Ciprian Marica, atac nemilos în direct la adresa lui Florin Tănase: „Aroganță, chiar nesimțire. Trebuie să iasă în evidență și cu alte lucruri”

Fanatik, 7 august 2025 08:30

Ciprian Marica l-a criticat dur pe Florin Tănase, pe care l-a catalogat drept „arogant” și „nesimțit”. De la ce a pornit totul.

Acum 10 minute
08:50
Victor Angelescu a făcut anunțul despre plecarea lui Cristi Manea! Fanatik
Victor Angelescu a comentat subiectul reprezentat de plecarea lui Cristi Manea de la Rapid. Ce a spus acționarul minoritar al clubului din Giulești
08:50
A vrut să dea informații secrete Rusiei. Un soldat american de doar 22 de ani a fost arestat. Motivul pentru care a trădat SUA Fanatik
Un soldat american în vârstă de 22 de ani a fost arestat după ce a încercat să ofere Rusiei informații secrete ale SUA. Motivul pentru care și-a trădat țara.
Acum 30 minute
08:30
08:30
Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul drum. A fost decretată zi de doliu național. Video Fanatik
Președintele Ion Iliescu va fi condus astăzi pe ultimul său drum, fiind decretată, în țara pe care a condus-o, zi de doliu național
08:30
A murit sora lui Corneliu Coposu. Steluţa Coposu era ultima rămasă din familia fostului lider țărănist Fanatik
A murit Steluța Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu. Anunțul fundației care îi poartă numele de familie.
Acum o oră
08:10
Caz terifiant în Brazilia. Un fost baschetbalist și-a desfigurat iubita cu 61 de pumni. E anchetat pentru tentativă de omor. Video Fanatik
Imagini incredibile în Brazilia. O femeie a ajuns desfigurată la spital după ce a fost bătută de iubitul ei. Poliția a deschis o anchetă.
08:00
Dembele, Yamal sau o surpriză? France Footbal anunță azi nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 Fanatik
Cel mai râvnit premiu individual din fotbalul mondial va fi acordat într-o ceremonie special la Paris, pe 22 septembrie, astăzi fiind anunțate nominalizările
Acum 2 ore
07:50
Cerere în căsătorie încheiată cu furci, topoare și o condamnare la închisoare, în Constanța. De ce s-au certat viitorii nuntași Fanatik
O cerere în căsătorie din județul Constanța s-a încheiat cu violență, topoare și o condamnare la aproape 12 ani de închisoare
07:30
Clauza neștiută din contractul lui Andrei Gheorghiță după transferul de la FCSB la U Cluj: „Trebuie să plătească” Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este clauza specială din contractul lui Andrei Gheorghiță cu noua echipă. Unde merge fotbalistul în cele din urmă
07:20
Lucrează la o sală de jocuri și acum vrea să ia BAC-ul. Cum s-a pregătit Alexandra pentru examen Fanatik
O tânără care lucrează la o sală de jocuri este extrem de ambițioasă și vrea să ia BAC-ul. A terminat de doi ani liceul, dar se pregătește intens de examen.
07:10
Americanii aruncă cu bani la US Open. Premii colosale la ultimul Grand Slam al anului Fanatik
Organizatorii turneului de la New York pun la bătaie 90 de milioande de dolari, iar câștigătorii de la simplu vor primi câte cinci milioane de dolari
07:10
Cum a început fotbalul Musi, noua vedetă de la Dinamo: “Mama n-a fost de acord! Tata m-a dus pe furiş la echipă” Fanatik
Alexandru Musi a jucat la o echipă de top din Spania. Noua vedetă de la Dinamo a vorbit despre primii săi ani în fotbal.
Acum 4 ore
06:40
Antrenorul kosovarilor i-a răspuns lui Gigi Becali, care a declarat că „iese din fotbal” dacă Drita învinge FCSB: „Noi nu suntem oameni de afaceri” Fanatik
Zekirija Ramadani, tehnicianul celor de la Drita, a vorbit despre duelul cu FCSB din Europa League. Antrenorul i-a oferit o replică tăioasă lui Gigi Becali.
06:20
Video. Momentul în care un șofer turc plonjează cu mașina în Olt, surprins de camere. Bărbatul a scăpat ca prin minune Fanatik
Un șofer turc a fost implicat într-un grav accident, recent, pe DN7: mașina sa a plonjat în râul Olt. Momentul a fost surprins de camere.
06:10
Gică Popescu, avertisment dur pentru Dennis Man înainte de transferul la PSV: „Mai bine stai acasă! E mult peste Parma” Fanatik
Gică Popescu, fost fotbalist la PSV Eindhoven, i-a oferit o serie de sfaturi importante lui Dennis Man, în eventualitatea în care transferul său în olanda se va concretiza
05:50
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat Fanatik
Ce indemnizații a încasat premierul Ilie Bolojan pentru mandatul de senator al României. Fostul președinte al senatului a fost președinte interimar, iar acum este premierul țării
Acum 6 ore
03:40
Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Ce cotații vor avea euro și dolarul american  Fanatik
Curs valutar BNR joi, 7 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13:00, datele privind evoluția principalelor monede
Acum 12 ore
00:30
Gigi Becali a pus tunurile pe Gino Iorgulescu pentru că nu poate folosi un jucător la FCSB: „Ca să vezi ce nebunie în România noastră” Fanatik
Gigi Becali a criticat dur activitatea lui Gino Iorgulescu în funcția de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România. Ce l-a deranjat atât de tare pe patronul FCSB
00:20
Victor Angelescu este convins că Rapid a dat lovitura: „Va da multe goluri” Fanatik
Victor Angelescu s-a arătat încântat de transferul făcut de Rapid! Acționarul minoritar crede că fotbalistul va ajuta foarte mult în acest sezon
00:00
Pleacă Denis Alibec de la FCSB încă din această vară?! „Nu e un jucător care să accepte să fie rezervă!” Fanatik
Denis Alibec, la un pas de o despărțire de FCSB?! Dezvăluiri și critici pentru atacantul campioanei României. Detalii de ultimă oră.
00:00
Video. Momentul terifiant în care un ministru sârb face AVC în direct la TV Fanatik
Un ministru din Serbia se află în stare critică la spital după ce a făcut un AVC. Momentul s-a petrecut în direct la o emisiune TV.
6 august 2025
23:40
Victor Angelescu, o nouă replică în scandalul cu Leo Grozavu: „N-au ajuns în careu! Am dreptul să îmi dau cu părerea oricând” Fanatik
Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a avut o reacție dură la adresa lui Leo Grozavu, care a contestat puternic arbitrajul după eșecul suferit de FC Botoșani în Giulești.
23:30
Întâlnire Donald Trump – Vladimir Putin, posibilă săptămâna viitoare. Volodimir Zelenski, implicat în eveniment Fanatik
Se fac pași importanți pentru un armistițiu în Ucraina. Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski, săptămâna viitoare.
23:20
Pontul zilei de joi, 7 august, în SuperLiga. Bilet de cotă 12 cu cele mai tari meciuri din runda a patra Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 7 august, din SuperLiga puteți da o adevărată lovitură la Superbet, dacă mizați pe un bilet compus din cele mai tari evenimente ale rundei a patra.
23:10
Gigi Becali a dezvăluit de ce Dennis Politic nu joacă mai mult la FCSB: „Păi, până când? El nu e accidentat” Fanatik
Gigi Becali a vorbit despre situația în care se află Dennis Politic, fotbalist pentru care FCSB a plătit o sumă uriașă rivalei Dinamo.
23:00
Elias Charalambous, situație disperată la FCSB. „Probabil se va lua o decizie” Fanatik
Adrian Mutu a analizat situaţia disperată în care se află FCSB în acest start de sezon. "Briliantul" susţine că o decizie privind banca tehnică poate fi luată doar dacă criza va dura câteva luni.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 7 august 2025. Câștig de 434 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 7 august 2025, poate aduce un câștig de 434 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile UEFA Europa League
22:40
Video. După inundațiile devastatoare, Broșteni a fost lovit de un alt fenomen extrem: ”Doamne ferește de așa nenorocire!” Fanatik
Orașul Broșteni, devastat de inundații fără precedent la final de iulie, a fost lovit, miercuri, de un alt fenomen meteorologic extrem. Oamenii sunt disperați.
22:40
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Braga: „Nu ne putem compara în niciun fel, dar s-au mai întâmplat minuni”. Mesajul transmis după moartea lui Jorge Costa. Video Fanatik
În mod tradițional deja, Dan Petrescu și-a lăudat adversarii înaintea meciului tur dintre CFR Cluj și Braga. Ce a spus antrenorul despre echipa din Portugalia
22:20
Profețiile lui Don Mitică pentru etapa din week-end. S-a blocat transmisia după pronosticul la FCSB – Slobozia! Fanatik
Cum arată profețiile lui Don Mitică pentru etapa a 5-a din SuperLiga. Pronosticul la FCSB - Slobozia a „blocat” transmisia.
22:20
A fost la un pas de moarte din cauza unei pastile banale. O femeie de 27 de ani a rămas fără piele pe corp. Este des folosită și în România Fanatik
O femeie de doar 27 de ani a fost la un pas de moarte după ce a luat o pastilă de care și românii abuzează. Ce a pățit Aleshia Rogers.
22:00
Povestea sfâșietoare a lui Katie. Boala rară de care suferă micuța de doar trei anișori. Nu va apuca adolescența Fanatik
Katie, o fetiță de doar trei ani, se zbate între viață și moarte după ce a fost diagnosticată cu demență. Inițial, medicii i-au dat paracetamol pentru febră.
22:00
Antrenorul de la Craiova lui Mititelu, declarații halucinante după eliminarea rușinoasă din Cupa României Betano: „Scorul nu este important, a fost un test trecut cu brio”. Video Fanatik
Craiova lui Adrian Mititelu a fost eliminată rușinos din Cupa României Betano încă din turul doi, dar antrenorul echipei nu a părut prea afectat
21:40
Sorin Cârțu, mesaj pentru fanii Universității Craiova înainte de prima manșă cu Spartak Trnava: „Să înțeleagă că UEFA nu permite!” Fanatik
Sorin Cârțu a avut un mesaj extrem de important pentru suporterii Universității Craiova. Rugămintea lui pentru fani înainte de meciul cu Spartak Trnava.
21:20
Donald Trump, anunț major privind războiul din Ucraina, după ultimele negocieri cu Vladimir Putin: ”S-au făcut mari progrese!” Fanatik
Miercuri, după ultimele negocieri dintre trimisul său și Vladimir Putin, Donald Trump a făcut un anunț important privind războiul din Ucraina.
21:00
Când revine Denis Alibec pe teren la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali: „Am primit o veste bună astăzi” Fanatik
Gigi Becali a făcut un anunț de ultimă oră vizavi de situația medicală a lui Denis Alibec. Când revine pe teren atacantul de la FCSB
21:00
Accident grav în Bistrița-Năsăud. Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul și a murit pe loc Fanatik
Un accident grav s-a produs în județul Bistrița-Năsăud, după ce un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul. Victima nu a mai putut fi salvată
20:40
Țara din Europa unde peste 1.000 de persoane și-au pierdut viața din cauza caniculei, în iulie. Datele sunt îngrijorătoare Fanatik
Peste 1.000 de peroane au decedat din cauza caniculei, într-o țară din Europa, doar în iulie. Temperaturile record au făcut ravagii
20:40
Cum l-a numit fostul secund al lui Pep Guardiola pe Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga: „Și-au permis să facă asta” Fanatik
Carlos Vicens, antrenorul celor de la SC Braga, a prefațat meciul cu CFR Cluj din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.
20:30
Gigi Becali, „blocat” pe aeroport! Pățania patronului FCSB: „Am rămas aici, ce să facem?” Fanatik
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a întâmpinat o problemă în timp ce încerca să plece din București cu avionul. Ce s-a întâmplat la aeroport.
20:20
Gigi Becali a anunțat echipa de start a FCSB pentru meciul cu Drita. Cine intră în locul lui Ngezana + surpriză în flancul stâng: „Parcă e mai viu” Fanatik
Gigi Becali a anunțat în direct la TV cum va arăta echipa de start a FCSB-ului pentru duelul cu Drita din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.
20:10
Incredibil! Ce au scandat fanii lui Poli Timișoara la meciul din Cupa României, în timpul momentului de reculegere în memoria lui Ion Iliescu. Video Fanatik
Mai multe echipe implicate în meciurile din turul 2 al Cupei României au decis să nu respecte momentul de reculegere impus de FRF după decesul lui Ion Iliescu.
20:00
Cine este criminalul din Arad. Și-a răpit fosta iubită, a târât-o agățată de mașină, apoi i-a aruncat trupul într-un șanț Fanatik
Apar informații noi legate de cazul șocant din Arad, soldat cu moartea unei femei de 28 de ani. Cine este criminalul și cum a acționat.
Acum 24 ore
19:50
A condus cu o alcoolemie uriașă și a refuzat prelevarea de probe biologice. Șoferul a fost reținut imediat de polițiștii din Cluj Fanatik
Un șofer a condus cu o alcoolemie uriașă, în Cluj, dar a refuzat prelevarea de probe biologice. Bărbatul s-a ales cu dosar penal
19:50
Ecaterina Andronescu, despre haosul din învățământ și decizia ministrului educației, Daniel David, cu privire la bursele elevilor: „Efectiv, n-ai cum!” Fanatik
Cum vede Ecaterina Andronescu haosul din învățământ care se plâng profesorii și studenții? Află ce spune fostul ministru despre bursele elevilor.
19:40
Au apărut imaginile! Cum arată noua achiziție spectaculoasă a Simonei Halep. Investiție de 600.000 de euro. Foto Fanatik
Simona Halep a achiziționat o casă într-un complex exclusivist din apropierea Capitalei. Cum arată vila fostului lider mondial.
19:40
(P) Seară de foc în Europa pentru granzii României Fanatik
Echipele FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova se află, joi seara, în fața unui nou examen european. Eliminată din Liga Campionilor, FCSB continuă aventura în turul 3 preliminar din Europa League, acolo unde CFR Cluj […]
19:30
Mirel Rădoi nu știa că Ion Iliescu a murit! Antrenorul Universității Craiova, declarație surprinzătoare la conferința de presă Fanatik
Mirel Rădoi, cu gândul doar la fotbal. Ce a spus antrenorul Universității Craiovei despre decesul lui Ion Iliescu, fostul președinte al României.
19:10
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene Fanatik
Summer Well 2025 începe vineri, 8 august. Care este programul detaliat pe zile, ore și scene. Festivalul are loc lângă Capitală.
19:10
O nouă absență importantă la FCSB pentru meciul cu Drita! Elias Charalambous a făcut bilanțul: „Vedem dacă se operează sau nu” Fanatik
FCSB a mai pierdut un fotbalist important înaintea turului cu Drita de joi seară! Anunțul făcut de Elias Charalambous și ultimele detalii despre situația lui Denis Alibec
