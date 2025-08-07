Este oficial! Alexi Pitu a semnat cu fostă echipă a lui Costel Gâlcă. Surpriză mare
Primasport.ro, 7 august 2025 14:50
Este oficial! Alexi Pitu a semnat cu fostă echipă a lui Costel Gâlcă. Surpriză mare
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
14:50
Transfer interesant realizat de Metaloglobus! Nou-promovata a adus un atacant cu multă experienţă în fotbalul nostru, care a anunţat că se retrage # Primasport.ro
Transfer interesant realizat de Metaloglobus! Nou-promovata a adus un atacant cu multă experienţă în fotbalul nostru, care a anunţat că se retrage
14:50
Este oficial! Alexi Pitu a semnat cu fostă echipă a lui Costel Gâlcă. Surpriză mare
Acum o oră
14:30
Şahul românesc, în plină ascensiune. Aur european pentru Eliza-Ioana Bădescu la doar 9 ani # Primasport.ro
Şahul românesc, în plină ascensiune. Aur european pentru Eliza-Ioana Bădescu la doar 9 ani
14:30
CFR Cluj - Braga: Avantaj de două goluri, pariu verde! Victoria vine mai repede, pe Mozzart Bet # Primasport.ro
CFR Cluj - Braga: Avantaj de două goluri, pariu verde! Victoria vine mai repede, pe Mozzart Bet
14:30
FCSB - Drita: Pe Mozzart Bet ai extra-time! Pariază LIVE 2+ în prima repriză şi îţi prelungim şansele de câştig # Primasport.ro
FCSB - Drita: Pe Mozzart Bet ai extra-time! Pariază LIVE 2+ în prima repriză şi îţi prelungim şansele de câştig
14:10
Surpriza zilei! Eric Bicfalvi, revenire de senzaţie! Fostul internaţional ajunge la clubul din Superligă aflat în criză # Primasport.ro
Surpriza zilei! Eric Bicfalvi, revenire de senzaţie! Fostul internaţional ajunge la clubul din Superligă aflat în criză
Acum 2 ore
14:00
E gata! Real Madrid şi-a găsit număr 9
Acum 4 ore
12:30
Becali i-a dat interzis pe Tik-Tok, iar Târnovanu a vorbit: ”Şi eu sunt supărat!”
12:00
Antrenorul celor de la Drita râde de FCSB: ”Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija!” # Primasport.ro
Antrenorul celor de la Drita râde de FCSB: ”Nu mă miră deloc că a fost eliminată de Shkendija!”
11:50
Arena Naţională găzduieşte Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii # Primasport.ro
Arena Naţională găzduieşte Arena Summer RaceFest, cel mai spectaculos eveniment auto al verii
11:20
FCU Craiova l-a cedat pe Moses Abbey în Superliga
Acum 6 ore
11:00
Surpriza verii! Jucătorul adus de Liverpool în schimbul unei sume imense a plecat de la echipă şi a semnat cu alt club # Primasport.ro
Surpriza verii! Jucătorul adus de Liverpool în schimbul unei sume imense a plecat de la echipă şi a semnat cu alt club
10:30
Marian Iancu a anunţat echipele româneşti care se vor califica mai departe în Cupele Europene: ”Un singur amendament!” # Primasport.ro
Marian Iancu a anunţat echipele româneşti care se vor califica mai departe în Cupele Europene: ”Un singur amendament!”
10:00
Parcursul magic al canadiencei Victoria Mboko la Montreal continuă. La 18 ani, ea s-a calificat în finala Canadian Open # Primasport.ro
Parcursul magic al canadiencei Victoria Mboko la Montreal continuă. La 18 ani, ea s-a calificat în finala Canadian Open
Acum 8 ore
08:40
Procesul privind moartea lui Maradona: tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători # Primasport.ro
Procesul privind moartea lui Maradona: tribunalul a respins cererea de recuzare a doi judecători
Acum 24 ore
00:20
Alexi Pitu a semnat cu noua echipă şi va încasa un salariu impresionant
00:10
Cine îi ia locul lui Marius Ştefănescu pe lista de campionat. Gigi Becali a făcut anunţul. ”Să vezi ce nebunie în România” # Primasport.ro
Cine îi ia locul lui Marius Ştefănescu pe lista de campionat. Gigi Becali a făcut anunţul. ”Să vezi ce nebunie în România”
00:00
Tottenham a anunţat oficial transferul lui Son Heung-min la Los Angeles FC
6 august 2025
23:40
Imagini de colecţie! Laurenţiu Reghecampf a ajuns în Sudan şi începe mandatul la noua echipă # Primasport.ro
Imagini de colecţie! Laurenţiu Reghecampf a ajuns în Sudan şi începe mandatul la noua echipă
23:10
Duel tare în turul III preliminar al Ligii Campionilor. Club Brugge s-a impus pe terenul lui RB Salzburg # Primasport.ro
Duel tare în turul III preliminar al Ligii Campionilor. Club Brugge s-a impus pe terenul lui RB Salzburg
22:30
MM Stoica nici nu a vrut să audă când i-a fost sugerat să aducă un psiholog la FCSB: ”A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau atunci?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica nici nu a vrut să audă când i-a fost sugerat să aducă un psiholog la FCSB: ”A bătut de trei ori PAOK, ne trebuiau atunci?” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Gigi Becali nu se dezminte! A anunţat echipa de start pentru turul cu Drita. Probleme în apărare. ”Nici nu avem fundaş central” # Primasport.ro
Gigi Becali nu se dezminte! A anunţat echipa de start pentru turul cu Drita. Probleme în apărare. ”Nici nu avem fundaş central”
22:20
Schimbarea din Giuleşti, după ce Dan Şucu a dat lovitura: ”Mulţi jucători se gândesc că dacă demonstrează la Rapid sunt urmăriţi şi de Genoa!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Schimbarea din Giuleşti, după ce Dan Şucu a dat lovitura: ”Mulţi jucători se gândesc că dacă demonstrează la Rapid sunt urmăriţi şi de Genoa!” | VIDEO EXCLUSIV
22:10
Schimbarea de la Rapid, după ce Dan Şucu a dat lovitura: ”Mulţi jucători se gândesc că dacă demonstrează la Rapid sunt urmăriţi şi de Genoa!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Schimbarea de la Rapid, după ce Dan Şucu a dat lovitura: ”Mulţi jucători se gândesc că dacă demonstrează la Rapid sunt urmăriţi şi de Genoa!” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Gloria Bistriţa a câştigat amicalul jucat în Ungaria cu Szombathely Kezilabda
21:40
Perianu semnează şi rămâne în Superligă: ”Mi-a zis că merge la ei!” VIDEO EXCLUSIV
21:30
VIDEO | România - Ungaria 76-64. Victorie entuziasmantă pentru ”tricolori” în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027 # Primasport.ro
VIDEO | România - Ungaria 76-64. Victorie entuziasmantă pentru ”tricolori” în precalificările europene ale FIBA World Cup 2027
21:30
FCU Craiova, eliminată din Cupa României de un club din Liga 3. Scorul zilei a fost 8-0. Rezultatele înregistrate în turul II # Primasport.ro
FCU Craiova, eliminată din Cupa României de un club din Liga 3. Scorul zilei a fost 8-0. Rezultatele înregistrate în turul II
21:00
La 41 de ani, Lindsey Vonn îl alege pe Aksel Lund Svindal să fie noul său antrenor pentru pregătirea în vederea Jocurilor Olimpice # Primasport.ro
La 41 de ani, Lindsey Vonn îl alege pe Aksel Lund Svindal să fie noul său antrenor pentru pregătirea în vederea Jocurilor Olimpice
21:00
FCU Craiova, eliminată din Cupa României de o nou-promovată în Liga 3. Scorul zilei a fost 8-0. Rezultatele înregistrate în turul II # Primasport.ro
FCU Craiova, eliminată din Cupa României de o nou-promovată în Liga 3. Scorul zilei a fost 8-0. Rezultatele înregistrate în turul II
20:40
Accidentare de ultim moment la FCSB. Ratează turul cu Drita din cauza unei pubalgii
20:00
Dorin Rotariu a schimbat echipa şi a fost prezentat oficial. ”Bun venit în familia noastră” # Primasport.ro
Dorin Rotariu a schimbat echipa şi a fost prezentat oficial. ”Bun venit în familia noastră”
19:40
Premii record la US Open 2025. Câştigătorii de la simplu vor primi câte 5 milioane de dolari # Primasport.ro
Premii record la US Open 2025. Câştigătorii de la simplu vor primi câte 5 milioane de dolari
19:40
Dan Petrescu, impresionat de investiţiile făcute de Braga. ”Au luat jucător de la Barcelona cu 15 milioane de euro, au luat jucător de la PSG # Primasport.ro
Dan Petrescu, impresionat de investiţiile făcute de Braga. ”Au luat jucător de la Barcelona cu 15 milioane de euro, au luat jucător de la PSG
19:30
MM Stoica a făcut în direct anunţul despre Alibec! Cât va lipsi, de fapt, atacantul: ”Două săptămâni se antrenează separat!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a făcut în direct anunţul despre Alibec! Cât va lipsi, de fapt, atacantul: ”Două săptămâni se antrenează separat!” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
O lovitură pe piaţa de mercato? Andrei Coubiş, dorit de o formaţie cu mari pretenţii din Superliga # Primasport.ro
O lovitură pe piaţa de mercato? Andrei Coubiş, dorit de o formaţie cu mari pretenţii din Superliga
18:40
Arbitrul german Deniz Aytekin se va retrage în 2026
18:40
EXCLUSIV | Surpriză uriaşă la FCSB! A revenit şi a fost inclus pe lista UEFA
18:30
Marea revenire! Barcelona a făcut anunţul aşteptat de toţi fanii
18:10
Gigi Becali i-a adus un ultim omagiu lui Ion Iliescu. ”Raiul nu-l vede!”
18:10
A fost anunţat scorul de la FCSB - Drita! Britanicii au făcut anunţul: ”Noi asta spunem!” # Primasport.ro
A fost anunţat scorul de la FCSB - Drita! Britanicii au făcut anunţul: ”Noi asta spunem!”
17:40
Jandarmeria Bucureşti a anunţat măsurile de ordine pentru meciul FCSB – Drita
17:40
E gata! Pleacă de la FCSB şi va juca la alt club din Superliga
17:40
Patronul care a făcut afaceri de milioane cu FCSB nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Becali: ”Nu a înţeles că fotbalul e fotbal, iar distracţia la televizor e distracţie la televizor!” # Primasport.ro
Patronul care a făcut afaceri de milioane cu FCSB nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Becali: ”Nu a înţeles că fotbalul e fotbal, iar distracţia la televizor e distracţie la televizor!”
17:00
Patronul Rapidului a anunţat cine va lua campionatului: ”E normal să vreau să câştigăm noi titlul!” # Primasport.ro
Patronul Rapidului a anunţat cine va lua campionatului: ”E normal să vreau să câştigăm noi titlul!”
16:50
Pilotul Franco Colapinto a suferit un accident în Ungaria, în timpul testelor Pirelli # Primasport.ro
Pilotul Franco Colapinto a suferit un accident în Ungaria, în timpul testelor Pirelli
16:40
Vlad Răfăilă, portarul Farului şi al naţionalei U21, aproape de un transfer de răsunet # Primasport.ro
Vlad Răfăilă, portarul Farului şi al naţionalei U21, aproape de un transfer de răsunet
16:10
Dan Petrescu a aflat când îşi va primi pedeapsa pentru eliminarea de la meciul cu Universitatea Craiova # Primasport.ro
Dan Petrescu a aflat când îşi va primi pedeapsa pentru eliminarea de la meciul cu Universitatea Craiova
16:10
Austeritatea loveşte fotbalul românesc! Un club de mare tradiţie a intrat în insolvenţă # Primasport.ro
Austeritatea loveşte fotbalul românesc! Un club de mare tradiţie a intrat în insolvenţă
15:40
Super Rally revine la Timişoara: 26 de piloţi de top se întrec în inima oraşului, sâmbătă, pe Prima Sport 2 # Primasport.ro
Super Rally revine la Timişoara: 26 de piloţi de top se întrec în inima oraşului, sâmbătă, pe Prima Sport 2
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.