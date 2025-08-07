General Motors și Hyundai realizează un parteneriat pentru dezvoltarea a cinci vehicule

11:00

După o pauză de 2 ani, Nissan a readus la viață modelul Micra, de data aceasta sub forma unui model complet electric, care împarte multe elemente cu fratele francez Renault 5. Acest lucru îl putem vedea și la preț, deoarece prețul de pornire pentru modelul japonez este asemănător cu cel pentru Renault 5.Astfel, Micra are un preț de pornire competitiv de 26.964 de euro în Marea Britanie. Acest preț se aplică nivelului de echipare Engage, care vine la pachet cu o...