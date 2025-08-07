Rezultate LOTO 6/49 joi 7 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi
ObservatorNews, 7 august 2025 07:00
Rezultate LOTO 6/49. Joi, 7 august 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 25.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
• • •
Acum 30 minute
07:00
Rezultate LOTO 6/49 joi 7 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi # ObservatorNews
Acum 12 ore
23:20
Un institut din Rusia care studia teleportarea şi "călătoria în timp", închis după 25 de ani de activitate # ObservatorNews
Institutul rus care timp de peste două decenii a studiat concepte precum "teleportarea", "călătoria în timp" sau "transmiterea informației din viitor" a fost închis. Aflat sub umbrela Universității de Stat din Moscova, centrul era cunoscut pentru temele sale neobișnuite și seminariile controversate, care au atras atenția comunității științifice internaționale, scrie Agerpres.
23:10
Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Marian Grozavu s-a distrat alături de Teodora Racoș # ObservatorNews
În episodul din 6 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9, Ella Vişan şi Teo au purtat o discuţie pe plajă, în care ispita a făcut mai multe observaţii referitoare la comportamentul concurentei şi a vrut să îi dea mai multe sfaturi legate de parcursul acesteia pe insulă. În urma vizionării noilor imagini cu Andrei Lemnaru, Ella a avut un răspuns surprinzător la întrebarea "Este acesta comportamentul unui bărbat cu care ai vrea să te căsătoreşti?".
23:00
Trump vrea o întâlnire față în față cu Putin și Zelenski săptămână viitoare. Liderii UE, excluşi din negocieri # ObservatorNews
Președintele Donald Trump şi-a anunţat intenţia de a se întâlni față în față cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare, urmată de o discuție trilaterală cu Volodîmîr Zelenski, după succesul întânirii dintre liderul de la Kremlin şi emisarul american Steve Witkoff. Planul, dezvăluit într-o discuție telefonică cu lideri europeni, nu include participarea vreunui oficial din Uniunea Europeană sau NATO.
22:50
Pacienții cronici nu mai au nevoie de trimitere la specialist. Măsură nouă semnată de Minister # ObservatorNews
Un ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și de președintele CNAS, Horațiu Moldovan, permite pacienților cu afecțiuni cronice, incluși în anumite programe naționale de sănătate, să se prezinte direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără bilet de trimitere de la medicul de familie, potrivit Agerpres.
22:50
Insula iubirii Sezonul 9, 5 august 2025. Ce sfat a avut ispita Teo pentru Ella Vișan # ObservatorNews
22:30
Romsilva are un nou Consiliu de Administrație, anunţă ministrul Mediului. La cât au fost reduse indemnizaţiile # ObservatorNews
Ministerul Mediului a semnat miercuri contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administraţie al Romsilva, într-un context tensionat, marcat de lipsa unui director general și de dificultăți financiare. Contractele impun obligații stricte privind transparența, responsabilitatea și competitivitatea, iar indemnizațiile au fost reduse semnificativ, informează Agerpres.
21:40
Ion Iliescu, comemorat la Cotroceni în prezența familiei și colaboratorilor. Cine au fost marii absenţi # ObservatorNews
Ceremonia funerară a fostului președinte Ion Iliescu a avut loc miercuri seară, la Palatul Cotroceni, în prezența familiei, a unor apropiați și foști colaboratori. Serviciul religios s-a desfășurat într-un cadru restrâns, în Sala Unirii, locul în care Iliescu și-a exercitat o mare parte din mandat. În jur de 100 de persoane au fost prezente, printre care și nume marcante din fostul PSD. Marii absenți ai zilei: Adrian Năstase, Petre Roman și Mircea Geoană.
21:20
Viktor Orban, ținta unui plan de asasinat. Suspectul a fost reținut și a recunoscut tot # ObservatorNews
Autoritățile din Ungaria au reținut un bărbat suspectat că ar fi încercat să angajeze un asasin plătit pentru a-l ucide pe premierul țării, informează Agerpres. Planul ar fi fost pus la cale online, iar suspectul ar fi oferit o recompensă în bani pentru îndeplinirea crimei. Forțele antiteroriste l-au identificat și reținut, iar acesta ar fi făcut declarații complete.
21:00
Zi de doliu în memoria lui Ion Iliescu. Cum se vor desfăşura mâine funeraliile de stat # ObservatorNews
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat mâine, cu onoruri, la cimitirul militar Ghencea din Bucureşti. În memoria lui, Guvernul a decretat zi de doliu naţional.
20:50
A fost o nouă noapte de foc la graniţa României cu Ucraina, după ce Rusia a lansat un atac distrugător cu rachete în regiunea Odesa. Bombardamentul a distrus o parte din infrastructura energetică, iar exploziile au fost atât de mari încât zeci de români au sunat la 112. În acest timp, Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe trimisul lui Donald Trump pentru discuţii de pace. Rusia mai are două zile termen până ce Statele Unite vor impune noi sancţiuni.
20:40
Anunțul lui Trump după negocierile cu Putin: Avem progres grozav. I-am anunțat pe aliații europeni # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a anunţat, după negocierile cu liderul rus Vladimir Putin că trimisul său în Rusia, Steve Witkoff, a avut o discuţie "extrem de productivă" cu Vladimir Putin. Acesta a subliniat că s-au făcut progrese mari şi că i-a informat şi pe aliaţii europeni în legătură cu progresul făcut după întâlnirea cu liderul rus.
20:40
O româncă sparge tiparele modei cu modele create de inteligenţa artificială. Avatarurile au apărut în Vogue # ObservatorNews
O româncă revoluţionează industria modei şi stârneşte controverse! La 25 de ani, Andreea Petrescu a creat, cu ajutorul inteligenţei artificiale, două fotomodele care au apărut în Vogue - prima revistă celebră de modă care publică imagini cu modele virtuale. Unii au criticat, însă, frumuseţea artificială pentru că promovează standarde nerealiste, iar fotomodelele s-au temut că vor fi concediate. În exclusivitate pentru Observator, Andreea Petrescu a explicat experimentul.
20:10
"Mătuşa mea a făcut facultate cu dânsul la Moscova". Cum şi-au luat oamenii rămas bun de la Iliescu # ObservatorNews
Aproape o mie de oameni au venit din toate colțurile țării, unii din celălalt capăt al României, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Mulţi au înfruntat canicula ore întregi ca îşi arate recunoştinţa.
20:10
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?" # ObservatorNews
Cu doar câteva zile înainte să plece de la Cotroceni, in 2004, Ion Iliescu i-a acordat un interviu Alessandrei Stoicescu. Ultimul interviu în calitate de preşedinte al României. Un interviu în care vorbeşte despre revoluție, mineriadă, familie şi regrete. "Nu mi-am făcut un ţel în viață să intru în manualele de istorie. Viața a fost cea care mi-a dictat destinul", spunea Ion Iliescu în acest interviu document.
20:10
Ce spunea Iliescu despre venirea minerilor la Bucureşti şi "teroriştii" din 1989: "Eu am fost ţinta" # ObservatorNews
Ion Iliescu a murit înainte ca instanţa să stabilească dacă este sau nu vinovat în două dintre cele mai importante şi vechi dosare ale României: Revoluția și Mineriada. Fostul preşedinte era anchetat şi judecat pentru crime împotriva umanităţii. A susţinut că în 1989 a fost o revoltă populară, iar teroriştii care au tras în populaţie au existat cu adevărat. Despre venirea minerilor în Capitală, fostul şef de stat a negat mereu că ar fi dat un ordin în acest sens.
20:10
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele # ObservatorNews
Hoteluri-simbol de pe litoral zac în paragină. Coloşi uriaşi, care cândva găzduiau sute de turişti pe sezon, sunt fie abandonaţi, fie încremeniţi în timp. Oamenii de afaceri din zonă trag un semnal de alarmă: hotelurile neîntreţinute strică imaginea litoralului românesc şi îi ţin departe pe vizitatori. În acest timp, mai marii din turism nu pot spune dacă au sau nu o strategie pentru salvarea litoralului românesc. Un nou episod din seria "O ţară în vacanţă - Litoralul dă faliment".
20:00
Filmul morţii tinerei din Arad, târâtă cu maşina 10 km de fostul iubit. Două fetiţe au rămas acum orfane # ObservatorNews
Cursă criminală pe străzile din Arad! O tânără de 28 de ani, mamă a două fete, a fost răpită şi ucisă de fostul iubit, care a târât-o cu mașina 10 kilometri, furios că nu vrea să se împace cu el. Acesta este cel puţin al 31-lea caz de femicid de la începutul anului.
19:50
Încrederea în Zelenski, la minim, după scandalul legii care subordona instituțiile anticorupție # ObservatorNews
Încrederea ucrainenilor în Volodimir Zelenski a coborât la cel mai scăzut nivel în ultimele șase luni, după protestele izbucnite în urma încercării președintelui de a limita independența instituțiilor anticorupție, arată un sondaj publicat miercuri, relatează Reuters, citată de Agerpres.
19:50
Impozitul auto creşte din 2026. Şoferii care vor plăti de 3 ori mai mult: "Lucrurile se schimbă doar în rău" # ObservatorNews
Impozitul auto creşte din 2026. Şoferii vor plăti mai mult, în medie, cu 30 la sută faţă de tarifele actuale. Cei care conduc maşini mai vechi de 15 sau 20 de ani vor scoate din buzunar cei mai mulţi bani, pe principiul "poluatorul plăteşte". În cazul lor, impozitul s-ar putea dubla sau chiar tripla. Varianta finală a taxei va fi gata în această toamnă.
19:50
Scandal între PSD şi USR după moartea lui Iliescu. Bolojan le-a cerut miniştrilor să nu facă declaraţii # ObservatorNews
Moartea lui Ion Iliescu cutremură coaliţia de guvernare. USR a cerut în şedinţa de Guvern să nu fie declarat doliu naţional în memoria celor care au murit la Revoluţie şi la Mineriade. După decizia Executivului, Dominic Fritz a transmis că membrii Uniunii Salvaţi România nu vor participa la funeraliile fostului preşedinte. În replică, Sorin Grindeanu, preşedintele PSD a declarat că nici social-democraţii nu vor lua parte la şedinţele de coaliţie până când USR nu-şi revizuieşte atitudinea.
19:40
Atac armat la o bază militară din SUA. Autoritățile americane anunță că sunt mai multe victime # ObservatorNews
Un atac armat s-a produs miercuri la o bază militară din SUA. Autoritățile anunță că sunt mai multe victime. Baza militară a fost închisă.
19:40
Gigi Becali a trecut pe la sicriul lui Ion Iliescu: "Nu era invidios pe oamenii bogaţi" # ObservatorNews
După 21 de ani, primul preşedinte ales al României s-a întors simbolic astăzi la Palatul Cotroceni ca să primească ultimele omagii. Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu a fost întâmpinat cu onoruri militare. Foşti preşedinţi, membri ai Guvernului şi colaboratori apropiaţi s-au recules la catafalc. Marea absentă a fost soţia sa, slăbită şi ea de boală. A lipsit şi Klaus Iohannis, plus Adrian Năstase, lansat în politica mare de Ion Iliescu, şi Petre Roman, care i-a fost prim-ministru în vremuri tulburi.
19:20
Știrile zilei, 6 august 2025. Rusia a atacat noaptea trecută o instalație de gaze din regiunea Odesa # ObservatorNews
Știrile zilei, 6 august 2025, prezentate de Nadina Câmpean.
18:30
Ucraina a anunţat redeschiderea canalului Bâstroe, la 2 săptămâni de la explozia în care au murit 3 muncitori # ObservatorNews
Autoritatea Portuară de Stat a Ucrainei a anunţat miercuri redeschiderea canalului Bâstroe, situat la Gurile Dunării. Acesta fusese închis după explozia unui vad de dragare la sfârşitul lunii iulie, a relatat Reuters, citat de News.ro.
Acum 24 ore
18:10
Afacerea cu care Bogdan a dat lovitura. Cum a reuşit să facă profit şi în extrasezon # ObservatorNews
Dăbuleni este patria pepenilor, Mârşani, tot din Dolj, ar putea deveni patria căpşunilor de vară. Un agricultor de aici spune că a reușit să prelungească sezonul fructelor de mai până la mijlocul toamnei şi dezvoltă astfel o afacere promiţătoare. A ales soiuri potrivite perfect solului nisipos din judeţ, iar clienţi pentru fructele produse de el există. Căpşunile gustoase proaspăt culese ajung pe mesele pofticioşilor, alături pepeni şi alte fructe de august.
18:00
Măsurile de austeritate lovesc studenţii. Cine mai primeşte bursă şi cine rămâne pe dinafară din toamnă # ObservatorNews
E oficial, măsurile de austeritate taie în bursele studenţilor. Doar cei mai harnici dintre ei vor beneficia de burse, iar cei care au intrat la taxă nici măcar NU sunt luaţi în calcul. Ministerul Educaţiei a aprobat măsurile prin care fondul este redus la aproape jumătate din această toamnă.
17:50
Românii care au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Iliescu: "Îi scriam mereu de ziua lui și îmi răspundea" # ObservatorNews
Cei care doresc să aducă azi un ultim omagiu fostului preşedinte au timp până la ora 18.00. Porţile Palatului Cotroceni rămân deschise până atunci pentru cei care vor să treacă pe la căpătâiul lui Ion Iliescu. Florile şi lumânările se pot depune în spaţiul special amenajat din faţa Palatului, iar înăutru se poate intra respectând un set strict de reguli de securitate. Printre cei care au ajuns acolo sunt şi români care au călătorit sute de kilometri ca să ia parte la momentul istoric.
17:50
Un fermier a ucis două femei pe o plantaţie din Africa de Sud. Şi-a pus angajaţii să arunce trupurile la porci # ObservatorNews
Un fermier din Africa de Sud și doi angajați ai săi sunt judecați pentru uciderea a două femei, acuzate că ar fi intrat pe o proprietate privată în căutare de hrană. În instanță, unul dintre muncitori a declarat că a fost forțat să arunce trupurile victimelor în țarcul cu porci.
17:40
Ionuţ, un jandarm român, erou în concediul din Spania. A prins un fugar pe aeroportul din Barcelona # ObservatorNews
Un jandarm român, Ionuț Boicu, a ajutat autoritățile spaniole sa prindă niște fugari în aeroportul din Barcelona, unde plutonierul adjutant era în concendiu.
17:30
Trump lovește India cu taxe în plus de 25% pentru că nu a renunțat la petrolul rusesc. Totalul ajunge la 50% # ObservatorNews
Președintele Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care impune un tarif suplimentar de 25% asupra Indiei, din cauza achizițiilor de petrol rusesc, a anunţat Casa Albă.
17:30
O tânără de 21 de ani, care urma să nască o fetiţă, a adormit la prânz şi nu s-a mai trezit. Tragedie în UK # ObservatorNews
O tânără însărcinată în cinci luni, în vârstă de doar 21 de ani, a murit în somn după ce s-a întins să se odihnească timp de o jumătate de oră, la scurt timp după ce aflase că va avea o fetiță. Tragedia a lăsat o familie întreagă devastată, iar la un an de la pierdere, mama sa transmite un omagiu sfâșietor, spunând că durerea este la fel de vie ca în prima zi.
17:10
Un bărbat de 39 de ani care a violat o copilă de 14 ani, reţinut. Ce a găsit mama în telefonul fiicei # ObservatorNews
Un bărbat de 39 de ani, din comuna Baru, a fost reţinut de poliţişti, fiind acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani, din localitate, cu acordul minorei, a informat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.
16:40
Bernadette Szocs şi Eliza Samara şi-au aflat adversarele de la WTT Champions Yokohama. Când joacă româncele # ObservatorNews
Bernadette Szocs şi Eliza Samara sunt singurele reprezentante ale României prezente la turneul WTT Champions Yokohama 2025, ce se va desfăşura în perioada 7–11 august, exclusiv în AntenaPLAY.
16:40
Cine este "Ibiza Bob", turistul britanic care a ajuns viral pe internet. Tatăl său, infractor de profesie # ObservatorNews
Înregistrările cu un turist britanic, filmat în timpul unei petreceri în Ibiza au împânzit internetul şi au stârnit un val de comentarii legate de aspectul inedit al acestuia. Tânărul, poreclit pe reţelele sociale "Ibiza Bob" datorită tunsorii sale extravagante s-a dovedit a fi fiul unui infractor de carieră, închis pentru jaf armat, a dezvăluit Daily Mail.
16:30
Fostul preşedinte Traian Băsescu i-a adus un omagiu lui Ion Iliescu, miercuri la Palatul Cotroceni, unde este depus sicriul fostului şef de stat. A aprins o lumânare şi a depus o jerbă de flori albe. Ulterior, s-a recules în faţa catafalcului şi a salutat cu mâna la frunte la final.
16:10
Funeraliile lui Iliescu au împărţit România în două. Naumescu: Era de bun simţ să nu avem zi de doliu naţional # ObservatorNews
Moartea lui Ion Iliescu continuă să dezbine societatea românească. Profesorul Valentin Naumescu critică dur decizia autorităților de a organiza funeralii de stat și zi de doliu național pentru fostul președinte, amintind că Iliescu a fost inculpat pentru crime împotriva umanității. "Statul de drept a eșuat, iar România nu și-a clarificat nici acum trecutul complicat", avertizează Naumescu.
16:10
Istoric: Este greu să asociez numele Iliescu cu ceva pozitiv. A transformat Revoluţia într-o lovitură de stat # ObservatorNews
Moartea lui Ion Iliescu a fost reflectată şi în presa occidentală, dar nu în cel mai măgulitor mod pentru primul preşedinte post-revoluţionar al României.
16:00
De ce au lovit ruşii o conductă cheie de gaze de la graniţa cu România: Nimic nu va mai fi sigur în Europa # ObservatorNews
Rusia a atacat noaptea trecută o instalație de gaze din regiunea Odesa, la graniţa Ucrainei cu România, pentru a slăbi pregătirile pentru sezonul de iarnă, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ruşii au trimis cel puţin 26 de drone Shahed spre Novosilske şi Orlovka, aflate peste Dunăre de Tulcea. Explozia a fost atât de puternică încât flăcările s-au văzut din Galaţi.
15:50
Mormântul lui Ion Iliescu va beneficia de pază militară. Unde va fi înmormântat fostul preşedinte # ObservatorNews
Fostul preşedinte Ion Iliescu urmează să fie înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III. Acesta ar fi trebuit iniţial să fie înhumat la Cimitirul "Sfânta Vineri". Surse din Ministerul Apărării Naționale (MApN) au confirmat că mormântul lui Ion Iliescu va beneficia de pază militară, informează Buletin de Bucureşti.
15:40
Negocierile Putin - Witkoff au durat 3 ore la Kremlin. Cum l-a primit liderul rus pe emisarul lui Trump # ObservatorNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și trimisul special al liderului american Donald Trump, Steve Witkoff, au avut miercuri o întrevedere la Kremlin, unde au discutat despre o posibilă înțelegere pentru oprirea conflictului din Ucraina. Potrivit Kremlinului, discuțiile s-au întins pe durata a trei ore, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.
15:40
Un șofer a fost surprins conducând cu aproape 330km/h pe oră pe o porțiune de autostradă din Germania unde viteza este limitată. Poliția l-a sancționat cu o amendă de 900 de euro și o interdicție de a mai conduce timp de trei luni.
15:20
Copilaş de 3 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din Câmpulung, Argeş. Ce cred poliţiştii despre incident # ObservatorNews
Un copil de 3 ani a căzut, miercuri după-amiază, de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş. El a scăpat cu viaţă, fiind preluat de un echipaj medical şi dus la spital. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş (IPJ) anunţă că instituţia face verificări pentru a stabili împrejurările în care copilul a căzut de la etaj.
15:00
El este bărbatul suspectat că şi-a ucis fosta iubită. A târât-o 2 km cu maşina şi a abandonat-o în şanţ # ObservatorNews
O răpire urmată de o crimă şocantă este anchetată de poliţiştii din Arad. Victima este o tânără de 28 de ani, mama a două fetiţe. Femeia a fost răpită de fostul iubit chiar de la locul de muncă din oraşul Chişineu-Criş, târâtă cu maşina aproape 2 kilometri, apoi abandonată într-un şanţ.
14:50
Cum a ţepuit o şcoală auto mai mulţi tineri din Bucureşti, chiar înainte de examen: "Am plătit cash" # ObservatorNews
Au visat să ia permisul auto, au plătit cursurile, au făcut câteva ore... și, chiar înainte de examen... şi-au dat seama că totul a fost doar o ţeapă. Este păţania unor tineri din Bucureşti după ce o școală de șoferi a dispărut peste noapte. Uşile sunt acum închise, iar la telefon nu mai răspunde nimeni. Cu banii luaţi şi fără permis de conducere, elevii trebuie acum să se transfere la o altă şcoală. Iată ce ar trebui să ştii ca să n-ajungi în aceeaşi situaţie.
14:50
Festivalul UNTOLD revine în 2025 cu o ediție specială, aniversarea a 10 ani de magie, muzică și energie, în inima Transilvaniei. Evenimentul are loc în perioada 7–10 august, la Cluj-Napoca, și promite una dintre cele mai impresionante experiențe de până acum. Organizatorii au dezvăluit deja line-up-ul complet și programul pe zile, iar biletele sunt încă la vânzare.
14:50
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 7 august 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
14:40
Elevii se întorc în bănci pe 8 septembrie 2025, conform calendarului publicat de Ministerul Educației. Noul an școlar va fi împărțit în 5 module, alternate cu vacanțe mai scurte, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori.
14:30
Augustin Lazăr: Dosarele Revoluției și Mineriadei, amânate intenționat pentru ca Iliescu să nu fie judecat # ObservatorNews
Profesorul universitar doctor Augustin Lazăr, fostul procuror general al României în perioada 2016-2019, a acuzat după moartea lui Ion Iliescu că dosarele Revoluției și Mineriadei au fost intenționat tergiversate de politicieni, care au controlat justiția prin persoane obediente pentru a-i proteja pe cei care au emanat voință politică de stat. Deși dosarele au fost finalizate în timpul mandatului său, acestea au fost întoarse de instanțe sub diverse motive, iar cei acuzaţi de crime împotriva umanității nu au fost niciodată judecați.
14:30
Anul 2026 vine cu vești bune pentru angajaţii români în ceea ce privește zilele libere legale și oportunitățile de mini-vacanțe. Vor fi 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse reale de pauze extinse de la muncă și școală, mai ales dacă sunt combinate cu weekenduri sau concedii.
