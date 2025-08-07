TVA-ul crescut de la 9% la 21% pentru apartamentele noi schimbă piața imobiliară. Ce se întâmplă după 1 august 2025?
BizBrasov.ro, 7 august 2025 04:50
Pe 1 august 2025, piața imobiliară din România a intrat într-o nouă etapă, odată cu majorarea TVA-ului de la 9% la 21% pentru locuințele noi. Această modificare fiscală a generat reacții rapide atât din partea cumpărătorilor, cât și din partea dezvoltatorilor. Daniel Crainic, director de marketing la imobiliare.ro, confirmă că luna iulie a fost marcată [...]
• • •
Acum 5 minute
05:50
Celebrul restaurant Cina, transformat în hotel, scos la vânzare de creditori. Clădirea este deținută de un fost candidat la Primărie care a amenințat-o pe șefa BEJ că o violează # BizBrasov.ro
O clădire celebră din Brașov, fostul Restaurant Cina, este scoasă la vânzare prin licitație de către Banca Transilvania, după ce proprietarii acesteia nu au reușit să își achite un credit. Prețul de pornire al licitației este de 3,811 milioane de lei. Acesta tocmai se transformase anul trecut în hotel, după ce ani de zile fusese [...]
05:40
Chiar dacă are câte două benzi de circulație pe sens, prima bandă de pe B-dul Valea Cetății este mai tot timpul impracticabilă. Fie din cauza mașinilor care nu încap pe locurile de parcare trasate, fie pentru că sunt mașini staționate chiar pe prima bandă, pe anumite tronsoane. Pentru a clarifica această situație „ambiguă”, cel puțin [...]
05:40
Construcția de blocuri a luat avânt în Brașov în prima jumătate a acestui an. Cel mai mult se construiește însă „la țară”, doar în luna iunie fiind autorizată amenajarea a 434 de apartamente # BizBrasov.ro
În perioada ianuarie – iunie 2025, în județul Brașov, au fost eliberate 486 autorizații de construire, cu 45 mai multe comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent (+10,2%), în conformitate cu datele Direcției Județene de Statistică Brașov. În total, vorbim de autorizarea amenajării a 1.744 de apartamente în blocuri, față de 1.368 în perioada ianuarie [...]
05:40
Până la 558 de milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene din Brașov în următorii 4 ani # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov caută constructori pentru a realiza lucrările de întreținere a drumurilor județene în următorii patru ani. Valoarea acordului-cadru este estimată între o sumă minimă de 4.348.717,20 lei fără TVA și poate ajunge la un total de 558.017.493,02 lei cu TVA, în funcție de necesarul de lucrări, dar bugetele ce vor fi disponibile. Acordul-cadru a [...]
Acum 15 minute
05:30
Comuniști din tată-n fiu: Tatăl lui Ion Iliescu, dat afară de la Fabrica de Avioane din Brașov pentru că făcea propagandă comunismului. Pe Ion l-a lăsat în grija bunicilor ca să facă școală la Moscova # BizBrasov.ro
Tatăl fostului preşedinte Ion Iliescu a fost unul dintre cei care au contribuit semnificativ la acţiunile primilor comunişti din România. A făcut studii la Moscova şi a fost trimis la închisoare de mai multe ori de către autorităţile din interbelic, care scoseseră Partidul Comunist din România în afara legii. Aceasta este biografia sa, potrivit informaţiilor [...]
Acum o oră
04:50
Acum 4 ore
03:10
Brașovul este printre cele 25 de destinații europene incluse într-un ghid de turism pentru chinezi # BizBrasov.ro
Orașul Brașov a fost inclus de platforma turistică internațională www.travelandtourworld.com între cele mai ieftine 25 de destinații europene pentru turiștii chinezi. Printre orașe ca Lisabona, Porto, Sofia sau Vilnius, Brașovul este considerat de platforma turistică drept o potențială destinație pentru turiștii chinezi care nu vor să cheltuie prea mulți bani: „Brașov – Situat în apropierea [...]
02:20
Bagajul de vacanță cu copilul mic: „De ce pare că am nevoie de un tir?” Cum să nu cari toată casa, dar să ai tot ce-ți trebuie # BizBrasov.ro
Vacanța cu copilul mic? Cum putem face bagajul practic, fără să cărăm tot dulapul copilului și fără să uităm lucrurile esențiale? Iată pașii care ne ajută să plecăm relaxați în vacanță: 1. Începem cu lista – da, una scrisă! Lista salvează vieți. Sau măcar nervi. Împarte lucrurile pe categorii: 2. Haine: mai puține, dar gândite [...]
02:20
Știi dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare? Recomandările specialiștilor RAR # BizBrasov.ro
Pe site-ul RAR (www.rarom.ro) a fost creată secțiunea „Campanii de rechemare”. Potrivit specialiștilor RAR, această facilitate este o interfață între utilizatorul final al mașinii și paginile oficiale ale reprezentanților din România ai mărcilor auto. Utilizatorii trebuie să selecteze marca de autovehicul dorită și să urmeze instrucțiunile de pe site-ul care se deschide. „Pentru majoritatea mărcilor [...]
Acum 12 ore
18:40
(P) Orice locuință are nevoie de mai mult decât mobilier pentru a deveni „acasă”. Este vorba despre atmosferă, emoție și senzația de confort pe care o simți de cum pășești înăuntru. Iar detaliile textile sunt cele care reușesc, de cele mai multe ori, să ofere această transformare subtilă, dar esențială. Fie că vorbim despre perdele, [...]
17:40
O asociere de firme şi patru ofertanţi unici au licitat pentru a livra echipamente IT spitalelor din Brașov. Acesta ar putea câștiga până la aproape 4 milioane de lei # BizBrasov.ro
Ieri a fost termenul de depunere a ofertelor la patru achiziţii vizând furnizarea componentelor IT la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. Ioan Aurel Sbârcea» și Spitalul Clinic Județean de Urgență, iar Consiliul Judeţean Braşov a înregistrat documentaţii din partea unui număr [...]
17:40
Caravana9 ajunge la Victoria: Publicul, invitat la un atelier artistic, o cină comunitară inspirată din rețetele combinatului chimic și o proiecție de film în aer liber # BizBrasov.ro
Fundația9 împlinește 9 ani și a pornit la drum vara aceasta cu Caravana9, într-un turneu național care aduce laolaltă artiști, jurnaliști și comunități locale, construind o rețea vie de mici centre culturale în mișcare la Timișoara, Suceava, Eforie Sud, Călărași, Reșița, Drobeta Turnu-Severin, Victoria, Siret și Brașov. „Duminică, 10 august, Fundația9, alături de Dana Diminescu (Fundația [...]
17:20
Dezvoltatorii din Tractorul care „au fentat” prevederile privind amenajarea infrastructurii stradale și-au luat angajamentul că vor executa în regim de urgență lucrările. O companie imobiliară va trebui „să taie” din etajele construite fără autorizație, după ce instanța i-a respins solicitarea de a intra în legalitate cu nivelurile edificate în plus # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a avut astăzi o nouă întâlnire cu acei dezvoltatori imobiliari din zona nouă a cartierului Tractorul care, deși aveau obligația, conform certificatului de urbanism sau/și avizului Comisiei de circulație, de a amenaja trama stradală, nu au făcut acest lucru. Obiectivul este ca brașovenii care locuiesc deja în aceste zone să nu mai [...]
Acum 24 ore
16:40
Amenzi de 430.000 de lei, aplicate de inspectorii ITM Brașov, în iulie. Ce nereguli au descoperit? # BizBrasov.ro
În urma controalelor efectuate pe parcursul lunii iulie, inspectorii de muncă brașoveni au aplicat amenzi în valoare de 431.000 lei pentru neregulile constatate. „Inspectorii de muncă au realizat, în luna iulie, un număr de 136 controale, fiind depistate 18 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care un număr de 6 angajatori au fost sanctionați cu [...]
16:10
FOTO „Low Gear Balkan Special 2025”: 30 de mașini moștenite de la bunici pornesc din Brașov într-o aventură în Bulgaria. Participă 80 de tineri din mai multe orașe din țară, care vor face și ecologizarea zonelor în care campează # BizBrasov.ro
30 de mașini moștenite de la bunici pornesc, sâmbătă, din Brașov într-o aventură în Bulgaria, în cadrul celei de-a II-a ediții a expediției de tip overlanding „Low Gear”. Anul acesta și-au anunțat prezența 80 de tineri din mai multe orașe din țară, care vor face și ecologizarea zonelor în care campează. Pe parcursul a 7 [...]
15:10
VIDEO Un brașovean de 38 de ani a fost luat pe sus de „mascați” și dus la interogatoriu în Republica Moldova, după ce i-a cerut unei fetițe de 11 ani de peste Prut să îi trimită poze nud # BizBrasov.ro
Un brașovean a încercat să determine o copilă cu vârsta de 11 ani din Republica Moldova să-i trimită opt fotografii cu caracter sexual, pe aplicația mobilă SnapChat, iar procurorii și polițiștii moldoveni au intrat pe fir și au deschis o anchetă. Brașoveanul, în vârstă de 38 de ani, a cerut de la adolescentă cinci poze [...]
14:20
Trei seri de concerte, organizate în weekend de Filarmonica Brașov. Programul evenimentelor # BizBrasov.ro
În weekend, trei concerte organizate de Filarmonică vor avea loc la Brașov. Vineri, 8 august, ora 19:00 – Recital de vioară și pian Vineri, 8 august, de la ora 19:00, Bastionul Țesătorilor găzduiește un recital de vioară și pian cu aer de eleganță și excelență artistică. Pe scenă vor urca violonistul Remus Azoiței și pianista [...]
14:00
Consiliul Județean Sibiu a „băgat” 1,3 euro/pasager ca să aducă mai multe destinații la aeroportul din oraș. A dat la Lufthansa, a dat la Austrian Airlines, a dat și la Wizz Air # BizBrasov.ro
Este cunoscut în industria aeronautică faptul că liniile aeriene își aleg destinațiile în funcție de numărul de călători estimați și în funcție de banii pe care îi primesc de la aeroporturi. Dacă nu dau bani la liniile aeriene, aeroporturile riscă să rămână muzee. În special cele care nu au o bază de colectare foarte mare, [...]
13:00
Hotelierii români se revoltă: Peste 110 operatori din țara noastră s-au înscris în procesul colectiv la nivel european împotriva Booking. Motivul pentru care cer despăgubiri platformei # BizBrasov.ro
110 operatori din România, care administrează în total peste 200 de hoteluri, s-au înscris într-un proces colectiv la nivel european împotriva platformei de rezervări online Booking.com. Aceștia solicită despăgubiri pentru o perioadă de 20 de ani în care susțin că au fost obligați să mențină aceleași prețuri pe site-urile proprii ca și pe platforma Booking, din [...]
12:10
Arborii, trandafirii și gardurile vii din Brașov intră în tratament începând de săptămâna viitoare # BizBrasov.ro
De săptămâna viitoare, respectiv în perioada 11 – 31 august, în intervalele orare: 21:00 – 03.00 si 06:00 – 12:00, compania Coral Impex, în calitate de prestator al serviciilor de dezinsecție și deratizare, va efectua acțiunile de aplicare a tratamentelor fitosanitare pentru combatere boli și dăunători la arbori, trandafiri și buxus (gard viu) în Municipiul [...]
12:00
Alte aproape 12 milioane de lei, virate în contul Brașovului din bani europeni pentru restaurarea unui monument istoric simbol rămas în paragină # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a semnat contractul de finanțare pentru restaurarea și amenajarea Bastionului Țesătorilor, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 11.795.280,08 lei, cu o contribuție din partea municipalității de 2%. Această investiție face parte din programul de restaurare a monumentelor istorice ale orașului cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regiunea Centru. În cadrul acestui program mai [...]
12:00
Luna august, ultima lună a verii sau „luna lui Gustar”, cum i se mai spune popular, este luna când se coc cele mai multe fructe, legume și cereale. Oamenii gospodari adună recolta și prepară în această perioadă cele mai delicioase mâncăruri: pe unele le pun la conservat, iar pe altele le duc în târguri la [...]
12:00
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a încetat din viață la vârsta de 95 de ani, după o perioadă în care a fost internat în stare gravă la Spitalul SRI ”Agrippa Ionescu”, fiind bolnav de cancer pulmonar. Ion Iliescu a fost președinte al României în două perioade, decembrie 1989 – noiembrie 1996 și decembrie 2000 [...]
11:40
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în primul semestru al anului, au însumat 5,792 milioane persoane, în creştere cu 0,1% faţă de perioada a anului trecut, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Sosiri şi înnoptări ale turiştilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, inclusiv [...]
11:40
O brașoveancă, amenințată cu bătaia de soțul ei prin telefon. Bărbatul a primit „cadou” o brățară electronică din partea polițiștilor # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au fost sesizați, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că, în timpul unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu soțul său, aflat într-o altă localitate, ar fi fost amenințată cu bătaia. „După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care [...]
11:30
„BIMA FEST” debutează vineri la Brașov cu un spectacol inedit de muzică și dans. Artiștii care vor urca pe scenă sunt persoane nevăzătoare # BizBrasov.ro
Brașovul se pregătește să găzduiască prima ediție a BIMA FEST, un festival dedicat forței interioare și puterii comunității, parte a proiectului Planul B, o inițiativă lansată la Brașov Heroes în 2025. Între 8 și 9 august 2025, BIMA FEST invită publicul la două evenimente speciale organizate în inima orașului, care vor inspira și vor aduce [...]
11:20
Incendiu la un fast-food din zona Teatrului „Sică Alexandrescu”. 15 persoane s-au autoevacuat # BizBrasov.ro
Un incendiu a izbuncit, în această dimineață, la Anatolia Food, un restaurant cu specific turcesc, din zona Teatrului „Sică Alexandrescu”. „Am fost anunțați de izbucnirea unui incendiu la un fast-food situat în municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat, de urgență, trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD. [...]
11:10
Brașovenii de la „Poftă sau Foame” au preluat administrarea un hotel din Vama Veche. Ca și la berărie, „lovesc” concurența din stațiune cu prețuri mai mici la cazare # BizBrasov.ro
Grupul brașovean CarmOlimp – cunoscut în special pentru berăriile Poftă sau Foame” și pentru conceptul de mâncare gătită livrată la pungă – anunță preluarea hotelului Victory din Vama Veche, care a funcționat până acum sub numele de Plaja33. În urmă cu un an, compania a deschis la parterul hotelului berăria „Poftă sau Foame”, unde a [...]
11:00
Peste 100 de furnizori de energie, controlați de ANPC. Amenzi de 370.000 de lei/ Ce nereguli au fost găsite # BizBrasov.ro
În perioada 17.04.2025 – 16.06.2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a derulat, la nivelul întregii țări, premergător eliminării schemei de plafonare a prețurilor la energia electrică, o tematică de control privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniu, în cazul prestării serviciilor de furnizare a energiei electrice către consumatorul casnic. Au [...]
10:30
„Ideea” Guvernului din acest moment: impozitele locale să crească cu 70% începând de anul viitor # BizBrasov.ro
Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, anunță, după întâlnirea dintre reprezentanții Guvernului și cei ai Asociației Municipiilor, că „ideea din acest moment” în privința impozitelor locale este o posibilă majorare cu 70%. „Se vor mări cu 70%. Asta este ideea din acest moment”, a spus acesta. Impozitul pe proprietate, care va intra în vigoare [...]
10:20
Petiție împotriva organizării funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu: „Să nu legitimăm crimele din 1989-1990” # BizBrasov.ro
O petiție adresată Comitetului de Organizare a Funeraliilor de Stat din România solicită oprirea procedurilor pentru organizarea unor funeralii naționale în cazul decesului fostului președinte Ion Iliescu. Inițiatorii cer ca înmormântarea acestuia să rămână un eveniment privat, invocând implicațiile acestuia în evenimentele violente de după 1989. Petiția a fost inițiată marți, înainte de anunțul decesului fostului președinte, [...]
10:20
Pe drumul spre poalele Munților Făgăraș prin Viștea, lucrările au un progres de 60%. Investiția depășește 21 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Conducerea Consiliului Județean Brașov a evaluat stadiul proiectului de reabilitare a drumului judeţean DJ 103D Viştea de Jos – Viştea de Sus (km 0+000 – 5+106). Lucrările de reabilitare au început în luna aprilie a acestui an, în baza unui contract cu o valoare totală de 21.026.575,52 lei, finanţat din bugetul propriu al judeţului Braşov, [...]
10:10
VIDEO Nicio vorbă de la autorități despre autostrada Făgăraș-Brașov. Porțiunea Sibiu-Făgăraș din A13 are toate autorizațiile de construire emise # BizBrasov.ro
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis luni, 4 august, autorizație de construire și pentru tronsonul 1 al A13 Sibiu – Făgăraș, ultimul din cele patru loturi ale acestei autostrăzi pentru care se aștepta autorizarea lucrărilor. Deocamdată, pentru secțiunea Făgăraș – Brașov (50 km) se „lucrează” la studiul de fezabilitate, prin contractul cu asocierea Search [...]
10:10
Un bărbat s-a trezit cu un piton în baia apartamentului său. Cum a ajuns „să hoinărească” reptila printr-un bloc din Capitală # BizBrasov.ro
Un bărbat s-a trezit luni noaptea cu un piton regal în baia apartamentului său, aflat în Piața Universității din București. Speriat, omul a sunat la 112, iar reptila a fost capturată de jandarmi. Șarpele, un piton regal lung de aproape un metru și jumătate, a fost găsit de un bucureștean în baia apartamentului său situat [...]
09:40
Unui brașovean i s-a făcut poftă de o vodca mare și s-a servit direct din magazin. Judecătorul a fost indulgent și l-a pus să stea acasă 30 de zile # BizBrasov.ro
Luni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiul Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că, dintr-o societate comercială din municipiul Brașov, s-a săvârșit un furt. Polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 42 de ani, bănuit că a sustras din magazin o sticlă de băuturi alcoolice. La ieșirea din magazin, în momentul în care [...]
09:10
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea unei persoane dispărute, după ce, la data de 05 august a.c., au fost sesizați cu privire la faptul că MAILAT AMALIA, în vârstă de 14 ani, ar fi plecat voluntar în aceeași zi de la domiciliu, din localitatea Dumbrăvița, județul Brașov, fără a [...]
05:50
Kaufland a început amenajarea unui nou hipermarket într-una dintre noile zone rezidențiale din Brașov # BizBrasov.ro
Kaufland a demarat săptămâna aceasta lucrările de amenajare a unuia dintre noile hipermarketuri pe care le are în plan la Brașov. Este vorba de magazinul proiectat în proximitatea cartierului Avantgarden pe strada Institutului, parte din ansamblul rezidențial West Garden Brașov. Magazinul va fi amplasat la intersecția străzilor Institutului cu strada Egretei, iar în ceea ce [...]
Ieri
05:40
Orașul Victoria se pregătește de sezonul sărbătorilor de iarnă și vrea să amenajeze un patinoar mai trainic # BizBrasov.ro
O vorbă din bătrâni spune să-ți faci vara sanie și iarna car, astfel că și edilii din Victoria au început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Cum a devenit o tradiție ca în oraș să fie amenajat și un patinoar, Primăria a decis ca în noul sezon, acesta să fie instalat pe o structură mai solidă [...]
05:40
Statul „bate” băncile la dobânzile practicate la depozitele bancare. Veniturile obținute la titlurile Tezaur nu sunt impozabile # BizBrasov.ro
Dobânzile depozitelor bancare în lei nu reușesc să depășească oferta statului la titlurile de stat Tezaur. Cel mai bun depozit bancar în lei pe 12 luni oferă o dobândă de 6,75%, iar veniturile provenite din acest instrument sunt impozitate cu 10%. Majoritatea băncilor au menținut dobânzile la același nivel față de luna trecută, dar unele [...]
05:40
Colectorul de 18 milioane de lei care va capta apa de ploaie din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul, în analiza Comisiei de Circulație # BizBrasov.ro
Elaborarea proiectului preliminar pentru un colector care să preia apa pluvială de pe străzile din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul a ajuns în etapa de avizare. Astfel, studiul de fezabilitate ar urma să fie analizat de către Comisia de Circulație în ședința de joi. Potrivit estimărilor făcute de către proiectanți, valoarea investiției se va [...]
05:40
Nemulțumiți că Mobexpert construiesc un magazin cu două etaje în Coresi, austriecii de la Moemax mai adaugă și ei un etaj proiectului inițial pentru magazinul de mobilă ce va fi construit în aceeași zonă # BizBrasov.ro
Austriecii de la Moemax modifică proiectul magazinului pe care îl construiesc în zona Coresi, după ce grupul Mobexpert a anunțat că va construi tot în acea zonă un magazin pe structura parter plus două etaje. Cum inițial proiectul austriecilor era pe structura P + E, Moemax va construi acum o clădire cu două etaje, pentru [...]
04:30
Diferențe uriașe între prețurile cu care furnizorii „cumpără” energie de la prosumatori și prețul de vânzare către consumatori # BizBrasov.ro
Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE) solicită ANRE să publice preţul de achiziţie al furnizorilor pentru energia prosumatorilor, în condiţiile în care se practică preţuri discreţionare şi există diferenţe uriaşe între cât plătesc furnizorii energia prosumatorilor şi cu cât vând mai departe. „Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE) solicită oficial ANRE să [...]
04:10
Bran, castelul din filme: Este unul dintre primele exemple de destinație turistică a cărei popularitate a fost indusă de un film # BizBrasov.ro
Fenomenul „film-induced tourism” – turism indus prin filme – a luat o mare amploare în ultimile decenii. Iar Castelul Bran este unul dintre primele exemple de destinație turistică a cărei popularitate a fost indusă de un film. Respectiva producție nu a fost un film artistic, ci un documentar. „In Search of Dracula…”, filmul lansat în [...]
03:10
Filtrul de carbon de la hotă absoarbe mirosurile puternice generate de gătit și lasă un aer curat în bucătărie: La cât timp se schimbă și ce trebuie să știi dacă folosești hota intens? # BizBrasov.ro
Filtrul de carbon de la hotă are un rol esențial: absoarbe mirosurile puternice generate de gătit și lasă aer curat în bucătărie. Însă, durata lui de folosire este limitată, mai ales dacă gătești zilnic. În orice bucătărie modernă, hota este cel mai util electrocasnic atunci când vine vorba de evacuarea mirosurilor puternice, a fumului și a vaporilor de [...]
5 august 2025
18:10
Ion Iliescu a murit! Anunțul a fost făcut de către Guvernul României. Fostul președinte, în vârstă de 95 de ani, era internat de două luni la Spitalul SRI Agrippa Ionescu # BizBrasov.ro
„Cu profund regret, Guvernul anunță încetarea din viață a fostului președinte al României, domnul Ion Iliescu. Fostul președinte al statului român a decedat astăzi, 5 august 2025, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Guvernul României transmite condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați!”, a anunțat Guvernul. Decesul fostului președinte a fost anunțat și [...]
18:10
VIDEO Un bărbat, prins de jandarmii brașoveni în timp ce voia să „repare” un drum surpat. Acesta a primit o amendă de 10.000 de lei, după ce a fost surprins descărcând o basculantă plină cu deșeuri rezultate din construcții # BizBrasov.ro
Jandarmii brașoveni au surprins un bărbat, în timp ce descărca o basculantă încărcată cu deșeuri rezultate din construcții în zona Valea Bozom din comuna Apața. „Bărbatul și-a motivat gestul, spunându-le jandarmilor că intenția lui a fost să consolideze drumul și să încerce să oprească surparea acestuia, deși in zonă nu se desfășurau lucrări avizate în [...]
16:40
Duminică seara în jurul orei 20:10, polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Vijbe din comuna Budila, o persoană a fost agresată. Din cercetările efectuate de echipa operativă a rezultat că în timpul unui conflict, un bărbat în vârstă de 37 de ani a [...]
16:40
Codlea a obținut 3 milioane de euro din fonduri europene pentru a amenaja un „muzeu al basmelor românești” în aer liber # BizBrasov.ro
Primăria Codlea a accesat un proiect european de 18,3 milioane lei (3,6 mil. euro), din care 15,2 mil. lei (3 mil. euro) este valoarea fondurilor europene nerambursabile alocate prin Programul Regiunea Centru, în cadrul Priorităţii 8: „O regiune atractivă’’, ce prevede amenajarea unui parc tematic. „La Codlea se va amenaja un parc tematic nou, o [...]
16:10
Cetățuia, „asediată” în weekend: Aici vor avea loc demonstrații de luptă cu spada, jocuri haiducești, paradă cu picioroange, dar și concerte cu Lupii lui Calancea, Luiza Zan&Iulian Pavelescu și Imago Mundi/ Programul complet al Festivalului medieval „Cetățuia între lumi“ # BizBrasov.ro
În perioada 8 – 10 august, brașovenii și turiștii sunt așteptați la Cetățuie pentru a se bucura de tradiția medievală a orașului nostru, cu cavaleri în armură, domnițe, demonstrații de luptă, tir cu arcul, întreceri haiducești, defilare pe picioroange, ateliere cu meșteșuguri de acum câteva sute de ani, dar și concerte, show-uri de lasere și [...]
15:50
Un hotel din Covasna, „remodelat”: Cum arată clădirea cu 10 etaje din centrul oraşului Sfântu Gheorghe # BizBrasov.ro
Fostul hotel Bodoc din Sfântu Gheorghe dispare încet-încet. Dărâmarea propriu-zisă a clădirii cu 10 etaje a început în luna iunie. „Să nu uităm că acest imobil a fost unul dintre acele imobile care au fost privatizate după 1989, nu s-a investit în el, la un moment dat proprietarul s-a apucat să modernizeze, dar s-a oprit [...]
