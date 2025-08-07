Mugur Cozmanciuc numit în CA Romsilva. A fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență
TeleM Iași , 7 august 2025 10:30
• • •
Acum 5 minute
10:30
Acum 30 minute
10:10
Creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri și a profitului la Compania de Apă Bacău. Tarifele continuă să urce # TeleM Iași
Compania de Apă din Bacău a înregistrat o creștere semnificativă a performanțelor financiare în ultimii...
Acum o oră
10:00
Botosani | Bătrân dispărut de la domiciliu, găsit de câinele Poliției de Frontieră Dorohoi # TeleM Iași
In urma unei solicitări primite de la Poliția Municipiului Dorohoi, un polițist de frontieră din...
10:00
Transportul județean de persoane se reia treptat în Neamț. 42 de trasee sunt din nou funcționale # TeleM Iași
Consiliul Județean Neamț a anunțat reluarea graduală a transportului județean de persoane prin curse regulate,...
09:50
Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineata la Tomesti, in care au fost...
09:50
Acces liber în Parcul Național Ceahlău de hram: autoritățile asigură protecția turiștilor # TeleM Iași
Cu ocazia hramului Mănăstirii „Schimbarea la Față a Domnului" și a fenomenului natural cunoscut sub...
09:50
Am traversat a treia cea mai caldă lună iulie din istorie. Iar încălzirea va continua, avertizează Copernicus # TeleM Iași
Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie măsurată vreodată pe...
09:50
Polițist din Gura Humorului, reținut alături de doi suspecți într-un dosar privind infracțiuni grave # TeleM Iași
Un agent de poliție din Gura Humorului, Vasile Moroșan, a fost reținut pentru 24 de...
Acum 2 ore
09:00
Fostul președinte Ion Iliescu, primul lider al României post-comuniste, este condus, astăzi, pe ultimul drum,...
Acum 4 ore
07:40
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, anunță un nou pachet de reforme administrative,...
07:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România are potențialul de a reduce prețul energiei...
07:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o...
Acum 24 ore
21:30
În dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iași, prin SNUAU 112, a fost anunțat un accident rutier între...
19:20
S-au facut pasi concreti pentru deblocarea transportului interjudetean din Neamt datorate contestațiilor aflate pe rolul...
19:20
Ministerul Mediului: „Au fost semnate contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administrație al Romsilva…Nu suntem mulțumiți de procedura care s-a derulat!” # TeleM Iași
Ministerul Mediului anunță semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administrație...
19:10
Un jandarm sucevean aflat in concediu a ajutat autoritățile spaniole sa prindă niște fugari în aeroportul din Barcelona # TeleM Iași
Plutonier adjutant Boicu Ionuț, din cadrul Detașamentului Mobil al Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, se...
19:10
Tot mai mulți pacienți din țară și străinătate aleg Spitalul „Parhon” pentru tratamente renale de top # TeleM Iași
Spitalul Parhon din Iași este astăzi unul dintre cele mai importante centre medicale din Europa...
18:40
Se închide un capitol cheie din istoria României. Ce spun foștii lideri politici ieșeni despre dispariția lui Ion Iliescu? # TeleM Iași
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață marți după-amiază, la Spitalul Agrippa...
18:30
Procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a 6 inculpați, cu vârste cuprinse între 21 și...
18:10
O intervenție medicală a avut loc în aceasta dupa amiaza în Pădurea Ciric, după primirea...
18:00
Clubul de fotbal FC Politehnica Iași anunță că, începând de astăzi, a fost declanșată procedura...
16:50
Detașamentului 1 de Pompieri Iași se deplasează în aceste momente cu o autospecială de intervenție...
16:30
In urma unui apel primit prin SNUAU 112, Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iași a fost alertat...
16:30
În cursul acestei după-amiezi, echipajele Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost solicitate să intervină...
15:10
O companie ucraineano-elvețiană începe construcția unei fabrici de ulei în Zona Liberă Galați # TeleM Iași
Cea mai mare investiție din Zona Liberă Galați a intrat în linie dreaptă: începe construcția...
15:00
Pompierii au fost solicitați să intervină după o nouă furtună violentă în judetul Suceava # TeleM Iași
În urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase din cursul zilei de 6 august, pentru județul Suceava...
14:50
Descindere a luptătorilor SAS pe Aleea Tudor Neculai după ce o femeie și-a înjunghiat vecinul # TeleM Iași
Interventie in forta a luptatorilor SAS Iasi intr-un bloc de pe Aleea Tudor Neculai dupa...
14:00
În cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, Ilie Bolojan ar fi anunțat...
12:40
Confederațiile sindicale reprezentative au decis să colaboreze si sa faca front comun împotriva politicilor guvernamentale....
12:20
În perioada 17.04 – 16.06.2025, ANPC a desfășurat o amplă tematică de control la nivel...
12:10
Noi tensiuni in coalitie, intre PSD si USR. Acestea au aparut dupa refuzul USR-ului de...
12:10
Schimbarea la Față, sărbătorită pe 6 august, este o importantă sărbătoare creștină care amintește de...
Ieri
10:10
Cortegiul funerar cu sicriul fostului preşedinte Ion Iliescu a ajuns la Palatul Cotroceni. Pe Platoul...
10:10
Aseară a fost reluată alimentarea cu apă potabilă în Broşteni, iar toate drumurile din oraş...
10:10
Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, anunțat că marți, 5 august 2025, a fost semnat...
10:00
În noaptea de 5 spre 6 august, forţele ruse au lansat un atac masiv cu...
10:00
Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și a zonei...
09:50
Forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamţ și SVSU Pipirig au...
08:40
Guvernul a stabilit întreg ceremonialul pentru funeraliile de stat în memoria fostului președinte al României,...
08:40
Cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, europarlamentarul PNL Siegfried...
08:40
România și Serbia fac un nou pas spre cooperare energetică printr-un proiect ambițios pe Dunăre....
08:30
Prețurile produselor agricole au urcat semnificativ în prima jumătate a anului 2025, cu circa 28,4%,...
5 august 2025
18:10
Ion Iliescu, fost președinte al României și una dintre cele mai influente și controversate figuri...
17:00
Romsilva iese la atac: acuză Ministerul Mediului de blocaje instituționale și periclitarea fondurilor PNRR # TeleM Iași
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a lansat un atac fără precedent la adresa Ministerului...
16:50
Astăzi a fost semnat contractul de execuție pentru lucrările de eliminare a infiltrațiilor de apă...
16:20
Un accident rutier s-a produs în aceasta dupa amiaza la trecerea de pietoni din apropierea...
16:00
Telenovelă la TVR din bani publici. Ion Iliescu a fost declarat decedat în direct iar o moderatoare și-a invitat soțul în emisiune pentru o reverență de 50 minute # TeleM Iași
Sâmbătă, 2 august, TVR a bifat o zi de excepție: una dintre acele zile rare...
15:40
În parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, UMF Iași va amenaja un parc și o pădure...
15:30
Neamț | Zeci de mii de credincioși sunt așteptați la Mănăstirile Sihăstria și Sihla la slujba canonizării Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie # TeleM Iași
Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati in aceste zile la Mănăstirile Sihăstria și Sihla,...
15:20
Compania Nationala de Cai Ferate CFR vrea sa recurga la o practica intalnita si in...
