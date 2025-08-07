ANAF a publicat formularul PDF editabil de raportare semestrială la 30 iunie 2025, pentru firme. Termen: 18 august
ANAF a publicat, miercuri, 6 august 2025, noul formular PDF editabil pentru firmele care trebuie să facă raportarea semestrială la 30 iunie 2025, termenul de depunere a raportării la Fisc fiind 18 august 2025.
Google dă replica rivalului ChatGP, lansând un instrument de „învățare ghidată" pe Gemini. La ce este bun
Google a anunțat lansarea unui nou instrument denumit Guided Learning („Învățare ghidată") în cadrul platformei Gemini, iar compania spune că acest „tool" merge dincolo de oferirea unor simple răspunsuri și ar ajuta dezvoltarea gândirii critice.
Barmasters Empowered: Tinerii din România învață cum să transforme ospitalitatea într-o meserie și un viitor stabil
Când educația devine o punte reală între vis și realitate, tinerii încep să creadă cu adevărat în ei înșiși. Asta face Barmasters Empowered – un program de formare profesională care oferă mai mult decât un
Detalii șocante prezentate de procurori despre uciderea femeii din Arad de către fostul partener
Bărbatul din judeţul Arad acuzat că și-a ucis fosta parteneră după ce a răpit-o și târât-o cu mașina pe o distanță de peste 1,5 kilometri a fost reținut pentru 24 de ore, anunță joi Parchetului de
Fostul șef al Centrului de Arși de la Floreasca îl acuză pe ministrul Sănătății, ale cărui controale au dus la demiterea sa, că „îi pătează imaginea în societate și în domeniul medical"
Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu, fostul șef al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, demis la începutul acestei săptămâni, îi cere lui Alexandru Rogobete, printr-o notificare trimisă prin avocat Ministerului Sănătății, să retracteze „afirmațiile
„După ani, am realizat că cel la mormântul căruia aprindeam lumânări și căruia îi duceam flori… e TATĂL meu". După moartea lui Iliescu, fiica unui martir al Revoluției își spune povestea
Ion Iliescu este înmormântat joi cu onoruri militare. În urma sa rămân multe întrebări fără răspuns și dramele copiilor rămași orfani la Revoluție. Publicăm astăzi mărturia unui „urmaș", un copil care avea abia un an
Luna trecută a fost una dintre cele mai calde de când există date meteo. Unde au fost cele mai mari temperaturi în România
Luna trecută a fost a patra cea mai caldă lună iulie în Europa, cu valuri de căldură în Scandinavia și în Balcani, arată datele Copernicus. Temperatura medie lunară a atins valori de peste 27°C în
„Unde sunt minerii să potolească chat-ul ?". Înmormântarea lui Iliescu în epoca platformelor video și a rețelelor sociale
Ireverențios, excesiv și fără pretenția de a fi reprezentative statistic, YouTube și comentariile sale au conturat o altă realitate a înmormântării de joi a primului președinte ales al României. De trei ori președinte al României,
Apartamentele noi s-au ieftinit în trei mari orașe. „Un comportament proactiv a generat o ușoară scădere de preț în unele piețe", spune un expert
Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență. Aceasta a fost generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la
După prezența de impact de la Electric Castle, MedLife continuă campania națională dedicată sănătății sexuale și revine în mijlocul generației tinere, de data aceasta la Summer Well, între 8–10 august, pe Domeniul Știrbey din Buftea.
Fără cozi și fără ghișee: 5 servicii publice digitale care chiar funcționează în România și ce ne mai lipsește
Fără cozi, fără dosar cu șină, fără drumuri între ghișee. Din ce în ce mai multe instituții publice din România încep să ofere servicii digitale funcționale, care salvează timp și simplifică procese birocratice, care până
În zi de doliu național, un copil rămas orfan la Revoluție mărturisește: „Târziu am realizat că cel căruia îi duceam flori la mormânt era TATA: erou Aurel Merca"
Decesul fostului președinte Ion Iliescu ne-a adus pe toți înapoi în timp. S-a discutat mult în aceste zile despre Revoluția din '89, despre Mineriade, despre dreptate și injustiție, despre memoria colectivă și istoria care nu
PPC Energie va emite cu întârziere facturile aferente lunii iulie, întrucât, în această perioadă, compania își actualizează sistemele informatice pentru a integra recentele modificări legislative privind majorarea cotei TVA la 21%. Astfel, facturile aferente consumului
Unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu. Președintele a lipsit de la funeralii
Președintele Nicușor Dan a absentat de la ceremonia funerară de joi a lui Ion Iliescu. Nu a fost văzut nici la catafalcul acestuia miercuri, la Palatul Cotroceni. Potrivit Digi 24, Nicușor Dan s-a aflat joi
„Următoarea vei fi tu!" Judecătoarea din Republica Moldova care a condamnat-o la închisoare pe bașcana Găgăuziei este amenințată cu moartea
Judecătoarea Ana Cucerescu, care a pronunțat decizia de condamnare la 7 ani de închisoare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost amenințată cu moarte și a devenit victima unei campanii de intimidare, anunță autoritățile din
„Lupta împotriva violenţei domestice şi de gen este o urgenţă naţională". Apel după ultimul caz de femicid din România
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pledează pentru includerea femicidului în Codul penal și atrage atenția că astfel de tragedii pot fi prevenite prin măsuri de protecție eficiente. Apelul vine
Ministra de Externe Oana Țoiu, în vizită la Kiev. „Nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie" / Unde a mers prima dată
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, anunță că a început joi „prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev" de la începutul războiului. Țoiu a anunțat și ce program va avea în
FOTO Atinge 200 km/h și poate tracta trenuri cu 16 vagoane. Cum arată cea mai modernă locomotivă cumpărată de statul român
La Gara de Nord a fost prezentată prima locomotivă Alstom Traxx, parte a unui contract de 150 milioane euro ce prevede livrarea a 16 unități. Toate ar trebui să fie în țară până în august
Regina Maria aduce pentru al treilea an consecutiv Punctul de Prim Ajutor Emoțional – un spațiu unde tinerii pot vorbi fără bariere despre ce a rămas nespus Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 1 din 6
Președinții judecătoriilor spun că discuțiile despre reforma pensiilor „pun în pericol statul de drept și viitorul sistemului de justiţie"
Prejudiciul provocat de actualele dezbateri care afectează imaginea magistraților destabilizează sistemul de justiție și pune în pericol viitorul magistraturii, acuză președinții judecătoriilor din țară într-un apel comun transmis joi. El vine după apeluri similare transmise
Parteneriatele strategice încep cu decizii informate. De ce este importantă verificarea integrității în procesul de integrare a partenerilor de business
Intrarea într-un parteneriat de business nu este niciodată doar o formalitate, ci o decizie importantă, care poate fie să ajute o companie să crească, fie să genereze probleme majore. Un parteneriat potrivit poate sprijini compania
ULTIMA ORĂ Kremlinul anunță o întâlnire între Putin și Trump, în următoarele zile. „S-a ajuns la un acord"
Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump se vor întâlni în următoarele zile, a anunțat joi consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de Reuters. Consilierul Kremlinului nu a precizat în ce
China face un apel către cetățenii săi după ce Zelenski a spus că mercenari chinezi luptă alături de armata lui Putin
Guvernul chinez a anunțat miercuri că a „îndemnat cetățenii chinezi să evite orice implicare în conflictul" din Ucraina, după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că trupele ucrainene luptă împotriva „mercenarilor" străini din diferite
Sora Laviniei, întrebări pentru șeful demis al Centrul de Arși: „Dacă spitalul poate aduce grefe de piele din Italia, de ce ni s-a spus că e necesar să donăm piele și să mai mutilăm 2 membri ai familei?"
Alina Alexandru, sora Laviniei Vlad, face noi dezvăluiri despre experiența trăită în Centrul de Arși de la Floreasca. Pornind de la afirmațiile fostului șef al Centrului de Arși, Tiberiu Paul Neagu, potrivit căruia spitalul are
Grecia rămâne destinația favorită a românilor care pleacă în concediu în străinătate, arată un sondaj
Trei din patru români care își vor petrece concediul în străinătate în această vară au ales ca destinație țări precum Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia iar 54,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal,
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Cum și-a transformat Alexandru din Craiova pasiunea pentru mașini în afacere
Alexandru Marius Iovan (foto) are 41 de ani, este din Craiova și a pornit propria afacere în domeniul cosmeticii auto. Totul a
Vacanță de vară în online: elevii din România petrec zilnic aproape 6 ore pe rețelele de socializare. Avertismentul experților # HotNews.ro
Adolescenții și tinerii din România petrec în medie aproape 6 ore pe rețelele de socializare în timpul verii, în principiu datorită timpului liber generos de care de bucură fără activitățile școlare, reiese dintr-un analiză realizată…
Testările genetice care stabilesc paternitatea se pot face acasă sau le medic. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi recunoscute de instanțe # HotNews.ro
În ultimele două decenii, testul de paternitate a devenit la fel de ușor de comandat ca un dispozitiv smart. Totuși, atunci când miza depășește simpla curiozitate – pensie alimentară, vizită, înscrierea pe certificatul de naștere…
Cum să-ți revii când oboseala te doboară. 10 metode simplu de aplicat care redau energia # HotNews.ro
Te trezești dimineața cu gândul la lista nesfârșită de sarcini, iar după-amiaza te simți deja extenuat/ă? Milioane de oameni se luptă zilnic cu această senzație apăsătoare de oboseală care pare să nu treacă nici măcar…
Grecii din nordul țării s-au revoltat față de felul în care grupurile de bulgari folosesc plajele. „Nu poate să coste atât de puțin un sejur de 7 zile în Grecia” # HotNews.ro
Prețul de numai 150 de euro pentru 7 zile în Grecia a stârnit reacții în Alexandroupolis, port la nordul Mării Egee, cunoscut și de românii care aleg acea rută spre Samothraki, Thasos, Halkidiki sau restul…
Șansă reală la o viață fără colostomă: chirurgia robotică pentru cancerul colorectal, de la Spitalul Memorial Băneasa # HotNews.ro
În fiecare an, peste 13.000 de români sunt diagnosticați cu cancer colorectal, o boală aflată pe primul loc în țară în ceea ce privește numărul de cazuri noi. Iar incidența este în creștere, în special…
Schoenherr i-a asistat pe fondatorii Purcari Wineries în legătură cu oferta publică de preluare voluntară de acțiuni ale companiei de către Maspex # HotNews.ro
Schoenherr și Asociații SCA le-a acordat asistență juridică fondatorilor Purcari Wineries în legătură cu oferta publică de preluare voluntară a acțiunilor companiei, realizată de Maspex Romania prin intermediul Bursei de Valori București. În urma finalizării…
Pe măsură ce numărul persoanelor care locuiesc singure crește, piața imobiliară este forțată să se adapteze la o nouă realitate – locuințe mai mici. În România, ponderea gospodăriilor formate dintr-o singură persoană a crescut de…
Soldat american, arestat sub acuzația de spionaj în favoarea Moscovei. Este acuzat că a încercat să împărtășească Rusiei date sensibile # HotNews.ro
Un soldat american în serviciu activ a fost arestat și acuzat de infracțiuni legate de spionaj după ce a încercat să împărtășească informații sensibile despre tancurile Abrams cu Rusia, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție,…
Tragerile la LOTO de joi, 7 august 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3,73 milioane de euro # HotNews.ro
Joi, 7 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 3 august, Loteria Română a acordat 25.496 de câștiguri în valoare…
Steluţa Lucia Rodica Coposu a murit. Era ultimă soră în viață a liderului țărănist Corneliu Coposu și cea care conducea fundația # HotNews.ro
Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist şi preşedinta Fundaţiei „Corneliu Coposu”, a încetat din viaţă la vârsta de 92 de ani, a anunțat fundația într-un mesaj publicat pe Facebook. „Cu sufletul zdrobit de durere,…
DOCUMENT. Ion Iliescu, inclus pe o listă neagră într-un act oficial asumat de Administrația Prezidențială: „Nu și-a renegat niciodată convingerile marxiste” # HotNews.ro
Raportul final al Comisiei Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, prezidată de istoricul Vladimir Tismăneanu, conține mai multe referiri la Ion Iliescu, fostul președinte al României care a murit marți, la 95 de ani.…
ANAF trebuie să restituie OMV Petrom TVA și accesorii de peste 435 milioane lei, plătite pentru preluarea operațiunilor Petromservice în urmă cu 18 ani # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis definitiv că Agenția de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să le restituie celor de la OMV Petrom, cel mai mare producător de hidrocarburi și carburanți din România,…
VIDEO Atac ucrainean de amploare asupra unei gări din regiunea rusă Volgograd. Imagini cu flăcări uriașe publicate de localnici / Ce spune guvernatorul rus # HotNews.ro
Armata ucraineană a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra regiunii Volgograd din sudul Rusiei, lovind o gară din orașul Surovikino, a anunțat guvernatorul regional, Andrei Bocharov, citat de Kyiv…
Secretarul de stat Marco Rubio vine cu precizări înainte de o posibilă întâlnire între Trump și Putin # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că „încă mai avem multe lucruri de făcut” înainte de o posibilă întâlnire la nivel înalt între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir…
Astăzi, 7 august 2025, este zi de doliu național pe întregul teritoriu al României, în semn de respect față de memoria fostului președinte Ion Iliescu, decedat marți la vârsta de 95 de ani. Fostul șef…
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” # HotNews.ro
O fotografie este emblematică pentru mineriada din 13-15 iunie 1990. O femeie îmbrăcată într-o rochie albastră este luată pe sus de mai mulți mineri cu bâte în mâini. Imaginea este tragică prin întrebările pe care…
„Nu mă voi umili”. Liderul uneia din cele mai mari economii ale lumii îl înfruntă pe față pe Trump și arată cu degetul ambuscadele în care au căzut Zelenski și Ramaphosa # HotNews.ro
În contextul în care tarifele vamale impuse de SUA asupra produselor braziliene au crescut miercuri la 50%, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat într-un interviu acordat Reuters că nu vede posibilitatea unor…
Sub presiunea Occidentului, Kievul a numit un șef al Parchetului pentru infracțiuni economice # HotNews.ro
Ucraina l-a numit, după săptămâni de tergiversări, pe un cunoscut responsabil anticorupție independent în funcția de director al Biroului de anchetă a infracțiunilor economice, îndeplinind astfel una din condițiile pentru continuarea ajutorului financiar esențial din…
VIDEO Un bărbat a căutat „cel mai bun asasin plătit” care să-l omoare pe Viktor Orban. Poliția a intrat pe fir # HotNews.ro
Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat care ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului Viktor Orban, scrie presa ungară. Luna trecută, bărbatul ar fi publicat pe internet, pe un site de pe…
Rapperul P. Diddy, al cărui nume real este Sean Combs, achitat în urmă cu o lună la acuzația de trafic sexual, dar condamnat pentru transport de persoane în vederea practicării prostituției după un proces intens…
3 milioane de dolari, suma așteptată să fie oferită pentru celebra sabie laser a lui Darth Vader # HotNews.ro
O sabie laser folosită de personajul Darth Vader în filmele originale seria „Star Wars” a fost expusă la Londra înaintea unei licitații în cadrul căreia are șanse să fie adjudecată pentru câteva milioane de dolari,…
Președintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare, relatează miercuri The New York Times (NYT), citând două persoane familiarizate cu planul, potrivit Reuters. Trump intenționează apoi…
Un institut rusesc care studia teleportarea și „mașina timpului” a fost închis. A funcționat mai bine de un sfert de secol # HotNews.ro
Institutul rus dedicat studiilor privind teleportarea și „mașina timpului” și-a încetat activitatea, a informat miercuri postul RTVI. Institutul de Cercetare a Naturii Timpului a funcționat peste un sfert de secol, ca structură afiliată Universității de…
Un pește căzut din cer, scăpat din ghearele unei păsări răpitoare și ajuns pe un cablu electric, a provocat săptămâna trecută un incendiu de vegetație și o scurtă pană de curent în vestul Canadei, scrie…
