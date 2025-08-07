10 trenuri formate din rame electrice vor circula de joi pe ruta București Nord – Constanța / Acestea se adaugă celor patru trenuri deja existente pe această relație / Programul plecărilor și sosirilor
G4Media, 7 august 2025 08:30
Pentru îmbunătățirea condițiilor de confort pe secția București Nord – Constanța, începând cu data de 7 august 2025, CFR Călători va introduce în circulație o...
• • •
Acum 5 minute
09:00
Austeritate fără disponibilizări la Arad: primăria va reduce posturile vacante / Primar: ”Vom putea tăia din posturile vacante fără să afectăm pe cei în plată” # G4Media
Primăria Arad are posturi vacante pentru a face față măsurilor de austeritate, inclusiv la Poliția Locală, unde urmează să fie stabilit noul criteriu de calcul...
09:00
Donald Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin „foarte curând” / Rubio temperează aşteptările și afirmă că mai sunt multe de făcut # G4Media
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că „există multe posibilităţi" ca să se întâlnească „foarte curând" cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt...
09:00
Fotbalul românesc în Europa. FCSB – Drita, CFR Cluj – Sporting Braga și Universitatea Craiova – Trnava: Cine transmite la tv partidele # G4Media
FCSB și-a luat adio săptămâna trecută de la visul Ligii Campionilor după înfrângerea tur-retur cu Shkendija, iar acum se vede nevoită să lupte din turul...
Acum 10 minute
08:50
Sistem de analiză video cu AI, la Timișoara / Va identifica fețe, va putea descoperi oameni suspecți în mulțimi, obiecte abandonate și numere de înmatriculare / Costă 100 de mii de euro # G4Media
Primăria Timișoara implementează un sistem de video analiză pentru a spori siguranța pe străzi și a optimiza muncă celor de la centrul de Trafic Management...
08:50
Ion Iliescu a fost „protejat de un grup criminal sistemic” pentru a nu fi pedepsit în dosarul mineriadei din 1990, afirmă ultimul procuror care a lucrat la rechizitoriu # G4Media
Inculpații din dosarul Mineriadei din 13-15 august 1990 „îl protejau" pe fostul președinte Ion Iliescu în declarațiile date la Parchet, iar traseul dosarului în justiție...
Acum 30 minute
08:30
Pentru îmbunătățirea condițiilor de confort pe secția București Nord – Constanța, începând cu data de 7 august 2025, CFR Călători va introduce în circulație o...
08:30
Tesla anunţă un nou model de conducere autonomă, Full Self-Driving, cu îmbunătăţiri majore: lansare posibilă luna viitoare # G4Media
Elon Musk a anunţat miercuri, pe reţeaua socială X, că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving (FSD) cu îmbunătăţiri semnificative ale sistemului video şi...
08:30
Comedii, documentare şi producţii istorice la Festivalul de Film Ucrainean, între 15 august şi 14 septembrie # G4Media
O selecţie de filme ucrainene contemporane, de la drame tulburătoare la comedii savuroase, documentare sau producţii istorice spectaculoase, vor fi prezentate publicului la Festivalul de...
Acum o oră
08:20
Report de aproape 4 milioane de euro la Loto 6/49 şi de peste 5 milioane de euro la Joker / Joi au loc noi trageri # G4Media
Un report de peste 18,98 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro) se înregistrează la Loto 6/49, la categoria I, iar la Joker, la...
08:20
Conducătorii Franței, Canadei și Regatului Unit consideră că fac o faptă bună atunci când afirmă că vor recunoaște curând la ONU existența unui stat numit...
08:20
Un peşte a căzut din ciocul unei păsări de pradă pe o linie de înaltă tensiune şi a provocat un incendiu în Canada # G4Media
Un incendiu care a izbucnit în apropiere de Ashcroft, în Columbia Britanică (Canada), ar fi fost provocat de o pasăre de pradă, un uligan pescar,...
08:10
Incendiul de lângă stațiunea spaniolă Tarifa, de unde au fost evacuați mii de turiști, a fost stabilizat # G4Media
Incendiul care a izbucnit marţi într-o pădure din apropierea staţiunii costiere Tarifa, în extremitatea sudică a Spaniei, şi care a dus la evacuarea a mii...
08:00
A încetat din viaţă Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist / A fost decorată de Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale a României # G4Media
Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora cea mai mică a fostului lider ţărănist Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care îi poartă numele, a încetat din viaţă...
Acum 2 ore
07:50
Radar în Rezervația Biosferei Delta Dunării / Sunt vizate bărcile destinate turismului, care depășesc viteza legală / Amenzi pentru nepurtarea vestelor de salvare # G4Media
În zilele următoare, inspectorii din cadrul Administrației Rezervația Biosferei Delta Dunării (ARBDD) vor efectua controale radar pentru verificarea respectării vitezei de deplasare și a regulilor...
07:40
China dezvoltă un nou avion de supraveghere și avertizare timpurie / Apar noi informații despre KJ-3000, care va permite Beijingului să execute atacuri letale la distanță mare # G4Media
O informație apărută la sfârșitul anului trecut a reținut atenția analiștilor militari din toată lumea: China dezvoltă un nou avion de recunoaștere îndepărtată, supraveghere și...
07:40
Prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS cumpărată de România în ultimii 15 ani, prezentată, joi, de ARF # G4Media
Autoritatea pentru Reformă Feroviară organizează joi evenimentul de prezentare a primei locomotive electrice TRAXX 3 MS, cumpărată de România în ultimii 15 ani, în baza...
07:30
Hackerii au piratat datele personale ale participanților acreditați la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2025, care începe pe 27 august # G4Media
Festivalul de Film de la Veneţia, a cărui a 82-a ediţie se desfăşoară între 27 august şi 9 septembrie 2025, a confirmat că a fost...
07:30
O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea cezariană / Ultima, la mai puțin de un an de la nașterea anterioară / Medic: ”Tot mai frecvent apar cazuri în care femeile ajung la a treia sau chiar a patra cezariană, fără să fi avut pauza necesară între sarcini” # G4Media
O tânără de 22 de ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Deși este un caz izolat, medicii avertizează că tot...
07:20
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea / Joi este zi de doliu naţional # G4Media
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, transmite Agerpres. Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la...
07:10
Rubio afirmă că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o întâlnire Trump – Putin / „Preşedintele vrea să pună capăt războiului” # G4Media
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a declarat miercuri că „încă mai avem multe lucruri de făcut" înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între...
07:10
Piața globală de hrană pentru animale este pe cale să cunoască o creștere spectaculoasă în următorul deceniu, potrivit unei noi analize realizate de Future Market Insights...
07:10
Trump anunță tarif de 100% pe cipuri, cu excepții pentru Apple și alte companii care produc în SUA # G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat că va impune un tarif de 100% pe importurile care includ semiconductori, cu o excepție importantă: companiile care mută...
Acum 12 ore
00:50
VIDEO-FOTO ZF LIFETEC a lansat în Timișoara un proiect-pilot global: showroom dedicat volanelor și airbagurilor # G4Media
La începutul acestei săptămâni, ZF LIFETEC a inaugurat în Timișoara primul său showroom din Europa, un proiect-pilot global care marchează o etapă importantă pentru companie,...
6 august 2025
23:40
Doi turişti străini atacaţi de câini în Munţii Rodnei / A fost nevoie de intervenția Salvamont # G4Media
Salvamont Bistriţa-Năsăud a intervenit, miercuri, pentru a acorda primul ajutor şi a coborî în sigurnaţă din Munţioi Rodnei doi turişti străini care au fost atacaţi...
22:40
Producătorul filmului Titanic dezvăluie, după 28 de ani, de ce Matthew McConaughey nu a primit rolul principal în celebrul film # G4Media
Matthew McConaughey ar fi pierdut rolul lui Jack Dawson în Titanic pentru că nu a vrut să renunțe la accentul său sudist, potrivit unor memorii...
22:40
Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, relatează New York Times, citând pe surse doi oficiali care sunt la curent...
22:40
Adrian Veştea: Structurile Salvamont trebuie să beneficieze de sprijin / Este necesară scoaterea numărului de posturi din plafonul organigramei consiliilor judeţene / Salvamont: O poziţie corectă / Poate salva Salvamont dintr-un colaps funcţional # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Braşov, Adrian Veştea, care este şi vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, afirmă, miercuri, că serviciile Salvamont necesită...
22:30
NATO asigură Lituania că Alianţa este vigilentă şi pregătită să o apere, după incidentele cu drone ruseşti # G4Media
NATO a asigurat miercuri autorităţile lituaniene că ia „foarte în serios" incidentele cu drone ruseşti prăbuşite în Lituania şi că Alianţa rămâne „vigilentă şi pregătită...
22:20
STUDIU Găurile negre primordiale ar fi putut influența formarea primelor stele din Univers # G4Media
Un nou studiu sugerează că găurile negre primordiale, formate imediat după Big Bang, ar fi putut juca un rol important în apariția primelor stele din...
22:20
Doi români, acuzaţi de contrabandă cu produse din tutun în Ungaria şi fraudă în dauna bugetului statului maghiar / Ar fi încercat să transporte ilegal peste 8 tone de tutun mărunţit / Valoarea transportului, estimată la peste 8,4 milioane de lei # G4Media
Doi români au fost puşi sub acuzare în Ungaria pentru contrabandă cu produse din tutun şi fraudă în dauna bugetului statului maghiar, după ce au...
22:10
Un șofer a depășit cu peste 200 de kilometri pe oră viteza limită pe o autostradă din Germania / Cum a fost sancționat # G4Media
Poliția germană a sancționat un șofer de Porsche care a circulat cu 321 km/h pe autostradă, aproape de trei ori mai mult decât limita de...
22:00
Mai mult de o mie de persoane, preponderent oameni mai în vârstă, dar şi tineri, au trecut miercuri după amiaza, timp de cinci ore, prin...
21:50
Universitatea Stanford desfiinţează peste 360 de posturi după tăierile de fonduri decise de guvernul Trump # G4Media
Universitatea Stanford din statul american California a anunţat că desfiinţează 363 de posturi, din cauza tăierilor de fonduri decise de guvernul de la Washington, informează...
21:50
Ministrul de externe al Republicii Moldova reacţionează la ameninţările Rusiei după condamnarea Evgheniei Guţul: „Amestec în treburile interne” # G4Media
Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, acuză Moscova de amestec în treburile interne ale ţării, după ce mai mulţi oficiali de rang înalt...
21:40
Trump salută progresul în discuțiile cu Rusia, Casa Albă declară că sancțiunile secundare sunt încă planificate # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că trimisul său special, Steve Witkoff, a făcut „mari progrese" în întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin,...
21:30
DJI lansează bicicleta electrică Amflow PL Carbon, disponibilă în Europa începând cu T4 2024 # G4Media
DJI, cunoscută la nivel global pentru dronele sale și camerele de acțiune, a anunțat lansarea oficială a Amflow PL, prima sa bicicletă electrică de munte cu...
21:20
Au ignorat decizia FRF, de a ține un moment de reculegere în memoria fostului președinte Ion Iliescu / Ce s-a întâmplat la meciuri din turul doi al Cupei României # G4Media
La meciul dintre CS Sânandrei Timiș și SSU Politehnica Timișoara, disputat pe arena din Carani, momentul de reculegere nu a fost respectat, așa cum a...
21:10
Brazilia solicită Organizaţiei Mondiale a Comerţului consultări privind taxele vamale de 50% impuse de Statele Unite # G4Media
Guvernul Braziliei a înregistrat la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) o cerere de consultări privind taxele vamale de 50% impuse de Statele Unite, informează un...
21:00
US Open 2025 va avea cele mai mari premii din istoria tenisului / Câştigătorii de la simplu vor primi câte 5 milioane de dolari # G4Media
US Tennis Association a anunţat miercuri că premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului de tenis US Open vor...
21:00
BREAKING Ministra Mediului a numit în conducere Romsilva doi foști inculpați, achitați în dosare de corupție: Speranta Georgeta Ionescu și Mugur Cozmanciuc / Dosarul lui Cozmanciuc a avut legătură cu Apele Române / Ionescu a fost acuzată că ar fi primit șpagă un Audi A3 și o poșetă Louis Vuitton # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), l-a numit miercuri pe Mugur Cozmanciuc (PNL) membru al consiliului de administrație al Romsilva, potrivit unui comunicat și paginii oficiale...
21:00
Kelley Mack, actriţă americană cunoscută pentru rolul său din serialul „The Walking Dead", a decedat la vârsta de 33 de ani, în Cincinnati, din cauza...
20:50
China realizează prima decolare cu sistem electromagnetic de pe cel mai avansat portavion al său # G4Media
China a efectuat cu succes prima lansare a unui avion de luptă cu ajutorul unei catapulte de pe portavionul Fujian, cel mai avansat din dotarea...
20:50
Liderul demis al sârbilor bosniaci, Milorad Dodik, convoacă un referendum pentru a-i confirma politica # G4Media
Milorad Dodik, preşedintele demis al Republicii Srpska (RS) – entitatea sârbă din Bosnia-Herţegovina – a anunţat miercuri că va convoca un referendum pentru a-i confirma...
20:40
Cine a venit la slujba religioasă a lui Ion Iliescu: Mugur Isărescu, Viorel Hrebenciuc, Rodica Stănoiu, Virgil Măgureanu, Viorica Dăncilă și Ionuț Vulpescu # G4Media
Colaboratori şi apropiaţi ai fostului preşedinte Ion Iliescu i-au adus, miercuri seară, într-o ceremonie privată, un ultim omagiu fostului şef de stat Ion Iliescu, al...
20:30
Şeful producătorului de piese auto şi utilaje Schaeffler analizează o implicare mai extinsă în industria de apărare # G4Media
Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler AG examinează dacă o intrare mai amplă în industria de apărare ar putea fi valoroasă, a declarat pentru...
20:30
Pacienții cu afecţiuni cronice precum diabet, SIDA, TBC și boli rare nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere. Ei se pot duce direct la specialist # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, au semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de...
20:30
Guvernul indian a descris miercuri noile taxe vamale asupra importurilor din India anunţate de preşedintele american Donald Trump, care ajung până la 50%, ca fiind...
20:20
Germania intenționează să reducă beneficiile pentru refugiații ucraineni nou-sosiți, potrivit unui proiect de lege # G4Media
Guvernul de coaliție al Germaniei intenționează să reducă beneficiile de stat pentru refugiații ucraineni nou-sosiți, arată un proiect de lege văzut de Reuters miercuri, ceea...
20:20
Pisicile „înotătoare” Van, unice în lume: Unde pot fi găsite și care este explicația surprinzătoare pentru care adoră apa (VIDEO) # G4Media
În estul Turciei, aproape de granițele cu Armenia și Iran, lacul Van uimește pe toată lumea. Dincolo de faptul că este cel mai mare lac...
20:00
Un congresmen american pune sub semnul întrebării legăturile directorului Intel cu China / El ar fi investit în companii asociate armatei chineze # G4Media
Senatorul republican american Tom Cotton a trimis miercuri o scrisoare președintelui consiliului de administrație al Intel, în care pune întrebări despre legăturile noului CEO al...
