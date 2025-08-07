SONDAJ: Grecia rămâne destinația favorită a românilor în sezonul de vară. Ce țări îi urmează în topul preferințelor | AUDIO

14:00

Ion Iliescu s-a stins din viață, iar numele lui nu este complet străin în rândul generațiilor mai tinere, de sub 20 de ani. Mulți dintre ei însă nu știu cine a fost acesta, în ce evenimente istorice a fost implicat, în ce dosare îi apare numele sau ce consecințe au avut acțiunile sale de-a lungul […]