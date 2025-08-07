De ce este Grecia importantă pentru prezenţa militară americană în Mediterana de Est? Investiții de 42 de milioane de dolari și noi facilități militare
Defence Romania, 7 august 2025 13:00
Grecia este angajată în negocieri detaliate cu Statele Unite pentru a revizui Acordul de Cooperare pentru Apărare Reciprocă (MDCA), cu un obiectiv clar din partea Atenei: extinderea prezenței militare americane pe teritoriul elen. Conform schimburilor dintre cele două guverne, relatate de......
Acum 5 minute
13:20
Cu o lună înainte de începerea exercițiului strategic “Zapad-2025”, primele eșaloane de militari ruși au sosit în Republica Belarus # Defence Romania
Rusia a început să transfere trupe în Republica Belarus, primele eșaloane cu echipamente și personal ajungând deja la una dintre stațiile căii ferate belaruse. Acest lucru a fost anunțat miercuri (06.08.2025) de Serviciul de presă al Ministerului Apărării al Republicii Belarus. ...
Acum 30 minute
13:00
Acum 2 ore
11:40
Războiul asimetric: Cum amenință dronele ieftine ruseşti securitatea NATO și de ce Lituania cere urgent sisteme de apărare antiaeriană # Defence Romania
Prăbușirea a două drone militare rusești pe teritoriul său în mai puțin de o lună, una dintre ele transportând o încărcătură explozivă, a determinat Lituania să emită un apel urgent către NATO pentru consolidarea imediată a apărării sale aeriene. Solicitarea, care include desfășurarea de......
Acum 4 ore
10:50
Ofertă sau capcană? Rusia ia în calcul un „armistițiu aerian” condiționat în Ucraina pentru a evita sancțiunile Statelor Unite # Defence Romania
Confruntat cu un ultimatum economic iminent din partea președintelui american Donald Trump, Kremlinul analizează o propunere ce pare o concesie majoră, dar care ar putea ascunde o capcană strategică: un „armistițiu aerian” condiționat în Ucraina. Surse de la Moscova, citate de Bloomberg, indică......
Acum 6 ore
09:10
Rebeliunea spaniolă: Spania renunță oficial la intenția de a cumpăra avioane F-35. Va alege acum din două alte opțiuni # Defence Romania
Spania nu mai ia în considerare opțiunea achiziționării avioanelor de luptă F-35 fabricate în SUA, anunță Reuters. Ziarul El País relatase mai devreme, miercuri, că Executivul de la Madrid a renunțat la planurile de a cumpăra F-35, avion fabricat de gigantul american Lockheed Martin. ...
07:40
Mesaj pentru China: Armata SUA a desfășurat în premieră sistemul hipersonic „Dark Eagle” în Australia # Defence Romania
Armata SUA a transmis un semnal strategic direct către Beijing prin desfășurarea, în premieră absolută, a sistemului de rachete hipersonice „Dark Eagle” în afara teritoriului american. Amplasarea acestui sistem cu rază lungă de acțiune (LRHW) în Australia demonstrează o nouă capacitate de......
Acum 24 ore
21:50
De ce vor rușii pe Dunăre? De pe portavionul Crimeea, direct la granițele României: Drumul către Germania și restul Europei se face și pe Dunăre, Rin și Main # Defence Romania
Nu e niciun secret că Rusia încearcă să ajungă la Gurile Dunării, adică în imediata vecinătate a României. Această direcție a fost cât se poate de clară încă din prima etapă a invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, generată pe 24 februarie 2022. Atunci forțele ruse de ocupație au încercat......
20:10
Ucraina lovește din nou o „rara avis”: Minus încă un sistem S-300, principalul „paznic” al Rusiei. Câte sisteme S-300 a pierdut Rusia până acum # Defence Romania
Faptul că forțele ucrainene lovesc în adâncimea operativ-strategică a Rusiei după un plan bine stabilit, prin care apărarea antiaeriană rusă este întinsă pe distanțe foarte mari imposibil de acoperit permanent, nu este nimic nou. Dar, să prindă pe picior greșit chiar paznicii principali ai......
19:00
Rușii au lovit din nou ținte ucrainene din apropierea frontierei cu România. Dronele Shahed au atacat o stație de gaze din Orlovka, în apropiere de Izmail # Defence Romania
În cursul nopții de 06.08.2025, Rusia a efectuat un nou atac asupra țintelor de pe teritoriul Ucrainei, folosind, în special, drone kamikaze de tip Shahed (Geran), care au intrat în spațiul aerian ucrainean încă din cursul serii, evoluând din mai multe direcții simultan. ...
17:20
Securitatea Mării Negre consolidată: Al doilea vânător de mine clasa Sandown a intrat în serviciul Forțelor Navale Române # Defence Romania
Capacitatea NATO în Marea Neagră a fost întărită pe 4 august, odată cu intrarea în serviciul Marinei Române a celui de-al doilea vânător de mine clasa Sandown. Fosta navă britanică HMS Pembroke, redenumită Capitan Constantin Dumitrescu (M217) în cadrul unei ceremonii la Rosyth, reprezintă un......
16:00
Sondaj în Germania: O populație reticentă la luptă pune sub semnul întrebării ambițiile programului militar „Zeitenwende” # Defence Romania
În timp ce guvernul german injectează sume istorice în reînarmare și repoziționează Bundeswehr-ul ca pilon al apărării NATO în Europa, un nou sondaj de opinie publică dezvăluie o discrepanță fundamentală între ambițiile strategice ale Berlinului și voința societății de a le susține prin......
14:40
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic # Defence Romania
DefenseRomania vă invită să urmăriți vineri, 06 august 2025, de la ora 14.00, o ediție specială a emisiunii „Obiectiv EuroAtlantic”. ...
13:50
Fostul președinte Ion Iliescu a murit azi, 05.08.2025 la Spitalul Clinic de Urgență ”Agrippa Ionescu”. ...
Ieri
12:50
De pe acoperișul Casei Albe, Trump glumește despre instalarea unor „rachete nucleare” pe emblematica clădire # Defence Romania
Președintele american Donald Trump s-a urcat marți dimineață pe acoperișul uneia dintre clădirile Casei Albe și a glumit despre instalarea acolo a unor 'rachete nucleare', glumă ce vine însă odată cu creșterea tensiunilor cu Rusia, căreia el i-a dat un ultimatum să încheie până vineri războiul......
12:20
Rușii au închis spațiul aerian deasupra poligonului Kapustin Yar, alimentând speculațiile privind o posibilă lansare a unei noi rachete Oreshnik în Ucraina # Defence Romania
Ministerul rus al Apărării a anunțat închiderea spațiului aerian situat deasupra terenului de antrenament Kapustin Yar din regiunea Astrakhan, menționând acest lucru într-o notificare pentru echipajele de zbor (NOtice To Air Missions - NOTAM). Interdicția de zbor va fi în vigoare de luni, 04......
10:00
Zapad-2025, cacealma sau o amenințare reală la adresa securității Europei: Rusia folosește exerciţiul militar ca pe un instrument de măsurare a determinării NATO # Defence Romania
Pe măsură ce Rusia și Belarusul se pregătesc pentru exercițiile militare Zapad-2025, o întrebare domină cancelariile occidentale și cartierele generale ale NATO: este acesta un teatru de operațiuni menit să intimideze sau preludiul unei noi agresiuni? Răspunsul Alianței a fost rapid și vizibil:......
09:40
Rusia încearcă să mențină ritmul ofensivei de luna trecută. 564 km pătrați au fost ocupați în iulie în Ucraina: Direcțiile principale ale luptelor (Analiză) # Defence Romania
Analiștii militari de la publicația ucraineană Deep State au prezentat raportul pentru iulie privind avansul trupelor ruse în Ucraina. ...
07:50
Paradoxul recrutării în rândul Forțelor de Apărare Australiene: Cum folosește Australia o platformă chineză de socializare pentru a contracara influența Beijingului # Defence Romania
Utilizând un instrument considerat frecvent o unealtă de influență a Beijingului, Australia a orchestrat cea mai de succes campanie de recrutare militară din ultimii 15 ani. În mod paradoxal, platforma TikTok a fost transformată în motorul principal care alimentează revitalizarea Forțelor de......
5 august 2025
19:10
„Minciunile ambasadorului Lipaev”. Armata României amintește de multiplele agresiuni ruse asupra românilor și dorința Rusiei de muta granița pe Prut # Defence Romania
Ambasadorul rus în România, Vladimir Lipaev, într-un interviu acordat recent presei din Federația Rusă, a expus „ca la carte” toate narativele propagandei ruse, acuzând că România „își trădează propriile interese” și susține „regimul criminal de la Kiev” (!). Un răspuns la obiect ce merită adus......
18:00
Rușii ar fi integrat racheta lor hipersonică de „neegalat” pe Su-57 și visează la o flotă de „sute de Su-57” până în 2030, deși au livrat abia 20 de avioane # Defence Romania
Revista Military Watch Magazine a informat, în ediția din 02.08.2025, că avioanele de luptă rusești Su-57 de generația a cincea au fost echipate cu arme hipersonice. Publicația a citat o declarație în acest sens a șefului Statului Major Principal și prim-locțiitor al comandantului-șef al......
17:40
Netanyahu anunță că Israelul va „ocupa complet Gaza”, inclusiv zonele unde se află ostaticii și îi cere demisia șefului IDF dacă nu e de acord # Defence Romania
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat marţi o reuniune a cabinetului de securitate cu intenţia "ocupării totale a Fâşiei Gaza", aşa cum a informat un înalt oficial într-o întâlnire cu presa israeliană, informaţie confirmată pentru EFE de surse din cadrul biroului premierului,......
15:50
Olanda a anunțat că devine prima țară care cumpără muniție antiaeriană pentru Ucraina din SUA, în baza noului acord. Contractul include și interceptoare pentru Patriot # Defence Romania
Olanda a anunţat luni că va deveni prima ţară NATO care cumpără sisteme de apărare antiaeriană din Statele Unite pentru a le livra Ucrainei, relatează Agerpres și DPA. ...
15:00
Toate variantele sunt luate în calcul în explozia de la Cugir, inclusiv sabotajul. Din acest moment nimeni nu mai are acces în fabricile de armament fără autorizație la nivelul Ministerului Economiei # Defence Romania
După incidentul grav de la Uzina Mecanică Cugir, în urma căruia o persoană a fost rănită și s-a declanșat o anchetă penală, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat adoptarea unor măsuri urgente pentru întărirea securității în industria de apărare. ...
14:10
Unde vinde Japonia 11 fregate Mogami într-un contract uriaș în care a „învins” Germania. Pentru prima dată în istoria sa Japonia vinde armament la „scară industrială” # Defence Romania
Australia alege fregatele japoneze din clasa Mogami, modernizate și personalizate, pentru flota sa navală. E o lovitură uriașă pe care o dă industria de apărare din Japonia, stat care după cel de-al Doilea Război Mondial a trecut sub restricții severe în ceea ce privește industria de armament,......
13:50
Rușii au ridicat moratoriul privind desfășurarea rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune. Medvedev anunță entuziasmat că „intrăm într-o nouă realitate” # Defence Romania
În seara zilei de 04.08.2025, Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat că Rusia nu se mai consideră legată de autorestricțiile privind desfășurarea rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune (INF), deoarece condițiile pentru menținerea acestui moratoriu au dispărut. ...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Armata ucraineană vrea să pătrundă din nou pe teritoriul rus. Aproximativ 50.000 de militari sunt pregătiți să treacă granița în regiunea Briansk # Defence Romania
Canalul rusesc Mash de pe rețeaua de socializare Telegram a anunțat, pe 04.08.2025, că, în regiunea Cernihiv din Ucraina, în imediata vecinătate a graniței ruso-ucrainene, sunt concentrați aproximativ 50.000 de soldați și luptatori străini, care luptă de partea Forțelor Armate ale Ucrainei.......
12:10
De la Katiușa la Geran-2: Ce trebuie să înţelegem din transformarea capacităților ofensive ale Rusiei prin drone? # Defence Romania
O evaluare rapidă a atacurilor cu drone aeriene rusești asupra teritoriului Ucrainei arată o tendință de-a dreptul îngrijorătoare dacă ne referim fie și doar la aspectul cantitativ al acestora. ...
11:50
Umilință strategică pentru Rusia: Spionajul ucrainean publică secretele celui mai nou submarin nuclear al Flotei ruse de Nord (FOTO/VIDEO) # Defence Romania
Într-o lovitură devastatoare pentru prestigiul și secretomania militară a Moscovei, Direcţia Principală de Informații al Ucrainei (GUR) a anunțat că a obținut și publicat documentația tehnică și operațională completă a celui mai nou submarin nuclear purtător de rachete balistice al Rusiei,......
10:50
România așteaptă F-35, statele europene le înarmează deja cu rachete de ultimă generație JASSM-ER și LRASM. Contract gigant pentru rachete de ultimă generație AGM-158 # Defence Romania
Departamentul Apărării al Statelor Unite a anunțat semnarea unui acord-cadru cu Lockheed Martin Corporation pentru producția și livrarea unor loturi suplimentare de rachete de croazieră AGM-158 JASSM-ER și rachete anti-navă AGM-158C LRASM. Valoarea potențială totală a contractului se ridică la......
09:20
Un ''frate mai mare'' cu ADN european pentru sistemul HIMARS: Noua generație de lansatoare de rachete GMARS a realizat primul test de tragere # Defence Romania
Lockheed Martin și Rheinmetall au anunțat astăzi, 4 august, succesul primului test de tragere reală al sistemului GMARS (Global Mobile Artillery Rocket System). Evenimentul marchează o etapă crucială în dezvoltarea unei platforme ce combină puterea de foc a unui lansator M270 cu mobilitatea......
09:00
Ucrainenii i-au prins iar pe picior greşit pe ruşi: Atac cu drone asupra unei baze aeriene cheie din Crimeea care găzduia avioane Su-30 și Su-24 # Defence Romania
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat că a efectuat un atac nocturn cu drone pe 4 august asupra aerodromului militar Saky din Crimeea ocupată de Rusia, susținând că a distrus sau avariat cinci avioane de luptă și a lovit un depozit de muniții de aviație. Operațiunea subliniază......
08:20
T-14 Armata „indian”: Cum încearcă Rusia să-și păcălească aliații din India cu tancuri pe care le-au tot promis anterior forţelor ruseşti # Defence Romania
Confruntându-se cu probleme cronice de producție, costuri exorbitante și provocări tehnice nerezolvate, Rusia a propus Indiei o versiune localizată a tancului său de ultimă generație T-14 Armata, într-o mișcare ce pare menită nu doar să consolideze parteneriatul strategic, ci și să salveze un......
4 august 2025
22:40
Implicarea în programul F-47 sau o direcţie proprie? Dilema Israelului în fața vânzării avioanelor F-35 către alte state din Orientul Mijlociu # Defence Romania
Pe măsură ce interesul unor state cheie din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită, Qatar și Turcia, pentru achiziționarea avionului american de vânătoare F-35 crește, Israelul se confruntă cu o dilemă strategică ce îi amenință superioritatea calitativă militară (Qualitative Military Edge -......
20:00
Gen. Wesley Clark, fost SACEUR: Până când Rusia nu se va convinge că înfrângerea e inevitabilă, războiul nu se va termina. Ucraina trebuie să lovească adânc și continuu în interiorul Rusiei # Defence Romania
„Până când Putin nu va fi convins de inevitabilitatea înfrângerii, războiul nu se va opri”, a declarat fostul comandant NATO, generalul în retragere Wesley Clark. Dictatorul rus Vladimir Putin va continua să lupte atâta timp cât crede că poate câștiga. Comunitatea internațională trebuie să-i......
18:10
Hawks of Romania au făcut spectacol aviatic. Acrobații cu avioanele Extra 300/330 ale Șoimilor (Video) # Defence Romania
Formația Hawks of Romania - Șoimii României - a făcut spectacol la Black Sea Air Show 2025, eveniment care a avut loc la Aerodromul Mihail Kogălniceanu din Constanța, și la care au participat și Forțele Aeriene Române, dar și Forțele Aeriene Germane. ...
17:30
S-97 Raider, în premieră în Europa. Americanii mizează în competiții, inclusiv în România, pe pedigree-ul elicopterelor de atac în comparație cu versiunile civile militarizate # Defence Romania
În luna iunie, la Paris, în cadrul Paris Air Show, Lockheed Marin a prezetat în premieră în Europa prototipul elicopterului S-97 Raider, dar și o machetă a viitoarei generații, platforma X2, promovată în cadrul programului companiei în cadrul programului NATO Next Generation Rotorcraft......
16:40
CAESAR e printre vedetele frontului în Ucraina, dar un stat european îi amenință pe francezi cu ruperea contractului. Problema? Obuzierele n-ar fi atins raza de 40 km și nici precizia # Defence Romania
Săptămâna trecută, după un interviu a ministrului Apărării din Cehia, interviu acordat în presa cehă, au fost dezvăluite nemulțumiri ale Cehiei cu privire la capacitățile tehnice ale obuzierelor autopropulsate franceze CAESAR, folosite intens și de Ucraina. Răspunsul companiei producătoare nu a......
16:00
Cele 4 scenarii post război în Ucraina, prezentate chiar de spionajul militar ucrainean. În cel mai negru scenariu Ucraina ajunge pe orbita Rusiei # Defence Romania
Șeful spionajului militar ucrainean (GUR) a prezentat patru scenarii posibile de evoluție a situației din Ucraina într-o eventuală perioadă postbelică care ar putea începe chiar din 2025. ...
15:30
Încă 180 de tancuri K2 pentru Armata poloneză. O parte din producție are loc în Polonia, soluție propusă și României # Defence Romania
Ministerul Apărării al Republicii Polone a semnat joi, în orașul Glivice, un contract pentru achiziționarea a 180 de tancuri K2 Black Panther și 81 de vehicule de sprijin cu compania sud-coreeană Hyundai Rotem. ...
14:50
Tomahawk e soluția? Până acum, Kievul doar s-a ferit de săgețile Iskander și Shahed, în loc să lovească arcașul # Defence Romania
Eficacitatea loviturilor aeriene rusești începe să se vadă. Miile de drone și rachete lansate de Rusia în fiecare lună consumă accelerat rezervele de rachete interceptoare ale Ucrainei. ...
14:10
”Creier” regional NATO în zona baltică: Un Punct de Comandă germano-olandez va fi desfășurat în Estonia # Defence Romania
Ministerul Apărării din Estonia a anunțat că NATO ar putea decide desfășurarea unui corp de forțe aliate germano-olandez pe teritoriul estonian. Pärnu va fi un post de comandă avansat cu rol de coordonare operațională, nu de luptă directă, structura supervizând forțele NATO din regiune. ...
13:50
Rușii spun că au doborât în această noapte 61 de drone ucrainene, multe deasupra Mării Negre # Defence Romania
Apărarea anti-aeriană a Rusiei a doborât în noaptea de duminică spre luni 61 de drone ucrainene, dintre care 18 zburau deasupra Mării Negre, conform Ministerului Apărării de la Moscova, informează Agerpres și EFE. ...
11:40
Un consilier de rang înalt al președintelui Trump acuză India că finanțează războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei # Defence Romania
Un consilier de rang înalt al președintelui SUA, Donald Trump, a acuzat duminică India de finanțarea efectivă a războiului Rusiei în Ucraina prin achiziționarea de petrol de la Moscova, după ce liderul american și-a intensificat presiunile asupra autorităților indiene pentru a înceta să mai......
11:30
Armata SUA din Europa pregătește sistemul anti-dronă al viitorului: Proiectul Flytrap # Defence Romania
Forțele Terestre americane (US Army), împreună cu aliați europeni și cu reprezentanți ai industriei de apărare, pun la punct sistemul de luptă contra-UAS. Totul se face pe baza unor scenarii realiste, inclusiv din Ucraina, și în timpul real al ritmului luptelor de pe front. ...
09:50
Încă o bătaie de cap pentru Kiev: Bombele aeriene rusești pot plana acum peste 100 de kilometri # Defence Romania
Rusia a început să utilizeze o nouă bombă aeriană ghidată, în contextul dezvoltării active a armelor sale aeriene pentru a bombarda infrastructura ucraineană. Autoritățile ucrainene spun că noile bombe aeriene ghidate UMPB-5 ale Rusiei au fost lansate de avioanele Su-34 în două regiuni în......
09:30
China și Rusia au început duminică exerciții navale comune în Marea Japoniei, încă un episod din parteneriatul menit a contrabalansa ceea ce consideră a fi o ordine globală condusă de SUA. ...
08:30
Se poate întoarce roata în Marea Neagră? Un expert ucrainean afirmă că rușii ar putea lovi cu câteva sute de drone maritime infrastructura de coastă a Ucrainei # Defence Romania
Bazându-se pe experiențele obținute în timpul războiului din Ucraina, în ultima perioadă, companiile de stat și private rusești dezvoltă și produc în mod activ nu numai UAV-uri de diferite tipuri, ci și sisteme robotice terestre și sisteme mobile de asalt controlate de la distanță pentru......
3 august 2025
19:00
Submarinele nucleare americane sunt mai aproape de Rusia, confirmă Trump. Reacția rușilor la mutarea surpriză a președintelui SUA # Defence Romania
Submarinele nucleare americane s-au apropiat deja de Rusia, a confirmat președintele american Donald Trump într-un interviu acordat site-ului de știri Newsmax. El a ordonat relocarea a două submarine nucleare ca răspuns la amenințările fostului președinte rus Dmitri Medvedev. ...
18:00
Conducta de gaze ”Asia Centrală - Centru” a Gazprom a fost scoasă din funcțiune după o serie de explozii # Defence Romania
Conducta de gaze Asia Centrală-Centru a companiei ruse Gazprom a fost scoasă din funcțiune pe termen nelimitat după o serie de explozii în regiunea Volgograd, a confirmat o sursă din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina. Conducta transportă gaze......
14:50
Prima țară europeană care oprește comerțul de armament cu Israelul. Importurile, interzise, dar cu o excepție importantă # Defence Romania
Decizia Sloveniei a fost luată din cauza „încălcărilor dreptului internațional, dreptului umanitar și drepturilor omului de către Israel în Cisiordania și Gaza”. ...
