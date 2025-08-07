Real Madrid are un nou număr 9! “Galacticii”, alegere surprinzătoare

20:20

FCSB se pregătește pentru meciul cu Drita din turul 3 preliminar Europa League, unde a ajuns după ce a fost eliminată de Shkendija în calificările pentru grupa principală a Ligii Campionilor. "Roș-albaștrii" vor disputa partida tur contra kosovarilor mâine, 7 august, pe Arena Națională, de la ora 21:30. Cu o zi înainte de meciul cu […] Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: "Doarme pe teren"