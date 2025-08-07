10 trenuri formate din rame electrice vor circula de joi pe ruta București Nord – Constanța / Acestea se adaugă celor patru trenuri deja existente pe această relație / Programul plecărilor și sosirilor

G4Media, 7 august 2025 08:30

Pentru îmbunătățirea condițiilor de confort pe secția București Nord – Constanța, începând cu data de 7 august 2025, CFR Călători va introduce în circulație o...

Acum 5 minute
09:00
 Austeritate fără disponibilizări la Arad: primăria va reduce posturile vacante / Primar: "Vom putea tăia din posturile vacante fără să afectăm pe cei în plată"
Primăria Arad are posturi vacante pentru a face față măsurilor de austeritate, inclusiv la Poliția Locală, unde urmează să fie stabilit noul criteriu de calcul...
09:00
Donald Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin „foarte curând" / Rubio temperează aşteptările și afirmă că mai sunt multe de făcut
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că „există multe posibilităţi" ca să se întâlnească „foarte curând" cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt...
09:00
Fotbalul românesc în Europa. FCSB – Drita, CFR Cluj – Sporting Braga și Universitatea Craiova – Trnava: Cine transmite la tv partidele
FCSB și-a luat adio săptămâna trecută de la visul Ligii Campionilor după înfrângerea tur-retur cu Shkendija, iar acum se vede nevoită să lupte din turul...
Acum 10 minute
08:50
Sistem de analiză video cu AI, la Timișoara / Va identifica fețe, va putea descoperi oameni suspecți în mulțimi, obiecte abandonate și numere de înmatriculare / Costă 100 de mii de euro
Primăria Timișoara implementează un sistem de video analiză pentru a spori siguranța pe străzi și a optimiza muncă celor de la centrul de Trafic Management...
08:50
Ion Iliescu a fost „protejat de un grup criminal sistemic" pentru a nu fi pedepsit în dosarul mineriadei din 1990, afirmă ultimul procuror care a lucrat la rechizitoriu
Inculpații din dosarul Mineriadei din 13-15 august 1990 „îl protejau" pe fostul președinte Ion Iliescu în declarațiile date la Parchet, iar traseul dosarului în justiție...
Acum 30 minute
08:30
08:30
Tesla anunţă un nou model de conducere autonomă, Full Self-Driving, cu îmbunătăţiri majore: lansare posibilă luna viitoare
Elon Musk a anunţat miercuri, pe reţeaua socială X, că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving (FSD) cu îmbunătăţiri semnificative ale sistemului video şi...
08:30
Comedii, documentare şi producţii istorice la Festivalul de Film Ucrainean, între 15 august şi 14 septembrie
O selecţie de filme ucrainene contemporane, de la drame tulburătoare la comedii savuroase, documentare sau producţii istorice spectaculoase, vor fi prezentate publicului la Festivalul de...
Acum o oră
08:20
Report de aproape 4 milioane de euro la Loto 6/49 şi de peste 5 milioane de euro la Joker / Joi au loc noi trageri
Un report de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la...
08:20
Cum îți obții propriul stat? Omori evrei – editorial The Wall Street Journal
Conducătorii Franței, Canadei și Regatului Unit consideră că fac o faptă bună atunci când afirmă că vor recunoaște curând la ONU existența unui stat numit...
08:20
Un peşte a căzut din ciocul unei păsări de pradă pe o linie de înaltă tensiune şi a provocat un incendiu în Canada
Un incendiu care a izbucnit în apropiere de Ashcroft, în Columbia Britanică (Canada), ar fi fost provocat de o pasăre de pradă, un uligan pescar,...
08:10
Incendiul de lângă stațiunea spaniolă Tarifa, de unde au fost evacuați mii de turiști, a fost stabilizat
Incendiul care a izbucnit marţi într-o pădure din apropierea staţiunii costiere Tarifa, în extremitatea sudică a Spaniei, şi care a dus la evacuarea a mii...
08:00
A încetat din viaţă Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist / A fost decorată de Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României
Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă...
Acum 2 ore
07:50
Radar în Rezervația Biosferei Delta Dunării / Sunt vizate bărcile destinate turismului, care depășesc viteza legală / Amenzi pentru nepurtarea vestelor de salvare
În zilele următoare, inspectorii din cadrul Administrației Rezervația Biosferei Delta Dunării (ARBDD) vor efectua controale radar pentru verificarea respectării vitezei de deplasare și a regulilor...
07:40
China dezvoltă un nou avion de supraveghere și avertizare timpurie / Apar noi informații despre KJ-3000, care va permite Beijingului să execute atacuri letale la distanță mare
O informație apărută la sfârșitul anului trecut a reținut atenția analiștilor militari din toată lumea: China dezvoltă un nou avion de recunoaștere îndepărtată, supraveghere și...
07:40
Prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani, prezentată, joi, de ARF
Autoritatea pentru Reformă Feroviară organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza...
07:30
Hackerii au piratat datele personale ale participanților acreditați la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025, care începe pe 27 august
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost...
07:30
O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea cezariană / Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară / Medic: "Tot mai frecvent apar cazuri în care femeile ajung la a treia sau chiar a patra cezariană, fără să fi avut pauza necesară între sarcini"
O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Deși este un caz izolat, medicii avertizează că tot...
07:20
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Joi este zi de doliu naţional
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, transmite Agerpres. Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la...
07:10
Rubio afirmă că „încă mai avem multe lucruri de făcut" înainte de o întâlnire Trump – Putin / „Preşedintele vrea să pună capăt războiului"
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că „încă mai avem multe lucruri de făcut" înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între...
07:10
Industria hranei pentru animale trece pe premium: Piața globală se dublează până în 2035
Piața globală de hrană pentru animale este pe cale să cunoască o creștere spectaculoasă în următorul deceniu, potrivit unei noi analize realizate de Future Market Insights...
07:10
Trump anunță tarif de 100% pe cipuri, cu excepții pentru Apple și alte companii care produc în SUA
Președintele american Donald Trump a declarat că va impune un tarif de 100% pe importurile care includ semiconductori, cu o excepție importantă: companiile care mută...
Acum 12 ore
00:50
VIDEO-FOTO ZF LIFETEC a lansat în Timișoara un proiect-pilot global: showroom dedicat volanelor și airbagurilor
La începutul acestei săptămâni, ZF LIFETEC a inaugurat în Timișoara primul său showroom din Europa, un proiect-pilot global care marchează o etapă importantă pentru companie,...
6 august 2025
23:40
Doi turişti străini atacaţi de câini în Munţii Rodnei / A fost nevoie de intervenția Salvamont
Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în sigurnaţă din Munţioi Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi...
22:40
Producătorul filmului Titanic dezvăluie, după 28 de ani, de ce Matthew McConaughey nu a primit rolul principal în celebrul film
Matthew McConaughey ar fi pierdut rolul lui Jack Dawson în Titanic pentru că nu a vrut să renunțe la accentul său sudist, potrivit unor memorii...
22:40
Trump intenționează să se întâlnească cu Putin săptămâna viitoare
Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, relatează New York Times, citând pe surse doi oficiali care sunt la curent...
22:40
Adrian Veştea: Structurile Salvamont trebuie să beneficieze de sprijin / Este necesară scoaterea numărului de posturi din plafonul organigramei consiliilor judeţene / Salvamont: O poziţie corectă / Poate salva Salvamont dintr-un colaps funcţional
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Adrian Veştea, care este şi vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, afirmă, miercuri, că serviciile Salvamont necesită...
22:30
NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia „foarte în serios" incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania şi că Alianţa rămâne „vigilentă şi pregătită...
22:20
STUDIU Găurile negre primordiale ar fi putut influența formarea primelor stele din Univers
Un nou studiu sugerează că găurile negre primordiale, formate imediat după Big Bang, ar fi putut juca un rol important în apariția primelor stele din...
22:20
Doi români, acuzaţi de contrabandă cu produse din tutun în Ungaria şi fraudă în dauna bugetului statului maghiar / Ar fi încercat să transporte ilegal peste 8 tone de tutun mărunţit / Valoarea transportului, estimată la peste 8,4 milioane de lei
Doi români au fost puşi sub acuzare în Ungaria pentru contrabandă cu produse din tutun şi fraudă în dauna bugetului statului maghiar, după ce au...
22:10
Un șofer a depășit cu peste 200 de kilometri pe oră viteza limită pe o autostradă din Germania / Cum a fost sancționat
Poliția germană a sancționat un șofer de Porsche care a circulat cu 321 km/h pe autostradă, aproape de trei ori mai mult decât limita de...
22:00
Circa o mie de persoane și-au luat adio de la Ion Iliescu
Mai mult de o mie de persoane, prep
21:50
Universitatea Stanford desfiinţează peste 360 de posturi după tăierile de fonduri decise de guvernul Trump G4Media
Universitatea Stanford din statul american California a anunţat că desfiinţează 363 de posturi, din cauza tăierilor de fonduri decise de guvernul de la Washington, informează...   G4Media.ro.
21:50
Ministrul de externe al Republicii Moldova reacţionează la ameninţările Rusiei după condamnarea Evgheniei Guţul: „Amestec în treburile interne” G4Media
Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale ţării, după ce mai mulţi oficiali de rang înalt...   G4Media.ro.
21:40
Trump salută progresul în discuțiile cu Rusia, Casa Albă declară că sancțiunile secundare sunt încă planificate G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trimisul său special, Steve Witkoff, a făcut „mari progrese” în întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin,...   G4Media.ro.
21:30
DJI lansează bicicleta electrică Amflow PL Carbon, disponibilă în Europa începând cu T4 2024 G4Media
DJI, cunoscută la nivel global pentru dronele sale și camerele de acțiune, a anunțat lansarea oficială a Amflow PL, prima sa bicicletă electrică de munte cu...   G4Media.ro.
21:20
Au ignorat decizia FRF, de a ține un moment de reculegere în memoria fostului președinte Ion Iliescu / Ce s-a întâmplat la meciuri din turul doi al Cupei României G4Media
La meciul dintre CS Sânandrei Timiș și SSU Politehnica Timișoara, disputat pe arena din Carani, momentul de reculegere nu a fost respectat, așa cum a...   G4Media.ro.
21:10
Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale de 50% impuse de Statele Unite G4Media
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de 50% impuse de Statele Unite, informează un...   G4Media.ro.
21:00
US Open 2025 va avea cele mai mari premii din istoria tenisului / Câştigătorii de la simplu vor primi câte 5 milioane de dolari G4Media
US Tennis Association a anunţat miercuri că premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului de tenis US Open vor...   G4Media.ro.
21:00
BREAKING Ministra Mediului a numit în conducere Romsilva doi foști inculpați, achitați în dosare de corupție: Speranta Georgeta Ionescu și Mugur Cozmanciuc / Dosarul lui Cozmanciuc a avut legătură cu Apele Române / Ionescu a fost acuzată că ar fi primit șpagă un Audi A3 și o poșetă Louis Vuitton G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), l-a numit miercuri pe Mugur Cozmanciuc (PNL) membru al consiliului de administrație al Romsilva, potrivit unui comunicat și paginii oficiale...   G4Media.ro.
21:00
Actriţa Kelley Mack, cunoscută din serialul „The Walking Dead”, a murit la 33 de ani G4Media
Kelley Mack, actriţă americană cunoscută pentru rolul său din serialul „The Walking Dead”, a decedat la vârsta de 33 de ani, în Cincinnati, din cauza...   G4Media.ro.
20:50
China realizează prima decolare cu sistem electromagnetic de pe cel mai avansat portavion al său G4Media
China a efectuat cu succes prima lansare a unui avion de luptă cu ajutorul unei catapulte de pe portavionul Fujian, cel mai avansat din dotarea...   G4Media.ro.
20:50
Liderul demis al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, convoacă un referendum pentru a-i confirma politica G4Media
Milorad Dodik, preşedintele demis al Republicii Srpska (RS) – entitatea sârbă din Bosnia-Herţegovina – a anunţat miercuri că va convoca un referendum pentru a-i confirma...   G4Media.ro.
20:40
Cine a venit la slujba religioasă a lui Ion Iliescu: Mugur Isărescu, Viorel Hrebenciuc, Rodica Stănoiu, Virgil Măgureanu, Viorica Dăncilă și Ionuț Vulpescu G4Media
Colaboratori şi apropiaţi ai fostului preşedinte Ion Iliescu i-au adus, miercuri seară, într-o ceremonie privată, un ultim omagiu fostului şef de stat Ion Iliescu, al...   G4Media.ro.
20:30
Şeful producătorului de piese auto şi utilaje Schaeffler analizează o implicare mai extinsă în industria de apărare G4Media
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG examinează dacă o intrare mai amplă în industria de apărare ar putea fi valoroasă, a declarat pentru...   G4Media.ro.
20:30
Pacienții cu afecţiuni cronice precum diabet, SIDA, TBC și boli rare nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere. Ei se pot duce direct la specialist G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, au semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de...   G4Media.ro.
20:30
India ameninţă SUA cu represalii, în urma taxelor vamale decise de Trump G4Media
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, care ajung până la 50%, ca fiind...   G4Media.ro.
20:20
Germania intenționează să reducă beneficiile pentru refugiații ucraineni nou-sosiți, potrivit unui proiect de lege G4Media
Guvernul de coaliție al Germaniei intenționează să reducă beneficiile de stat pentru refugiații ucraineni nou-sosiți, arată un proiect de lege văzut de Reuters miercuri, ceea...   G4Media.ro.
20:20
Pisicile „înotătoare” Van, unice în lume: Unde pot fi găsite și care este explicația surprinzătoare pentru care adoră apa (VIDEO) G4Media
În estul Turciei, aproape de granițele cu Armenia și Iran, lacul Van uimește pe toată lumea. Dincolo de faptul că este cel mai mare lac...   G4Media.ro.
20:00
Un congresmen american pune sub semnul întrebării legăturile directorului Intel cu China / El ar fi investit în companii asociate armatei chineze G4Media
Senatorul republican american Tom Cotton a trimis miercuri o scrisoare președintelui consiliului de administrație al Intel, în care pune întrebări despre legăturile noului CEO al...   G4Media.ro.
