INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră", cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice"
HotNews.ro, 7 august 2025 07:00
O fotografie este emblematică pentru mineriada din 13-15 iunie 1990. O femeie îmbrăcată într-o rochie albastră este luată pe sus de mai mulți mineri cu bâte în mâini. Imaginea este tragică prin întrebările pe care…
• • •
Acum 30 minute
07:10
Astăzi, 7 august 2025, este zi de doliu național pe întregul teritoriu al României, în semn de respect față de memoria fostului președinte Ion Iliescu, decedat marți la vârsta de 95 de ani. Fostul șef…
07:00
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” # HotNews.ro
O fotografie este emblematică pentru mineriada din 13-15 iunie 1990. O femeie îmbrăcată într-o rochie albastră este luată pe sus de mai mulți mineri cu bâte în mâini. Imaginea este tragică prin întrebările pe care…
Acum 8 ore
01:00
„Nu mă voi umili”. Liderul uneia din cele mai mari economii ale lumii îl înfruntă pe față pe Trump și arată cu degetul ambuscadele în care au căzut Zelenski și Ramaphosa # HotNews.ro
În contextul în care tarifele vamale impuse de SUA asupra produselor braziliene au crescut miercuri la 50%, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat într-un interviu acordat Reuters că nu vede posibilitatea unor…
00:20
Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un șef al Parchetului pentru infracțiuni economice # HotNews.ro
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupție independent în funcția de director al Biroului de anchetă a infracțiunilor economice, îndeplinind astfel una din condițiile pentru continuarea ajutorului financiar esențial din…
00:00
VIDEO Un bărbat a căutat „cel mai bun asasin plătit” care să-l omoare pe Viktor Orban. Poliția a intrat pe fir # HotNews.ro
Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat care ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului Viktor Orban, scrie presa ungară. Luna trecută, bărbatul ar fi publicat pe internet, pe un site de pe…
6 august 2025
23:50
Rapperul P. Diddy, al cărui nume real este Sean Combs, achitat în urmă cu o lună la acuzația de trafic sexual, dar condamnat pentru transport de persoane în vederea practicării prostituției după un proces intens…
23:40
3 milioane de dolari, suma așteptată să fie oferită pentru celebra sabie laser a lui Darth Vader # HotNews.ro
O sabie laser folosită de personajul Darth Vader în filmele originale seria „Star Wars” a fost expusă la Londra înaintea unei licitații în cadrul căreia are șanse să fie adjudecată pentru câteva milioane de dolari,…
Acum 12 ore
23:20
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare, relatează miercuri The New York Times (NYT), citând două persoane familiarizate cu planul, potrivit Reuters. Trump intenționează apoi…
23:10
Un institut rusesc care studia teleportarea și „mașina timpului” a fost închis. A funcționat mai bine de un sfert de secol # HotNews.ro
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și „mașina timpului” și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI. Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcționat peste un sfert de secol, ca structură afiliată Universității de…
23:00
Un pește căzut din cer, scăpat din ghearele unei păsări răpitoare și ajuns pe un cablu electric, a provocat săptămâna trecută un incendiu de vegetație și o scurtă pană de curent în vestul Canadei, scrie…
22:40
„Presiunea funcţionează”. Anunțul lui Zelenski după ce a vorbit cu Trump şi cu mai mulţi lideri europeni # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zeleski a confirmat miercuri că a avut o discuţie cu preşedintele american Donald Trump, dar şi cu mai mulți lideri europeni, despre vizita trimisului special al SUA Steve Witkoff la Moscova, unde…
22:30
Un adversar declarat al lui Ion Iliescu intervine în scandalul izbucnit între USR și PSD după moartea fostului președinte. „E marele bolnav al coaliției” # HotNews.ro
„Eu nu l-am iubit pe Iliescu. Am fost adversar cu el, am scris împotriva lui zeci de articole în anii ’90. Conduceam Revista 22, care era principala revistă săptămânală de opoziție, și nu era săptămână…
22:10
Numele controversate din noua conducere a Romsilva. Doi dintre membrii CA, inculpați în dosare de corupție. Ce spune ministra Mediului # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a semnat miercuri contractelor de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Unul dintre aceștia este Corneliu Mugurel Cozmanciuc (PNL), trimis în…
21:50
SuperLiga: UTA Arad s-a întărit cu un fundaș care a mai evoluat sub comanda antrenorului Adrian Mihalcea # HotNews.ro
UTA Arad şi clubul FCSB au ajuns la un acord pentru împrumutul tânărului Laurenţiu Vlăsceanu. Vlăsceanu are 20 de ani, postul de bază e fundaş stânga, dar poate evolua şi în benzi. Astfel, el a…
21:50
Cum explică Sebastian Burduja că a acceptat să fie consilier al premierului: Pentru mine, serviciul public este o misiune # HotNews.ro
„Reforma statului și reforma lumii politice trebuie să continue, dacă vrem să avem șansa de a face România bine”, afirmă liberalul Sebastian Burduja, într-un mesaj în care explică de a acceptat să devină consilier al…
21:30
„Deţinutul 29222”. Primul Iliescu şcolit la Moscova. Biografia şi legăturile cu comuniştii ale lui Alexandru Iliescu, tatăl fostului preşedinte al României # HotNews.ro
Tatăl fostului preşedinte Ion Iliescu a fost unul dintre cei care au contribuit semnificativ la acţiunile primilor comunişti din România. A făcut studii la Moscova şi a fost trimis la închisoare de mai multe ori…
21:20
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, care ajung până la 50%, ca fiind „injuste, nejustificate şi iraţionale” şi a avertizat că „va lua…
21:10
SuperLiga: O echipă al cărei obiectiv este promovarea în primul eșalon anunță că a intrat de azi în insolvență # HotNews.ro
FC Politehnica Iaşi a anunţat că, începând de miercuri, a fost declanşată procedura de insolvenţă, „măsură necesară pentru continuarea activităţii în condiţii de legalitate şi stabilitate financiară”. Decizia, validată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 3748/99/2025,…
21:10
Una dintre ultimele explicații publice ale lui Ion Iliescu a fost cea legată de celebrul interviu pe care l-a dat publicației Playboy. Iliescu a apărut în papuci, în fața unui poster cu Marilyn Monroe. „La nuditate” # HotNews.ro
Sătul să fie numit „bolșevic” chiar și după ce terminase al treilea mandat de președinte, Ion Iliescu a dat în 2006 un interviu ediției românești a revistei „Playboy”. Cel care i l-a luat a fost…
20:50
După ce a refuzat cererea lui Trump să dea mai mulți bani pentru apărare, o țară NATO renunță acum să mai cumpere avioane americane de vânătoare F-35 # HotNews.ro
Spania nu mai ia în considerare opţiunea de a cumpăra avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA şi va alege între modelul Eurofighter fabricat în Europa şi aşa-numitul Future Combat Air System (FCAS), de asemenea…
20:40
Ministra Mediului a numit noi membri în Consiliului de Administraţie al Romsilva. La cât au fost reduse indemnizaţiile # HotNews.ro
Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă miercuri semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în care sunt prevăzute noi…
20:20
VIDEO Cinci soldați americani au fost împușcați la baza militară Fort Stewart, din statul Georgia # HotNews.ro
Cinci soldați americani au fost împușcați miercuri la baza Fort Stewart din statul Georgia, iar suspectul a fost reținut, au anunțat oficiali din cadrul armatei SUA, potrivit Reuters. Soldații au fost primit îngrijiri medicale la…
20:00
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski după ce trimisul său Witkoff a discutat cu Putin la Moscova / O decizie va veni în curând, anunţă secretarul de stat Rubio # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit la telefon miercuri cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune. Sursa Reuters a declarat că discuţia era în curs, citează News.ro.…
20:00
Câteva sute de oameni au venit miercuri la Palatul Cotroceni pentru a-și lua rămas bun de la fostul președinte Ion Iliescu. Au fost prezenți nu doar politicieni și oficiali de rang înalt, ci și oameni…
19:50
Incendiul de la fabrica de armament din Cugir amintește de sabotajele GRU comise în Bulgaria, scrie presa din țara vecină # HotNews.ro
În depozitele și fabricile de arme din Bulgaria au avut loc mai multe incendii similare precum explozia recentă de la Uzina Mecanică Cugir din România, iar la finalul investigațiilor procuratura din țara vecină a anunțat…
19:40
Putin semnează un decret care permite Rusiei să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret care autorizează Rusia să-şi sporească emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 20% până în anul 2035, în comparaţie cu nivelurile din 2021, relatează…
19:40
În ultimul său interviu, Ion Iliescu spunea că regretă „anumite episoade din primii ani de după Revoluţie”: „Era inevitabil” # HotNews.ro
Fostul președinte al României Ion Iliescu – care a murit marți, la 95 de ani – a povestit, în ultimul său interviu, publicat în martie 2024, despre unele momente de după Revoluția din 1989, pe…
19:10
„Starea de curățenie era necorespunzătoare”. Noi date din raportul oficial de la Spitalul Floreasca: Produse biocide neautorizate, folosite în Centrul de Arși # HotNews.ro
Două produse biocide neautorizate, dar folosite în Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, au fost descoperite de Inspecția Sanitară de Stat trimisă în control de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două biocide neconforme erau…
19:10
Liberalul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei în guvernul condus de Marcel Ciolacu, a fost numit miercuri, 6 august, numit consilier onorific al prrim-ministrului Ilie Bolojan. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial. Conform ordinului…
19:00
Emisia Realitatea Plus, suspendată azi pentru 10 minute, după atacuri în rafală împotriva lui Gigi Becali # HotNews.ro
Emisia postului Realitatea Plus este suspendată, din nou, miercuri seară, timp de 10 minute, începând cu ora 19.00, în urma unei decizii a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) luate după o serie de emisiuni pentru…
18:50
„El este probabil favoritul acum”. Trump spune cine ar putea fi succesorul său la alegerile din 2028 # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, în fața presei, că vicepreședintele său JD Vance i-ar putea fi succesor din partea republicanilor în cursa pentru Casa Albă în 2028, relatează miercuri agențiile Reuters,…
18:40
Canalul Bâstroe, redeschis pentru traficul naval „doar pe lumină de zi” după explozia care a forțat devierea transporturilor pe canalul românesc Sulina # HotNews.ro
Ucraina a redeschis miercuri canalul Bâstroe, care face legătura între Dunăre și Marea Neagră și fusese închis după explozia survenită pe un dragor în luna iulie, a anunțat Autoritatea porturilor maritime ucrainene (USPA), conform agenției…
18:30
Prima apariție a lui Ion Iliescu în presa din decembrie 1989. Numele lui, menționat în articolul „Recunoștință fierbinte Armatei Române” # HotNews.ro
Primele apariții ale numelui Ion Iliescu în presa de după fuga soților Ceaușescu, în 1989, au fost în data de 23 decembrie în cotidianului Scînteia Tineretului, care a apărut în doar două numere, fiind o…
18:30
VIDEO Cod roşu de furtună la Iaşi. Mai mulți copaci au fost doborâţi de vânt, opt mașini au fost avariate # HotNews.ro
Şapte copaci au fost doborâţi, miercuri după-amiază, la Iaşi, în timpul unei furtuni puternice, fiind avariate opt autoturisme. Astfel, un arbore a căzut peste un autoturism oprit, în care se afla o persoană, aceasta fiind…
Acum 24 ore
18:10
Trump a semnat ordinul prin care lovește cu o taxă suplimentară de 25% un aliat tradițional al industriei militare ruse # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a emis miercuri un ordin executiv prin care impune o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor din India, afirmând că această țară a importat direct sau indirect petrol rusesc. Taxa se…
18:00
PSD face apel la decență, dar cine s-a lepădat de fapt de Ion Iliescu? Cum l-au executat fără jenă „tovarășii de drum” din Kiseleff # HotNews.ro
Ion Iliescu este purtat, după moartea sa, ca o icoană făcătoare de minuni de liderii PSD. În viață, le-a fost indiferent în ultimii 15-20 ani și au încercat, pe cât au putut, să se delimiteze…
17:40
REPORTAJ Oamenii care îl plâng pe Ion Iliescu. Cum și-l amintesc pe fostul președinte cei veniți la catafalcul său – VIDEO # HotNews.ro
Câteva sute de oameni au trecut pe la catafalcul lui Ion Iliescu în primele ore de la deschiderea Palatului Cotroceni pentru public. Au depus flori și lumânări și i-au adus un omagiu fostului șef de…
17:40
„Va fi cel mai lung pod suspendat din lume”. Italia aprobă construierea podului spre Sicilia, considerat cheltuială militară pentru a se conforma țintei bugetare a NATO # HotNews.ro
Un comitet ministerial al guvernului de la Roma și-a dat miercuri acordul final asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea celui mai lung pod suspendat din lume, care va lega insula Sicilia…
17:40
Avertizorii de integritate dezvăluie cum se fură bugetele locale: Certificate de handicap false, imobile șterse din baza de date, amenzi reduse ilegal / Apel către Ilie Bolojan # HotNews.ro
Sistemul de colectare a taxelor și impozitelor la nivel local este vulnerabil la fraudă, iar bugetele locale pierd sume importante din cauza metodelor prin care obligațiile fiscale sunt eludate. Asociația „Avertizorilor în interes public” a…
17:30
Cine este înaltul prelat al Biserii Ortodoxe care va oficia slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu # HotNews.ro
Părintele Timotei Prahoveanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va fi preotul care va oficia slujba de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu, a anunțat miercuri Patriarhia Română. „În seara aceasta (miercuri, n.r.) vom avea slujba…
17:20
O nouă ediție Art Safari, din 5 septembrie! Vor fi expuse capodopere de Matisse alături de Pallady, printr-o colaborare cu celebrele Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse din Paris # HotNews.ro
Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, anunță o nouă ediție, în perioada 5 septembrie – 14 decembrie. Noul sezon propune un program de excepție: o călătorie prin Parisul lui Pallady, pe…
17:10
Traian Băsescu a fost printre foștii demnitari de rang care i-au adus miercuri, 6 august, un ultim omagiu lui Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, acolo unde a fost depus sicriul fostului șef de stat. La…
17:10
Emisarul lui Trump, primit de Putin la Kremlin, înaintea expirării ultimatumului. Ce ofertă i-ar putea face Moscova lui Trump ca să amâne sancţiunile # HotNews.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a purtat miercuri discuţii „utile şi constructive” cu preşedintele rus Vladimir Putin, a declarat un consilier al Kremlinului, întâlnirea având loc cu două zile înainte de expirarea termenului-limită stabilit…
17:00
ANAF anunță controale la cheltuielile firmelor: Multe firme fac cheltuieli și deduc TVA la achiziții destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților, cum ar fi alimente, cosmetice, îmbrăcăminte, electrocasnice # HotNews.ro
Analizele recente ale ANAF arată că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli, cu deducere de TVA aferentă, achiziții care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acționarilor sau asociaților. Astfel de…
17:00
Categoriile de pacienți care nu mai au nevoie de bilet de trimitere sau de bilet de internare, atunci când merg la medic # HotNews.ro
Pacienții cu afecțiuni cronice incluse în programele naționale de sănătate vor avea acces mai ușor la consultații și investigații medicale. Ei pot merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai face și un…
16:40
SuperLiga: Când își va afla Dan Petrescu pedeapsa pentru eliminarea de la meciul cu Universitatea Craiova # HotNews.ro
Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, eliminat la meciul cu Universitatea Craiova, din Superligă, îşi va afla săptămâna viitoare sancţiunea. Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a dat ca termen data de 13…
16:40
„Am început ca antreprenor în anii ’90, în primul mandat al lui Ion Iliescu…”. Un important om de afaceri român ne-a povestit cum a trăit „startul ratat” al României și „probabil cea mai bună perioadă” geopolitică # HotNews.ro
Marius Ghenea (57 de ani) are o experiență de 3 decenii în antreprenoriatul românesc, iar acum investește în startup-uri de tehnologie din România și din țările vecine, ca partener în cadrul Catalyst, un fond de…
16:30
Scandalul subordonării agențiilor anticorupție l-a costat scump pe Zelenski. Ce arată cel mai recent sondaj # HotNews.ro
Încrederea ucrainienilor în președintele Volodimir Zelenski a scăzut de la 65%, în luna iunie, la 58% la începutul lunii august, arată datele unui nou sondaj publicat miercuri, 6 august, de Institutul Internațional de Sociologie din…
16:10
Britanicii au predat României a doua navă dintr-o achiziție de două vase militare costând 150 de milioane de euro. Pentru ce vânătoare va fi folosită # HotNews.ro
O navă a Marinei Regale a Regatului Unit a intrat luni, 4 august, în componența Forțelor Navale Române. Nava Pembroke, un vânător de mine de tip Sandown, se va numi „Căpitan Constantin Dumitrescu”, scrie publicația…
16:10
Cum e descris Ion Iliescu în necrologul din New York Times: „Nu era nici un afemeiat, nici un iubitor de alcool și nu s-a îmbogățit pe seama statului. Dar cel mai mare viciu al său era că iubea prea mult puterea” # HotNews.ro
Moartea primului președinte al României din 1990, Ion Iliescu, nu a trecut neobservată de presa internațională. Cel mai important ziar american, New York Times, îi dedică acestuia un lung necrolog. În el este citat și…
