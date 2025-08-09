SUA și Rusia discută despre o înțelegere privind teritoriile ucrainene ocupate de ruși. Zelenski refuză să cedeze teritorii fără referendum popular
Defence Romania, 9 august 2025 19:50
SUA şi Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina şi care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, scrie vineri Bloomberg News, în timp ce postul Fox News relatează că preşedintele ucrainean Volodimir......
• • •
Alte ştiri de Defence Romania
Acum o oră
19:50
SUA și Rusia discută despre o înțelegere privind teritoriile ucrainene ocupate de ruși. Zelenski refuză să cedeze teritorii fără referendum popular # Defence Romania
SUA şi Rusia încearcă să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina şi care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, scrie vineri Bloomberg News, în timp ce postul Fox News relatează că preşedintele ucrainean Volodimir......
Acum 2 ore
18:40
Nici „invincibilul” S-500 nu a scăpat. Stația radar 98L6 Enisei a celui mai modern sistem antiaerian rus, trecută la „punct lovit” de o dronă ucraineană # Defence Romania
Reușită importantă a Forțelor de Apărare Ucrainene. Se pare că deși inițial Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) era sigur că a lovit o stație radar a sistemului antiaerian S-400, în Crimeea ocupată, la o analiză mai atentă a fost vorba chiar de o stație a S-500 Prometheus, cel......
Acum 6 ore
16:00
În ziua expirării ultimatumului american, Putin a încins telefonul roșu, discutând cu aliații de la Minsk și până la Beijing # Defence Romania
După ședința de vineri (08.08.2025) a Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care a avut loc cu participarea personală a membrilor acestuia, președintele rus, Vladimir Putin, a avut mai multe convorbiri telefonice cu liderii unor state străine. ...
15:20
Și totuși, F-35. Prima țară care dă înapoi de la intenția de a renunța la achiziția de F-35, decizie luată de curând de Spania # Defence Romania
Politicile Administrației Trump 2.0, cel puțin în primele luni ale mandatului, au determinat mai multe state aliate să discute deschis despre posibilitatea de a reconsidera achiziția de avioane americane de generația a 5-a, F-35 Lightning II. Asta în ciuda faptului că F-35 este soluția aleasă......
Acum 8 ore
13:00
Netanyahu acuză Germania că „recompensează” Hamas, după ce Berlinul a impus sancțiuni Israelului ca urmare a planului de a controla în totalitate Gaza # Defence Romania
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a declarat vineri ''decepţionat'' de sancţiunile germane contra ţării sale, după anunţarea planului israelian pentru preluarea controlului asupra oraşului Gaza, estimând că sancţiunile respective ''recompensează'' mişcarea palestiniană teroristă Hamas,......
Acum 12 ore
09:50
Rusia pregătește un test iminent pentru racheta cu propulsie nucleară ''Burevestnik'' în Arctica # Defence Romania
Rusia pare să fie pe punctul de a efectua un nou test al controversatei sale rachete de croazieră cu propulsie nucleară, 9M730 Burevestnik (cod NATO: SSC-X-9 Skyfall), de la poligonul Pankovo din arhipelagul arctic Novaia Zemlia. ...
08:10
Test de succes pentru Aster 30 B1NT: Europa îşi ascute „colții” împotriva amenințărilor hipersonice # Defence Romania
Franța, în colaborare cu partenerii săi Italia și Regatul Unit, a efectuat cu succes un al doilea test de calificare al rachetei sol-aer de nouă generație Aster 30 B1NT. Testul, gestionat de Organizația pentru Cooperare în Materie de Armament (OCCAR), confirmă capacitatea interceptorului de a......
Acum 24 ore
21:40
Semn al disperării sau adaptare continuă? Rusia recondiționează tancuri T-72A din anii '70 pentru frontul din Ucraina # Defence Romania
După 42 de luni de război de uzură în Ucraina și cu pierderi de vehicule blindate care depășesc 4.000 de unități, complexul militar-industrial al Rusiei apelează la cele mai vechi rezerve din perioada sovietică. Imagini recente din satelit, analizate de experți open-source (OSINT), confirmă că......
Ieri
20:20
Cabinetul de securitate israelian aprobă preluarea totală a controlului militar asupra Gazei # Defence Romania
Cabinetului de securitate din guvernul israelian a aprobat planul pentru preluarea militară treptată a întregii Fâșii Gaza, o decizie esențială și riscantă luată inclusiv împotriva recomandărilor armatei israeliene. ...
19:40
Viitorul aviaţiei este aici: Imagine rară, în premieră, cu conceptul avionul de vânătoare de generația a șasea. Tot ce trebuie să știi despre F/A-XX # Defence Romania
Northrop Grumman a oferit o rară imagine asupra viziunii sale pentru viitorul dominației aeriene navale, publicând pe site-ul său oficial primul concept artistic pentru avionul de vânătoare de generația a șasea, F/A-XX. Imaginea, care prezintă un design futurist cu accent pe manevrabilitate și......
18:50
„Victoria nu poate fi obținută în defensivă”: Generalul Oleksandr Sîrskîi a confirmat că Ucraina pregătește noi operațiuni în timp ce diplomația se intensifică # Defence Romania
Într-o declarație fermă din 7 august 2025, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrskîi, a subliniat că un final favorabil al războiului pentru Ucraina nu poate fi atins printr-o postură pur defensivă, confirmând că la nivelul conducerii militare există planuri......
17:30
Războiul cognitiv pe care riscăm să-l pierdem în fața Rusiei. Sau cum vrea Rusia să-și atingă obiectivele militare fără să tragă un glonț în direcția Vestului # Defence Romania
Oleksandr Levchenko, diplomat și expert în geopolitică, fost ambasador al Ucrainei în Croația și Bosnia și Herțegovina în perioada 2010–2017, semnează în exclusivitate pentru DefenseRomania un editorial despre „războiul minților” și confruntarea cognitivă și psihologică pe care statul agresor......
15:40
„Fără surprize”: Europa așteaptă cu sufletul la gură revizuirea numărului forțelor SUA, între optimism și teama retragerii # Defence Romania
După cel mai recent summit NATO în care Donald Trump a fost mulțumit de angajamentele aliate privind cheltuielile de apărare, Europa se pregătește acum pentru o decizie crucială a Washingtonului privind viitorul forțelor americane pe continent. O revizuire globală a posturii militare a SUA,......
15:00
„Rusia este înaintea noastră”: Șeful Futures Command avertizează că Armata SUA rămân periculos în urmă la capitolul război cu drone # Defence Romania
Un soldat american, vânat ca o pradă de o dronă ieftină. Acesta este coșmarul pe care Generalul James E. Rainey, șeful Comandamentului pentru Viitor al Armatei SUA (Army Futures Command), îl vede devenind realitate dacă America nu accelerează urgent achiziția de noi tehnologii, în special......
12:00
Un „târg” pentru soarta Ucrainei? Ce conțin propunerile controversate ale lui Donald Trump, prezentate lui Vladimir Putin și negate la Kiev # Defence Romania
Într-un balet diplomatic accelerat, ale cărui mize reale rămân ascunse în spatele declarațiilor oficiale, piesele unei posibile înțelegeri între SUA și Rusia încep să iasă la iveală, conturând un tablou îngrijorător pentru Ucraina. Miercuri, 6 august, trimisul special al lui Donald Trump, Steve......
11:30
Rusia și China își protejează în comun activitățile economice maritime. Nave de luptă din cele două state au început să patruleze în Marea Japoniei # Defence Romania
Serviciul de presă al Flotei ruse din Oceanul Pacific (FROP) a informat, pe 07.08.2025, că nave de luptă și auxiliare aparținând Marinei Ruse și Forțelor Navale ale Armatei Populare de Eliberare a Chinei au format un detașament comun și au ieșit în Marea Japoniei pentru a efectua patrule......
10:40
Mai mult decât un război al armelor: Bătălia pentru Ucraina ca laborator al războiului informațional și nod strategic al NATO # Defence Romania
Metafora este izbitoare și, din nefericire, perfect aplicabilă: „Kievul și întreaga Ucraină au devenit noua frontieră dintre NATO și Rusia”, scrie publicația Small Wars Journal. Dacă în timpul Războiului Rece, Berlinul era un laborator viu al spionajului, tăiat de puncte de control și rețele de......
09:40
Ce spun rușii despre Tratatul INF și desfășurarea rachetelor balistice Oreshnik: Este cu adevărat imun la interceptare? # Defence Romania
Pe data de 4 august 2025, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a declarat că țara nu se mai consideră „legată de restricțiile Tratatului INF”, o mișcare ce survine după ce Vladimir Putin a anunțat, pe 1 august 2025, demararea producției de serie a rachetei balistice cu rază intermediară......
09:00
Ucraina ,,orbește'' apărarea rusă din Crimeea (FOTO/VIDEO): Forţele ucrainene pentru Operaţii Speciale au distrus o importantă reţea de sisteme radar # Defence Romania
Ca parte a unei operaţiuni complexe ce subliniază adaptabilitatea și sofisticarea sa tactică, serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a executat o lovitură precisă asupra unora dintre cele mai importante active militare de apărare aeriană ale Rusiei din Crimeea ocupată, distrugând......
08:20
SUA mută zeci de avioane F-16 în imediata apropiere a Nordului. Noile mișcări de trup din Coreea ar trebui să fie temporare, dar lumea tensiunile mondiale sunt mari # Defence Romania
Ar trebui ca suplimentarea numărului de avioane F-16 să fie doar până în 2026, ca parte a unui test dar, vremurile sunt tulburi, Coreea de Nord implicându-se deja în conflicte militare. ...
7 august 2025
21:20
Dronă contra dronă pentru a acoperi lipsurile aviației: Cât timp se poate baza Ucraina pe interceptoarele low-cost și cum vrea să doboare „Shaheduri în masă” # Defence Romania
Rămâne în continuare interesant de urmărit ce se mai întâmplă în duelul dintre dronele aeriene de atac ruse și apărarea antiaeriană ucraineană. Fără suficiente sisteme de apărare antiaeriană care oricum folosesc rachete ce depășesc cu mult valoarea țintei doborâte, Ucraina a fost nevoită să își......
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Oana Țoiu, în Ucraina în vizită la Kiev transmite că România nu rămâne indiferentă la suferință și barbarie # Defence Romania
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, efectuează o vizită la Kiev, unde va avea discuţii cu oficiali ucraineni de rang înalt. ...
18:20
După ce Zelenski a confirmat că mercenari din China luptă de partea Rusiei, Beijingul își „îndeamnă cetățenii să evite orice implicare în războiul din Ucraina” # Defence Romania
Guvernul chinez a asigurat miercuri că a 'îndemnat cetățenii chinezi să evite orice implicare în conflictul' din Ucraina, după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a referit recent la 'participarea în război a unor mercenari din China, Tadjikistan, Uzbekistan, Pakistan și din țări......
16:50
Trump vrea să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare. Apoi cu Zelenski # Defence Romania
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare. Informația a fost prezentată miercuri The New York Times (NYT), care a citat două persoane familiarizate cu planul, potrivit Reuters. ...
15:40
Ce se întâmplă cu Zumwalt și chiar ruginesc cele mai moderne și scumpe distrugătoare construite vreodată? Controverse în SUA privind USS Michael Monsoor # Defence Romania
Noi imagini cu distrugătorul american USS Michael Monsoor (DDG 1001), distrugătorul din celebra clasă Zumwalt, au reaprins discuțiile și dezbaterile critice în social media privind starea operațională și viabilitatea pe termen lung a celui mai modern și scump distrugător luptător construit......
15:10
Posibila ofertă F-55 în loc de F-35 după eșecul în programul NGAD: O propunere care este „Marketing nu inginerie”? # Defence Romania
Propunerea de a dezvolta un nou avion de luptă F-55, o variantă cu două motoare a F-35, este privită cu mult scepticism de către experții din industrie, care o consideră o manevră strategică a companiei Lockheed Martin pentru a menține fluxul de finanțare de la Pentagon, în special după......
13:20
Cu o lună înainte de începerea exercițiului strategic “Zapad-2025”, primele eșaloane de militari ruși au sosit în Republica Belarus # Defence Romania
Rusia a început să transfere trupe în Republica Belarus, primele eșaloane cu echipamente și personal ajungând deja la una dintre stațiile căii ferate belaruse. Acest lucru a fost anunțat miercuri (06.08.2025) de Serviciul de presă al Ministerului Apărării al Republicii Belarus. ...
13:00
De ce este Grecia importantă pentru prezenţa militară americană în Mediterana de Est? Investiții de 42 de milioane de dolari și noi facilități militare # Defence Romania
Grecia este angajată în negocieri detaliate cu Statele Unite pentru a revizui Acordul de Cooperare pentru Apărare Reciprocă (MDCA), cu un obiectiv clar din partea Atenei: extinderea prezenței militare americane pe teritoriul elen. Conform schimburilor dintre cele două guverne, relatate de......
11:40
Războiul asimetric: Cum amenință dronele ieftine ruseşti securitatea NATO și de ce Lituania cere urgent sisteme de apărare antiaeriană # Defence Romania
Prăbușirea a două drone militare rusești pe teritoriul său în mai puțin de o lună, una dintre ele transportând o încărcătură explozivă, a determinat Lituania să emită un apel urgent către NATO pentru consolidarea imediată a apărării sale aeriene. Solicitarea, care include desfășurarea de......
10:50
Ofertă sau capcană? Rusia ia în calcul un „armistițiu aerian” condiționat în Ucraina pentru a evita sancțiunile Statelor Unite # Defence Romania
Confruntat cu un ultimatum economic iminent din partea președintelui american Donald Trump, Kremlinul analizează o propunere ce pare o concesie majoră, dar care ar putea ascunde o capcană strategică: un „armistițiu aerian” condiționat în Ucraina. Surse de la Moscova, citate de Bloomberg, indică......
09:10
Rebeliunea spaniolă: Spania renunță oficial la intenția de a cumpăra avioane F-35. Va alege acum din două alte opțiuni # Defence Romania
Spania nu mai ia în considerare opțiunea achiziționării avioanelor de luptă F-35 fabricate în SUA, anunță Reuters. Ziarul El País relatase mai devreme, miercuri, că Executivul de la Madrid a renunțat la planurile de a cumpăra F-35, avion fabricat de gigantul american Lockheed Martin. ...
07:40
Mesaj pentru China: Armata SUA a desfășurat în premieră sistemul hipersonic „Dark Eagle” în Australia # Defence Romania
Armata SUA a transmis un semnal strategic direct către Beijing prin desfășurarea, în premieră absolută, a sistemului de rachete hipersonice „Dark Eagle” în afara teritoriului american. Amplasarea acestui sistem cu rază lungă de acțiune (LRHW) în Australia demonstrează o nouă capacitate de......
6 august 2025
21:50
De ce vor rușii pe Dunăre? De pe portavionul Crimeea, direct la granițele României: Drumul către Germania și restul Europei se face și pe Dunăre, Rin și Main # Defence Romania
Nu e niciun secret că Rusia încearcă să ajungă la Gurile Dunării, adică în imediata vecinătate a României. Această direcție a fost cât se poate de clară încă din prima etapă a invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, generată pe 24 februarie 2022. Atunci forțele ruse de ocupație au încercat......
20:10
Ucraina lovește din nou o „rara avis”: Minus încă un sistem S-300, principalul „paznic” al Rusiei. Câte sisteme S-300 a pierdut Rusia până acum # Defence Romania
Faptul că forțele ucrainene lovesc în adâncimea operativ-strategică a Rusiei după un plan bine stabilit, prin care apărarea antiaeriană rusă este întinsă pe distanțe foarte mari imposibil de acoperit permanent, nu este nimic nou. Dar, să prindă pe picior greșit chiar paznicii principali ai......
19:00
Rușii au lovit din nou ținte ucrainene din apropierea frontierei cu România. Dronele Shahed au atacat o stație de gaze din Orlovka, în apropiere de Izmail # Defence Romania
În cursul nopții de 06.08.2025, Rusia a efectuat un nou atac asupra țintelor de pe teritoriul Ucrainei, folosind, în special, drone kamikaze de tip Shahed (Geran), care au intrat în spațiul aerian ucrainean încă din cursul serii, evoluând din mai multe direcții simultan. ...
17:20
Securitatea Mării Negre consolidată: Al doilea vânător de mine clasa Sandown a intrat în serviciul Forțelor Navale Române # Defence Romania
Capacitatea NATO în Marea Neagră a fost întărită pe 4 august, odată cu intrarea în serviciul Marinei Române a celui de-al doilea vânător de mine clasa Sandown. Fosta navă britanică HMS Pembroke, redenumită Capitan Constantin Dumitrescu (M217) în cadrul unei ceremonii la Rosyth, reprezintă un......
16:00
Sondaj în Germania: O populație reticentă la luptă pune sub semnul întrebării ambițiile programului militar „Zeitenwende” # Defence Romania
În timp ce guvernul german injectează sume istorice în reînarmare și repoziționează Bundeswehr-ul ca pilon al apărării NATO în Europa, un nou sondaj de opinie publică dezvăluie o discrepanță fundamentală între ambițiile strategice ale Berlinului și voința societății de a le susține prin......
14:40
Adrian Cioroianu: În '89 exista riscul unei junte militare iar România să o ia pe drumul Serbiei. Iliescu a știut să profite | Interviu la Obiectiv EuroAtlantic # Defence Romania
DefenseRomania vă invită să urmăriți vineri, 06 august 2025, de la ora 14.00, o ediție specială a emisiunii „Obiectiv EuroAtlantic”. ...
13:50
Fostul președinte Ion Iliescu a murit azi, 05.08.2025 la Spitalul Clinic de Urgență ”Agrippa Ionescu”. ...
12:50
De pe acoperișul Casei Albe, Trump glumește despre instalarea unor „rachete nucleare” pe emblematica clădire # Defence Romania
Președintele american Donald Trump s-a urcat marți dimineață pe acoperișul uneia dintre clădirile Casei Albe și a glumit despre instalarea acolo a unor 'rachete nucleare', glumă ce vine însă odată cu creșterea tensiunilor cu Rusia, căreia el i-a dat un ultimatum să încheie până vineri războiul......
12:20
Rușii au închis spațiul aerian deasupra poligonului Kapustin Yar, alimentând speculațiile privind o posibilă lansare a unei noi rachete Oreshnik în Ucraina # Defence Romania
Ministerul rus al Apărării a anunțat închiderea spațiului aerian situat deasupra terenului de antrenament Kapustin Yar din regiunea Astrakhan, menționând acest lucru într-o notificare pentru echipajele de zbor (NOtice To Air Missions - NOTAM). Interdicția de zbor va fi în vigoare de luni, 04......
10:00
Zapad-2025, cacealma sau o amenințare reală la adresa securității Europei: Rusia folosește exerciţiul militar ca pe un instrument de măsurare a determinării NATO # Defence Romania
Pe măsură ce Rusia și Belarusul se pregătesc pentru exercițiile militare Zapad-2025, o întrebare domină cancelariile occidentale și cartierele generale ale NATO: este acesta un teatru de operațiuni menit să intimideze sau preludiul unei noi agresiuni? Răspunsul Alianței a fost rapid și vizibil:......
09:40
Rusia încearcă să mențină ritmul ofensivei de luna trecută. 564 km pătrați au fost ocupați în iulie în Ucraina: Direcțiile principale ale luptelor (Analiză) # Defence Romania
Analiștii militari de la publicația ucraineană Deep State au prezentat raportul pentru iulie privind avansul trupelor ruse în Ucraina. ...
07:50
Paradoxul recrutării în rândul Forțelor de Apărare Australiene: Cum folosește Australia o platformă chineză de socializare pentru a contracara influența Beijingului # Defence Romania
Utilizând un instrument considerat frecvent o unealtă de influență a Beijingului, Australia a orchestrat cea mai de succes campanie de recrutare militară din ultimii 15 ani. În mod paradoxal, platforma TikTok a fost transformată în motorul principal care alimentează revitalizarea Forțelor de......
5 august 2025
19:10
„Minciunile ambasadorului Lipaev”. Armata României amintește de multiplele agresiuni ruse asupra românilor și dorința Rusiei de muta granița pe Prut # Defence Romania
Ambasadorul rus în România, Vladimir Lipaev, într-un interviu acordat recent presei din Federația Rusă, a expus „ca la carte” toate narativele propagandei ruse, acuzând că România „își trădează propriile interese” și susține „regimul criminal de la Kiev” (!). Un răspuns la obiect ce merită adus......
18:00
Rușii ar fi integrat racheta lor hipersonică de „neegalat” pe Su-57 și visează la o flotă de „sute de Su-57” până în 2030, deși au livrat abia 20 de avioane # Defence Romania
Revista Military Watch Magazine a informat, în ediția din 02.08.2025, că avioanele de luptă rusești Su-57 de generația a cincea au fost echipate cu arme hipersonice. Publicația a citat o declarație în acest sens a șefului Statului Major Principal și prim-locțiitor al comandantului-șef al......
17:40
Netanyahu anunță că Israelul va „ocupa complet Gaza”, inclusiv zonele unde se află ostaticii și îi cere demisia șefului IDF dacă nu e de acord # Defence Romania
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat marţi o reuniune a cabinetului de securitate cu intenţia "ocupării totale a Fâşiei Gaza", aşa cum a informat un înalt oficial într-o întâlnire cu presa israeliană, informaţie confirmată pentru EFE de surse din cadrul biroului premierului,......
15:50
Olanda a anunțat că devine prima țară care cumpără muniție antiaeriană pentru Ucraina din SUA, în baza noului acord. Contractul include și interceptoare pentru Patriot # Defence Romania
Olanda a anunţat luni că va deveni prima ţară NATO care cumpără sisteme de apărare antiaeriană din Statele Unite pentru a le livra Ucrainei, relatează Agerpres și DPA. ...
15:00
Toate variantele sunt luate în calcul în explozia de la Cugir, inclusiv sabotajul. Din acest moment nimeni nu mai are acces în fabricile de armament fără autorizație la nivelul Ministerului Economiei # Defence Romania
După incidentul grav de la Uzina Mecanică Cugir, în urma căruia o persoană a fost rănită și s-a declanșat o anchetă penală, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat adoptarea unor măsuri urgente pentru întărirea securității în industria de apărare. ...
14:10
Unde vinde Japonia 11 fregate Mogami într-un contract uriaș în care a „învins” Germania. Pentru prima dată în istoria sa Japonia vinde armament la „scară industrială” # Defence Romania
Australia alege fregatele japoneze din clasa Mogami, modernizate și personalizate, pentru flota sa navală. E o lovitură uriașă pe care o dă industria de apărare din Japonia, stat care după cel de-al Doilea Război Mondial a trecut sub restricții severe în ceea ce privește industria de armament,......
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.