Rezultate LOTO 6/49 joi 7 august 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi

Au visat să ia permisul auto, au plătit cursurile, au făcut câteva ore... și, chiar înainte de examen... şi-au dat seama că totul a fost doar o ţeapă. Este păţania unor tineri din Bucureşti după ce o școală de șoferi a dispărut peste noapte. Uşile sunt acum închise, iar la telefon nu mai răspunde nimeni. Cu banii luaţi şi fără permis de conducere, elevii trebuie acum să se transfere la o altă şcoală. Iată ce ar trebui să ştii ca să n-ajungi în aceeaşi situaţie.