Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: “Răbdarea patronului a cam luat sfârşit”
Antena Sport, 7 august 2025 18:10
Adrian Mutu a oferit un verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. "Briliantul" a oferit declaraţii despre cei doi atacanţi ai FCSB-ului, înaintea manşei tur a confruntării cu Drita, din turul trei de Europa League. FCSB traversează un moment de criză, înregistrând patru eşecuri consecutive. Campioana se va duela cu Drita astăzi, de la ora […]
• • •
Acum 5 minute
18:10
Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: “Răbdarea patronului a cam luat sfârşit” # Antena Sport
Adrian Mutu a oferit un verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. "Briliantul" a oferit declaraţii despre cei doi atacanţi ai FCSB-ului, înaintea manşei tur a confruntării cu Drita, din turul trei de Europa League. FCSB traversează un moment de criză, înregistrând patru eşecuri consecutive. Campioana se va duela cu Drita astăzi, de la ora […]
Acum 15 minute
18:00
Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League # Antena Sport
Bănel Nicoliță a vorbit despre partida dintre FCSB și Drita, care contează pentru manșa tur a „dublei" din turul 3 al preliminariilor Europa League. Fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara campioanei, având în vedere ultimele rezultate înregistrate de echipa lui Charalambous. FCSB a părăsit în mod rușinos preliminariile Champions League încă din […]
Acum 30 minute
17:50
Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: “A oferit referinţe pozitive” # Antena Sport
Un titular de la FCSB este, din nou, aproape de un transfer spectaculos. Turcii au anunţat că Ştefan Târnovanu e în continuare pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray. Conform presei din Turcia, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Ştefan Târnovanu la Galatasaray. Oficialii campioanei Turciei au primit referinţe pozitive din partea selecţionerului, în […]
Acum o oră
17:40
Andrei Raţiu, jucător care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga, era deţinut în proporţie de 50% de Rayo. Celelalte 50 de procente îi aparţineau lui Villarreal, formaţie la care Raţiu a evoluat în trecut. Acum, Rayo Vallecano şi Villarreal au ajuns la un acord prin care clubul din Madrid a cumpărat şi procentele pe […]
17:40
Manchester United a transferat un atacant în vârstă de 22 de ani "Diavolii" au plătit suma de 76,5 milioane de euro, plus bonusuri, pentru serviciile atacantului. Este vorba despre Benjamin Sesko, jucător care era legitimat la RB Leipzig. Atacantul născut în 2003 a adunat deja 41 de selecții la echipa națională a Sloveniei. Manchester United […]
17:30
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei # Antena Sport
S-a aflat cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Tânăra de 21 de ani a primit un cadou de milioane din partea tatălui ei. Cristi Borcea are trei copii din prima căsnicie, cu Mihaela Borcea: Patrick şi gemenii Angelo şi Melissa (vezi galeria foto de la finalul articolului). Cu ce […]
Acum 2 ore
17:00
OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă # Antena Sport
FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anunţat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP. "În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun […]
17:00
Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar # Antena Sport
Dan Petrescu a primit o veste proastă chiar înaintea partidei dintre CFR Cluj și Braga. Medicii au dat verdictul în cazul accidentării lui Karlo Muhar, anunțând astfel și perioada în care jucătorul va fi indisponibil. Karlo Muhar, care s-a întors la CFR Cluj în această perioadă de mercato, s-a accidentat în manșa tur a „dublei" […]
16:50
Lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025! Anunţul oficial făcut de France Football # Antena Sport
France Football a publicat lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025. Ediţia din acest an va fi a 69-a din istorie şi, abia pentru a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru prestaţiile din timpul sezonului şi nu pentru cele din anul calendaristic. Perioada care s-a luat în […]
16:40
CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj # Antena Sport
CFR Cluj a solicitat inițial un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu și a lui Jorge Costa, la partida cu Braga, din manșa tur a „dublei" din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Cristi Balaj a anunțat acum că oficialii echipei din Gruia s-au răzgândit și că momentul de reculegere va fi […]
16:40
Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League # Antena Sport
Andrei Raţiu (27 de ani) a "explodat" la Rayo Vallecano, după decizia luată de oficialii clubului. Preşedintele clubului din La Liga a refuzat o ofertă uriaşă pentru transferul internaţionalului român. Fundaşul naţionalei României a fost dorit în Premier League, în această vară, după evoluţiile solide din sezonul trecut. Echipa care îl dorea pe Raţiu era […]
16:30
Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Afacerea progresează bine” # Antena Sport
Fabrizio Romano a făcut un anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cunoscutul jurnalist italian, specializat pe transferuri, a dezvăluit că internaţionalul român e tot mai aproape de campioana Olandei. Dennis Man va pleca astfel de la Parma, echipă la care evoluează din iarna lui 2021. El a mai fost dorit […]
16:30
Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca. Atacantul spaniol (21 de ani) ar urma să-şi prelungească acordul după ce s-a remarcat la Cupa Mondială a Cluburilor. Gonzalo Garcia, noul număr 9 de la Real Madrid După plecarea lui Luka Modric, Kylian Mbappé a renunţat la […]
16:30
Sepsi poate pierde meciul din prima etapă la “masa verde”! Reacţia lui Ovidiu Burcă: “Este clar o greşeală undeva” # Antena Sport
Sepsi. Sf. Gheorghe, formaţie care a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului trecut, a debutat în noul sezon al eşalonului secund pe terenul celor de la Chindia Târgovişte. Partida din prima etapă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Covăsnenii, antrenaţi de Ovidiu Burcă, speră să revină în prima ligă. Debutul în noul sezon nu […]
Acum 4 ore
16:00
Universitatea Craiova – Spartak Trnava LIVE TEXT (21:30). Oltenii vor o victorie pe Ion Oblemenco în turul 3 UECL # Antena Sport
Universitatea Craiova este singura echipa care reprezintă România în UEFA Conference League, după ce "U" Cluj a fost eliminată de Ararat-Armenia în runda precedentă. Drumul oltenilor în cupele europene continuă astăzi, când vor da peste Spartak Trnava în primul meci din "dubla" aferentă turului 3 preliminar. Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Tranva are loc […]
15:40
Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” # Antena Sport
Gigi Becali a tras pe linie moartă mai mulți jucători ca urmare a perioadei nefaste prin care trece FCSB în startul noului sezon. Pe lângă Marius Ștefănescu sau Ovidiu Perianu, patronul clubului bucureștean a anunțat că vrea să îl dea și la Andrei Gheorghiță. Deși se vorbea despre o mutare a mijlocașului stânga la Petrolul […]
14:50
“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia # Antena Sport
Edi Iordănescu are parte de un debut ideal la Legia Varșovia, alături de care nu a obțint până acum nicio înfrângere în primele șapte meciuri. Antrenorul român a adus Supercupa Poloniei în vitrina formației din capitala Poloniei, pe care a dus-o până acum în turul 3 preliminar Europa League, unde o va înfrunta pe AEK […]
14:20
Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf va antrena din nou pe continentul african, după ce ultima oară a fost pe banca celor de la Esperance Tunis. Antrenorul de 49 de ani a semnat cu cei de la Al-Hilal Omdurman, formați e din Sudan, o țară care este afectată de enorm de multe lucruri negative în acești ani. Recent, s-a […]
Acum 6 ore
13:40
Se pregătește o mutare bizară! Eric Bicfalvi poate rămâne în Liga 1 după despărțirea de Oțelul Galați # Antena Sport
Eric Bicfalvi s-a despărțit zilele trecute de Oțelul Galați, o decizie care a luat prin surprindere lumea fotbalului românesc. Veteranul moldovenilor a invocat lipsa de minute acordate în ultima perioadă drept motiv principal pentru care nu a mai continuat sub comanda lui Laszlo Balint. Jucătorul de 37 de ani ar urma să rămână în Liga […]
13:30
„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesaj dur al unei galerii # Antena Sport
Ultralii Petrolului au afişat un banner cu un mesaj dur la adresa lui Ion Iliescu, asta după ce Guvernul a declarat joi zi de doliu naţional, în urma morţii fostului preşedinte al României. Fanii "lupilor galbeni" au pus pe stadion mai multe bannere în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat. Iliescu a fost […]
13:10
Zeljko Kopic a trecut deja peste victoria cu FCSB. Ce a spus înainte de partida cu Metaloglobus # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut o conferință de presă înainte de partida de vineri dintre Dinamo și Metaloglobus din etapa a cincea a Ligii 1. "Câinii roșii" vin după prima victorie din noul sezon, obținută chiar împotriva marii rivale, FCSB. După succesul cu 4-3 de pe Arena Națională, antrenorul croat a ținut să își aducă jucătorii […]
12:40
FCSB – Drita LIVE TEXT (21:30). Campionii vor să iasă din criză în meciul din turul 3 preliminar Europa League # Antena Sport
FCSB o întâlnește astăzi pe Drita în primul meci din "dubla" aferentă turului 3 preliminar al Europa League. Echipa lui Elias Charalambous a "retrogradat" în această competiție după cele două eșecuri contra Shkendijei din Liga Campionilor, rezultate care au marcat adânc criza în care se află campioana en-titre a României. Duelul dintre FCSB și Drita […]
Acum 8 ore
12:10
7 august a fost decretată zi de doliu naţional, în ziua în care Universitatea Craiova, FCSB şi CFR Cluj evoluează în cupele europene. Una dintre cele trei echipe a cerut la UEFA un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. Dintre cluburile menţionate mai sus, doar CFR Cluj a cerut momentul […]
12:10
Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS # Antena Sport
Heung-min Son s-a despărțit de Tottenham la capătul a 10 sezoane petrecute alături de clubul din nordul Londrei, perioadă în care jucătorul a devenit o adevărată emblemă. Miercuri seara, formația din Premier League a postat pe rețelele sociale mesajul de “adio” al sud-coreeanului pentru suporterii echipei care a câștigat Europa League la finalul sezonului trecut. […] The post Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS appeared first on Antena Sport.
11:40
Pokerul nu este doar un joc de cărți, ci o metaforă complexă a vieții care oferă lecții profunde despre luarea deciziilor, gestionarea riscului, psihologia umană și arta de a naviga prin incertitudine cu înțelepciune și curaj. Pentru cei care apreciază învățarea din experiențe diverse și aplicarea principiilor strategice în viața de zi cu zi – […]
11:40
Simona Halep a dezvăluit care a fost de fapt cel mai frumos moment trăit în tenis: “M-a împlinit ca sportiv” # Antena Sport
Simona Halep (33 de ani) a vorbit pentru Antena Sport despre cel mai frumos moment al carierei ei, în care a câştigat 24 de trofee şi a petrecut 64 de săptămâni în fotoliul de lider WTA. Chiar dacă victoria împotriva Serenei Williams din finala de la Wimbledon 2019, în doar 55 de minute, a reprezentat […]
11:30
“Senna sau Schumacher nu ar fi spus așa ceva”. Lewis Hamilton, criticat aspru pentru declarațiile din Ungaria # Antena Sport
Lewis Hamilton a încheiat pe locul 12 cursa din Marele Premiu al Ungariei, însă britanicul nu s-a remarcat prin prestația sa de pe circuit, ci printr-o declarație oferită după calificările de pe Hungaroring. După ce nu a reușit să intre în Q3, septuplul campion mondial a venit dărâmat la interviu și a declarat că este […]
10:50
“Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?”. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB # Antena Sport
FCSB trece printr-o criză de formă în acest moment, în condițiile în care "roș-albaștrii" au adunat cinci rezultate negative în ultimele șase meciuri. După două înfrângeri cu Shkendija care i-au adus eliminarea din preliminariile UCL și eșecul din derby-ul cu Dinamo, anumite voci au început să se gândească la ideea că echipa lui Elias Charalambous […]
10:30
Galeria FCSB-ului i-a iertat pe jucători. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament, înainte de meciul cu Drita # Antena Sport
Peluza Nord de la FCSB a fost în centrul atenției după ce echipa lui Elias Charalambous a pierdut derby-ul din campionat cu Dinamo, scor 3-4. Dacă după eliminarea cu Shkendija, suporterii
Acum 12 ore
09:30
„Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!” # Antena Sport
Federația de Fotbal din Palestina (PFA) a anunțat decesul unuia dintre „cei mai strălucitori jucători din țară”, așa cum l-au numit oficialii locali. Suleiman Obeid a fost ucis în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce stătea la coadă și aștepta să primească alimentele aduse de ajutoarele umanitare, potrivit PFA. Mii de oameni, printre care și […] The post „Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!” appeared first on Antena Sport.
09:20
Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus # Antena Sport
Dinamo a înregistrat cinci puncte în startul noului sezon, cele mai importante pentru fanii fiind cu siguranță cele trei obținute după victoria spectaculoasă în fața FCSB-ului, scor 4-3. În primele patru etape, “câinii roșii” nu au avut toți jucătorii apți, Stipe Perica fiind unul dintre absenții lui Zeljko Kopic. Atacantul croat ar putea în cele […] The post Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
09:00
Eliza Samara – Mo Zhang LIVE VIDEO (9.35, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Yokohama 2025 # Antena Sport
Eliza Samara (36 de ani) e prima jucătoare din România care va evolua la ediţia din 2025 a WTT Champions Yokohama 2025, competiţie ce se va desfăşura în perioada 7-11 august şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Samara o va întâlni în primul tur al competiţiei din Japonia pe Mo Zhang (36 de ani, […] The post Eliza Samara – Mo Zhang LIVE VIDEO (9.35, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Yokohama 2025 appeared first on Antena Sport.
08:50
Meciurile amicale ar trebui să reprezinte simple teste pentru formațiile implicate, însă jucătorii de la Real Betis și Como au depășit inclusiv bariera competitivității. În timpul meciului, fotbaliștii celor două formații au sărit la bătaie unii la alții și au creat scene de un haos teribil, în care s-au împărțit inclusiv pumni și picioare. Câte […] The post Încăierare generală la amicalul dintre Betis și Como. Haos total pe teren appeared first on Antena Sport.
08:40
Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători # Antena Sport
Noul tribunal argentin, însărcinat cu procesul privind moartea lui Diego Maradona din 2020, a respins miercuri o cerere de recuzare a doi judecători prezentată de echipa de apărare. Avocaţii lui Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona, pus sub acuzare pentru moartea idolului argentinian, au cerut luni recuzarea a doi dintre cei trei judecători ai […] The post Continuă procesul privind moartea lui Diego Maradona: a fost respinsă cererea de recuzare a doi judecători appeared first on Antena Sport.
08:30
Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali # Antena Sport
Dacă Alexandru Musi zburdă în tricoul lui Dinamo, Dennis Politic a prins doar 245 de minute pe teren pentru FCSB, după ce Gigi Becali a plătit un milion de euro pentru aripa de 25 de ani, cedându-l în Ştefan cel Mare şi pe Musi. Jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro a debutat cu un […] The post Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
08:10
PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește # Antena Sport
Dennis Man pare din ce în ce mai aproape de a semna cu PSV Eindhoven, după ce formația din Olanda și Parma s-au înțeles pentru mutarea românului. În momentul de față, totul stă în mâinile fotbalistului de 26 de ani, el fiind singurul care mai trebuie să își dea acceptul pentru acordul respectiv. Se iau […] The post PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:00
The post Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord – Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:20
The post Dramtism în prelungirile meciului Feyenoord – Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:00
The post Sofyan Amrabat a marcat un gol superb în Feyenoord – Fenerbahce appeared first on Antena Sport.
6 august 2025
23:50
Becali a răbufnit după ce a aflat că un fotbalist de la FCSB nu poate juca în Liga 1: “Ce-s tâmpeniile astea?!” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB se confruntă cu o situație incredibilă. Patronul campioanei a răbufnit și a transmis că, în momentul de față, un fotbalist legitimat la echipa sa nu poate fi utlizat în meciurile din Liga 1! Este vorba despre Malcom Edjouma, care nu are drept de joc în campionat din cauza unei […] The post Becali a răbufnit după ce a aflat că un fotbalist de la FCSB nu poate juca în Liga 1: “Ce-s tâmpeniile astea?!” appeared first on Antena Sport.
23:40
The post Jhon Duran a debutat la Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
23:20
Alexi Pitu a semnat cu un nou club, după despărțirea de Dunkerque. Românul își va continua cariera tot în afara granițelor, de această dată în Danemarca. Pitu s-a înțeles cu Vejle, din postura de jucător liber de contract. Acesta va evolua astfel pentru echipa care s-a salvat de la retrogradare în sezonul trecut al primei […] The post Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club appeared first on Antena Sport.
23:20
“Ar trebui să se rezolve” Anunţul lui Cristi Balaj despre transferul unui jucător de la FCSB la CFR Cluj! # Antena Sport
Cristi Balaj a confirmat că CFR Cluj este aproape de a transfera un jucător de la FCSB. După ce mutarea lui Edjouma a picat, CFR Cluj este la un pas să îl transfere pe Ovidiu Perianu (23 de ani), fotbalist de care Gigi Becali vrea să scape. Iniţial, se credea că Ovidiu Perianu va merge […] The post “Ar trebui să se rezolve” Anunţul lui Cristi Balaj despre transferul unui jucător de la FCSB la CFR Cluj! appeared first on Antena Sport.
23:10
“Aş vrea să joc eu”. Dan Petrescu a vorbit despre problemele de lot de la CFR înaintea duelului cu Braga # Antena Sport
CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petrescu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY. “Bursucul” a vorbit la superlativ […] The post “Aş vrea să joc eu”. Dan Petrescu a vorbit despre problemele de lot de la CFR înaintea duelului cu Braga appeared first on Antena Sport.
22:50
“Nu ne putem compara în niciun fel”. Dan Petrescu, discurs la superlativ despre Braga înainte de meciul CFR-ului # Antena Sport
CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petresu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY. “Bursucul” a vorbit la superlativ […] The post “Nu ne putem compara în niciun fel”. Dan Petrescu, discurs la superlativ despre Braga înainte de meciul CFR-ului appeared first on Antena Sport.
22:40
Un jucător de la Farul, aproape de transferul în La Liga! Echipa lui Gică Hagi poate da o nouă lovitură # Antena Sport
Farul este aproape de a da o nouă lovitură pe plan extern. Un jucător de la echipa lui Gică Hagi este aproape de transferul în La Liga. Este vorba despre Vlad Rafailă, portar în vârstă de 20 de ani. Acesta s-a aflat și în lotul României U21, la EURO 2025. Vlad Rafailă poate pleca de […] The post Un jucător de la Farul, aproape de transferul în La Liga! Echipa lui Gică Hagi poate da o nouă lovitură appeared first on Antena Sport.
22:30
Liverpool vrea să dea o nouă lovitură. Un star de la Paris Saint-Germain, ochit de “cormorani” # Antena Sport
Liverpool este deja echipa care a cheltuit cei mai mulți bani în această perioadă de mercato, însă conducerea clubului de pe Anfield nu vrea să se oprească aici. În timp ce șefii formației din Merseyside îl “vânează” pe Aleksander Isak, un alt jucător a început să fie în vizorul campioanei din Anglia. “Cormoranii” au în […] The post Liverpool vrea să dea o nouă lovitură. Un star de la Paris Saint-Germain, ochit de “cormorani” appeared first on Antena Sport.
22:10
Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 # Antena Sport
Marți seară, echipa din orașul cu numai 5.000 de locuitori și-a continuat parcursul incredibil în Europa. KI Klaksvík, din Insulele Feroe, a câștigat cu 2-0 în fața lui Neman Grodno, din Belarus, în prima manșă din turul trei preliminar al UEFA Conference League. René Joensen și Páll Klettskarð au marcat pentru feroezi, care acum sunt […] The post Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 appeared first on Antena Sport.
21:40
Gigi Becali a confirmat transferul lui Andrei Gheorghiţă. Dat iniţial ca plecat la Petrolul, Andrei Gheorghiţă (23 de ani) a fost deturnat de U Cluj. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, i-a transmis lui Gigi Becali că Gheorghiţă va semna cu U Cluj. Campioana îl va împrumuta la formaţia antrenată de Neluţu […] The post O nouă plecare de la FCSB! Gigi Becali a confirmat transferul: “Aşa mi-a zis MM” appeared first on Antena Sport.
21:40
Antrenorul lui Drita l-a “înțepat” pe Gigi Becali înainte de meciul cu FCSB din UEL: “Noi nu putem spune asta” # Antena Sport
FCSB o întâlnește joi pe Drita în primul meci al “dublei” din turul 3 preliminar Europa League. Înainte de partida de pe Arena Națională, antrenorul kosovarilor, Zekirija Ramadani, a prefațat duelul cu “roș-albaștrii” și a vorbit despre eliminarea lor la mâna Shkendijei, despre criza prin care trece clubul, dar și despre declarațiile date de Elias […] The post Antrenorul lui Drita l-a “înțepat” pe Gigi Becali înainte de meciul cu FCSB din UEL: “Noi nu putem spune asta” appeared first on Antena Sport.
