
Adelia Pestrițu, cea care face parte dintre cei mai cunoscuți influenceri români, a uimit fanii de pe rețelele de socializare cu o fotografie publicată în care apare alături de starul internațional Jennifer Lopez.
21:40
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025, iar un nativ începe o nouă poveste de iubire # Click.ro
Horoscop săptămâna 9-15 august. Trei zodii își schimbă destinul înainte de Sfânta Maria 2025.
21:30
Universul ar putea avea un sfârșit mai apropiat decât ne-am imaginat. Un nou studiu provocator sugerează că viața cosmosului nu va continua la nesfârșit, ci că expansiunea sa se va opri peste doar 10 miliarde de ani, urmând o prăbușire spectaculoasă — un Big Bang invers.
21:20
Filmul genial de pe Netflix care a rupt topurile în august 2025.! Te ține lipit de televizor și te cucerește cu povestea captivantă # Click.ro
Netflix lansează un nou film care i-a captivat atât pe români, cât și pe cinefilii din alte țări. Producția cu peste 24 de milioane de vizionări după o săptămână de la lansare a ajuns acum pe locul 1 în România și pe locul 3 în lume, și a devenit atracția momentului în materie de filme.
21:10
În postul Sfintei Mării, Natalia Guberna a înlocuit carnea cu ciupercile. Secretul ei pentru un gust unic. Sfatul nutriționiștilor: „Atenție, de unde le culegeți!” # Click.ro
În postul Sfintei Mării, Natalia Guberna a înlocuit carnea cu ciupercile. Rețetele ei rapide și ieftine. Sfatul nutriționiștilor: „Atenție, de unde le culegeți!”
20:40
Povestea emoționantă a lui Eduard, băiatul de 11 ani care a devenit multiplu campion internaţional la matematică. Unde visează să ajungă # Click.ro
La doar 11 ani, Eduard Florin Ștefan, un elev din Caracal, a reușit ceea ce puțini adulți pot spera să atingă într-o viață: trei medalii de aur la cele mai importante competiții internaționale de matematică.
20:20
Daliana Răducan, dezvăluiri emoționante de ziua lui Răzvan Simion. Ce mesaj i-a transmis soțului ei: „Mulțumesc că ești liniștea mea!” # Click.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion alcătuiesc unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se iubesc fără rețineri și se bucură de căsnicia pe care o au, iar momentele în care își declară dragostea public nu sunt deloc rare. Ce mesaj a transmis bruneta prezentato
19:40
Mister total la Untold: Paraziții se retrag în ultimul moment de la festivalul anului. Cum au reacționat fanii # Click.ro
Trupa Paraziții a făcut un anunț neașteptat care a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor și al comunității muzicale din România: nu vor mai urca pe scena Untold Festival 2025, iar toate concertele viitoare au fost suspendate pe perioadă nedeterminată.
18:50
Ce loc de muncă neașteptat are fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache. David a obținut primul job în Olanda: „I se dă o hartă și...” # Click.ro
Iuliana Marciuc și Adrian Enache se bucură de noua reușită a fiului lor, David. Tânărul a părăsit Olanda pentru o mică vacanță în România, alături de părinții săi. Ce realizări are și cu ce vești minunate i-a surprins pe aceștia, aflați din continuarea acestui articol.
18:50
Rețeta demențială de burgeri a lui Cătălin Scărlătescu. Vei deveni vedeta lunii august dacă folosești ingredientele celebrului chef # Click.ro
Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai îndrăgiți chefi din România, a cucerit publicul nu doar prin carisma sa, ci și prin rețetele spectaculoase pe care le pregătește.
18:40
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională # Click.ro
Într-o țară în care multe localități se zbat în subdezvoltare, o comună din inima României a reușit imposibilul: să atragă peste 30 de milioane de euro din fonduri europene, să-și transforme complet infrastructura și să devină una dintre cele mai cunoscute destinații turistice rurale din lume.
18:20
Ce nu ți-a spus nimeni despre borș. Curăță ficatul și reglează digestia. Cum să-l prepari # Click.ro
În vremuri în care farmaciile erau rare, iar pastilele nu făceau parte din viața de zi cu zi, bunica știa exact ce să pună pe masă nu doar ca să hrănească, ci și ca să vindece.
18:20
O căsnicie fericită nu este întâmplătoare: 7 expresii folosite de femeile inteligente pentru a fi iubite de partenerii lor # Click.ro
Într-o lume în care relațiile par să se destrame mai ușor ca niciodată, unele cupluri reușesc să mențină o legătură profundă, caldă și echilibrată.
18:10
Ai sub 165 cm și ți s-a spus că nu „ai voie” să porți fuste lungi? Ți s-a sugerat să nu te apropii de imprimeuri mari sau că tocurile sunt obligatorii?
18:00
Într-o epocă în care din ce în ce mai multe persoane caută echilibrul între tratamentele clasice și soluțiile blânde din natură, ne întoarcem cu încredere la remediile naturiste.
17:40
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!” # Click.ro
Horia Brenciu, unul dintre cei mai apreciați artiști ai României, aplaudă victoria sportivă a fiului său, Toma. Juratul de la „Vocea României” a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că fiul său a devenit dublu campion la un tip de sport.
17:40
Cel mai norocos om din lume: a câștigat o avere la loto, după ce a învins cancerul. Ce va face cu banii: „Viața nu a fost întotdeauna ușoară...” # Click.ro
Un tată din Marea Britanie, care a trecut printr-o luptă grea cu cancerul, trăiește acum una dintre cele mai fericite perioade ale vieții sale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.