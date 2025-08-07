Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
Fanatik, 7 august 2025 15:00
Ascensiunea lui Ion Iliescu a fost prevăzută de CIA. Ce rol i-au atribuit americanii înainte de 1989 și care a fost legătura cu Mihail Gorbaciov, fostul lider sovietic?
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
15:10
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Accidentarea unui titular de la Dinamo, mai gravă decât se credea iniţial. Cât lipseşte. Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic are bătăi de cap. Andrei Mărginean, jucător exponenţial la Dinamo, are în continuare probleme medicale. Când revine pe teren fundaşul roş-albilor.
Acum 10 minute
15:00
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei? # Fanatik
Ascensiunea lui Ion Iliescu a fost prevăzută de CIA. Ce rol i-au atribuit americanii înainte de 1989 și care a fost legătura cu Mihail Gorbaciov, fostul lider sovietic?
15:00
Tzancă Uraganu câștigă cât un CEO de la stat. Cifre oficiale: câte milioane face manelistul pe lună # Fanatik
Tzancă Uraganu declară sute de mii de euro pe an și se laudă cu impozitele plătite la stat ”cu mare plăcere”. Cât de ”milionar” e manelistul?
Acum 30 minute
14:50
David Popovici, pași uriași și pe rețelele sociale. Câți urmăritori i-au adus succesele din ultimul an și pe cine trebuie să mai depășească pentru a deveni lider în sportul românesc # Fanatik
Campionul român a câștigat aproape 80.000 de fani pe Instagram, platforma preferată a sportivilor și este în Top 3 personalități din România
14:50
De ce a lipsit Nicușor Dan de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce făcea, de fapt, președintele în timpul funeraliilor # Fanatik
Nicușor Dan a lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce făcea, de fapt, președintele României în timpul evenimentului.
Acum o oră
14:20
Studenții de la stat, dar care plătesc taxă, pot primi burse. Anunțul făcut de Ministerul Educației # Fanatik
Universitățile le pot oferi burse și elevilor care plătesc taxă, doar în anumite condiții. Ministerul Educației, anunț important pentru tinerii din Români.
14:20
Sepsi poate pierde la „masa verde” primul meci din Liga 2 cu Chindia! Motivul este incredibil # Fanatik
Sepsi riscă să piardă la „masa verde” meciul cu Chindia, după ce a folosit un jucător care nu figura pe foaia oficială de joc. FRF a demarat o anchetă.
14:10
Zodiac chinezesc pentru vineri, 8 august. O zi destul de solicitantă pentru Bivoli, dar și una plină de surprize pentru Oaie.
14:10
Bărbatul din Arad, care și-a ucis fosta iubită, a fost reținut. Firul crimei dezvăluit de anchetatori: de la ce a pornit scandalul dintre cei doi # Fanatik
Bărbatul din Arad, care și-a ucis fosta iubită, a fost reținut. Anchetatorii vin cu mai multe detalii despre seara crimei. Ce l-a făcut pe Nicolae să-și piardă mințile
Acum 2 ore
14:00
Doi jucători importanți ai Universității Craiova, tot mai aproape de revenirea pe teren. Vești de ultimă oră din Bănie. Despre cine e vorba.
13:40
Gigi Becali, criticat pentru startul dezastruos al FCSB-ului: “Are multe umpluturi în echipă. Politic e unul dintre ei. Am spus din start că e o ţeapă!” # Fanatik
Marian Iancu a pus tunurile pe deciziile luate de Gigi Becali în acest start de sezon. Fostul patron din Liga 1 este de părere că transferul lui Politic a fost o mare țeapă
13:30
De ce crede Răzvan Lucescu și acum că și-a trădat tatăl. Momentul în care n-a ținut cont de nimic și s-a detașat total de Mircea Lucescu. „N-am vorbit o lună și ceva” # Fanatik
Răzvan Lucescu povestește despre decizia care l-a distanțat de tatăl său, Mircea. Ce s-a întâmplat între cele două nume uriașe ale fotbalului românesc.
13:20
Gafă de proporții în direct: „Sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”. Prezentatoarea nu a corectat informația # Fanatik
Moment șocant în direct. O prezentatoare l-a anunțat decedat pe Nicușor Dan în locul lui Ion Iliescu. Gafa nu a fost corectată în transmisiune.
13:20
Viitor polițist, reținut după un accident rutier, în urma căruia un tânăr de 18 ani a murit. Acesta s-a urcat beat la volan # Fanatik
Un tânăr de 19 ani, elev al unei școli de Poliție, a fost reținut în urma unui accident rutier. Acesta s-a urcat băut la volan și l-a condus spre moarte pe un licean
13:10
O nouă provocare pentru Alexi Pitu! Fostul jucător de la Farul Constanța și-a găsit un nou angajament după perioada complicată din Franța.
Acum 4 ore
12:50
CSS6 București, o nouă performanță de excepție la kaiac-canoe. Tinerii sportivi au obținut 22 de medalii la Campionatul Național Școlar de la Bascov # Fanatik
Clubul Sportiv Școlar numărul 6 (CSS6) București a dominat Campionatul Național Școlar de Kaiac-Canoe de la Bascov, unde a câștigat nu mai puțin de 22 de medalii
12:30
Doliu în presa din România. Jurnalista Lucia Efrim a murit la 57 de ani: „Inima ei mare a încetat să bată” # Fanatik
A murit Lucia Efrim, fosta jurnalistă din România, la vârsta de 57 de ani. În ultimele două luni, femeia a fost internată la Institutul Oncologic din București.
12:30
„Are Craiova echipă de titlu în acest sezon?”. Cristi Balaj, reacție surpriză: „Cine se uită la clasament în acest moment?” # Fanatik
Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a vorbit despre șansele la titlu ale Universtității Craiova. Ce s-a schimbat la echipa lui Mirel Rădoi în acest sezon.
12:30
Ce înseamnă doliu național și de ce se trag 21 de salve de tun la înmormântarea lui Ion Iliescu. Când s-a mai întâmplat asta # Fanatik
Ce înseamnă doliu național și de ce se trag cele 21 de salve de tun la înmormântarea lui Iliescu? Descoperă semnificația neștiută.
12:20
Jucătorii maghiari au scris istorie în tricoul Rapidului: „O legendă!”. Întâmplări fabuloase în cupele europene # Fanatik
Andrei Vochin a vorbit, la „Oldies But Goldies”, despre jucătorii maghiari care au scris istorie în tricoul Rapidului. Video exclusiv
12:00
Bătaie ca-n filme în Betis – Como! Au transformat terenul în ring de box, iar arbitrul a eliminat jucătorul greșit. Video # Fanatik
Haos total în amicalul dintre Betis și Como. Jucătorii celor două echipe și-au împărțit pumni și picioare. Arbitrul i-a enervat pe fotbaliști.
11:50
Tineri din București, păcăliți prin metoda „Școala de șoferi”. Înainte de examen, instructorii auto au dispărut cu tot cu banii lor # Fanatik
Mai mulți tineri din București au fost păcăliți prin metoda „Școala de șoferi”. Chiar înainte de examen, instructorii dispăreau
11:40
„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesajul unei galerii de tradiție după moartea lui Ion Iliescu # Fanatik
Fanii Petrolului s-au declarat scandalizați de decizia Guvernului de a declara ziua de joi, zi de doliu național
11:40
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închide total cimitirul: ”Dacă aveam și eu de îngropat pe cineva?” # Fanatik
Înmormântarea lui Iliescu i-a prins pe picior greșit pe mai mulți oameni adunați la Cimitirul Ghencea III. De ce se plâng?
11:40
Cine este Romina Incicaș. Cum ar fi fost ucisă, de fapt, tânăra din Arad. A fugit la 14 ani de acasă pentru cel care a omorât-o # Fanatik
Cum a fost ucisă, de fapt, Romina Incicaș. Tânăra de 28 de ani fugise de acasă pentru cel care ar fi omorât-o. Ce s-a întâmplat în mașină înainte ca femeia să își piardă viața.
11:20
Adi Mutu laudă ultimul transfer al lui CFR Cluj, care a fost pe lista Rapidului: „Dan Petrescu îl va aprecia. E pe gustul lui” # Fanatik
Adi Mutu e convins că CFR Cluj a dat lovitura cu ultimul transfer. Jucătorul care trebuie să îl înlocuiască pe Muhar a fost dorit și de Rapid.
11:10
Dacă primești acest mesaj pe WhatsApp sau Facebook, nu îl deschide! Este un virus periculos # Fanatik
Dacă ai primit acest mesaj pe WhatsApp sau Facebook Messenger nu da click! Este un virus care îți poate fura datele. Iată cum funcționează noul scam și cum te poți proteja.
11:10
(P) SuperPariori: 7.410 lei pentru cel mai copiat jucător din SuperSocial în iulie! August poate fi luna ta # Fanatik
SuperPariori, programul de monetizare exclusiv în România lansat de Superbet în SuperSocial și-a desemnat vedetele lunii iulie, iar cei mai buni jucători la pariuri sportive s-au ales cu premii pe măsură. Cu un fond total […]
Acum 6 ore
11:00
Mihai Stoica, dialog încins cu Silviu Tudor Samuilă la TV înainte de FCSB – Drita: „Tu îndeplinești funcția de psiholog!?” / „Mă lași să vorbesc?” # Fanatik
Nervii la FCSB sunt întinși la maximum înainte de meciul cu Drita din cupele europene. Mihai Stoica a răbufnit în direct la TV într-o discuție despre „criza” de la echipă
10:40
Simona Halep revine pe terenul de tenis! Când și la ce turneu va juca dubla câștigătare de Grand Slam # Fanatik
Veste bună pentru fanii Simonei Halep! Fostul loc unu mondial este gata să revină pe teren și va începe antrenamentele curând. La ce turneu va participa
10:20
Cum au reacționat kosovarii, după ce au aflat că Gigi Becali va trimite 20 de bodyguarzi la returul Drita – FCSB # Fanatik
Kosovarii au reacționat după ce Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că a decis să trimită 20 de bodyguarzi la returul dintre Drita și FCSB din Europa League
10:10
Tricoul purtat de Danny Armstrong în Dinamo – FCSB 4-3, scos la licitație: banii pot salva un copil grav bolnav! La ce sumă s-a ajuns # Fanatik
Suporterii echipei Dinamo pot licita pentru tricoul în care Danny Armstrong a marcat 3 goluri în victoria cu FCSB. Banii strânși merg în contul Asociației Blondie.
10:10
Ce taxe plătesc PFA-urile în 2025. Află cum se calculează impozitul pe venit, CAS și CASS, care sunt plafoanele și ce scutiri există pentru activități independente.
10:00
Gestul banal care îi poate lăsa pe șoferi fără permisul de conducere. Ce prevede Codul Rutier 2025 # Fanatik
Șoferii care fac acest lucru riscă amenzi între 810 și 1.012 lei, puncte de penalizare și suspendarea permisului. Ce spune Codul Rutier 2025.
10:00
Moarte suspectă în Sibiu. Un tânăr de 18 ani a căzut de la etajul 10, deși se afla singur acasă # Fanatik
Este anchetă de moarte suspectă în Sibiu, după ce un tânăr de 18 ani, care se afla singur acasă, a căzut de la etajul 10
09:40
Radu Drăgușin, oprit pe stradă de fanii lui Tottenham: „Au fost incredibili. Asta mi-au spus” # Fanatik
Radu Drăgușin este aproape de revenirea pe gazon după accidentarea gravă suferită la genunchi. Fotbalistul lui Tottenham a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut.
09:40
Concedii medicale vor fi plătite mai puțin. Calculul care îți arată câți bani pierzi dacă te îmbolnăvești # Fanatik
Concediile medicale sunt plătite mai puțin începând cu luna august 2025. Află câți bani pierzi dacă te vei îmbolnăvi și ce prevede noua lege.
09:40
Ion Iliescu, interviu neașteptat pentru revista Playboy. „Și eu am fost un player. Nu știu de ce și-au închipuit unii că sunt vreun pudibond” # Fanatik
Fostul președinte Ion Iliescu a acordat un interviu pentru celebra revistă Playboy, cunoscută pentru tematica sa erotică
09:20
Cuplul de fundași centrali care ar putea scoate FCSB din criză: cine trebuie să joace lângă Ngezana? „Nu au IQ-ul necesar” # Fanatik
Defensiva FCSB-ului a încasat goluri aproape în fiecare meci de la startul noului sezon. Specialiștii FANATIK știu cum trebuie să arate cuplul de fundași centrali ai campioanei en-titre.
09:10
Șocat de moartea lui Jorge Costa, Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă: „Singurul judecat și prost e antrenorul. I-am sunat pe toți!” # Fanatik
Mirel Rădoi a fost extrem de afectat după decesul lui Jorge Costa, iar fostul internațional a lansat un avertisment pentru cei care practică meseria de antrenor.
Acum 8 ore
08:50
Victor Angelescu a comentat subiectul reprezentat de plecarea lui Cristi Manea de la Rapid. Ce a spus acționarul minoritar al clubului din Giulești
08:50
A vrut să dea informații secrete Rusiei. Un soldat american de doar 22 de ani a fost arestat. Motivul pentru care a trădat SUA # Fanatik
Un soldat american în vârstă de 22 de ani a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete ale SUA. Motivul pentru care și-a trădat țara.
08:30
Ciprian Marica, atac nemilos în direct la adresa lui Florin Tănase: „Aroganță, chiar nesimțire. Trebuie să iasă în evidență și cu alte lucruri” # Fanatik
Ciprian Marica l-a criticat dur pe Florin Tănase, pe care l-a catalogat drept „arogant” și „nesimțit”. De la ce a pornit totul.
08:30
Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul drum. A fost decretată zi de doliu național. Video # Fanatik
Președintele Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul său drum, fiind decretată, în țara pe care a condus-o, zi de doliu național
08:30
A murit sora lui Corneliu Coposu. Steluţa Coposu era ultima rămasă din familia fostului lider țărănist # Fanatik
A murit Steluța Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu. Anunțul fundației care îi poartă numele de familie.
08:10
Caz terifiant în Brazilia. Un fost baschetbalist și-a desfigurat iubita cu 61 de pumni. E anchetat pentru tentativă de omor. Video # Fanatik
Imagini incredibile în Brazilia. O femeie a ajuns desfigurată la spital după ce a fost bătută de iubitul ei. Poliția a deschis o anchetă.
08:00
Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță azi nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 # Fanatik
Cel mai râvnit premiu individual din fotbalul mondial va fi acordat într-o ceremonie special la Paris, pe 22 septembrie, astăzi fiind anunțate nominalizările
07:50
Cerere în căsătorie încheiată cu furci, topoare și o condamnare la închisoare, în Constanța. De ce s-au certat viitorii nuntași # Fanatik
O cerere în căsătorie din județul Constanța s-a încheiat cu violență, topoare și o condamnare la aproape 12 ani de închisoare
07:30
Clauza neștiută din contractul lui Andrei Gheorghiță după transferul de la FCSB la U Cluj: „Trebuie să plătească” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este clauza specială din contractul lui Andrei Gheorghiță cu noua echipă. Unde merge fotbalistul în cele din urmă
07:20
Lucrează la o sală de jocuri și acum vrea să ia BAC-ul. Cum s-a pregătit Alexandra pentru examen # Fanatik
O tânără care lucrează la o sală de jocuri este extrem de ambițioasă și vrea să ia BAC-ul. A terminat de doi ani liceul, dar se pregătește intens de examen.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.