Oficialii care nu au luat parte la funeraliile lui Ion Iliescu. Printre cei absenți: președintele Nicușor Dan și fostul președinte, Klaus Iohannis | AUDIO
Europa FM, 7 august 2025 18:00
La funeraliile fostului președinte, Ion Iliescu, au fost însă și mari absenți. Neparticiparea acestora – în frunte cu actualul șef de stat, Nicușor Dan – nu a trecut neobservată. Președintele Nicușor Dan și fostul președinte, Klaus Iohannis, nu au participat nici miercuri, nici joi, la funeralii. Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe cu […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 5 minute
18:00
SONDAJ: Grecia rămâne destinația favorită a românilor în sezonul de vară. Ce țări îi urmează în topul preferințelor | AUDIO # Europa FM
Trei din patru români care pleacă în vacanță în străinătate în această vară aleg destinații din sudul Europei, iar cei mai mulți vor merge cu mașina personală. Așa arată datele unui sondaj realizat de o bancă. Grecia rămâne destinația favorită a românilor care aleg să-și petreacă vacanța în afara țării – peste 26% dintre respondenți […]
18:00
Ministerul Educației: Universităţile trebuie să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse din venituri proprii # Europa FM
Universitățile trebuie să-și păstreze mai departe libertatea de a oferi burse și suport studenților din venituri proprii, acolo unde își permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului, a transmis ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, pe 7 august, într-un comunicat de presă. Afirmația ministrului vine după ce, anterior, a […]
18:00
Oficialii care nu au luat parte la funeraliile lui Ion Iliescu. Printre cei absenți: președintele Nicușor Dan și fostul președinte, Klaus Iohannis | AUDIO # Europa FM
La funeraliile fostului președinte, Ion Iliescu, au fost însă și mari absenți. Neparticiparea acestora – în frunte cu actualul șef de stat, Nicușor Dan – nu a trecut neobservată. Președintele Nicușor Dan și fostul președinte, Klaus Iohannis, nu au participat nici miercuri, nici joi, la funeralii. Administrația Prezidențială a transmis un mesaj de condoleanțe cu […]
18:00
Germania anunță că va prelungi controalele temporare la frontieră după data de 15 septembrie | AUDIO # Europa FM
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere. Anunțul a fost făcut de ministrul german de interne, în cadrul unui podcast. Una dintre măsurile noului guvern este respingerea la granițe a migranților clandestini. Anunțul a fost făcut în cadrul podcastului Table Today. Germania va continua controalele temporare la frontieră după termenul limită de 15 septembrie, […]
18:00
FCSB-FC Drita, diseară, de la 21:30, în cel de-al treilea tur preliminar al Europa League Ce spune Becali despre probemele de lot ale roș-albaștrilor | AUDIO # Europa FM
FCSB întâlnește astăzi campioana din Kosovo, FC Drita, în prima manşă a celui de-al treilea tur preliminar al Europa League. Meciul se joacă pe Arena Naţională de la ora 21:30. Însă campiona României nu traversează o perioadă bună: vine dupa înfrângerea cu Shkendija și cu Dinamo și are mari probleme de lot. Tehnicianul roș-albaștrilor, Elias […]
18:00
CFR anunță că va monta panouri fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului pe liniile către Constanța și Predeal | AUDIO # Europa FM
Mai puțină poluare fonică din partea trenurilor. CFR anunță că va monta panouri fonoabsorbante pe liniile către Constanța și Predeal. Se estimează că acestea vor reduce zgomotul cu aproximativ zece decibeli. Panourile fonoabsorbante vor fi montate pe liniile București Nord – Constanța, în zona Podului Constanța, și București Nord – Predeal, în zona Chitila. Au […]
18:00
Sibiu: Copilul şi bărbatul care s-au electrocutat într-o piscină din localitatea Cârţa au fost declaraţi decedaţi. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă # Europa FM
Update 17:20 Minorul şi bărbatul au fost declaraţi decedaţi Copilul şi bărbatul care s-au electrocutat într-o piscină din localitatea Cârţa au fost declaraţi decedaţi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu. „În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, cele două victime nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarate decedate”, […]
18:00
Arad: Bărbatul care și-a ucis fosta parteneră după ce a târât-o peste 1,5 kilometri, arestat preventiv pentru 30 de zile | AUDIO # Europa FM
Bărbatul de 35 de ani care și-a ucis fosta parteneră după ce a târât-o prin centrul orașului arădean Chișineu Criș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Moartea femeii a fost violentă, arată anchetatorii. Bărbatul este acuzat de omor și lipsire de libertate în mod ilegal. Anchetatorii au stabilit că acesta s-a dus seara […]
18:00
Lupta împotriva violenței domestice. ANES cere incriminarea femicidului și dezminte unul dintre miturile despre dispozitivul electronic de monitorizare, o formă de protecție a victimei | AUDIO # Europa FM
Femicidul ar putea să fie introdus în Codul Penal. Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a definit oficial această faptă și propune mai multe modificări legislative care zilele următoare vor fi puse în transparență decizională. Printre ele, instanțele vor obliga agresorii să urmeze programe de sănătate mintală, spune la Europa […]
18:00
Neamț: Polițiștii au donat materiale de construcții pentru trei familii afectate de inundațiile din comuna Farcașa | GALERIE FOTO # Europa FM
Polițiștii din Neamț s-au mobilizat și au reușit să strângă 15.000 de lei, din banii personali, pentru a ajuta trei familii afectate de inundațiile din comuna Farcașa. Au cumpărat materiale de construcții, iar astăzi le-au transportat și le-au descărcat la destinație. Oamenii legii au optat pentru familii cu probleme de sănătate, care se descurcă mai […]
18:00
Nina Iliescu, mesaj de mulțumire după funeraliile lui Ion Iliescu: Vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României democrate # Europa FM
Nina Iliescu a transmis un mesaj public de mulțumire adresat tuturor celor care au organizat și au participat la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Ea și-a exprimat recunoștința și față de personalul medical care a avut grijă de fostul șef de stat în ultimele luni, precum și față de cei care i-au adus un ultim […]
18:00
Radu Jude revine în cinematografia europeană cu filmul „Dracula”. Premiera mondială va avea loc la Festivalul de la Locarno | AUDIO # Europa FM
Regizorul român Radu Jude revine în cinematografia europeană cu cel mai nou film al său, „Dracula”. Producția va avea premiera mondială duminică, 10 august, în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Locarno, în Elveția. Filmul „Dracula” al lui Radu Jude nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker, ci o […]
Acum 6 ore
14:00
Donald Trump anunță o întâlnire cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina | AUDIO # Europa FM
Președintele Statelor Unite s-ar putea întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, a anunțat un oficial de la Casa Albă. De altfel, Donald Trump le-a confirmat jurnaliștilor că ar urma să aibă o astfel de întrevedere atât cu liderul de la Kremlin, cât și cu […]
14:00
Spania: Peste 1.000 de oameni au murit în luna iulie din cauza caniculei. Numărul s-a dublat față de aceeași perioadă a lui 2024 | AUDIO # Europa FM
Peste 1.000 de decese înregistrate în Spania în luna iulie pot fi atribuite caniculei. Este o creștere cu peste 50% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, avertizează Ministerul spaniol al Sănătății. Ministerul Sănătăţii din Spania a transmis pe rețeaua X că în iulie au fost înregistrate 1.060 de decese care pot fi atribuite temperaturilor extrem […]
14:00
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. La slujba religioasă au venit mai mulți foști premieri, dar și actualul prim-ministru, alături de câțiva miniștri | AUDIO # Europa FM
Funeralii de stat în plină desfășurare pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost scos, în urmă cu o jumătate de oră, din Sala Unirii de la Cotroceni și dus în biserica Palatului prezidențial, unde a avut loc o slujbă relogioasă. Cortegiul se va îndrepta spre Cimitirul Militar Ghencea, unde […]
14:00
Franța se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimii 80 de ani. Flăcările s-au extins până aproape de granița cu Spania | VIDEO # Europa FM
Franța se confruntă cu cel mai mare incendiu de vegetație din ultimii aproape 80 de ani. O femeie a murit și zeci de case au fost distruse de flăcări după ce acestea au cuprins o suprafață de 16.000 de hectare. Pompierii continuă lupta pentru stingerea incendiului de vegetație izbucnit în urmă cu trei zile în […]
14:00
Kremlinul confirmă: „S-a ajuns, în esență, la un acord pentru a organiza o întâlnire bilaterală” între Vladimir Putin și Donald Trump | AUDIO # Europa FM
Kremlinul confirmă că președintele rus, Vladimir Putin, va avea o întâlnire cu omologul său american, Donald Trump. Se va întâmpla în următoarele zile, a declarat consilierul pentru politică externă al lui Putin, după ce anterior un oficial de la Casa Albă anunțase că cei doi șefi de stat s-ar putea întâlni săptămâna viitoare pentru a […]
14:00
Gelozia, principala cauză pentru care o femeie este abuzată sau ucisă în România. Un psiholog judiciar atrage atenția: „Orice formă de abuz nu este de tolerat, nu este de iertat. Este de vorbit despre și de anunțat” | AUDIO # Europa FM
Gelozia este principala cauză a agresiunilor împotriva femeilor, spune la Europa FM, psihologul judiciar Vlad Guluță. 70% dintre bărbații cu care acesta a stat de vorbă în penitenciare i-au mărturisit că nu au putut controla această emoție puternică. Vlad Guluță, psiholog judiciar: „Cei care au venit cu omor, vătămare sau alte violențe sunt din […]
14:00
Consiliul de Administrație al Romsilva are patru noi membri. Ministra Mediului a semnat contractele: Era esențial să avem un consiliu funcțional | AUDIO # Europa FM
Romsilva are patru noi membri în Consiliul de Administrație, după ce Ministra Mediului a semnat contractele de mandat pentru aceștia. Contractele prevăd obligații, dar și sancțiuni. Iar valoarea indemnizațiilor a fost redusă la mai puțin de jumătate. Mai exact, de la 12.500 la 5.000 de lei brut. Ministra Mediului, Diana Buzoianu: „Vom urmări îndeaproape activitatea […]
14:00
Pacienții cronici din anumite programe naționale nu vor mai fi obligați să prezinte bilet de trimitere la medicul de specialitate | AUDIO # Europa FM
Un ordin comun semnat de ministrul Sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienţii cu afecţiuni cronice din anumite programe naţionale. Aceştia se vor putea prezenta direct la medicul specialist înrolat în programele respective. Ministrul Alexandru Rogobete a scris pe Facebook că măsura va reduce timpii de […]
Acum 12 ore
10:00
Ion Iliescu este înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea. Ceremonia are loc doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați | AUDIO # Europa FM
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea. Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi scos din Palatul Cotroceni după ora 10:00, iar ceremonia de înhumare are loc la prânz, doar în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Guvernul a stabilit funeralii naționale și a decretat ziua […]
10:00
Rodica Coposu, sora fostului lider țărănist Corneliu Coposu, s-a stins din viață la 92 de ani | AUDIO # Europa FM
A murit sora cea mică a fostului lider țărănist Corneliu Coposu. Rodica Coposu avea 92 de ani și era președinta Fundației Corneliu Coposu, fundație pe care a înființat-o alături de sora mai mare, la un an după încetarea din viață a fratelui lor. Corneliu Coposu a fost deținut politic în perioada comunistă și unul dintre […]
10:00
Arad: Instituțiile publice arborează drapelul României în bernă, în ziua înmormântării lui Ion Iliescu, declarată zi de doliu național | VIDEO # Europa FM
Astăzi este zi de doliu național pe întregul teritoriu al României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Potrivit legii în ziua de doliu național, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă. Aceeași obligație revine și persoanelor fizice, dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la reședință. „Respectăm Hotărârea […]
Acum 24 ore
22:00
Italia a aprobat construcția celui mai lung pod suspendat din lume: Va costa 13 miliarde de euro și va traversa strâmtoarea Messina | AUDIO # Europa FM
Undă verde pentru podul care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei. Proiectul, despre care se discută în Italia încă din 1960, a primit acum acordul final din partea Guvernului Italiei. Podul va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare și […]
22:00
Reportaj: „Au venit toate fetele care l-au iubit” să-i aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Cât despre greșeli, „Cine n-are vină să dea primul cu piatra” | GALERIE FOTO # Europa FM
Oameni care l-au admirat pe fostul președinte Ion Iliescu au venit astăzi la Palatul Cotroceni pentru, spun ei, un ultim omagiu. Nu s-a stat la coadă prea mult. Câteva coroane și jerbe, flori și lumânări au fost duse într-un spațiu amenajat pe stradă, în fața Președinției. În mijlocul lor, o fotografie a fostului șef de […]
22:00
Timișoara: O femeie a fost amenințată prin SMS, iar principalul suspect este fostul soț | AUDIO # Europa FM
În Timișoara, polițiștii au deschis un dosar penal pentru amenințare, după ce au fost sesizați de o femeie că a primit un mesaj de amenințare de pe un număr necunoscut. Aceasta le-a povestit oamenilor legii că are ordin de protecție împotriva soțului ei și îl suspectează că ar fi autorul mesajului. Purtătorul de cuvânt al […]
22:00
Cele mai cunoscute replici rostite de Ion Iliescu. Fostul președinte l-a numit „prostănac” pe Mircea Geoană în 2005 | AUDIO # Europa FM
Ion Iliescu – „cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă”, asa cum s-a prezentat oamenilor în decembrie 1989 când a preluat puterea- rămâne cunoscut și pentru etichetele pe care le-a pus unor personaje sau pentru vorbele de duh care au făcut istorie. A început încă din 22 decembrie 1989, când îi scotea vinovați de ororile comunismului […]
Ieri
18:00
Cod roșu de vijelie puternică, ploaie și grindină în județul Suceava, în ora următoare. În județul Cluj este în vigoare o avertizare cod portocaliu # Europa FM
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o avertizare cod roșu pentru județul Suceava, unde, în următoarea oră, sunt așteptate vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului. Totodată, în județul Cluj a intrat în vigoare o avertizare cod portocaliu pentru ploi abundente și fenomene meteorologice asociate. Potrivit meteorologilor, până la ora 15:00, […]
18:00
Franța: 1.800 de pompieri luptă cu cel mai mare incendiu de vegetație izbucnit în acest an în țară. O femeie a murit, iar alte nouă persoane au fost rănite | VIDEO # Europa FM
Franța se luptă în aceste zile cu cel mai mare incendiu de vegetație izbucnit în țară în acest an. 12.000 de hectare au ars în ultimele 24 de ore în departamentul Aude, din sudul țării. O femeie a murit, iar nouă persoane au fost rănite de la izbucnirea flăcărilor, transmite France24. Incendiul care a izbucnit […]
18:00
Trenul internațional București – Kiev își reia cursele, însă traseul a fost schimbat | AUDIO # Europa FM
Trenul internațional București – Kiev va fi repus în circulație, după mai mulți ani de pauză. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu. Zilele viitoare se va face o primă călătorie de probă. Se schimbă însă traseul. Cursa de probă va pleca din Kiev spre Bucureşti în noaptea de […]
18:00
Istoricul Cosmin Popa: „Mandatele lui Iliescu au fost o continuă încercare de a opri occidentalizarea României” | AUDIO # Europa FM
Mandatele lui Ion Iliescu au fost marcate de încercarea fostului președinte de a opri modernizarea României, spune istoricul Cosmin Popa pentru Europa FM. Cosmin Popa: „Iliescu a avut un succes absolut dramatic în politicile pe care le-a aplicat” Cosmin Popa: „Dacă ar fi să caracterizez într-o formulă succintă și cuprinzătoare epoca Iliescu din istoria României, […]
18:00
Arad: Ion Iliescu rămâne o figură controversată în conștiința publică: „A avut și părți pozitive, cum a fost începutul aderării la NATO”/„Le-a permis hoților să prospere” | AUDIO # Europa FM
În această după-amiază, timp de cinci ore, va fi permis accesul cetățenilor în Palatul Cotroceni, în Sala Unirii. Cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot face acest lucru între orele 13:00 și 18:00. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, rămâne o figură controversată în conștiința publică, iar percepțiile diferă semnificativ între generații. […]
18:00
Suceava: Străzi inundate în urma codului roșu de ploi torențiale și vijelii puternice | VIDEO # Europa FM
Străzile din Suceava au fost inundate, miercuri, în decurs de o oră, după ce județul din nordul Moldovei s-a aflat miercuri după-amiază, timp de o oră, sub avertizare Cod roșu de vijelii puternice, ploi torențiale, grindină și intensificări ale vântului. În Fălticeni, un copac a căzut peste o mașină, iar Bazarul din Suceava și subsolul […]
18:00
Angajatorii oferă peste 36.000 de locuri de muncă în România, anunță ANOFM. Românii pot aplica și pentru 251 de posturi în străinătate | AUDIO # Europa FM
Angajatorii din România pun la dispoziție zeci de mii de locuri de muncă, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Oportunități există și în străinătate. Peste 36.000 de locuri de muncă sunt disponibile în România, potrivit datelor transmise de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt de agenți de […]
18:00
Bistrița: Spitalul Județean datorează un milion de euro și o rentă lunară unui pacient căruia medicii, printr-un diagnostic greșit, i-au cauzat un handicap pe viață | AUDIO # Europa FM
Daune de un milion de euro și o rentă lunară pe viață trebuie să achite Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru un caz dovedit de malpraxis, în urma căruia un bărbat, de 34 de ani, a rămas cu handicap permanent sever după un diagnostic greșit și manevre medicale nereușite. Cazul de malpraxis a avut loc […]
18:00
Noi discuții între Vladimir Putin și emisarul special al lui Trump s-au finalizat la Moscova, cu trei zile înainte să expire termenul-limită de acceptare a unui armistițiu de către Rusia | AUDIO # Europa FM
Președintele rus Vladimir Puțin și emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, au discutat trei ore la Kremlin. Aceasta a fost a cincea întâlnire dintre Puțin și Witkoff de la începutul anului, dar niciuna dintre aceste discuții nu l-au determinat pe liderul de la Kremlin să-și schimbe abordarea față de războiul pornit împotriva […]
18:00
Românii îi aduc un ultim omagiu lui Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni: „L-am iubit, m-a ajutat”/ „De la început mi-a plăcut, se vedea gândirea inginerească, logică, rațională” | AUDIO # Europa FM
Românii continuă să treacă pe la catafalcul fostului președinte Ion Iliescu. Mulți dintre oamenii care i-au adus un ultim omagiu spun că Ion Iliescu a avut un rol pozitiv în istoria României, dar admit și că mandatele acestuia au fost marcate de controverse. Reporterul Europa FM, Liliana Nicolae, a stat de vorbă cu câțiva dintre […]
18:00
Brașov: Un muzeu inedit dedicat basmelor românești va fi construit la Codlea. Vizitatorii vor putea păși în lumea eroilor, căpcăunilor și zânelor | AUDIO # Europa FM
Un muzeu inedit dedicat basmelor românești va fi construit la Codlea, în județul Brașov. Cu atracții precum Casa Eroului sau Livada Fermecată, proiectul, finanțat în mare parte din fonduri europene, ar putea deveni un punct de atracție turistică important. La Codlea, în județul Brașov, va fi construit Muzeul Basmelor Românești, un parc tematic interactiv întins […]
18:00
Galați: Un sistem modern de reducere a riscului la inundaţii a fost implementat în Tecuci. Proiectul a costat peste 217 milioane de lei | AUDIO # Europa FM
Un sistem modern de reducere a riscului la inundaţii a fost implementat în Tecuci, judeţul Galaţi. Proiectul a costat peste 217 milioane de lei. S-a construit o acumulare nepermanentă pe râul Tecucel, cu o capacitate de 2,76 milioane metri cubi, pentru atenuarea undei de viitură și eliberarea controlată a debitelor ridicate. A fost regularizată albia […]
14:00
ANM: Caniculă în 11 județe din țară și în București. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade. Ploi și vijelii, așteptate în regiunea Moldovei | GALERIE FOTO # Europa FM
11 județe și municipiul București se află sub cod galben de caniculă, miercuri, 6 august, transmite Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). În regiunea Moldovei sunt însă așteptate ploi însemnate cantitativ și vijelii puternice, conform meteorologilor. Dinsconfortul termic va fi ridicat, miercuri, în sudul, centrul şi estul Munteniei, în sudul Moldovei, precum şi în Dobrogea. Temperaturile […]
14:00
Cătălin Striblea: „Multă altă lume din România se întreabă dacă nu cumva Ion Iliescu n-ar fi trebuit să aibă aceste funeralii naționale” | AUDIO # Europa FM
Numeroase publicații internaționale au scris pe larg despre decesul fostului președinte al României, Ion Iliescu. La Repubblica notează că a murit primul președinte al României după Revoluția din 1989 și că deși era acuzat de crime împotriva umanității, acesta va fi omagiat cu funeralii de stat. Și agenția de știri Reuters scrie despre funeraliile de […]
14:00
PSD acuză USR că manifestă o atitudine „total lipsită de respect, decență și umanitate” față de Ion Iliescu. Social-democrații nu vor participa la ședința Coaliției, programată azi | AUDIO # Europa FM
PSD boicotează ședința Coaliției, programată astăzi la ora 11:00, spun surse din partid pentru Europa FM. Motivul ar fi „lipsa de respect și decență afișată de partidul USR față de primul președinte al României”. Președintele interimar al PSD a transmis, pe Facebook, puțin după ora 11:00, că social-democrații nu vor participa la următoarele ședinte de […]
14:00
Vlad Petreanu: „Iliescu a tot stat la putere vreo 10 ani, dar prețul a fost plătit de toți românii” | AUDIO # Europa FM
Jurnalistul Europa FM, Vlad Petreanu, face o radiografie a mandatelor fostului președinte Ion Iliescu. Ion Iliescu a avut trei mandate de-a lungul a 14 ani. Primul, 1990-1992, al doilea, 1992-1996 și, în fine, al treilea, o revenire care a mai năruit odată speranțele că România se va putea schimba vreodată între 2000-2004. Și deși fiecare […]
14:00
Somnul odihnitor nu mai este un lux, ci o necesitate. După o zi încărcată, corpul are nevoie de relaxare și refacere, iar patul joacă un rol esențial în acest proces. Un element tot mai apreciat în amenajarea dormitorului este topperul de saltea – un accesoriu simplu, dar cu efecte importante asupra confortului. Cu un design […]
14:00
„Cine a fost Ion Iliescu?”. Cătălin Striblea: „Este primul conducător al României democratice, dar și fondatorul unei minciuni supreme despre cum trebuie să funcționeze țara asta și democrația sa” | AUDIO # Europa FM
Ion Iliescu s-a stins din viață, iar numele lui nu este complet străin în rândul generațiilor mai tinere, de sub 20 de ani. Mulți dintre ei însă nu știu cine a fost acesta, în ce evenimente istorice a fost implicat, în ce dosare îi apare numele sau ce consecințe au avut acțiunile sale de-a lungul […]
14:00
Arad: O femeie a fost ucisă de fostul partener, după ce a a refuzat emiterea unui ordin de protecție | AUDIO # Europa FM
O femeie din Arad, care refuzase ordinul de protecție pentru fostul partener, a fost omorâtă noaptea trecută. Bărbatul a fost reținut. Cei doi aveau împreună două fetițe. Polițiștii au fost sesizați, în noaptea de marți spre miercuri, că, în orașul Chișineu-Criș, o femeie ar fi fost introdusă cu forța într-un autoturism de către fostul concubin, […]
14:00
Brașovul nu mai face față numărului mare de urși. Viceprimarul Dan Ghiță vrea o întâlnire cu ministrul Mediului: „Situația devine tensionată” | AUDIO # Europa FM
Prezența urșilor în zona Brașovului a crescut alarmant în ultima vreme, atrage atenția viceprimarul orașului. Dan Ghiță spune la Europa FM că autoritățile locale nu mai pot face față numărului mare de exemplare. Viceprimarul Brașovului, Dan Ghiță: „Trebuie să-i înțelegem și pe cetățenii Brașovului care, evident, sunt speriați” „Din ce în ce mai multe apeluri […]
14:00
Buzău: Tânără de 22 de ani, lovită și sechestrată de fostul partener. Agresorul se află în arest, cercetat pentru trei infracțiun | AUDIO # Europa FM
O tânără de 22 de ani din Buzău a trecut prin momente de groază, după ce fostul concubin a lovit-o și a sechestrat-o. După ce a legat-o de mâini și de picioare, bărbatul a ras-o în cap: i-a provocat răni care au trimis-o pe victimă la spital. Acum, agresorul este în arest, cercetat pentru trei […]
10:00
Funeraliile lui Ion Iliescu. Sicriul fostului președinte a fost depus la Palatul Cotroceni. Guvernul a instituit mai multe reguli de acces pentru cei care vor să prezinte un ultim omagiu # Europa FM
Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului şef al statului, Ion Iliescu, a ajuns la Palatul Cotroceni miercuri, 6 august, la ora 09:00. Aici, Garda de onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” prezintă onorul. După un scurt moment religios, între orele 09:30 şi 12:30, sunt aşteptaţi înalţi oficiali să prezinte un ultim […]
10:00
Atac rusesc cu drone, resimțit azi-noapte în nordul județului Tulcea. 19 oameni au sunat la 112 | AUDIO # Europa FM
Panică azi-noapte în județul Tulcea, în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei. La 1 noaptea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert prin care avertiza populația din zona de nord a județului Tulcea să-și ia măsuri de protecție și siguranță personală deoarece există pericolul căderii unor drone din spațiul aerian. Purtătorul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.