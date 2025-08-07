Scandal la Poșta Română. Directorul e acuzat de fapte la limita PENALULUI
7 august 2025
A acuza de incompetență salariații de la Poșta Română în timp ce șefii instituției se laudă cu profit realizat prin munca grea a factorilor poștali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simț dar și o formă de populism managerial periculos pentru orice instituție a statului, susține președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România […]
• • •
Încearcă să discerni faptele. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 8 august 2025. Berbec Talentele tale de psiholog ar putea fi puse la lucru astăzi când apar neînțelegeri. Este posibil ca tovarășii tăi să nu gândească limpede și să nu răspundă la reasigurări. Folosește-ți intuiția pentru a găsi cea mai bună modalitate […]
USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști! # Gândul
Pastila lui Ion Cristoiu, scriitor și publicist. USR și Presa TeFeListă au reușit, cu ura lor prostească, să-l învie pe Ion Iliescu din primii ani postdecembriști! Când mi-era limpede că Ion Iliescu se va prăpădi, mă întrebam și chiar am și întrebat public ce efecte social-politice vor avea moartea lui Ion Iliescu și desigur înmormântarea, care, potrivit protocolului, potrivit […]
Philip Morris International, prezentă în Top 5 al clasamentului „Net Zero Leaders” realizat de Forbes, pentru al treilea an consecutiv # Gândul
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă, pentru al treilea an consecutiv, în topul Forbes al companiilor considerate „Net Zero Leaders” pentru anul 2025. Compania ocupă locul patru în clasamentul care evidențiază cele 200 de companii din SUA care au înregistrat cele mai mari progrese în realizarea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu […]
Vedeta de televiziune Iuliana Pepene a mărturisit că s-a lovit de prejudecăți din cauza frumuseții sale. ”De cele mai multe ori”, a spus aceasta. Iuliana Pepene este prezentatoarea știrilor de dimineață de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii o cunosc și din postura de concurentă la reality show-ul”America Express”, difuzat de Antena 1, acolo […]
Beijingul înregistrează o CREȘTERE semnificativă a exporturilor și importurilor/ Companiile chineze beneficiază de armistițiul cu SUA # Gândul
Exporturile și importurile Chinei au înregistrat o creștere semnificativă în ultimele luni, pe măsură ce companiile s-au grăbit să beneficieze de un armistițiu în războiul comercial cu SUA. China a fost vizată inițial de taxe vamale de trei cifre de către Statele Unite însă s-a bucurat de un armistițiu cu președintele american, Donald Trump, care […]
Doru Bușcu-Cu ce rămânem după Iliescu? Marile semne de întrebare! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” # Gândul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 7 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu. Invitatul emisiunii este Doru Bușcu, redactor-șef la Cațavencii. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. RECOMANDAREA AUTORULUI: Lavinia Betea – CE LASĂ ILIESCU ROMÂNIEI! | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” Victor Ponta – GUVERNUL BOLOJAN, REFORMĂ SAU EȘEC? […]
Un atacator a deschis focul într-un restaurant fast-food din Cerkasî, centrul Ucrainei, au fost raportați răniți, vorbim, se pare de un bărbat neidentificat care a deschis focul în acest restaurant fast-food. La fața locului au fost trimise forte de ordine, personal medical de urgență și, conform surselor citate de presa din Ucraina, o persoană a […]
UE nu participă la negocierile dintre SUA și Rusia /„Vrem o PACE corectă și durabilă pentru Ucraina” # Gândul
Uniunea Europeană insistă pentru o ”pace corectă și durabilă” în Ucraina, anunță Comisia Europeană, precizând că președintele instituției, Ursula von der Leyen, nu a fost invitată de Donald Trump, președintele SUA, la conversația telefonică despre progresele înregistrate în relația cu Rusia. ”Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a participat la conversația de ieri […]
Victor Ponta critică gestul MAE de a nu deschide o carte de condoleanțe: Un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană” # Gândul
Victor Ponta, fost președinte al PSD și fost premier, critică gestul Ministerului Afacerilor Externe de a nu deschide la Ambasada din București o carte de condoleanțe. „Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!”, a transmis Ponta, într-o postare pe Facebook. Victor Ponta atrage […]
Sorin Grindeanu: „Democrația de care ne bucurăm cu toții este adevărata moștenire lăsată de președintele fondator al Partidului Social Democrat” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu a luat parte la ceremonia de înhumare a fondatorului PSD, Ion Iliescu. Acesta a venit să-și prezinte omagiile, apoi a scris câteva cuvinte, pe Facebook. „Democrația pe care o prețuim azi, cea mai durabilă moștenire a lui Iliescu” scrie Sorin Grindeanu în ziua înmormântării fostului lider social-democrat, Ion Iliescu. „Astăzi […]
Adrian Năstase îi taxează pe marii ABSENȚI de la funeraliile lui Iliescu: Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți # Gândul
„Cred că era un moment pe care trebuiau să-l cinstească toți”, a declarat la finalul ceremoniei de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu fostul premier Adrian Năstase. Adrian Năstase a spus că Ion Iliescu a fost un lider foarte important pentru România, într-un moment foarte dificil. „Unii poate îi văd doar defectele, ații îi văd […]
Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României” # Gândul
Robert Cazanciuc (PSD) a vorbit la Digi 24 despre „moștenirea” lăsată de Ion Iliescu pentru partidul PSD. „Pentru că am tot vorbit despre relația pe care a avut-o Ion Iliescu cu PSD, ba o apropiere, ba o depăratare, v-aș întreba, cum duce PSD mai departe tot ce a însemnat Ion Iliescu în cele trei mandate ale […]
Lucruri mai puțin știute despre fostul președinte Ion Iliescu: „Știam de Playboy cum știam de capitalism. Nu eram pudibond” # Gândul
În cei 95 de ani de viață ai săi, Iliescu a dus o viață plină, mai ales pe durata mandatelor prezidențiale. S-a întâlnit cu George W.Bush, Jacques Chiriac, Tony Blair, Silvio Berlusconi, Hu Jintao, Papa Ioan Paul al II-lea, Vladimir Putin și a luat prânzul cu Regina Elizabeth a II-a. Potrivit Descoperă , Iliescu provenea […]
Părinții copiilor cu cerințe educaționale SPECIALE încep să depună petiții la CNCD. Cristian Jura: „Chiar am audiat câteva cazuri cutremurătoare!” # Gândul
Demersurile pentru înscrierea copiilor la școală sunt în plin avânt în această ultimă lună de vară, la fel ca și conștientizarea obstacolelor în relație cu unitățile de învățământ de către părinții care au copii cu cerințe educaționale speciale. În acest context, au început să fie depuse sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), după […]
Gelu Voican Voiculescu, vizibil AFECTAT la funeraliile fostului președinte: „Nu mă simt bine”/ Când a vorbit ultima dată cu Ion Iliescu # Gândul
Apropiat de Ion Iliescu încă din decembrie 1989, aflat la dreapta sa la momentul apariției de la TVR, Gelu Voican Voiculescu spune că este „foarte afectat” de trecerea în neființă a primului președinte de după Revoluție, Ion Iliescu, înmormântat joi, 7 august, cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea din Capitală. „Am prea multe (amintiri […]
FOTO / Confesiunea Silviei Dumitrescu. ”Eu am REFUZAT piese care nu mi-au plăcut. Eu am avut coloană vertebrală” # Gândul
Silvia Dumitrescu, în vârstă de 65 de ani, a mărturisit că, de-a lungul carierei sale, a refuzat piese care nu i-au plăcut, și nu a cântat niciodată pentru vreun partid. Silvia Dumitrescu este una dintre artistele generației de aur a muzicii românești. Artista este căsătorită cu compozitorul Florin Ochescu. Cei doi au împreună un fiu, […]
Ce riscă șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină, după modificarea recentă a Codului Rutier # Gândul
Începând cu anul 2025, șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină riscă sancțiuni serioase, după o modificare recentă a Codului Rutier. Acum, nu mai este vorba despre un simplu deranj, iar muzica dată prea tare poate să însemne amendă, puncte de penalizare și, în cazuri grave, chiar suspendarea permisului sau dosar penal. […]
Reuters: Diplomații americani din Europa, instruiți să facă LOBBY împotriva legii UE privind serviciile digitale # Gândul
Departamentul de Stat al SUA i-a instruit pe diplomații americani din Europa să lanseze o campanie de lobby pentru a se crea o opoziție față de Legea serviciilor digitale (Digital Services Act, DSA) a Uniunii Europene. Legea Uniunii Europene este menită să facă mediul online mai sigur și mai echitabil, obligând giganții tehnologici să facă […]
Zilele libere de Sfânta Maria sunt printre cele mai așteptate din sezonul cald, dându-le românilor prilejul să–și ia o minivacanță. Astfel că, mulți români își planifică deja concediul în funcție de calendarul oficial. Sfânta Maria în 2025 pică vineri, 15 august, și este declarată zi liberă legală în România. Aceasta este una dintre cele mai […]
Europarlamentarul Maria Grapini, foc și pară pe USR: „Plecați domnilor useriști de la guvernare!” # Gândul
Europarlamentarul Maria Grapini crede că, în acest moment, „România are nevoie de înțelegere, de pace, de măsuri pentru oameni și pentru mediul de afaceri!”, și de aceea a avut o ieșire nervoasă, pe Facebook, la adresa celor de la USR care au cerut anularea doliului național instituit în memoria lui Ion Iliescu. Maria Grapini le-a […]
(P) De ce mănânci sănătos, dar tot te simți obosit? Cauze invizibile care îți fură energia zilnic # Gândul
Ai eliminat zahărul. Ai redus pâinea albă. Mănânci carne slabă, legume, salate, poate chiar îți prepari mesele acasă, atent la ingrediente. Pe hârtie, faci totul „corect”. Și totuși… oboseala nu dispare. Te trezești greu, te simți epuizat încă din mijlocul zilei, iar spre seară ești un om fără vlagă, cu zero chef de socializare sau […]
Toți oamenii președintelui. Cei trei mari ABSENȚI în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu, primul șef de stat al României de după 1989 # Gândul
Ion Iliescu, primul președinte al României postdecembriste, s-a stins din viață marți, după o lungă suferință. Decesul fostului șef de stat – privit în oglinda timpului, cu umbrele și cu luminile ei – a stârnit numeroase discuții și controverse aprinse în spațiul public. Ultimii președinți ai României, Klaus Iohannis și Nicușor Dan, au lipsit de […]
Fie că ajungi aici pentru prima dată sau revii cu dor, Salonic îți oferă o diversitate impresionantă de locuri de explorat. În acest articol, ți-am pregătit top 10 cele mai cunoscute atracții turistice din Salonic – un ghid esențial care te va ajuta să descoperi esența orașului, de la vestigii bizantine până la panorame de […]
Momentul în care un mire rosteşte din greşeală numele FOSTEI iubite, în timpul ceremoniei. Cum a reacționat mireasa # Gândul
O nuntă a ajuns virală pe TikTok, după ce mirele a rostit, în timpul jurămintelor, numele fostei sale iubite. Dar mireasa, în loc să se supere, a început să râdă, de asemenea, și invitații. Mireasa a spus că înțelege confuzia, deoarece al doilea ei prenume este Sarah, la fel ca al fostei partenere. Mai mult, […]
În general, când ne gândim la sănătatea orală, ne gândim la carii, dinți stricați, poate o gingie inflamată sau o extracție. Puțini dintre noi asociem sănătatea dinților cu starea inimii. Și totuși, tot mai multe studii arată o legătură directă între bolile gingivale și riscul de afecțiuni cardiovasculare. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă în […]
Oana Țoiu, prima VIZITĂ oficială a unui ministru român de Externe în Ucraina, după invazia rusă: „Un semnal puternic al solidarității noastre” # Gândul
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, efectuează joi o vizită oficială la Kiev, prima de acest fel din partea unui șef al diplomației române de la începutul războiului în Ucraina – februarie 2022. „Prima vizită bilaterală a unui ministru de externe român la Kiev de la invazia Rusiei din 2022 începe astăzi. Acesta este […]
FOTO / Gabriela Cristea, despre mariajul pe care l-a avut cu Marcel Toader. ”De ce să nu RECUNOSC cinstit?” # Gândul
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a făcut câteva declarații legate de mariajul pe care l-a avut cu Marcel Toader. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, […]
Arena Națională găzduiește Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii # Gândul
Arena Națională din Capitală va deveni, la finalul acestei săptămâni, scena unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente auto organizate în România, RoDrift Arena Summer RaceFest, la care vor concura 80 de piloți din 6 țări în cele patru divizii ale Campionatului Național de Drift. De-a lungul a trei zile de adrenalină, peste 40.000 de cai […]
Fosta jurnalistă Mediafax, Lucia Efrim, a murit: „Inima ei mare și generoasă a încetat să bată” # Gândul
Fosta jurnalistă Mediafax, Lucia Efrim, a murit. „Un om care și-a dedicat viața prietenilor, care se dăruia cu totul, care și-a trăit viața pentru ceilalți”, a spus Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. „Lucia Efrim, sau, cum o cunoaștem toți, Toto. Inima ei mare și generoasă a încetat să bată noaptea trecută. […]
Cum explică un preot SLUJBA de înmormântare a lui Ion Iliescu: „Nu există altă rânduială pentru președinte” # Gândul
Ion Iliescu, fostul președinte al României, este condus pe ultimul drum joi, 7 august 2025, zi declarată oficial doliu național. Un preot a explicat slujba religioasă de la înmormântarea lui Ion Iliescu, în contextul disputelor pe tema lipsei de credință a acestuia. Ceremonia funerară cu onoruri de stat a inclus o slujbă religioasă ortodoxă completă, […]
Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung, a sfidat joi conducerea USR și a arborat în bernă drapelul României, în memoria fostului președinte, Ion Iliescu, la balconul instituției pe care o conduce. Drapelul României a fost coborât în bernă în jurul orei 10.00, chiar în timpul începerii slujbei de înmormântare la Palatul Cotroceni, potrivit DC News. Lângă […]
Moment istoric- Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. Se înclină drapelul # Gândul
Pe Platoul Marinescu, Garda îi prezintă ultimul onor președintelui Ion Iliescu. După intonarea Imnului, are loc ceremonia de înclinare a drapelului. Cortegiul pleacă spre Cimitirul Ghencea III pentru înmormântare. Garda de Onoare – Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” i-a prezentat ultimul onor fostului șef de stat Ion Iliescu. Momentul solemn a avut parte și de […]
Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție # Gândul
Moartea lui Ion Iliescu a reaprins spiritele în interiorul coaliției de guvernare. USR, partidul din care face parte Ionuț Moșteanu, minstrul Apărării Naționale, a anunțat că nu va lua parte la ceremoniile funerare ale fostului șef al statului. Totuși, MApN a transmis o coroană de flori în memoria fostului președinte Ion Iliescu, care a murit […]
Kremlinul anunță că o ÎNTÂLNIRE între Vladimir Putin și Donald Trump va avea loc „în zilele următoare” # Gândul
O întâlnire oficială între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, ar urma să aibă loc „în zilele următoare”, a anunțat joi Kremlinul. După întâlnirea cu trimisul lui Trump, Steve Witkoff, Vladimir Putin se va întâlni cu președintele SUA „în următoarele zile”, a anunțat consilierul diplomatic al președintelui rus, citat de Le […]
Trump amenință că ar putea trimite Garda Națională în Washington, D.C.: “Nivelul CRIMINALITĂȚII este de necrezut” # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri că ia în considerare preluarea de către autoritățile federale a controlului asupra forțelor de Poliție locale din Washington, D.C., și că ar putea apela la Garda Națională pentru a ajuta la combaterea criminalității în Washington. Comentariile președintelui au venit la o zi după cele de marți privind transferul […]
Gafă de PROPORȚIE la Euronews România: Prezentatoarea l-a anunțat „în sicriu” pe președintele Nicușor Dan # Gândul
Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu au dat naștere unui moment șocant în direct la postul de televiziune Euronews România. Prezentatoarea jurnalului l-a anunțat, în direct, pe actualul președinte Nicușor Dan în sicriu, fără voia sa, însă nici nu a revenit cu altă precizare sau cu scuzele de rigoare. În timpul transmisiunii, prezentatoarea a relatat […]
Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie” # Gândul
Ziua de doliu național – 7 august – decretată de Guvern pentru funeraliile lui Ion Iliescu nu este primită cu liniște de toți românii. Andrei Caramitru, fiul fostului actor și ministru al Culturii Ion Caramitru, a reacționat extrem de dur pe rețelele sociale, acuzând ipocrizia celor care îi aduc omagii fostului președinte post-decembrist. Andrei Caramitru […]
Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită” # Gândul
Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”. Pianistul a dezvăluit cine l-a inspirat să învețe să cânte la acest instrument. Muzicianul de rumba și jazz a murit miercuri la domiciliul său din New Jersey. A murit în urma unei „boli […]
APARTAMENTE vechi, la vremuri noi! Domeniul imobiliar, pe nisipuri mișcătoare. Prima consecință a majorării TVA pentru locuințele noi # Gândul
Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan au schimbat regulile jocului și în domeniul imobiliar. În concret, majorarea TVA pentru locuinţele noi a reorientat cumpărătorii către piaţa apartamentelor vechi. În acest context, experţii estimează că ritmul anual de creştere a preţurilor ar putea atinge 20% până la finalul anului. Cu alte cuvinte, în tonul vremurilor, […]
Nina Iliescu, partenera de viață a fostului președinte timp de peste șapte decenii, nu va fi prezentă la funeraliile de joi, spun sursele Gândul. Soția fostului președinte Ion Iliescu, nu va lua parte la înmormântarea acestuia. Deși a fost alături de el o viață întreagă, timp de peste 70 de ani, ea nu a apărut […]
A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică # Gândul
Myint Swe, cel care a devenit președinte interimar al Myanmarului în circumstanțe controversate, după ce armata a preluat puterea de la guvernul ales al lui Aung San Suu Kyi în urmă cu mai bine de patru ani, a murit joi, a anunțat armata, conform AP. Acesta avea vârsta de 74 de ani. Myint Swe a […]
Curtea de Conturi a României a transmis un mesaj de condoleanțe, joi, în zi de doliu național, ca urmare a trecerii la cele veșnice a fostului Președinte al României, Ion Iliescu. „Domnul Ion Iliescu a deținut cea mai înaltă demnitate în stat, în două mandate. Prin activitatea sa, fostul Președinte a marcat parcursul post-decembrist […]
Momentul cel mai memorabil din viața lui Ion Iliescu în timpul vizitei lui George Bush: „Curcubeul de la București a marcat intrarea noastră în NATO” # Gândul
În ultimii săi ani de viață, Ion Iliescu și-a amintit de curcubeul apărut pe cerul Bucureștiului în timpul vizitei președintelui american George W.Bush, desfășurată pe 23 noiembrie 2002. „Reuniunea de la Praga a fost în sine un moment politic cu o semnificație deosebită. Atunci am participat cu o delegație, cu Adrian Năstase premier, cu Mircea […]
CSM acuză atacuri la imaginea publică a sistemului de justiţie: „Se DENATUREAZĂ adevărul sau se prezintă într-o manieră tendenţioasă” # Gândul
Judecătorii din toată țara trag un semnal de alarmă. Spun că sistemul de justiție este tot mai des pus la zid, iar imaginea publică a instanțelor e afectată de discursuri denaturate, scoase din context sau formulate într-o notă tendențioasă, se arată într-un comunicat al CSM. „Președinții judecătoriilor din țară se raliază poziţiilor exprimate de preşedinţii […]
Agenția Federală pentru Siguranța Agroalimentară și Veterinară, Rosselhoznadzor, a interzis importul și tranzitul de ovine și caprine din Bulgaria și România, începând cu data de 5 august, din cauza focarelor de variolă ovină şi caprină din aceste țări, transmite serviciul de presă al agenției. Rosselhoznadzor a invocat datele Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, potrivit cărora, începând […]
Mama actorului american Brad Pitt, Jane Etta Pitt, a murit la vârsta de 84 de ani, a relatat publicația TMZ. Jane Etta Pitt, fost consilier familial, a murit în urmă cu câteva zile. Vestea a devenit cunoscută, după ce una dintre nepoatele sale a scris pe Intagram un mesaj emoționant de rămas-bun pentru bunica sa. […]
Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea” # Gândul
Salvatorii din Norvegia l-au găsit în viață pe premiatul journalist de mediu, Alec Luhn, după ce el a dispărut în parcul national izolat Folgefonna și a supraviețuit aproape o săptămână singur în sălbăticie, cu o rană gravă la picior, conform The Guardian. Luhn, un reporter de origine americană care a lucrat pentru The New York […]
ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani # Gândul
ANAF trebuie să restituie companiei OMV Petrom suma de 435,6 milioane lei, reprezentând tva și accesorii fiscale, plătite pentru preluarea activităților petromservice. decizia definitivă a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție după un proces care a durat aproape 12 ani. OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România, […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a depănat câteva amintiri cu regretatul fost președinte Ion Iliescu, amintindu-l ca pe un lider cu umor, dar și cu o cultură vastă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. „Avea umor Iliescu” Ion Cristoiu a prezentat câteva amintiri personale și relația pe care […]
