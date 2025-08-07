“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia

18:50

Elias Charalambous a transmis la conferinţa de presă de dinaintea meciului tur cu Drita că pe jucătorii FCSB-ului îi aşteaptă un meci greu. FCSB este în criză înaintea duelului cu formaţia kosovară. Campioana României are 4 înfrângeri la rând, două dintre ele în dubla din preliminariile Ligii Campionilor cu Shkendija. Celelalte meciuri pierdute ale FCSB-ului […]