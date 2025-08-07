A murit sora lui Corneliu Coposu. Steluţa Coposu era ultima rămasă din familia fostului lider țărănist
Fanatik, 7 august 2025 08:30
A murit Steluța Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu. Anunțul fundației care îi poartă numele de familie.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
08:50
Victor Angelescu a comentat subiectul reprezentat de plecarea lui Cristi Manea de la Rapid. Ce a spus acționarul minoritar al clubului din Giulești
08:50
A vrut să dea informații secrete Rusiei. Un soldat american de doar 22 de ani a fost arestat. Motivul pentru care a trădat SUA # Fanatik
Un soldat american în vârstă de 22 de ani a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete ale SUA. Motivul pentru care și-a trădat țara.
Acum 30 minute
08:30
Ciprian Marica, atac nemilos în direct la adresa lui Florin Tănase: „Aroganță, chiar nesimțire. Trebuie să iasă în evidență și cu alte lucruri” # Fanatik
Ciprian Marica l-a criticat dur pe Florin Tănase, pe care l-a catalogat drept „arogant” și „nesimțit”. De la ce a pornit totul.
08:30
Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul drum. A fost decretată zi de doliu național. Video # Fanatik
Președintele Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul său drum, fiind decretată, în țara pe care a condus-o, zi de doliu național
08:30
A murit sora lui Corneliu Coposu. Steluţa Coposu era ultima rămasă din familia fostului lider țărănist # Fanatik
A murit Steluța Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu. Anunțul fundației care îi poartă numele de familie.
Acum o oră
08:10
Caz terifiant în Brazilia. Un fost baschetbalist și-a desfigurat iubita cu 61 de pumni. E anchetat pentru tentativă de omor. Video # Fanatik
Imagini incredibile în Brazilia. O femeie a ajuns desfigurată la spital după ce a fost bătută de iubitul ei. Poliția a deschis o anchetă.
08:00
Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță azi nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 # Fanatik
Cel mai râvnit premiu individual din fotbalul mondial va fi acordat într-o ceremonie special la Paris, pe 22 septembrie, astăzi fiind anunțate nominalizările
Acum 2 ore
07:50
Cerere în căsătorie încheiată cu furci, topoare și o condamnare la închisoare, în Constanța. De ce s-au certat viitorii nuntași # Fanatik
O cerere în căsătorie din județul Constanța s-a încheiat cu violență, topoare și o condamnare la aproape 12 ani de închisoare
07:30
Clauza neștiută din contractul lui Andrei Gheorghiță după transferul de la FCSB la U Cluj: „Trebuie să plătească” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este clauza specială din contractul lui Andrei Gheorghiță cu noua echipă. Unde merge fotbalistul în cele din urmă
07:20
Lucrează la o sală de jocuri și acum vrea să ia BAC-ul. Cum s-a pregătit Alexandra pentru examen # Fanatik
O tânără care lucrează la o sală de jocuri este extrem de ambițioasă și vrea să ia BAC-ul. A terminat de doi ani liceul, dar se pregătește intens de examen.
07:10
Organizatorii turneului de la New York pun la bătaie 90 de milioande de dolari, iar câștigătorii de la simplu vor primi câte cinci milioane de dolari
07:10
Cum a început fotbalul Musi, noua vedetă de la Dinamo: “Mama n-a fost de acord! Tata m-a dus pe furiş la echipă” # Fanatik
Alexandru Musi a jucat la o echipă de top din Spania. Noua vedetă de la Dinamo a vorbit despre primii săi ani în fotbal.
Acum 4 ore
06:40
Antrenorul kosovarilor i-a răspuns lui Gigi Becali, care a declarat că „iese din fotbal” dacă Drita învinge FCSB: „Noi nu suntem oameni de afaceri” # Fanatik
Zekirija Ramadani, tehnicianul celor de la Drita, a vorbit despre duelul cu FCSB din Europa League. Antrenorul i-a oferit o replică tăioasă lui Gigi Becali.
06:20
Video. Momentul în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt, surprins de camere. Bărbatul a scăpat ca prin minune # Fanatik
Un șofer turc a fost implicat într-un grav accident, recent, pe DN7: mașina sa a plonjat în râul Olt. Momentul a fost surprins de camere.
06:10
Gică Popescu, avertisment dur pentru Dennis Man înainte de transferul la PSV: „Mai bine stai acasă! E mult peste Parma” # Fanatik
Gică Popescu, fost fotbalist la PSV Eindhoven, i-a oferit o serie de sfaturi importante lui Dennis Man, în eventualitatea în care transferul său în olanda se va concretiza
05:50
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat # Fanatik
Ce indemnizații a încasat premierul Ilie Bolojan pentru mandatul de senator al României. Fostul președinte al senatului a fost președinte interimar, iar acum este premierul țării
Acum 6 ore
03:40
Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13:00, datele privind evoluția principalelor monede
Acum 12 ore
00:30
Gigi Becali a pus tunurile pe Gino Iorgulescu pentru că nu poate folosi un jucător la FCSB: „Ca să vezi ce nebunie în România noastră” # Fanatik
Gigi Becali a criticat dur activitatea lui Gino Iorgulescu în funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România. Ce l-a deranjat atât de tare pe patronul FCSB
00:20
Victor Angelescu s-a arătat încântat de transferul făcut de Rapid! Acționarul minoritar crede că fotbalistul va ajuta foarte mult în acest sezon
00:00
Pleacă Denis Alibec de la FCSB încă din această vară?! „Nu e un jucător care să accepte să fie rezervă!” # Fanatik
Denis Alibec, la un pas de o despărțire de FCSB?! Dezvăluiri și critici pentru atacantul campioanei României. Detalii de ultimă oră.
00:00
Un ministru din Serbia se află în stare critică la spital după ce a făcut un AVC. Momentul s-a petrecut în direct la o emisiune TV.
6 august 2025
23:40
Victor Angelescu, o nouă replică în scandalul cu Leo Grozavu: „N-au ajuns în careu! Am dreptul să îmi dau cu părerea oricând” # Fanatik
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a avut o reacție dură la adresa lui Leo Grozavu, care a contestat puternic arbitrajul după eșecul suferit de FC Botoșani în Giulești.
23:30
Întâlnire Donald Trump – Vladimir Putin, posibilă săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski, implicat în eveniment # Fanatik
Se fac pași importanți pentru un armistițiu în Ucraina. Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski, săptămâna viitoare.
23:20
Pontul zilei de joi, 7 august, în SuperLiga. Bilet de cotă 12 cu cele mai tari meciuri din runda a patra # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 7 august, din SuperLiga puteți da o adevărată lovitură la Superbet, dacă mizați pe un bilet compus din cele mai tari evenimente ale rundei a patra.
23:10
Gigi Becali a dezvăluit de ce Dennis Politic nu joacă mai mult la FCSB: „Păi, până când? El nu e accidentat” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre situația în care se află Dennis Politic, fotbalist pentru care FCSB a plătit o sumă uriașă rivalei Dinamo.
23:00
Adrian Mutu a analizat situaţia disperată în care se află FCSB în acest start de sezon. "Briliantul" susţine că o decizie privind banca tehnică poate fi luată doar dacă criza va dura câteva luni.
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 7 august 2025, poate aduce un câștig de 434 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile UEFA Europa League
22:40
Video. După inundațiile devastatoare, Broșteni a fost lovit de un alt fenomen extrem: ”Doamne ferește de așa nenorocire!” # Fanatik
Orașul Broșteni, devastat de inundații fără precedent la final de iulie, a fost lovit, miercuri, de un alt fenomen meteorologic extrem. Oamenii sunt disperați.
22:40
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Braga: „Nu ne putem compara în niciun fel, dar s-au mai întâmplat minuni”. Mesajul transmis după moartea lui Jorge Costa. Video # Fanatik
În mod tradițional deja, Dan Petrescu și-a lăudat adversarii înaintea meciului tur dintre CFR Cluj și Braga. Ce a spus antrenorul despre echipa din Portugalia
22:20
Profețiile lui Don Mitică pentru etapa din week-end. S-a blocat transmisia după pronosticul la FCSB – Slobozia! # Fanatik
Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronosticul la FCSB - Slobozia a „blocat” transmisia.
22:20
A fost la un pas de moarte din cauza unei pastile banale. O femeie de 27 de ani a rămas fără piele pe corp. Este des folosită și în România # Fanatik
O femeie de doar 27 de ani a fost la un pas de moarte după ce a luat o pastilă de care și românii abuzează. Ce a pățit Aleshia Rogers.
22:00
Povestea sfâșietoare a lui Katie. Boala rară de care suferă micuța de doar trei anișori. Nu va apuca adolescența # Fanatik
Katie, o fetiță de doar trei ani, se zbate între viață și moarte după ce a fost diagnosticată cu demență. Inițial, medicii i-au dat paracetamol pentru febră.
22:00
Antrenorul de la Craiova lui Mititelu, declarații halucinante după eliminarea rușinoasă din Cupa României Betano: „Scorul nu este important, a fost un test trecut cu brio”. Video # Fanatik
Craiova lui Adrian Mititelu a fost eliminată rușinos din Cupa României Betano încă din turul doi, dar antrenorul echipei nu a părut prea afectat
21:40
Sorin Cârțu, mesaj pentru fanii Universității Craiova înainte de prima manșă cu Spartak Trnava: „Să înțeleagă că UEFA nu permite!” # Fanatik
Sorin Cârțu a avut un mesaj extrem de important pentru suporterii Universității Craiova. Rugămintea lui pentru fani înainte de meciul cu Spartak Trnava.
21:20
Donald Trump, anunț major privind războiul din Ucraina, după ultimele negocieri cu Vladimir Putin: ”S-au făcut mari progrese!” # Fanatik
Miercuri, după ultimele negocieri dintre trimisul său și Vladimir Putin, Donald Trump a făcut un anunț important privind războiul din Ucraina.
21:00
Când revine Denis Alibec pe teren la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: „Am primit o veste bună astăzi” # Fanatik
Gigi Becali a făcut un anunț de ultimă oră vizavi de situația medicală a lui Denis Alibec. Când revine pe teren atacantul de la FCSB
21:00
Un accident grav s-a produs în județul Bistrița-Năsăud, după ce un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. Victima nu a mai putut fi salvată
20:40
Țara din Europa unde peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața din cauza caniculei, în iulie. Datele sunt îngrijorătoare # Fanatik
Peste 1.000 de peroane au decedat din cauza caniculei, într-o țară din Europa, doar în iulie. Temperaturile record au făcut ravagii
20:40
Cum l-a numit fostul secund al lui Pep Guardiola pe Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga: „Și-au permis să facă asta” # Fanatik
Carlos Vicens, antrenorul celor de la SC Braga, a prefațat meciul cu CFR Cluj din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.
20:30
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a întâmpinat o problemă în timp ce încerca să plece din București cu avionul. Ce s-a întâmplat la aeroport.
20:20
Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB pentru meciul cu Drita. Cine intră în locul lui Ngezana + surpriză în flancul stâng: „Parcă e mai viu” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat în direct la TV cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru duelul cu Drita din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
20:10
Incredibil! Ce au scandat fanii lui Poli Timișoara la meciul din Cupa României, în timpul momentului de reculegere în memoria lui Ion Iliescu. Video # Fanatik
Mai multe echipe implicate în meciurile din turul 2 al Cupei României au decis să nu respecte momentul de reculegere impus de FRF după decesul lui Ion Iliescu.
20:00
Cine este criminalul din Arad. Și-a răpit fosta iubită, a târât-o agățată de mașină, apoi i-a aruncat trupul într-un șanț # Fanatik
Apar informații noi legate de cazul șocant din Arad, soldat cu moartea unei femei de 28 de ani. Cine este criminalul și cum a acționat.
Acum 24 ore
19:50
A condus cu o alcoolemie uriașă și a refuzat prelevarea de probe biologice. Șoferul a fost reținut imediat de polițiștii din Cluj # Fanatik
Un șofer a condus cu o alcoolemie uriașă, în Cluj, dar a refuzat prelevarea de probe biologice. Bărbatul s-a ales cu dosar penal
19:50
Ecaterina Andronescu, despre haosul din învățământ și decizia ministrului educației, Daniel David, cu privire la bursele elevilor: „Efectiv, n-ai cum!” # Fanatik
Cum vede Ecaterina Andronescu haosul din învățământ care se plâng profesorii și studenții? Află ce spune fostul ministru despre bursele elevilor.
19:40
Au apărut imaginile! Cum arată noua achiziție spectaculoasă a Simonei Halep. Investiție de 600.000 de euro. Foto # Fanatik
Simona Halep a achiziționat o casă într-un complex exclusivist din apropierea Capitalei. Cum arată vila fostului lider mondial.
19:40
Echipele FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova se află, joi seara, în fața unui nou examen european. Eliminată din Liga Campionilor, FCSB continuă aventura în turul 3 preliminar din Europa League, acolo unde CFR Cluj […]
19:30
Mirel Rădoi nu știa că Ion Iliescu a murit! Antrenorul Universității Craiova, declarație surprinzătoare la conferința de presă # Fanatik
Mirel Rădoi, cu gândul doar la fotbal. Ce a spus antrenorul Universității Craiovei despre decesul lui Ion Iliescu, fostul președinte al României.
19:10
Summer Well 2025 începe vineri, 8 august. Care este programul detaliat pe zile, ore și scene. Festivalul are loc lângă Capitală.
19:10
O nouă absență importantă la FCSB pentru meciul cu Drita! Elias Charalambous a făcut bilanțul: „Vedem dacă se operează sau nu” # Fanatik
FCSB a mai pierdut un fotbalist important înaintea turului cu Drita de joi seară! Anunțul făcut de Elias Charalambous și ultimele detalii despre situația lui Denis Alibec
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.