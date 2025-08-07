“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia
Antena Sport, 7 august 2025 14:50
Edi Iordănescu are parte de un debut ideal la Legia Varșovia, alături de care nu a obțint până acum nicio înfrângere în primele șapte meciuri. Antrenorul român a adus Supercupa Poloniei în vitrina formației din capitala Poloniei, pe care a dus-o până acum în turul 3 preliminar Europa League, unde o va înfrunta pe AEK
Acum 10 minute
14:50
“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia # Antena Sport
Edi Iordănescu are parte de un debut ideal la Legia Varșovia, alături de care nu a obțint până acum nicio înfrângere în primele șapte meciuri. Antrenorul român a adus Supercupa Poloniei în vitrina formației din capitala Poloniei, pe care a dus-o până acum în turul 3 preliminar Europa League, unde o va înfrunta pe AEK
Acum o oră
14:20
Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf va antrena din nou pe continentul african, după ce ultima oară a fost pe banca celor de la Esperance Tunis. Antrenorul de 49 de ani a semnat cu cei de la Al-Hilal Omdurman, formați e din Sudan, o țară care este afectată de enorm de multe lucruri negative în acești ani. Recent, s-a
Acum 2 ore
13:40
Se pregătește o mutare bizară! Eric Bicfalvi poate rămâne în Liga 1 după despărțirea de Oțelul Galați # Antena Sport
Eric Bicfalvi s-a despărțit zilele trecute de Oțelul Galați, o decizie care a luat prin surprindere lumea fotbalului românesc. Veteranul moldovenilor a invocat lipsa de minute acordate în ultima perioadă drept motiv principal pentru care nu a mai continuat sub comanda lui Laszlo Balint. Jucătorul de 37 de ani ar urma să rămână în Liga
13:30
„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesaj dur al unei galerii # Antena Sport
Ultralii Petrolului au afişat un banner cu un mesaj dur la adresa lui Ion Iliescu, asta după ce Guvernul a declarat joi zi de doliu naţional, în urma morţii fostului preşedinte al României. Fanii "lupilor galbeni" au pus pe stadion mai multe bannere în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat. Iliescu a fost
13:10
Zeljko Kopic a trecut deja peste victoria cu FCSB. Ce a spus înainte de partida cu Metaloglobus # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut o conferință de presă înainte de partida de vineri dintre Dinamo și Metaloglobus din etapa a cincea a Ligii 1. "Câinii roșii" vin după prima victorie din noul sezon, obținută chiar împotriva marii rivale, FCSB. După succesul cu 4-3 de pe Arena Națională, antrenorul croat a ținut să își aducă jucătorii
Acum 4 ore
12:40
FCSB – Drita LIVE TEXT (21:30). Campionii vor să iasă din criză în meciul din turul 3 preliminar Europa League # Antena Sport
FCSB o întâlnește astăzi pe Drita în primul meci din "dubla" aferentă turului 3 preliminar al Europa League. Echipa lui Elias Charalambous a "retrogradat" în această competiție după cele două eșecuri contra Shkendijei din Liga Campionilor, rezultate care au marcat adânc criza în care se află campioana en-titre a României. Duelul dintre FCSB și Drita
12:10
7 august a fost decretată zi de doliu naţional, în ziua în care Universitatea Craiova, FCSB şi CFR Cluj evoluează în cupele europene. Una dintre cele trei echipe a cerut la UEFA un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. Dintre cluburile menţionate mai sus, doar CFR Cluj a cerut momentul
12:10
Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS # Antena Sport
Heung-min Son s-a despărțit de Tottenham la capătul a 10 sezoane petrecute alături de clubul din nordul Londrei, perioadă în care jucătorul a devenit o adevărată emblemă. Miercuri seara, formația din Premier League a postat pe rețelele sociale mesajul de "adio" al sud-coreeanului pentru suporterii echipei care a câștigat Europa League la finalul sezonului trecut.
11:40
Pokerul nu este doar un joc de cărți, ci o metaforă complexă a vieții care oferă lecții profunde despre luarea deciziilor, gestionarea riscului, psihologia umană și arta de a naviga prin incertitudine cu înțelepciune și curaj. Pentru cei care apreciază învățarea din experiențe diverse și aplicarea principiilor strategice în viața de zi cu zi –
11:40
Simona Halep a dezvăluit care a fost de fapt cel mai frumos moment trăit în tenis: “M-a împlinit ca sportiv” # Antena Sport
Simona Halep (33 de ani) a vorbit pentru Antena Sport despre cel mai frumos moment al carierei ei, în care a câştigat 24 de trofee şi a petrecut 64 de săptămâni în fotoliul de lider WTA. Chiar dacă victoria împotriva Serenei Williams din finala de la Wimbledon 2019, în doar 55 de minute, a reprezentat
11:30
“Senna sau Schumacher nu ar fi spus așa ceva”. Lewis Hamilton, criticat aspru pentru declarațiile din Ungaria # Antena Sport
Lewis Hamilton a încheiat pe locul 12 cursa din Marele Premiu al Ungariei, însă britanicul nu s-a remarcat prin prestația sa de pe circuit, ci printr-o declarație oferită după calificările de pe Hungaroring. După ce nu a reușit să intre în Q3, septuplul campion mondial a venit dărâmat la interviu și a declarat că este
Acum 6 ore
10:50
“Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?”. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB # Antena Sport
FCSB trece printr-o criză de formă în acest moment, în condițiile în care "roș-albaștrii" au adunat cinci rezultate negative în ultimele șase meciuri. După două înfrângeri cu Shkendija care i-au adus eliminarea din preliminariile UCL și eșecul din derby-ul cu Dinamo, anumite voci au început să se gândească la ideea că echipa lui Elias Charalambous
10:30
Galeria FCSB-ului i-a iertat pe jucători. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament, înainte de meciul cu Drita # Antena Sport
Peluza Nord de la FCSB a fost în centrul atenției după ce echipa lui Elias Charalambous a pierdut derby-ul din campionat cu Dinamo, scor 3-4. Dacă după eliminarea cu Shkendija, suporterii au rămas alături de fotbaliști, la finalul eșecului cu "alb-roșii" i-au criticat dur pe jucători. Înainte de meciul cu Drita din preliminariile Europa League,
09:30
„Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!” # Antena Sport
Federația de Fotbal din Palestina (PFA) a anunțat decesul unuia dintre „cei mai strălucitori jucători din țară", așa cum l-au numit oficialii locali. Suleiman Obeid a fost ucis în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce stătea la coadă și aștepta să primească alimentele aduse de ajutoarele umanitare, potrivit PFA. Mii de oameni, printre care și
09:20
Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus # Antena Sport
Dinamo a înregistrat cinci puncte în startul noului sezon, cele mai importante pentru fanii fiind cu siguranță cele trei obținute după victoria spectaculoasă în fața FCSB-ului, scor 4-3. În primele patru etape, "câinii roșii" nu au avut toți jucătorii apți, Stipe Perica fiind unul dintre absenții lui Zeljko Kopic. Atacantul croat ar putea în cele
Acum 8 ore
09:00
Eliza Samara – Mo Zhang LIVE VIDEO (9.35, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Yokohama 2025 # Antena Sport
Eliza Samara (36 de ani) e prima jucătoare din România care va evolua la ediţia din 2025 a WTT Champions Yokohama 2025, competiţie ce se va desfăşura în perioada 7-11 august şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Samara o va întâlni în primul tur al competiţiei din Japonia pe Mo Zhang (36 de ani,
08:50
Meciurile amicale ar trebui să reprezinte simple teste pentru formațiile implicate, însă jucătorii de la Real Betis și Como au depășit inclusiv bariera competitivității. În timpul meciului, fotbaliștii celor două formații au sărit la bătaie unii la alții și au creat scene de un haos teribil, în care s-au împărțit inclusiv pumni și picioare. Câte
08:40
Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători # Antena Sport
Noul tribunal argentin, însărcinat cu procesul privind moartea lui Diego Maradona din 2020, a respins miercuri o cerere de recuzare a doi judecători prezentată de echipa de apărare. Avocaţii lui Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona, pus sub acuzare pentru moartea idolului argentinian, au cerut luni recuzarea a doi dintre cei trei judecători ai
08:30
Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali # Antena Sport
Dacă Alexandru Musi zburdă în tricoul lui Dinamo, Dennis Politic a prins doar 245 de minute pe teren pentru FCSB, după ce Gigi Becali a plătit un milion de euro pentru aripa de 25 de ani, cedându-l în Ştefan cel Mare şi pe Musi. Jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro a debutat cu un
08:10
PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește # Antena Sport
Dennis Man pare din ce în ce mai aproape de a semna cu PSV Eindhoven, după ce formația din Olanda și Parma s-au înțeles pentru mutarea românului. În momentul de față, totul stă în mâinile fotbalistului de 26 de ani, el fiind singurul care mai trebuie să își dea acceptul pentru acordul respectiv. Se iau
Acum 24 ore
01:00
The post Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord – Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:20
The post Dramtism în prelungirile meciului Feyenoord – Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:00
The post Sofyan Amrabat a marcat un gol superb în Feyenoord – Fenerbahce appeared first on Antena Sport.
6 august 2025
23:50
Becali a răbufnit după ce a aflat că un fotbalist de la FCSB nu poate juca în Liga 1: “Ce-s tâmpeniile astea?!” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB se confruntă cu o situație incredibilă. Patronul campioanei a răbufnit și a transmis că, în momentul de față, un fotbalist legitimat la echipa sa nu poate fi utlizat în meciurile din Liga 1! Este vorba despre Malcom Edjouma, care nu are drept de joc în campionat din cauza unei
23:40
The post Jhon Duran a debutat la Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
23:20
Alexi Pitu a semnat cu un nou club, după despărțirea de Dunkerque. Românul își va continua cariera tot în afara granițelor, de această dată în Danemarca. Pitu s-a înțeles cu Vejle, din postura de jucător liber de contract. Acesta va evolua astfel pentru echipa care s-a salvat de la retrogradare în sezonul trecut al primei
23:20
“Ar trebui să se rezolve” Anunţul lui Cristi Balaj despre transferul unui jucător de la FCSB la CFR Cluj! # Antena Sport
Cristi Balaj a confirmat că CFR Cluj este aproape de a transfera un jucător de la FCSB. După ce mutarea lui Edjouma a picat, CFR Cluj este la un pas să îl transfere pe Ovidiu Perianu (23 de ani), fotbalist de care Gigi Becali vrea să scape. Iniţial, se credea că Ovidiu Perianu va merge
23:10
“Aş vrea să joc eu”. Dan Petrescu a vorbit despre problemele de lot de la CFR înaintea duelului cu Braga # Antena Sport
CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petrescu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY. "Bursucul" a vorbit la superlativ
22:50
“Nu ne putem compara în niciun fel”. Dan Petrescu, discurs la superlativ despre Braga înainte de meciul CFR-ului # Antena Sport
CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petresu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY. "Bursucul" a vorbit la superlativ
22:40
Un jucător de la Farul, aproape de transferul în La Liga! Echipa lui Gică Hagi poate da o nouă lovitură # Antena Sport
Farul este aproape de a da o nouă lovitură pe plan extern. Un jucător de la echipa lui Gică Hagi este aproape de transferul în La Liga. Este vorba despre Vlad Rafailă, portar în vârstă de 20 de ani. Acesta s-a aflat și în lotul României U21, la EURO 2025. Vlad Rafailă poate pleca de
22:30
Liverpool vrea să dea o nouă lovitură. Un star de la Paris Saint-Germain, ochit de “cormorani” # Antena Sport
Liverpool este deja echipa care a cheltuit cei mai mulți bani în această perioadă de mercato, însă conducerea clubului de pe Anfield nu vrea să se oprească aici. În timp ce șefii formației din Merseyside îl "vânează" pe Aleksander Isak, un alt jucător a început să fie în vizorul campioanei din Anglia. "Cormoranii" au în
22:10
Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 # Antena Sport
Marți seară, echipa din orașul cu numai 5.000 de locuitori și-a continuat parcursul incredibil în Europa. KI Klaksvík, din Insulele Feroe, a câștigat cu 2-0 în fața lui Neman Grodno, din Belarus, în prima manșă din turul trei preliminar al UEFA Conference League. René Joensen și Páll Klettskarð au marcat pentru feroezi, care acum sunt
21:40
Gigi Becali a confirmat transferul lui Andrei Gheorghiţă. Dat iniţial ca plecat la Petrolul, Andrei Gheorghiţă (23 de ani) a fost deturnat de U Cluj. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, i-a transmis lui Gigi Becali că Gheorghiţă va semna cu U Cluj. Campioana îl va împrumuta la formaţia antrenată de Neluţu
21:40
Antrenorul lui Drita l-a “înțepat” pe Gigi Becali înainte de meciul cu FCSB din UEL: “Noi nu putem spune asta” # Antena Sport
FCSB o întâlnește joi pe Drita în primul meci al "dublei" din turul 3 preliminar Europa League. Înainte de partida de pe Arena Națională, antrenorul kosovar
21:30
Clubul nord-american Vancouver Whitecaps a oficializat miercuri achiziţia atacantului german Thomas Muller, de la Bayern Munchen, a anuntat gruparea canadiană pe site-ul oficial. Thomas Müller (35 de ani) este noul jucător al clubului Vancouver Whitecaps. Atacantul german a semnat un contract până în decembrie 2026. Thomas Muller va juca la Vancouver Whitecaps Internaţionalul german (131 […] The post Thomas Muller a semnat cu Vancouver Whitecaps! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
21:00
Cu fete venite din Australia şi Statele Unite vrea să se facă mare fotbalul feminin din România. Micile fotbaliste s-au topit în tricoul naţionalei la selecţia organizată la Buftea. Delia Pintilie vine tocmai din Australia ca să joace pentru România, iar Elena Gîrlea din Statele Unite. Dragostea pentru fotbal este mare, iar fetele sub 15 […] The post Naţionala de fotbal feminin s-ar putea întări cu fete din Australia şi Statele Unite appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Mitriță e mare cât China! appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal AntenaSport | Dinamoviștii de la rugby și-au prezentat noul tricou appeared first on Antena Sport.
20:50
Rezultat umilitor pentru echipa lui Adrian Mititelu! FCU Craiova, eliminată din Cupă de Vulturii Fărcăşeşti # Antena Sport
FCU Craiova continuă să primească lovitură după lovitură. După ce a fost retrogradată în Liga a 3-a, unde va începe sezonul cu o depunctare, formația lui Adrian Mititelu a fost eliminată din turul 2 al Cupei României. Echipa “alb-albastră” a fost învinsă cu 3-2 de Vulturii Fărcășești, o formație dintr-o comună cu doar 3.000 de […] The post Rezultat umilitor pentru echipa lui Adrian Mititelu! FCU Craiova, eliminată din Cupă de Vulturii Fărcăşeşti appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal AntenaSport | Rădoi, conectat la Europa appeared first on Antena Sport.
20:20
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” # Antena Sport
FCSB se pregătește pentru meciul cu Drita din turul 3 preliminar Europa League, unde a ajuns după ce a fost eliminată de Shkendija în calificările pentru grupa principală a Ligii Campionilor. “Roș-albaștrii” vor disputa partida tur contra kosovarilor mâine, 7 august, pe Arena Națională, de la ora 21:30. Cu o zi înainte de meciul cu […] The post Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” appeared first on Antena Sport.
20:20
Înainte de duelul cu Drita, Gigi Becali a prezis că echipa lui va merge în grupa principală din Europa League. Becali e convins că, în cel mai rău caz, FCSB va juca în grupa principală din Conference League. FCSB – Drita e în format LIVE TEXT pe AS.ro joi, de la ora 21:30. Returul se […] The post “Vom ajunge sigur” Gigi Becali a spus în ce competiţie europeană va juca FCSB! appeared first on Antena Sport.
20:00
Premii record anunțate la US Open 2025. Cât vor încasa campionii marelui șlem american # Antena Sport
US Tennis Association a anunţat miercuri că premiile acordate câştigătorilor de la probele de simplu masculin şi feminin ale turneului US Open vor ajunge la suma de cinci milioane de dolari pentru fiecare, iar compensaţia totală a jucătorilor va ajunge la 90 de milioane de dolari. Este vorba de o creştere cu 20% a sumei […] The post Premii record anunțate la US Open 2025. Cât vor încasa campionii marelui șlem american appeared first on Antena Sport.
19:50
Dinamo, interzisă temporar de pe Arcul de Triumf. Conflictul în care au intrat “câinii” # Antena Sport
Dinamo a disputat până acum două partide din postura de gazdă în noul sezon de Liga 1, primul pe Arcul de Triumf, iar celălalt, derby-ul cu FCSB, pe Arena Națională. “Câinii roșii” și-ar fi dorit să revină pe stadionul de lângă Biserica Cașin pentru partida cu UTA Arad din etapa a șasea, însă au apărut […] The post Dinamo, interzisă temporar de pe Arcul de Triumf. Conflictul în care au intrat “câinii” appeared first on Antena Sport.
19:50
Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: “Ce-ai zis, mă?” # Antena Sport
Florin Prunea a povestit un episod în care a fost implicat cu Nicolae Zuluf, soţul Sânzianei Buruiană. În perioada în care era preşedinte la Poli, Zuluf a mers în cantonament cu echipa ieşeană. Florin Prunea a dezvăluit că a fost enervat de Zuluf în cantonament, iar acesta nu a mai ajuns să semneze cu formaţia […] The post Florin Prunea, enervat de românul celebru care şi-a acuzat soţia că intră cu noroi în casă: “Ce-ai zis, mă?” appeared first on Antena Sport.
19:40
Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Mihai Stoica, veste importantă: “Nu trebuie să se opereze!” # Antena Sport
Mihai Stoica a anunțat o răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Oficialul de la FCSB a venit cu o veste importantă, înaintea „dublei” cu Drita, din preliminariile Europa League. Denis Alibec se confruntă cu o problemă medicală de la meciul cu CFR Cluj, din Supercupa României. Conform primelor informații apărute, atacantul ar fi […] The post Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Mihai Stoica, veste importantă: “Nu trebuie să se opereze!” appeared first on Antena Sport.
19:20
FC Politehnica Iaşi a anunţat că, începând de miercuri, a fost declanşată procedura de insolvenţă, “măsură necesară pentru continuarea activităţii în condiţii de legalitate şi stabilitate financiară”. Decizia, validată de Tribunalul Iaşi, în dosarul 3748/99/2025, a fost luată în urma scăderii semnificative a veniturilor clubului, cauzată în principal de diminuarea drepturilor de televizare şi a […] The post Un club de tradiție din România a intrat în insolvență! appeared first on Antena Sport.
18:50
Cum a descris-o Elias Charalambous pe Drita, înaintea duelului FCSB-ului cu echipa din Kosovo! # Antena Sport
Elias Charalambous a transmis la conferinţa de presă de dinaintea meciului tur cu Drita că pe jucătorii FCSB-ului îi aşteaptă un meci greu. FCSB este în criză înaintea duelului cu formaţia kosovară. Campioana României are 4 înfrângeri la rând, două dintre ele în dubla din preliminariile Ligii Campionilor cu Shkendija. Celelalte meciuri pierdute ale FCSB-ului […] The post Cum a descris-o Elias Charalambous pe Drita, înaintea duelului FCSB-ului cu echipa din Kosovo! appeared first on Antena Sport.
18:50
Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și imnul golanilor # Antena Sport
Federația Română de Fotbal a anunțat marți, după moartea lui Ion Iliescu, că la meciurile de Cupa României de miercuri și joi se va ține un moment de reculegere în memoria fostului președinte al României. Vestea respectivă nu a fost primită bine de toți suporterii și toate echipele, astfel că la partidele de astăzi au […] The post Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și imnul golanilor appeared first on Antena Sport.
18:30
Elias Charalambous a anunţat alte două absenţe la FCSB pentru turul cu Drita! Ce a dezvăluit despre Denis Alibec # Antena Sport
Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a anunţat că alţi doi jucători ai FCSB-ului vor fi indisponibili pentru meciul tur cu Drita. FCSB – Drita e în format LIVE TEXT joi, de la ora 21:30, pe AS.ro. Returul va avea loc peste o săptămână, în Kosovo, de la ora 21:00. În afară de Denis Alibec, despre care […] The post Elias Charalambous a anunţat alte două absenţe la FCSB pentru turul cu Drita! Ce a dezvăluit despre Denis Alibec appeared first on Antena Sport.
