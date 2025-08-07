Cum să alegi nuanța perfectă de pudră pentru tenul tău. Trucul simplu care îți poate transforma total machiajul
Click.ro, 7 august 2025 05:10
Alegerea unei pudre care să se potrivească perfect cu tenul tău poate părea o sarcină banală, dar este una dintre cele mai frecvente greșeli din rutina de machiaj.
Acum o oră
05:10
Acum 2 ore
04:10
Păstrezi ciocolata corect? Majoritatea oamenilor fac cel puțin o greșeală majoră în depozitarea acestui desert # Click.ro
Deși pare un produs rezistent și nepretențios, ciocolata este mai sensibilă decât crezi. Modul în care o păstrezi poate face diferența între o experiență intensă, catifelată și una dezamăgitoare, lipsită de aromă.
Acum 4 ore
03:10
Ce nu trebuie să faci niciodată la un priveghi. Regulile care trebuie respectate cu sfințenie # Click.ro
Participarea la un priveghi nu este doar un gest de prezență, ci o manifestare de respect profund față de persoana care a trecut în neființă și față de familia îndurerată.
02:10
Congelarea brânzei este o metodă practică de a-i prelungi durata de valabilitate și de a reduce risipa alimentară, însă rezultatul depinde mult de tipul de brânză ales și de modul în care este ambalat și decongelat.
Acum 6 ore
01:10
Vitamina care îți poate afecta ireversibil nervii. Medicii avertizează: „simptomele apar mai repede decât credeam”. Numeroși români o iau regulat # Click.ro
Mii de oameni din întreaga lume iau zilnic această vitamină, convinși că le aduce beneficii considerabile pentru sănătate.
00:10
Rețeta secretă de antibiotic natural pe care o foloseau bunicile noastre. Așa reușeau să scape de infecții # Click.ro
Natura oferă numeroase resurse pentru a ne menține sănătatea, fără a apela mereu la medicamente.
6 august 2025
23:50
Legătura specială pe care Maria Marinescu a avut-o cu Ion Iliescu. Creatoarea de modă i-a adus un omagiu emoționant fostului președinte # Click.ro
Creatoarea de modă Maria Marinescu i-a adus un omagiu emoționant fostului președinte Ion Iliescu, care s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. Puțini știu că designerul a avut o legătură specială cu liderul care a condus România în primii ani după Revoluție…
Acum 8 ore
21:50
Orașul din România cu cea mai globalizată gastronomie. Surprinzător, a detronat Bucureștiul # Click.ro
Care este orașul cu cea mai mare diversitate culinară din România? Surprinzător, nu Bucureștiul, ci unul din inima Transilvaniei.
Acum 12 ore
21:20
Schimbarea pe care Irina Rimes a făcut-o în noul sezon al emisiunii „Vocea României”: „Era cazul”. Îl vizează direct pe Tudor Chirilă # Click.ro
Filmările celui de-al 13-lea sezon al emisiunii „Vocea României” au început, iar Irina Rimes speră ca o simplă schimbare să-i aducă, în sfârșit, norocul mult așteptat și să câștige marele premiu, în calitate de antrenor. Decizia îl vizează direct pe Tudor Chirilă.
20:30
Greșeala pe care mulți șoferi o fac în trafic. Cei care nu respectă regula riscă amenzi usturătoare # Click.ro
Mulți șoferi subestimează impactul unui obicei aparent inofensiv, care însă poate afecta siguranța în trafic. Acest comportament poate atrage sancțiuni serioase - de la amenzi usturătoare, până la suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.
20:30
Regina Elisabeta, gazdă pentru Ion Iliescu la Palatul Buckingham. Ce dar i-a oferit fostul președinte al României # Click.ro
Au trecut 21 de ani de la unul dintre cele mai remarcabile momente din agenda diplomatică a lui Ion Iliescu, fostul președinte al României.
19:40
Cristian Grețcu de la Divertis a fost ani la rând sosia lui Ion Iliescu: „Nu se supăra, avea simțul umorului”. De ce fusese invitat, de fapt, la Cotroceni? # Click.ro
Cristian Grețcu de la Divertis a fost ani la rând sosia lui Ion Iliescu: „Nu se supăra, avea simțul umorului, alți politicieni ne urau”
19:40
Ce mâncau cu adevărat gladiatorii: „Știau despre legătura dintre dietă și performanță”. Alimentele care le ofereau energie și îi protejau în arenă # Click.ro
Dieta gladiatorilor, cei mai de temut luptători ai lumii antice, era departe de ceea ce ne-am imagina astăzi când ne gândim la forță, rezistență și performanță fizică. Nu carnea sau proteinele animale se aflau la baza alimentației lor, ci un regim aproape complet vegetarian, bogat în carbohidrați!
19:10
Povestea femeii care s-a trezit din comă profundă, în timp ce chirurgii se pregăteau să-i preleveze organele: „Mă simt atât de norocoasă”. Cum s-a ajuns aici # Click.ro
O femeie s-a trezit din comă profundă, chiar pe masa de operație, în timp ce chirurgii se pregăteau să-i preleveze organele. Medicii au fost uimiți când au constatat că pacienta a reușit să clipească la comandă.
19:10
Noi dezvăluiri incendiare despre viața lui Ion Iliescu. Ce spune un general celebru: „Era anchetat penal în decembrie 1989, dar îl voiau unii președinte” # Click.ro
Moartea lui Ion Iliescu, fost președinte al României și figură centrală a istoriei recente, readuce în prim-plan controversele legate de ascensiunea sa la putere în decembrie 1989.
18:30
Surpriză înfricoșătoare pentru un bucureștean! Cu ce creatură periculoasă s-a trezit în propria baie # Click.ro
Un bărbat din București a avut parte de clipe de groază în noaptea de luni spre marți, atunci când a descoperit un piton regal de aproape 1,5 metri în baia apartamentului său din zona Piața Universității.
18:30
Francis Ford Coppola, internat în Italia. Veteranul regizor a suferit o intervenție cardiacă # Click.ro
Francis Ford Coppola, în vârstă de 86 de ani, este internat într-un spital din Italia. Celebrul regizor al peliculelor „The Godfather”, „Apocalypse Now” și „The Conversation” a trecut printr-o procedură cardiacă planificată într-un spital din Roma și se află în stare bună.
18:10
Oltenii vor primi vizita slovacilor, în prima manșă a duelului.
17:40
Horoscop joi, 7 august. Peștii au o zi plină de emoții, iar Săgetătorii fac o alegere grea în relația cu partenerul # Click.ro
Horoscop joi, 7 august. Peștii au o zi plină de emoții, iar Săgetătorii fac o alegere grea în relația cu partenerul.
17:40
Ardelenii dispută prima manșă pe teren propriu.
17:30
Cum și-a salvat o româncă familia de la înec, în doar câteva minute, pe Insula Thassos: „Aveți grijă la curenții marini!” Gestul salvator a fost apreciat de sute de persoane # Click.ro
Povestea unei românce a stârnit sute de aprecieri în mediul online, după ce femeia a reușit, cu mult curaj, să își salveze soțul și copiii dintr-o situație-limită, în largul mării, pe Insula Thassos.
17:20
Primul meci va fi pe Arena Națională, cel mai probabil cu asistență redusă.
17:00
Silueta lui Kate Middleton stârnește îngrijorări: „Este dureros de slabă”. La ce greutate ar fi ajuns și de ce se tem apropiații # Click.ro
Silueta Prințesei de Wales, Kate Middleton, stârnește îngrijorări, la șase luni de când cancerul ei se află în remisie. Soția Prințului William a slăbit mult în ultima perioadă, iar talia ei pare să fie mai suplă decât cea a fiicei sale Charlotte, în vârstă de 10 ani.
17:00
Elena Ceaușescu ar fi vrut să-l elimine pe Ion Iliescu înainte de Revoluție. Declarații ascunse timp de decenii ies la iveală # Click.ro
La mai bine de trei decenii de la căderea regimului comunist, mărturii tulburătoare aruncă o lumină nouă asupra ultimelor ore din viața soților Ceaușescu.
Acum 24 ore
16:00
Un iepure la modă! Isabella Ewens, o influenceriță din Los Angeles, a investit peste 10.000 de dolari în haine și accesorii de lux pentru iepurașul său, Reesy, pe care îl consideră mai mult decât un simplu animal de companie. Ea spune că este un membru al familiei sale și partenerul său de călătorii
15:40
Meghan Markle și-a sărbătorit ziua de naștere la un restaurant de lux! Mesajul emoționant transmis Prințului Harry # Click.ro
Meghan Markle i-a mulțumit public soțului ei, Prințul Harry, pentru că i-a făcut ziua de naștere „atât de specială”, într-un mesaj publicat marți pe Instagram.
15:40
Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. Evenimentul a avut loc ieri, 5 august 2025, după aproape două luni de suferință petrecute la Spitalul „Agrippa Ionescu”, din Capitală. În tot acest timp i-a stat alături Nina, soția sa.
15:30
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte # Click.ro
În univers există energii invizibile care veghează asupra noastră, ghidându-ne pașii atunci când avem cea mai mare nevoie de ajutor. În următoarele zile, astrele se aliniază într-un mod unic, deschizând porți către miracole neașteptate.
15:20
Cu ce trebuie să stropești pământul unde ai avut ceapă plantată, pentru ca anul viitor să fie și mai fertil? Secretul cunoscut doar de bunicii noștri # Click.ro
Secretul „bunicilor noștri” pentru a face pământul unde a fost plantată ceapă mai fertil în anul următor nu ține neapărat de chimicale moderne, ci de metode tradiționale, naturale și sustenabile. Iată ce foloseau aceștia pentru a regenera și fertiliza solul:
15:10
Este imobilizată în scaun cu rotile, dar nu-și pierde speranța. Află povestea Alinei, tânăra care își construiește propria independență # Click.ro
Alina Dumitruț se numără printre persoanele cu dizabilități care încearcă să găsească diverse soluții pentru a reuși să se descurce în viața de zi cu zi. Deși este dependentă de un scaun cu rotile, tânăra își construiește independența și are multe planuri de viitor. Aflați povestea de viață emoționa
15:10
Detaliul șocant descoperit de Carmen Harra în harta destinului lui Ion Iliescu! A știut exact pe ce dată va muri fostul președinte al României # Click.ro
Moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu, a șocat întreaga țară, dar detaliile ieșite la iveală în ultimele ore sunt cu adevărat surprinzătoare.
15:10
Povestea eroinei care a murit pentru România, la 23 de ani, alături de alți aproape 3000 soldați în doar 16 zile. A fost una dintre cele mai sângeroase bătălii din istorie # Click.ro
În vara anului 1917, liniștea văii dintre Siret și Putna a fost sfâșiată de bubuitul artileriei și de strigătele celor aruncați în mijlocul unei lupte fără milă. Timp de 28 de zile, acest colț de țară a devenit epicentrul unei confruntări care avea să schimbe soarta războiului pe frontul românesc.
14:50
Stilul vestimentar al lui Radu Vâlcan, tot mai controversat. Ce spune stilistul care îl îmbracă: „Nu sunt despre modă – sunt despre apartenență” # Click.ro
Stilul vestimentar al lui Radu Vâlcan a devenit tot mai evident și dezbătut în mediul online în ultima perioadă. De-a lungul ultimilor ani, oamenii au observat cum gusturile în materie de modă ale acestuia s-au schimbat. Ce spune stilistul care îl îmbracă, aflați din rândurile următoare.
14:30
Au apărut primele imagini cu locul unde va fi îngropat Ion Iliescu. Cavoul, păzit de soldați. VIDEO # Click.ro
Primele imagini cu locul în care va fi înmormântat fostul președinte al României, Ion Iliescu, au fost făcute publice.
13:50
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul # Click.ro
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
13:00
Mihaela Bilic, adevărul despre laptele vegetal: „Laptele pe bază de plante s-a confruntat cu reacții negative” # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic vine cu noi informații referitoare la laptele de vacă și cel vegetal. După ce mai mulți ani a fost considerat „dușmanul sănătății”, laptele de vacă revine în alimentația românilor, iar medicul nutriționist Mihaela Bilic explică de ce este mult mai sănătos c
12:50
Cum trata Ion Iliescu glumele și ironiile despre longevitatea sa: „Românii fac haz de necaz” # Click.ro
Longevitatea și vârsta lui Ion Iliescu, fostul președinte al României, au devenit în ultimii ani subiect de glume și de ironii. Cum reacționa acesta la ele și ce spunea, aflați din continuarea acestui articol.
12:50
Încă o femeie din România a fost ucisă cu bestialitate de fostul partener. Tânăra ar fi fost prinsă cu mâinile de maşină şi târâtă 2 kilometri # Click.ro
O tragedie cutremurătoare a avut loc marți seara, 5 august, în județul Arad, unde o tânără de 28 de ani a fost răpită din barul în care lucra, băgată cu forța într-o mașină de către fostul concubin și ucisă.
12:50
Dragoș Dolănescu, stabilit în Costa Rica, transmite condoleanțe familiei lui Ion Iliescu: „Tata îl aprecia pentru că ne-a ferit de...” # Click.ro
Dragoș Dolănescu transmite condoleanțe familiei lui Ion Iliescu: „Tata îl aprecia pentru că ne-a ferit de...”
12:50
Lacrimi și durere la Palatul Cotroceni! Ultimul mesaj al Ninei Iliescu pentru soțul său a rupt inimile tuturor. Ce scrie pe coroana depusă lângă sicriu # Click.ro
Scene sfâșietoare miercuri dimineață, la Palatul Cotroceni, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus în Sala Unirii.\
12:30
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat. # Click.ro
Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului, mesele pot fi pline de savoare și prospețime. În bucătăriile mănăstirilor, tradiția se împletește cu simplitatea, iar ciorba de legume rămâne unul dintre preparatele care nu lipsesc de pe masă.
12:10
Imagini rare din tinerețea lui Ion Iliescu. Cum arăta primul președinte al României de după Revoluție la 27 de ani # Click.ro
Moartea lui Ion Iliescu, la vârsta de 95 de ani, a marcat sfârșitul unei epoci politice definitorii pentru România postcomunistă. Figura sa controversată, dar esențială în istoria recentă, a fost mereu asociată cu Revoluția din 1989 și cu începuturile democrației românești.
12:10
Povestea de dragoste dintre Ion Iliescu și Nina. Cum s-au cunoscut și care a fost secretul unei căsnicii atât de longevive # Click.ro
Povestea de dragoste dintre Ion Iliescu și Nina. Cum s-au cunoscut și care a fost secretul unei căsnicii atât de longevive.
11:50
Românii sărbătoresc astăzi Schimbarea la Față a Domnului. Tradițiile și superstițiile pe care le respectă # Click.ro
Schimbarea la Față a Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale Bisericii Ortodoxe, este prăznuită astăzi, 6 august 2025. Credincioșii leagă de această sărbătoare mai multe datini, tradiții și superstiții de care țin cont. În continuarea acestui articol vom aminti o parte dintre ele.
10:00
De ce Ion Iliescu nu a avut copii. Drama prin care a trecut cu soția sa, Nina: „Nu a fost să fie” # Click.ro
Ion Iliescu, fostul președinte al României, a murit la vârsta de 95 de ani, după o perioadă în care starea de sănătate i s-a deteriorat semnificativ. A fost internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața, problemele de sănătate fiind mult prea grave.
09:40
Cadoul de aur de la Ion Iliescu, păstrat de Cornel Dinu în ciuda unei oferte de șase cifre: Nu se vinde! # Click.ro
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, i-a dăruit lui Cornel Dinu un Rolex DayDate din aur, bijuterie pe care legenda lui Dinamo o poartă și astăzi. Ceasul a fost obiectul unei oferte impresionante, venite din partea lui Cristi Borcea.
09:30
Andreea Marin, pe patul de spital. Vedeta a trecut printr-o operație: „Totul e bine când se termină cu bine’” # Click.ro
Andreea Marin și-a îngrijorat fanii încă de la primele ore ale dimineții, când a postat o fotografie de pe patul de spital, însoțită de un mesaj în care dezvăluia că a suferit o intervenție medicală. Toate detaliile le descoperiți în continuarea acestui articol.
09:20
Trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a ajuns la Cotroceni. Oamenii sunt așteptați să-și ia rămas bun de la fostul președinte. Foto exclusiv # Click.ro
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, fiind internat de aproape două luni cu un diagnostic de cancer pulmonar.
09:10
Ion Iliescu, ținut prea mult în viață: „A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui”. Un medic vorbește despre agonia inutilă # Click.ro
A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui” – este concluzia dureroasă a medicului Iuliu Torje, specialist ATI, după moartea lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României a murit pe 5 august, după 57
08:50
Momentul care a marcat relația tensionată dintre Ion Iliescu și presa românească. „Măi, animalule!” # Click.ro
Expresia „Măi, animalule!” rostită de Ion Iliescu a devenit una dintre cele mai cunoscute fraze din istoria politică postdecembristă a României.
