(P) Legătura dintre sănătatea dinților și bolile de inimă

08:30

O tânără de 22 ani din Iași a ajuns la a cincea naștere prin cezariană. Cu toate că este un caz izolat, medicii avertizează că tot mai multe gravide ajung să nască prin a treia sau a patra cezariană, în situația în care recomandarea medical este de a nu depăși două astfel de intervenții, scrie […]