Volodimir Zelensky a anunțat că exclude orice retragere a forțelor ucrainene din regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova
Europa FM, 13 august 2025 10:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a anunțat că exclude orice retragere a forțelor ucrainene din regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova. Anunțul vine după ce președintele american Donald Trump a spus că orice acord de pace ar implica „un schimb de teritorii” iar una dintre cererile lui Putin ar fi ca Ucraina să […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 10 minute
10:10
Volodimir Zelensky a anunțat că exclude orice retragere a forțelor ucrainene din regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova # Europa FM
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a anunțat că exclude orice retragere a forțelor ucrainene din regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova. Anunțul vine după ce președintele american Donald Trump a spus că orice acord de pace ar implica „un schimb de teritorii” iar una dintre cererile lui Putin ar fi ca Ucraina să […]
10:10
Un deținut condamnat la aproape șase ani de închisoare pentru act sexual cu un minor a evadat aseară de la Penitenciarul Mărgineni din județul Prahova # Europa FM
Bărbatul de 32 de ani a sărit gardul din jurul închisorii. Fugarul este căutat de echipe ale penitenciarului, de poliţişti, jandarmi şi poliţişti de frontieră. Deținutul era în tura de lucru la Penitenciarul Mărgineni din județul Prahova când a evadat, aseară, în jurul orei 18, Potrivit polițiștilor, fugarul a sărit gardul din jurul penitenciarului și […]
Acum 12 ore
22:10
Ministrul Energiei a revocat numirea finului său din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica | AUDIO # Europa FM
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat numirea finului său, Alin Demian, din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica. În prezent, Demian este consilierul ministrului Energiei. Potrivit presei locale, în ultimii ani, el a ocupat mai multe funcții pe linie de partid, unele plătite din fonduri publice. La solicitarea Europa FM, Ministerul […]
22:10
Neamț: Cetățean portughez prins în flagrant la Roman, în timp ce încerca să vândă 360 de grame de cocaină | AUDIO # Europa FM
Un cetățean portughez a fost prins în flagrant la Roman, în timp ce încerca să vândă 360 de grame de cocaină. Bărbatul a fost reținut și dus la Tribunalul Neamț, cu propunerea de arestare preventivă. Din cercetările făcute de polițiștii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT, a rezultat […]
22:10
Primăria Sectorului 1: „Am trimis notificarea de evacuare pentru societatea care a administrat Piața 16 Februarie. Începem demolarea construcțiilor ilegale” | AUDIO # Europa FM
Primăria Sectorului 1 anunță demolarea construcțiilor ilegale din Piața 16 Februarie, printr-un comunicat. A trimis deja notificarea de evacuare pentru firma care a administrat piața timp de peste 20 de ani. Este vorba de o firmă administrată de un personaj controversat: Nicolae Cristescu, mason și fost finanțator al clubului Rapid, judecat pentru constituire de grup […]
22:10
Vagoane suplimentare la trenurile CFR Călători spre și dinspre centrele de pelerinaj și litoral de Sfânta Maria | AUDIO # Europa FM
CFR Călători oferă întreaga capacitate de trenuri în minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august. Vor circula mai multe trenuri spre litoral, dedicate celor care vor să-și sărbătorească ziua onomastică pe plajă sau să participe la evenimentele de Ziua Marinei Române. Reprezentanții CFR au anunțat că se efectuează verificări speciale la trenurile […]
22:10
Ministrul Sănătății va sesiza Parchetul după verificările la Centrul pentru Arși de la Spitalul Floreasca: „Spațiile nu respectă normativul” | AUDIO # Europa FM
Plângere penală în situația Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca din Capitală. Ministrul Sănătății anunță că ultimele verificări au descoperit nereguli grave, de natură penală. A dat și un exemplu: nu există „sistem de ventilație”, deși în documente scria că există. Verificările Ministerului vin în condițiile în care, la secția de mari arși, a […]
Acum 24 ore
18:10
Arad: Cum a decurs proba scrisă la Matematică a examenului de Bacalaureat pentru candidații din sesiunea de toamnă: „Am venit la noroc, poate, poate” | GALERIE FOTO # Europa FM
Azi a avut loc proba la Matematică din sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Printre candidați se numără peste 18.000 de elevi care au picat în vară sau care au rămas corigenți, arată Ministerul Educației. Au participat și 12.000 de foști elevi care au terminat liceul – unii în urmă cu aproape 30 de ani – […]
18:10
Marcel Ciolacu afirmă că România s-a întors în urmă cu doi ani din cauza creșterii masive a inflației și cere Guvernului Bolojan să ia „urgent măsuri” # Europa FM
Fostul premier Marcel Ciolacu îi cere Guvernului Bolojan să ia „urgent măsuri” în sprijinul populației, după ce datele Institutului Național de Statistică au arătat marți, 12 august, că inflația a crescut în luna iulie la 7,8% de la la 5,8%, cât era în luna iunie. „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă […]
18:10
Nicușor Dan: „Pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia” # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că pacea nu poate fi realizată fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. El salută implicarea lui Donald Trump în procesul de soluționare a războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o pace justă și durabilă,, printr-o postare făcută pe contul său de X. Președintele […]
18:10
Maramureș: Consiliul Județean a anunțat o serie de măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor la instituțiile din subordine. Se estimează economii la buget de peste 30 de milioane de lei | AUDIO # Europa FM
La nivelul Consiliului Județean Maramureș au fost anunțate o serie de măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor instituțiilor din subordine. Se dorește astfel reducerea risipii bugetare. Zeci de posturi vor fi reduse. Prima vizată este structura Serviciului Județean de Pază, care în prezent asigură serviciul non-stop la sedii precum Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, aeroport, […]
18:10
Spitalul Floreasca: În acest moment nu este documentat niciun focar de infecție cu Candida Auris. Cei patru pacienți nu sunt infectați, ci doar purtători ai bacteriei | AUDIO # Europa FM
Spitalul Floreasca face precizări după ce presa a scris despre existența unui nou focar de Candida Auris, la secția ATI. Potrivit spitalului, este vorba de patru pacienți, dar aceștia nu sunt infectați, ci doar purtători ai bacteriei. Chiar și așa, bolnavii au fost izolați, și direcția de sănătate publică informată. Dar – precizează conducerea spitalului […]
18:10
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români | AUDIO # Europa FM
Peste 90% dintre turiștii care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt români. Anunțul vine de la Direcția Bazinului Mării Negre din Varna. Turiștii fie nu au suficiente informații, fie nu cunosc legea, mai transmite instituția. Mai multe inspecții au avut loc săptămâna trecută de-a lungul coastei de nord a Mării Negre, la inițiativa […]
18:10
Ministerul Educației analizează documentele privind achiziția controversată a celor 26 de microbuze școlare electrice de către autoritățile din Iași | VIDEO # Europa FM
Ministerul Educației va analiza documentele privind cumpărarea a 26 de microbuze școlare electrice, din PNRR, în județul Iași, anunță instituția marți, 12 august, după ce publicația Reporter de Iași a relatat că acestea au fost cumpărate la prețuri mult mai mari decât în alte județe ale țării. Anterior, ministrul Investițiilor a transmis că va trimite […]
18:10
O nouă tentativă de destabilizare în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare: Oligarhul Ilan Șor oferă moldovenilor 3.000 de dolari lunar pentru participarea la proteste antiguvernamentale | AUDIO # Europa FM
O nouă tentativă de destabilizare în Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din această toamnă. Oligarhul fugar prorus Ilan Șor le promite moldovenilor câte 3.000 de dolari pe lună pentru a participa la proteste antiguvernamentale. Poliția avertizează că astfel de practici sunt ilegale și pot atrage urmărirea penală. Condamnat de autoritățile moldovene și refugiat la Moscova, […]
18:10
Dennis Man este oficial noul jucător al campioanei Olandei, PSV Eindhoven. Românul în vârstă de 26 de ani o părăsește astfel pe Parma și urmează să joace cel puțin până în 2028 pentru rivala lui Ajax. 1,7 milioane de euro pe an va primi atacantul Dennis Man la PSV Eindhoven, scrie presa olandeză. Dennis […]
18:10
Un român a murit în incendiile de vegetație din zona Tres Cantos, Madrid. Acesta lucra la un centru hipic distrus de flăcări | AUDIO # Europa FM
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a murit în incendiile de pădure din zona Tres Cantos, lângă Madrid, unde lucra la un centru hipic distrus de flăcări. El Mundo afirmă că este vorba de un român, însă acest lucru nu a fost confirmat încă de Ministerul român de Externe. Ieri, bărbatul a fost […]
14:10
Donald Trump spune că după întâlnirea pe care o va avea cu Putin „vor avea loc unele schimburi de teritorii” și critică atitudinea lui Zelenski: „M-a deranjat puțin” | AUDIO # Europa FM
Cu câteva zile înaintea negocierilor cu Vladmir Putin pentru încheierea războiului în Ucraina, Donald Trump îl critică pe Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a anunțat că nu acceptă cedarea de teritorii, iar liderul de la Casa Albă a spus că l-a deranjat că Volodimir Zelenski a afirmat că are nevoie de aprobare constituțională pentru a fi […]
14:10
Spania: Mii de oameni au fost evacuați din cauza unui incendiu forestier izbucnit în apropierea staţiunii turistice Tarifa | AUDIO # Europa FM
În Spania, peste 2.000 de persoane au fost evacuate în urma izbucnirii unui incendiu forestier în apropierea staţiunii turistice Tarifa din sudul țării. Flăcările au izbucnit ieri dimineaţă în pădurile de eucalipt şi de pin din munţii Sierra de la Plata. În mai mmulte zone ale țării pompierii se luptă cu flăcările. Incendiile devastatoare au […]
14:10
INS: Rata anuală a inflației a crescut la 7,8% în iulie. Au crescut semnificativ prețurile la energia electrică și fructe proaspete. Scumpiri și la cărți și călătoriile cu trenul | AUDIO # Europa FM
Rata anuală a inflației a crescut la 7,8% în iulie, arată datele Institutului Național de Statistică. Este o creștere uriașă, în condițiile în care în iunie era de 5,7 procente. Comparativ cu anul trecut, cele mai mari scumpiri sunt la energia electrică și fructe proaspete. Odată cu liberalizarea pieței energiei de la 1 iulie, curentul […]
14:10
Ai observat că uneori echipa ta pare să caute aceleași soluții la probleme noi? Sau că apar blocaje, iar discuțiile se învârt în jurul acelorași idei? Sesiunile de brainstorming pot schimba acest tipar și pot aduce un aer proaspăt proiectelor colective. Prin organizarea unor întâlniri dedicate generării de idei, descoperi rapid nu doar soluții, ci […]
14:10
Să pleci în vacanță și să te simți liniștit, fără stres sau neplăceri, nu ține doar de destinație. De multe ori, problemele pornesc de la lipsa planificării, iar relaxarea se transformă rapid în bătaie de cap. Acest ghid te ajută să-ți organizezi timpul și bugetul, să alegi corect locul potrivit pentru tine, să pregătești bagajul […]
14:10
Vitamina K este adesea trecută cu vederea în conversațiile despre sănătate, fiind eclipsată de vitaminele mai „populare” precum D, C sau B12. Cu toate acestea, rolul său în organism este esențial și de neînlocuit. De la coagularea sângelui până la menținerea densității osoase, vitamina K contribuie semnificativ la sănătatea generală. Într-o lume în care afecțiunile […]
14:10
Raed Arafat, despre incendiile de vegetație: Factorul declanșator poate fi o țigară, cineva care vrea să-și curețe terenul sau o persoană rău intenționată | AUDIO # Europa FM
Valul de căldură care afectează România zilele acestea favorizează incendiile de vegetație. Numai în ultima săptămână, pompierii au intervenit pentru stingerea a 16 incendii de amploare în șase județe, care au afectat peste 1.000 de hectare de teren. Șeful DSU, Raed Arafat: „Vegetația este uscată, există riscul să ia foc foarte repede” „Vegetația este uscată, […]
14:10
Reportaj: Cum este făcută brânza de burduf la o stână din Munții Lotrului. În comuna Râu Sadului, doar opt oieri o mai produc: „Dacă o faci bună, să nu piște… se vinde. Precum o muncești” | GALERIE FOTO # Europa FM
Mergem în județul Sibiu – mai exact – la o stână din Munții Lotrului – la peste 1.700 de metri altitudine. Acolo se pregătește brânza de burduf care va fi adusă jos, la poalele muntelui la sfârșitul lunii august. Nimic nu se compară la gust cu celebrul burduf de munte de la Sibiu, un sortiment […]
14:10
Incendiu de vegetație aproape de localitatea Berceni. Pompierii intervin cu 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă | GALERIE FOTO # Europa FM
Un incendiu de vegetație uscată s-a produs marți, 12 august, în apropierea localității Berceni, între județele Ilfov și Giurgiu, transmite ISU București-Ilfov. UPDATE 13:00. Incendiul este localizat Flăcările s-au manifestat în zona localitatilor Vărăști, Berceni, Frumușani. Știre inițială Incendiul, care se manifestă în apropierea de localitatea Berceni, spre localitatea Frumușani, arde cu flacără deschisă și […]
14:10
BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul lui 2025, de la 4,6% la 8,8%. Ce spune Mugur Isărescu despre reducerea deficitului bugetar și evitarea recesiunii | AUDIO # Europa FM
Banca Națională a revizuit prognoza de inflație de la 4,6% la 8,8% pentru finalul anului 2025. În septembrie vom avea un vârf al ratei inflației, însă la finalul anului viitor aceasta va intra în țintă sau va scădea chiar mai mult, grație politicii fiscale actuale, spune guvernatorul Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu: „Politica fiscală […]
14:10
Proiectul de reformă a pilonului II de pensii, dezbătut în Parlament. Liderul grupului de senatori USR exemplifică că, în situații medicale, românii n-ar trebui să aibă interdicții privind suma retrasă | AUDIO # Europa FM
Proiectul privind reforma pilonului doi de pensii a fost pus pe pauză. Ar urma să fie discutat mai în detaliu în Parlament, din toamnă, unde se vor putea aduce modificări la proiectul inițial propus de ASF. Cea mai controversată măsură este aceea că banii de la pilonul doi nu vor mai putea fi scoși toți […]
Ieri
10:10
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene va trimite Corpul de Control la Iași pentru a verifica modul în care au fost cumpărate cele 26 de microbuze școlare electrice, după controversele legate de prețuri # Europa FM
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a trimis Corpul de Control la Iași, după ce au apărut controverse legate de achiziționarea unor microbuze electrice pentru școli, prin PNRR. În prezent, cumpărarea microbuzelor este verificată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, după ce o anchetă a jurnaliștilor de la Reporter de Iași a constatat că prețul plătit […]
10:10
Vâlcea: Doi manageri de spitale de stat s-au suspendat din funcție, la cererea prefectului, întrucât ar fi condus în același timp un spital privat | AUDIO # Europa FM
În județul Vâlcea, doi manageri de spitale de stat s-au suspendat din funcție, la cererea prefectului. Ei sunt, în prezent, cercetați de o comisie specială, după ce presa a dezvăluit că aceștia conduceau și un spital privat, lucru interzis de lege. Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea, Constantin Rădulescu, a dispus constituirea unei comisii speciale de […]
11 august 2025
22:10
Titus Corlăţean și-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD. Sorin Grindeanu: Este un camarad vechi, foarte bine că există concurență în partid | AUDIO # Europa FM
Senatorul Titus Corlăţean și-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD. „Este foarte bine că există concurență în Partidul Social Democrat” – a fost reacția actualului preşedinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care și-a amintit că, acum 20 de ani, l-a susținut pe Titus Corlăţean să ajungă secretarul general al Partidului Social Democrat. Congresul […]
22:10
Social-democrații vor face sondaje pentru a decide candidatul partidului la Primăria Capitalei: Sorin Grindeanu a refuzat să spună ce politicieni sunt luați în calcul | AUDIO # Europa FM
Social-democrații vor face sondaje pentru a decide candidatul partidului la Primăria Capitalei. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat dacă Gabriela Firea va fi unul dintre candidați, dar a refuzat să spună ce politicieni ar putea fi incluși în aceste sondaje. Sorin Grindeanu: „Organizația București va veni și va decide” „Vom face sondaje, […]
22:10
Trump mobilizează Garda Națională în Washington D.C.: Orașul este plin de „corturi, mizerie și criminalitate” | AUDIO # Europa FM
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță preluarea controlului asupra poliției din Washington și mobilizarea Gărzii Naționale. Scopul declarat este acela de a combate criminalitatea și a înlătura persoanele fără adăpost din oraș. Analiști citați de agențiile internaționale spun că este o măsură rară și controversată. Donald Trump: Washingtonul este „cucerit de bande violente” Președintele Donald […]
22:10
Un pacient a murit din cauza Candida auris la Spitalul Floreasca, cu șapte luni înainte de cazul Lavinia Vlad | AUDIO # Europa FM
Problemele cu infecțiile nosocomiale la Spitalul Floreasca din Capitală nu sunt noi. O anchetă realizată de Europa Liberă arată că Lavinia Vlad nu a fost prima pacientă de la Spitalul Floreasca infectată cu Candida auris. În decembrie 2024, un alt pacient a murit infectat cu aceeași ciupercă, însă, potrivit publicației, infectarea nu apare în evidența […]
18:10
Dosar penal întocmit în cazul accidentului aviatic de la Arad: Procurorii anchetează posibila încălcare a îndatoririlor de serviciu de către personalul aeronautic civil | AUDIO # Europa FM
Procurorii au întocmit un dosar pentru infracțiuni legate de Codul Aerian în cazul accidentului aviatic care a avut loc sâmbătă, în municipiul Arad. Un avion ultraușor s-a prăbușit în curtea unei fabrici, iar cele două persoane aflate în interior au murit pe loc. Procurorii din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, care coordonează […]
18:10
Sorin Grindeanu: PSD condiţionează participarea la şedinţele Coaliţiei de mai multe lucruri. Una dintre priorități: Adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor # Europa FM
PSD pune mai multe condiții pentru a reveni la ședințele Coaliției, a declarat luni, 11 august, șeful interimar al partidului, Sorin Grindeanu, după reuniunea Biroului Permanent Național. Potrivit lui Sorin Grindeanu, una dintre condiții ar fi adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor și continuarea alocării de bani pentru programul „Anghel Saligny”. La ședința Biroului […]
18:10
Suceava: Misiune umanitară pentru ciobanii izolați la stânele de pe versantul Dârmoxa, afectați de viiturile din iulie | GALERIE FOTO # Europa FM
Convoi umanitar pentru ciobanii izolați în urma inundațiilor din Suceava. În acest weekend, salvatorii au mers pe un versant în zona localității Dârmoxa, unde se aflau mai mulți ciobani la o stână. Drumul de acces a fost blocat în urma ploilor. Echipajul a fost format din 15 pompieri, doi jandarmi și doi salvamontiști. După ce […]
18:10
Tulcea: Sticle de whisky și baxuri de bere, dar și mii de țigarete de contrabandă au fost găsite la bordul unei nave internaționale. Poliția a confiscat marfa | AUDIO # Europa FM
Polițiștii din Tulcea au deschis dosar penal după a fost descoperită marfă de contrabandă la bordul unei nave internaționale. Aproape 15.000 de ţigarete şi 200 de litri de alcool au fost confiscate de polițiștii vamali. O echipă comună formată din inspectori vamali, poliţişti de la Garda de Coastă și reprezentanţi ANAF au făcut în weekend […]
18:10
ANSVSA, controale de amploare pe Litoral: Amenzi de peste 3 milioane de lei și 16 restaurante închise temporar | GALERIE FOTO # Europa FM
Controale de amploare pe Litoral. Peste 1.500 de magazine, terase și restaurante au fost verificate de ANSVSA pe litoral. Inspectorii au retras de la vânzare peste 1.500 kg de carne și produse din carne și au dat amenzi de peste trei milioane de lei. Cele peste 1.500 de controale au avut loc de la începutul […]
18:10
Un atlet francez a pierdut medalia de argint din cauza unei pereche de pantofi neconforme. Tânărul a reușit un salt de 15,85 metri la Campionatul European de Atletism U20 | AUDIO # Europa FM
Unui atlet francez i-a fost retrasă medalia de argint pe care tocmai o obținuse la Campionatul European de Atletism U20. Motivul? Încălţămintea sa nu era conformă cu regulamentul. Emmanuel Idinna a reușit a doua cea mai bună săritură în finala probei de triplusalt sub 20 de ani de la Campionatul European de Atletism din […]
18:10
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Gaza. Israelul susține că unul dintre ei era membru al Hamas | AUDIO # Europa FM
Israelul susține că are dovezi că jurnalistul Al Jazeera Anas al-Sharif era membru al Hamas și liderul unei celule. Al Sharif a fost ucis, alături de alți patru colegi de la Al Jazeera și un jurnalist independent, într-un atac cu drone israeliene asupra Fâșiei Gaza. Națiunile Unite și organizația Reporteri fără Frontiere au declarat că […]
18:10
Nemulțumiri în Educație după discuția liderilor de sindicat cu Bolojan și ministrul David. Hăncescu: „L-am rugat pe premier să reflecteze foarte atent”/ „ Sistemul de învățământ este dinamitat acum” | AUDIO # Europa FM
Discuții fără un deznodământ clar astăzi, la Guvern, în ceea ce privește protestele sindicaliștilor din Educație, nemulțumiți de noile schimbări din învățământ adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. La discuții au participat premierul Ilie Bolojan, ministrul educației Daniel David și liderii sindicatelor. Nemulțumirile profesorilor includ mărirea normei didactice cu două până la patru ore, mărirea numărului […]
18:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că incendii de amploare se manifestă simultan în județele Giurgiu și Mehedinți. În pericol sunt o fabrică de mase plastice, un depozit de cereale, o fermă și mai multe gospodării. Update 16:50. În Giurgiu, incendiul se află la proximitatea unei hale, iar în Mehedinți nu mai amenință locuințele […]
18:10
Mii de turiști sunt așteptați la mare în minivacanța de Sfânta Maria. Vor avea loc concerte, parade navale și spectacole în aer liber | AUDIO # Europa FM
Aproape 150.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de Sfanta Maria în hotelurile și pensiunile de la mare. La Constanța și în salba de stațiuni estivale autoritățile au pregătit o mulțime de evenimente, concerte, spectacole în aer liber. Iar la manifestările de Ziua Marinei, din 15 august, mii de oameni vor putea urmări […]
18:10
Neamț: 87 de asociații de proprietari protestează față de scumpirea apei și canalizării. Apa Serv aplică cel mai mare preț la apa potabilă din România | AUDIO # Europa FM
Președinții a 87 de asociații de proprietari din Piatra-Neamț au semnat o petiție prin care își exprimă dezacordul vizavi de scumpirea serviciilor de apă și canalizare. Compania județeană Apa Serv practică cel mai mare preț la apa potabilă din România: 20 de lei/mc. Revolta reprezentanților locatarilor este o urmare a majorării tarifelor cu 25%, care […]
18:10
Chișinăul acuză Moscova de dezinformare electorală, după ce Șoigu a afirmat că voturile moldovenilor din diaspora vor fi falsificate | AUDIO # Europa FM
Schimb de replici la nivel înalt între Federația Rusă și Republica Moldova. Ministerul de Externe de la Chișinău acuză din nou Rusia de ingerințe în politica sa internă. Totul, după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a acuzat, la rândul său, Chișinăul că va încerca să falsifice votul de la parlamentare în […]
14:10
ANM: Cod roșu de caniculă, până marți dimineață, în județele Dolj și Mehedinți. Temperaturi ridicate în sudul țării și intensificări ale vântului în sud-est # Europa FM
Judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub o avertizare Cod roşu de caniculă şi disconfort termic accentuat, în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, iar pentru mai multe zone din ţară au fost emise alerte Cod portocaliu şi Cod galben de vreme deosebit de caldă, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie […]
14:10
Turcia: Un deces, zeci de răniți și clădiri prăbușite după un cutremur cu magnitudinea 6,1, aseară, în vestul țării # Europa FM
Un om a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 de aseară din vestul Turciei. Patru persoane au fost scoase de sub dărâmăturile unei case prăbuşite, trei dintre ele au fost internate, anunță autoritățile. Cutremurul s-a produs duminică seară, în jurul orei 20:00, ora locală. […]
14:10
Membrii PSD se reunesc în ședință pentru a discuta dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. Europarlamentarul Victor Negrescu: „Nu mă aștept la o decizie astăzi” # Europa FM
PSD se reunește astăzi, de la ora 11:00, într-o ședință a Biroului Permanent Național pentru a discuta dacă partidul rămâne sau nu la guvernare. Social-democrații au anunțat că vor vorbi despre acest subiect după ce USR a contestat săptămâna trecută decizia Guvernului de a declara ziua de 7 august, când a fost înmormântat fostul președinte […]
14:10
Daniel Zamfir, liderul senatorilor social-democrați: „PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile”. Cum comentează relația cu USR | AUDIO # Europa FM
PSD nu ar vrea să iasă de la guvernare, a dat de înțeles liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, înaintea reuniunii Biroului Permanent Național al PSD, convocat de Sorin Grindeanu de la ora 11:00. Daniel Zamfir, liderul grupului PSD din Senat: „PSD n-a intrat la guvernare ca să iasă după două luni de zile” „Analizăm astăzi […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.